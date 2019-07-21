Серия – «Учение Ребе»

Вопросы воспитания всегда были приоритетными в служении Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. Задолго до принятия на себя руководства Хабадом, едва спасшись из охваченной пламенем Европы, по поручению своего тестя, ребе Йосефа-Ицхака (Раяца), он создал и возглавил «Центр по вопросам воспитания» («Меркоз ле-инъёней хинух») и не оставлял этой работы до конца жизни. Тысячам его эмиссаров — шлухим — во всем мире была поставлена задача: воспитывать и образовывать подрастающее поколение, спасать детей нашего народа от смуты и распада, охвативших еврейский мир в XX веке. Пытаясь спасти немногое из того, что осталось от традиционного еврейского общества, Любавичский Ребе первым из духовных лидеров нашего народа перешел от «глухой обороны» к широкому распространению знаний об иудаизме, к экспансии «наружу». Ребе инициировал перемены, революционные по своему воздействию и грандиозные по результатам. Этим он снискал признание и уважение и в еврейской среде, и у руководителей нееврейского мира. Недаром день рожде-ния Любавичского Ребе по решению конгресса с 1978 года ежегодно отмечается в США как День воспитания. Советы и рекомендации, которые Ребе давал в посланиях частным лицам и общественным деятелям, остаются востребованными и актуальными поныне.

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Письма о воспитании

Составитель – Ишайя Гиссер

Издательство – «Книжники», «Текст» – 192 с.

Москва – 2012 г.

ISBN 978-5-9953-0194-3 («Книжники»)

ISBN 978-5-7516-1096-8 («Текст»)

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Содержание

Об этой книге

Заповедь о воспитании как обязанность каждого еврея

Принципы воспитания

Учитель и наставник

Семья

Ученик

Выбор учебного заведения

Специфические проблемы

Еврейское воспитание как одна из главных забот Хабада в последних поколениях

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Принципы воспитания

<...> Вы, безусловно, совершенно правы, когда пишете, что задача образования — не только в том, чтобы увеличить объем знаний, но в том, чтобы воспитать человека, подготовить его к тому, как самостоятельно вести еврейский образ жизни. Это особенно верно в наши дни, в связи с вредным влиянием среды, из-за которого особенно необходимо воспитание в детях Богобоязненности. Конечно же, именно в ней смысл Торы и ее заповедей, как сказано: «И повелел нам Господь исполнять все эти установления, чтобы мы боялись Господа, нашего Бога, ради нашего блага во все дни; чтобы дать нам жизнь, как ныне» (Дварим, 6:24). Когда речь идет о целях еврейского образования, не должно быть никаких разногласий.

Разногласия могут касаться только вопроса о том, какие подходы или методы лучше всего годятся для достижения этих целей. Эти методы различны в каждом поко-лении, в каждом городе, а порой — даже в каждом конкретном классе. Еще один важный момент, о котором следует помнить: поскольку родители далеко не всегда проникнуты идеалами подлинного еврейского образования, следует действовать согласно подходу, предложенному нашими мудрецами: «Пусть человек всегда занимается изучением Торы, даже если он делает это и не ради нее самой. Ибо от такого [занятия] он придет к [изучению Торы] ради нее самой» (Псахим, 50б). Именно поэтому зачастую так важно подчеркивать практическую пользу еврейского образования, пока люди сами не поймут сути. <.. .>

<...> Предложение объявить этот год Годом образования, чтобы преумножить работу во всех сферах еврейского образования, было с готовностью встречено в разных странах мира, и эта работа уже принесла добрые плоды. Когда речь заходит о воспитании, «добрые плоды» — это не фигура речи, но аналогия, исполненная глубокого смысла. Не раз уже говорилось о том, что воспитание детей подобно уходу за ростком дерева, и малейшее повреждение саженца на ранних этапах развития может иметь судьбоносное значение для той поры, когда саженец превратится в дерево. Эта аналогия в высшей степени правомерна, если речь идет о самых ранних этапах образовательного процесса и воздействие на ребенка оказывают продолжительное время.

Мы — свидетели двух явлений, казалось бы, противоречащих друг другу; вместе с тем каждое из них создает благоприятный климат для истинно религиозного образования. С одной стороны, в последние годы мы видим отчуждение значительной части еврейской молодежи от своего духовного наследия: порывают даже связь с еврейским народом. Порой это принимает крайние формы: дело доходит до ненависти к соплеменникам, до объединения с юдофобами. С другой стороны, мы видим, что многие молодые люди страстно стремятся обрести истину и стать сопричастными еврейскому народу и его традициям. Ради этого они готовы пожертвовать карьерой и благосостоянием. Если помочь им и указать верное направление, они посвятят себя Торе и обретут внутреннюю гармонию. Итак, усилия, совершенные во имя религиозного образования, увенчаются успехом, если предприняты с полной самоотдачей. Или, как говорили наши мудрецы, «слова, исходящие от сердца, проникнут в сердце» и произведут необходимое впечатление.