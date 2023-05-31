Шмидт - Книга начал - Книга веры - Книга борьбы - Книга водительства
«В начале сотворил Бог небо и землю» (1, 1). Это предложение, вместе со словами: «Вот происхождение неба и земли» (2, 4), образует рамку, в которую заключен рассказ о сотворении мира. Первый стих — заглавие к этому рассказу, объясняющее возникновение всего существующего. «В начале». Первое слово Библии рисует перед нами тот момент творения, о котором трудно судить человеку, живущему в пространстве и времени и имеющему ограниченные познавательные способности. При написании этих слов Моисей руководствовался не знаниями, а откровением от Бога. Он стоял на позиции доктрины творения в силу нелицемерной веры во всемогущество Бога и Его свидетельство, а не в силу философских размышлений. В своей возвышенной молитве Моисей без всякого сомнения воспевает могущество Бога, выражая тем самым глубокую веру в Него как в Творца: «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог» (Пс. 89, 3).
«Сотворил Бог». Это выражение ставит Бога началом всего сущего. Бог открывается здесь не как философское понятие или какая-то безликая сила, но как личность с присущей ей активностью и волей. В словах «сотворил Бог» выражена личная воля Бога и Его действие, в них Бог однозначно признан выше всего творения. Он — Творец. Для Него «народы — как капли из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он» (Ис. 40, 15). «Сотворил». Это слово содержит в себе понятие о чуде, о чудном действии Бога Творца в противоположность распространенному в мире учению о постепенном развитии. Еврейское слово «бара», переведенное как «сотворил», служит выражением идеи — Божественного творческого акта, или создания из ничего. Здесь мы видим действие личной воли Бога Творца, Который посредством слова проявляет в окружающем мире Свою жизнетворящую силу (Быт. 1,1; Ис. 55, 11). «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их» (Пс. 32, 6).
«Небо и землю». Эти слова объемлют все видимое и невидимое — всю действительность. Нет такой области бытия, которая возникла бы помимо Бога Творца. Нет такой дали, нет такого убежища для человека, которое было бы недосягаемо для Бога. Итак, первое предложение Библии, как мы уже говорили,— это не философское умозаключение, но Божественное откровение, данное для того, чтобы принять его простой детской верой. Первые стихи Библии опровергают древние и современные представления о безначальном и бесконечном мире. Конечно, в них нет научного объяснения возникновения Вселенной. Библия не преследует такой цели. Она просто авторитетно свидетельствует о Боге Творце и об акте творения. Приняв слово Писания верой, мы восклицаем вместе с псалмопевцем: «Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это»! (Пс. 138, 14). О величии Господа, выраженном в творении, говорится во многих местах Писания, особенно в книге Псалмов: «Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои. Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь» (Пс. 92, 3-4, а также Пс. 8, 2; 18, 2; 32, 6-9; 103).
Шмидт Борис Яковлевич - Книга начал - Комментарии к книге Бытие - Часть I
Издательство «Христианин» СЦ ЕХБ, 2000г. - 96с.
Шмидт Борис Яковлевич - Книга начал - Комментарии к книге Бытие - Часть I - Содержание
От автора
Вступление
Глава 1. Творение
- Заглавие
- Из хаоса — к творению
- Человек
- Суббота
- Акт сотворения человека...
