«В начале сотворил Бог небо и землю» (1, 1). Это предложение, вместе со словами: «Вот происхождение неба и земли» (2, 4), образует рамку, в которую заключен рассказ о сотворении мира. Первый стих — заглавие к этому рассказу, объясняющее возникновение всего существующего. «В начале». Первое слово Библии рисует перед нами тот момент творения, о котором трудно судить человеку, живущему в пространстве и времени и имеющему ограниченные познавательные способности. При написании этих слов Моисей руководствовался не знаниями, а откровением от Бога. Он стоял на позиции доктрины творения в силу нелицемерной веры во всемогущество Бога и Его свидетельство, а не в силу философских размышлений. В своей возвышенной молитве Моисей без всякого сомнения воспевает могущество Бога, выражая тем самым глубокую веру в Него как в Творца: «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог» (Пс. 89, 3).

«Сотворил Бог». Это выражение ставит Бога началом всего сущего. Бог открывается здесь не как философское понятие или какая-то безликая сила, но как личность с присущей ей активностью и волей. В словах «сотворил Бог» выражена личная воля Бога и Его действие, в них Бог однозначно признан выше всего творения. Он — Творец. Для Него «народы — как капли из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он» (Ис. 40, 15). «Сотворил». Это слово содержит в себе понятие о чуде, о чудном действии Бога Творца в противоположность распространенному в мире учению о постепенном развитии. Еврейское слово «бара», переведенное как «сотворил», служит выражением идеи — Божественного творческого акта, или создания из ничего. Здесь мы видим действие личной воли Бога Творца, Который посредством слова проявляет в окружающем мире Свою жизнетворящую силу (Быт. 1,1; Ис. 55, 11). «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их» (Пс. 32, 6).