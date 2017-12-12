Владение греческим языком, использование перевода LXX вместе с прочими литературными особенностями Лк-Деян дают основание считать их автора христианином из язычников. На его неиудейское происхождение указывает в Кол 4:10-14 ап. Павел, ясно выделяя его из круга обрезанных, как и сам Лука подтверждает это в Деян 1:19. Передавая речь ап. Петра, он говорит, что «земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, т.е. земля крови». Лука, как и его адресат, не принадлежат к говорящим «Акелдама». В Деян 2:5 он поясняет, что иудеи — «люди набожные», а в 28:2-4, характеризуя жителей Мальты, называет их «варварами» (βάρβαροι, «иноплеменники») что уместно только для грека.

Опыт обращения язычников в христианство, по Деян, предполагающий наличие промежуточной стадии прозелита, а также отличное знание писаний Ветхого Завета, делает маловероятным непосредственный переход Луки из язычества в число учеников Христа. В таком случае Лука мог быть прозелитом врат, как сотник Корнилий, разделявший монотеизм и мораль иудаизма, но не прозелитом веры, статус которого подразумевал полное погружение в иудаизм в виде совершения обрезания и участия в храмовых жертвоприношениях.

Повышенный интерес автора к событиям в общине Антиохии, отображенный в Деян 11:19-15:41, часто воспринимают в качестве аргумента в пользу вненовозаветного предания об антиохийском происхождении Луки (Евсевий. Церковная история. III. IV. 7). В таком случае вполне разумно отнести его обращение в христианство к этому периоду Деян, возможно, самим апостолом Варнавой, который на тот момент проповедовал в Антиохии, и через него же стал спутником ап. Павла.

Протоиерей Георгий Шмид - Введение в книгу Деяний апостолов

Учебное пособие

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра библеистики

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2017. 160 с. (Библеистика)

ISBN 978-5-906627-45-2

Протоиерей Георгий Шмид - Введение в книгу Деяний апостолов - Содержание

Глава 1. Авторство и подлинность Деяний апостолов

1. Автор

2. Подлинность книги Деяний

Глава 2. Литературная форма Деяний апостолов

3. Название и Пролог

4. Композиция книги

5. План книги Деяний

6. Адресат и читательская аудитория писаний Луки

7. Литературный жанр и цель написания книги Деяний

8. Язык и стиль писаний Луки

Глава 3. Литературная история Деяний апостолов

9. Текст книги Деяний

10. Время и место написания

11. Хронология книги Деяний

12. Источники книги Деяний

13. Ветхий Завет в Деяниях апостолов

Глава 4. Историческое значение книги Деяний апостолов

14. Историческая концепция Луки

15. Историческая ценность книги Деяний

16. Личность ап. Павла в его Посланиях и в Деяниях апостолов

Глава 5. Ведущие мотивы писаний Луки

17. Вселенский характер христианства

18. Невиновность христианства

Глава 6. Заключение

19. Значение книги Деяний апостолов

Список сокращений

Библиография

Протоиерей Георгий Шмид - Введение в книгу Деяний апостолов - Значение книги Деяний апостолов

1. Евангелист Лука — единственный автор во всем Новом Завете, решившийся написать о дальнейшей судьбе учеников Иисуса Христа после Его Вознесения. Этим определяется значение содержания Деян: мог ли Феофил рассчитывать на обретение «твердого основания» (Лк 1:4), если бы Лука закончил свою историю на Вознесении?

2. Деян восполняют информационный пробел, который образовался между евангельским повествованием и Посланиями ап. Павла. Все они адресованы либо расположенным в разных географических местах Римской империи церковным общинам, либо к их предстоятелям, но момент образования самой Церкви описан только в Деян 2. В Лк содержится повеление Иисуса Христа Своим ученикам о всемирной проповеди (24:47), но ни в одном из Евангелий мы не найдем примера, что именно благовествовалось язычникам, какие проблемы вставали при этом перед миссионерами и как они решались. Кто был первым обращенным язычником? При каких обстоятельствах это произошло? Как была реализована идея свободного общения между иудеями и язычниками, на каких условиях следует принимать первых христиан из язычников в общину, состоявшую на тот момент преимущественно из обращенных иудеев? Каким образом христианство приняло те формы жизни и служения, в каких застали его Феофил и подобные ему этно-христиане?

3. Снабжая свою многочисленную читательскую аудиторию необходимой информацией по этим и другим важным вопросам, Лука описывает служение Церкви в период с 30-х по 60-е гг. со всеми его трудностями и успехами. Тем не менее, перед нами — не историческое произведение: с помощью описываемых в нем фактов автор Деян показывает, как исполняется замысел Божий, которому никто и ничто не в силах помешать. Облекая отобранный материал в форму «керигматической истории», Лука постоянно подчеркивает, что единственным источником всех деяний учеников Христовых являются Воскресший Господь и Святой Дух. Их присутствие проявляет себя во всей новизне христианского события от Пятидесятницы до миссии в среде язычников. Деян излагают историю, исходный импульс которой несоизмеримо выше, чем просто повествование о деяниях апостолов. Это делает понятным расположение книги в новозаветном каноне после Евангелий и перед Посланиями, а также ее чтение за богослужением в период прежде пасхальной полунощницы в Великую Субботу и до отдания Пасхи.

