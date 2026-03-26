Карл Шмитт - Понятие политического

На протяжении последних лет выявились многочисленные новые случаи применения политической теологии. Репрезентация XV—XIX вв., монархия XVII в., которая мыслится аналогично Богу в философии барокко, «нейтральная» власть XIX столетия, «qui règne et ne gouverne pas»,* наконец, представление о чисто управленческом государстве, государстве мероприятий, «qui administre et ne gouverne pas»,** — таковы многие примеры плодотворности идеи политической теологии. Важную проблему отдельных ступеней процесса секуляризации — от теологического через метафизическое к морально-гуманному и к экономическому — я рассматривал в речи об «Эпохе нейтрализации и деполитизаций» (октябрь 1929 г., Барселона). Среди протестантских теологов Генриху Форстхофу [Forsthoff] и Фридриху Гогартену [Gogarten] особенно хорошо удалось показать, что без понятия секуляризации вообще невозможно понять последние века нашей истории. Правда, другое, якобы неполитическое учение в протестантской теологии представляет Бога как«совершенно иное», подобно тому, как для свойственного этому учению политического либерализма государство и политика суть «совершенно иное». Между тем, мы познали политическое как тотальное и поэтому мы знаем также, что решение о том, является ли нечто неполитическим, всегда означает политическое решение, независимо от того, кто его принимает и какими обоснованиями оно оснащается. Это справедливо и для вопроса о том, является ли какая-то определенная теология политической или неполитической теологией.

Замечание, в связи с Гоббсом, о двух типах юридического мышления в конце второй главы (С. 32 и ел.) я бы немного дополнил, ибо этот вопрос касается моего статуса и моей профессии правоведа. Сегодня я бы стал различать уже не два, но три рода научно-правового мышления, а именно, кроме нормативистского и децизионистского, еще институциональный тип. Сделать этот вывод мне позволило обсуждение моего учения об «институциональных гарантиях» в немецком правоведении и занятия, посвященные глубокой и интересной теории институтов Мориса Ориу. Если чистый нормативист мыслит безличными нормами, а децизионист личным решением реализует подлинное право правильно осознанной политической ситуации, то институциональное правовое мышление развертывается в надличных учреждениях и формах. И если вырождающийся нормативист делает право только функцией государственной бюрократии, а децизионисту всегда грозит опасность сосредоточиться на уникальности мгновения и упустить покоящееся бытие, которое есть в каждом значительном политическом движении, то изолированное институциональное мышление ведет к плюрализму лишенного суверенитета, феодально-сословного развития.

Таким образом, эти три сферы и три элемента политического единства — государство, движение, народ — могут быть отнесены к трем юридическим типам мысли (как в своих здоровых, так и в выродившихся формах). Так называемый позитивизм и нормативизм немецкой государственно-правовой науки в эпоху Вильгельма и Веймарской республики был только деградировавшим, основанным не на естественном праве и не на рациональном праве, но держался просто фактически «действующих» норм, а потому это — противоречивый в себе нормативизм, перемешанный с позитивизмом, который был только слепым к праву децизионизмом, деградировавшим, державшимся «нормативной силы фактического», а не подлинного решения. Бесформенная и неспособная придавать форму мешанина не годилась для разрешения ни одной серьезной государственно-правовой и конституционно-правовой проблемы. В эту последнюю эпоху для немецкой науки о государственном праве характерно, что она оказалась не в состоянии дать государственно-правовой ответ, [когда возник] решающий случай, а именно, прусский конституционный конфликт с Бисмарком,1 а поэтому она также не смогла дать ответ и во всех последовавших решающих случаях. Чтобы уйти от решения, она выработала для подобных случаев формулу, которая теперь обернулась эпиграфом к самой этой науке: «Здесь государственное право кончается».

Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука», 2016 г. - 567 с.

ISBN 978-5-02-038400-2

Карл Шмитт - Понятие политического - Содержание

Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете (Перевод Ю. Ю. Коринца)

Предварительное замечание ко второму изданию

Глава I. Определение суверенитета

Глава II. Проблема суверенитета как проблема правовой формы и решения

Глава III. Политическая теология

Глава IV. О философии государства контрреволюции

Римский католицизм и политическая форма (Перевод А. Ф. Филиппова)

Духовно-историческое состояние современного парламентаризма

Предисловие ко второму изданию

Предварительные замечания

Глава I. Демократия и парламентаризм

Глава II. Принципы парламентаризма

Глава III. Диктатура в марксистской мысли

Глава IV. Иррационалистические теории непосредственного применения силы как противники парламентаризма

Легальность и легитимность (Перевод Ю. Ю. Коринца, А. П. Шурбелёва и А. Ф. Филиппова)

Введениие

I. Система легальности парламентского государства законодательства 1. Государство законодательства и понятие закона 2. Легальность и равные шансы на политическое завоевание власти

II. Три чрезвычайных законодателя Веймарской конституции 1. Чрезвычайный законодатель ratione materiae; вторая главная часть Веймарской конституции как вторая конституция 2. Чрезвычайный законодатель ratione supremitatis; подлинный смысл: плебисцитарная легитимность вместо легальности государства законодательства 3. Чрезвычайный законодатель ratione necessitatis; подлинный смысл: мера, принимаемая административным государством, вытесняет закон парламентского государства законодательства

Заключение

Исправления Карла Шмитта {Перевод А. П. Шурбелёва)

Легальность и легитимность

Понятие политического

Предисловие

Вызов

Попытка ответа

Продолжение ответа

Понятие политического (Текст 1932 г.)

Эпоха деполитизаций и нейтрализации 1. Последовательность смены центральных областей 2. Ступени нейтрализации и деполитизации

Послесловие к изданию 1932 г.

Королларий 1. Обзор различных значений и функций понятия «внутриполитическая нейтральность государства» (1931)

I. Негативные, то есть уводящие от политического решения, значения слова «нейтральность» 1. Нейтральность в смысле невмешательства, незаинтересованности, laisser passer, пассивной толерантности и т. п. 2. Нейтральность в смысле инструментального понимания государства: государство считается техническим средством, которое обязано функционировать с объективной надежностью и каждому [индивиду] предоставлять шансы его использовать 3. Нейтральность в смысле равенства шансов при формировании государственной воли 4. Нейтральность в смысле паритета, то есть равного допуска всех принимаемых в расчет групп и направлений на равных условиях при равном внимании ко всем в случаях распределения преференций или иной государственной поддержки

II. Позитивное, то есть приводящее к решению, значение слова «нейтральность» 1. Нейтральность в смысле объективности и предметности на основе признанной нормы 2. Нейтральность на основании неэгоистической и незаинтересованной компетентности 3. Нейтральность как выражение единства и целого, объемлющего противоположные группирования и, таким образом, релятивирующего в себе все эти противоположности 4. Нейтральность чужака, находящегося вне, который, в качестве третьей стороны, в случае необходимости, извне причиняет решение и тем самым — единство

Королларий 2. Об отношении между понятиями «война» и «враг»

Королларий 3. Обзор не связанных с государством и возможностей и элементов права народов

Ссылки

Политика (статья 1936 года) (Перевод Ю. Ю. Коринца)

Разговор о власти и о доступе к властителю (Перевод А. Ф. Филиппова)

А. Ф. Филиппов. К истории понятия политического: прошлое одного проекта

От редактора-составителя (А. Ф. Филиппов)

Указатель имен