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
Глава 2. Рай и грехопадение
- Рай
- Грехопадение
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
Глава 3. Каин и Авель
- Предыстория
- Братоубийство
- Проклятие
- Защита проклятого
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
Глава 4. Последствия проклятия
- Линия Каина
- Линия Сифа
- Исполины
Глава 5. Потоп
- Божья оценка человека
- Послушание Ноя
- Начало потопа
- Конец потопа
- Жертва Ноя
- Порядок жизни после потопа
- Завет мира
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
Глава 6. Народы и история
- Возникновение народов
- Вавилонская башня
- Появление линии спасения в истории народов
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
«Книга начал» познакомила нас со многими вопросами, касающимися творения и первоначальной истории человечества. Мы видели, что люди вследствие грехопадения оказались вдали от Бога и в большинстве совсем оставили Его. «Книга начал» раскрыла перед нами причины разобщения Бога с человеком и сущность Богопротивной силы, проявляющей себя в творении и истории, ведущей человека к окончательной гибели. И все же Бог не оставил человека, хотя тот и оставил Его. Бог искал Адама, дал человеку обетование, слышал молитвы людей, спасал праведников, живущих верой. Таким образом, вера была насущной потребностью человека от самого начала осуществления Божьего плана спасения. Но верить человек не может сам по себе, вера — это не произведение падшей природы человека. Вера — это одновременно и наш ответ на слова Бога, и результат Божьего действия в нас.
Жизнь Авраама — это чудесная история веры, той веры, кото- рая удовлетворяет жажду человеческой души. Ведь человек, несмотря на то, что всеми фибрами своей души укоренился в этом мире, преданном проклятию, в то же время тоскует по небу, его сердце жаждет хлеба жизни, сходящего с небес.
Из жизни Авраама видно, как Бог отвечает на четырехкратную нужду человека, которому необходимы весть и благословение из другого мира, уверенность в обетовании, общение с Богом и спасение.
Шмидт Борис Яковлевич - Книга веры - Жизнь Авраама - Комментарии к книге Бытие - Часть II
Издательство "Христианин" СЦ ЕХБ, 2000г. - 86с.
Шмидт Борис Яковлевич - Книга веры - Жизнь Авраама - Комментарии к книге Бытие - Часть II - Содержание
Введение
I. Вера как отправление в путь
- Отправление в путь
- Препятствия на пути
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
II. Вера как уверенность
- Уверенность в слове, вопреки действительности, здравому смыслу и опыту
- Уверенность, подтвержденная опытом
- Бегство от напряженности
- Уверенность, основанная на завете
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
III. Вера как средство общения с Богом
- Вера
- Неверие и полувера
- Угасшая вера
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
IV. Вера как получение обещанного
- Исполнение обетования
- Разлука
- Исполнение обетования продолжается
- И снова разлука
- Вера пускает корни в обетованной земле
- Сватовство Ревекки
- Отдача и исполнение
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
С того момента, как истина благословения проникла в мир проклятия, не прекращается конфронтация — силы тьмы находятся в постоянном противодействии. Сердце человека в связи с этим находится под постоянным обстрелом вражеских сил, и отражать атаку возможно только с помощью Бога. Следовательно, быть христианином — значит постоянно находиться на поле брани.
Борьба происходит в сердце. Если христианин согласен с волей Божьей и Его путями, борьбы не бывает, в сердце царит мир и покой. Если же он самонадеян или дерзок, то, фактически, он выступает против Божьих намерений и, в конечном счете, против Самого Бога. Вся- кое человеческое благочестие и набожность Бог разоблачает как нечто противное Ему, представляющее собой форму дерзости и обмана.
«Книгу борьбы», отражающую различные этапы становления личности Иакова, которого Бог использовал для осуществления Своего плана спасения, разделим на четыре части:
I. Борьба как самонадеянность (25, 19 — 28, 9).
II. Борьба как рабство (28, 10 — ?2, 1).
III. Борьба как обращение (32, 2 — 33, 16).
IV. Борьба как очищение (33, 17 — 35 гл.).
Первая часть обнаруживает причину нашего внутреннего разлада, вторая — раскрывает борьбу человека, находящегося в неволе, третья — показывает борьбу на пути из неволи к свободе и четвертая — борьбу свободного человека. На примере жизни Иакова можно увидеть борьбу не только в области личной, семейной жизни, но и внутреннюю, духовную борьбу на- рода Божьего и каждого из детей Его в отдельности. В конечном счете, проявление плотских наклонностей Иакова и Божий ответ на его действия — это борьба между миром и Богом и вместе с тем — борьба Бога за этот мир.