4. Какое значение для настоящего времени могут иметь богословские предпосылки, лежащие в основе Деян? Какой посыл важно обнаружить в основных богословских идеях Луки современному человеку?

(І) Главным в богословской мысли Луки является понятие о Боге как о единственном Господине истории. Он руководит историческим процессом, который развивается под знаком Его Промысла. Человек может пытаться противостоять Его замыслам, но в конечном счете побеждает Его воля. Это выражено в словах Гамалиила (Деян 5:37). Лука напоминает нам, что история как таковая имеет смысл и направленность, ибо она отмечена спасительными деяниями Бога. Бог является не просто Участником истории, но ее направляющей Силой. Как тогда, так и теперь спасение и освобождение человека возможно не вследствие какого-либо развития, но на основании творческого акта или вмешательства Бога.

(ІІ) В области христологии основной мотив Луки состоит в том, что Откровение Бога и Его деяния в истории Израиля — и, значит, в истории как таковой — достигают своей кульминации в Иисусе. Лука скрепляет эту мысль многочисленными титулами, которые он комбинирует с речами, драматическими событиями и притчами относительно слов и деяний Христа. Способ, к которому прибегает Лука в формировании христологии, имеет значение и сегодня. Изобилие и многообразие титулов в Лк и Деян призывают Церковь находить новые титулы для того, чтобы показывать Личность Христа, Его влияние на развитие истории и Его современную идентичность и роль в ней.

(ІІІ) Для Луки Писания являются единым Словом Божиим, имеющим абсолютный авторитет. Цитата из Писания — из пророков или псалмов — рассматривается им в качестве окончательного доказательства, особенно касательно Воскресения Иисуса (Деян 2:25; 13:34; Лк 18:31-34). Пророчества Писания о грядущих временах применимы к Иисусу как к посланному Богом Мессии. Лука усиливает этот аргумент, показывая, как в истории древнего Израиля прежде явления Христа Бог выполнил Свои обетования, о которых упоминает Писание. Лука отводит Писаниям ключевую роль: ничто, кроме них, не сформирует «твердого основания» у его читателей в отношении их веры и идентичности как народа Божия. Это относится как к членам Церкви, так и к тем, к кому она обращается со своей миссией. Это означает, что обетования Бога и их исполнение, титулы для христологии и образцы для Церкви, миссия к язычникам и законы, которые необходимо соблюдать, — все должно быть подтверждено Писанием. Писание — это фундамент Церкви, а история Церкви — продолжение Писаний.

(ІV) Творческим присутствием Бога в Церкви является Св. Дух. Его могущество проявляет себя в чудесах, говорении на иных языках, вдохновленных речах, толковании Писаний, пророчествах. В Деян постоянное присутствие Св. Духа сообщает Церкви характер легитимности, и все даруемые Им харизмы указывают на то, что Церковь является творением Божиим и что Бог и только Бог направляет и управляет Своим народом. История Евангелия «от Иерусалима и до Рима» является историей Бога и собранного верой во имя Его народа, и объектом этой истории является «Св. Дух и мы». Лука свидетельствует, что Церковь существует лишь потому, что она — нечто большее, чем просто человеческая организация, она есть творение Божие и инструмент для провозглашения Евангелия.

(V) В Деян Благая Весть проповедуется от Иерусалима до Рима, что притягивает в орбиту осмысления тему взаимоотношений Церкви и Римской империи. Лука не приводит никаких богословских определений, интерпретаций или оценок империи и государства: он просто признает существование Рима в качестве политической реальности. Тем не менее, согласно Деян, видно, что государство занимает более низкое положение по сравнению с Богом, т. к. в некоторых случаях чиновники Рима являются проводниками воли Божией, способствуя распространению Слова в империи и Риме. В Деян Церковь свободна по отношению к империи, поскольку ее задачей является провозглашение Евангелия. Единственный вызов политическим властям возникает в том случае, когда те пытаются оказать противодействие проповеди, на что Церковь практически не реагирует призывами к конфронтации или к низвержению. В политическом смысле Церковь не несет какой-либо угрозы государству. В основе этого положения лежит эсхатология Луки: в любом случае на смену империи придет Царство Божие. Лука напоминает нам об основной задаче Церкви: проповедь Евангелия, невзирая ни на какие препятствия тому.

(VI) Время Церкви — это время истории, не достигшей своего конца. В данном случае в эсхатологии Луки она не является заменой бессмысленной и трагической истории или, скажем, ответом на кризис в Церкви времен Луки — например, на задержку Парусии. Однако, поскольку история является историей Бога, то должна существовать завершающая ее точка и конец мира, что означает Царство Божие. Об этом ясно свидетельствует Св. Писание. Согласно Луке, время Церкви — это последнее время; Христос — это последнее и окончательное спасительное деяние Бога. Лука считается с задержкой Парусии и не дает никаких объяснений тому, для него это не является проблемой. Он просто утверждает, что конец времен наступил и что даже если в конце времен имеется некий временной интервал, то он, очевидно, короткий. Он мыслит диалектически — «уже да, но еще не совсем». Христос является последним Откровением Бога, последним Его Словом, последним, что говорилось о Боге и о человечестве. Другого Откровения и Слова не будет. Поэтому «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян4:12). В этом утверждении Деян — сердцевина того, что провозглашает Церковь, основанная на свидетельстве апостолов, дающем надежду на будущее каждому, кто «послушает Пророка Того» (Деян 3:23).