Шмидт Борис Яковлевич - Книга борьбы - Жизнь Иакова - Комментарии к книге Битие - Часть III
Издательство «Христианин» СЦ ЕХБ 2000г. - 109с.
Шмидт Борис Яковлевич - Книга борьбы - Жизнь Иакова - Комментарии к книге Битие - Часть III - Содержание
Введение
Сватовство Ревекки
Краткий обзор истории Иакова
I. Борьба как самонадеянность
- Родословие Измаила
- Божье решение о нерожденной жизни
- Борьба за первородство
- Борьба за обетование
- Борьба за благословение
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
II. Борьба как рабство
- Путь в неволю
- Годы службы
- Годы повторной службы
- И снова служба
- Спасение из неволи
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
III. Борьба как обращение
- Последние усилия ветхого человека
- Перелом в отношении к Богу
- Перелом в отношении к брату
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
IV. Борьба как очищение
- Первое столкновение наследников обетования с миром
- Перемены в доме Иакова
- Воспитание через страдания
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
В личности обещанного Богом Примирителя разрешаются все проблемы, затронутые в книге Бытие. Проклятие, которое мы встречали в «Книге начал», сменяется благословением, так как обетования, данные Аврааму, исполняются в Примирителе. Лишь благодаря Ему возможна победа в борьбе, охватившей некогда всю жизнь Иакова. Наконец, Он является Альфой и Омегой в исполнении Божьего плана спасения как в целом, так и в жизни отдельных людей. Этот план Бог осуществляет в водительстве, как это видно из истории Иосифа.
В личности Иисуса Христа сконцентрированы все обетования Божьи, в Нем они «да» и «аминь» (2 Кор. 1, 20). Ветхий Завет многократно свидетельствует о Христе и содержит очень много пророчеств, указывающих на Него. Он представляет нам целый ряд людей веры — мужей, бывших прообразами Иисуса Христа. Это Моисей, Авраам, Иосиф, Давид и др.
Особенно многообразно Христос виден в истории Иосифа. Здесь так же, как и в истории Иакова, видно, что греховность и низость людей бессильны помешать исполнению Божьего плана. Напротив, на этом темном фоне отчетливей видна красота Божьего водительства. Он в Своем всеведении уже в начале видит конец, а конец Его плана — всегда победа, удача и благословение. Становится очевидным, что человек может и не замечать высшего руководства в судьбах отдельных личностей, или какой-либо семьи, или же целого народа, в то время, как Бог суверенно и целенаправленно приводит в исполнение Свой план спасения.
Шмидт Борис Яковлевич - Книга водительства - История Иосифа - Комментарии к книге Бытие - Часть IV
Издательство «Христианин» СЦ ЕХБ, 2000г. - 132с
Шмидт Борис Яковлевич - Книга водительства - История Иосифа - Комментарии к книге Бытие - Часть IV - Содержание
Предисловие
Водительство как Божий план в истории мира
Водительство как Божий план в истории спасения
I. Водительство как крест
- Плотские преследуют духовных
- Богословское размышление
- Вина и позор внутри избранного народа. Падение Иуды ...
- Преследование детей Божьих
- Богословское размышление
- Иосиф в унижении
- Возвышение Иосифа
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
II. Водительство как попечение о душе
- Первая плавильня
- Вторая плавильня
- Третья плавильня
- Четвертая плавильня
- Цель Божьего попечительства
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
III. Водительство как обеспечение в чужой стране
- Из родины в страну скитания
- Сохранение народа Божьего в чужой стране
- Бог сохраняет Египет ради Израиля
- Иаков помнит землю обетования
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
IV. Водительство как план благословения
- Божий план благословения в рамках истории Израиля...
- Благословение сыновей Иакова и история спасения
- План Божьего благословения
- Богословское размышление
- Библейское обозрение
Огромной спасибо за ценный комментарий!
Довольно не плохая серия книг. Спасибо!
Довольно не плохая серия книг. Спасибо!
Благодарю.