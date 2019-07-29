Работа над переводом всегда сопряжена с определенными трудностями. Начиная со времен Вавилонского столпотворения, в многообразии языков заключалось нечто большее, чем возможность поразному сказать одно и то же. В каждом языке, даже в каждом диалекте, отражается культура народа. При переводе эти особенности необходимо учитывать и лишь приблизительно следовать оригиналу.

Это общее правило в полной мере применимо при переводе трудов по хасидизму. Любавичский Ребе, чьи работы легли в основу данной книги, дал классическое определение хасидизма. Его нельзя воспринимать лишь как один из разделов еврейской философии. Хасидизм исследует эзотерический аспект Торы, он обращен к душе и затрагивает основы самого существования.

Хасидизм высвечивает и другие разделы иудаизма — Алаху и Агаду, например, — и за многообразием форм выражения находит между ними внутреннюю связь. Другими словами, хасидизм связан с глубинным уровнем Торы, ее уникальностью, и в этом смысле он почти не поддается переводу. Постоянно бросая вызов светскому мировосприятию, он почти неподвластен воспроизведению на современном европейском языке.

Хасидизм дает нам возможность преодолеть границы человеческого познания, открыть для себя доселе загадочный мир. Это испытание особенно значимо в наш век — век, подвергнувший сомнению Б-жественные основы мира, сделавший человеческий разум мерой всего — и ставший свидетелем трагических последствий отказа от религиозной духовности в формировании нравственных принципов.

В чем же тогда заключается работа переводчика? Почти восемьсот лет назад Рамбам, подняв эту проблему, сам же и предложил ее решение. В письме своему переводчику, Шмуэлб ибн Тиббону, он писал: «У того, кто дословно пытается переводить текст с одного языка на другой, придерживаясь того же порядка слов и предложений, что и в оригинале, возникает много трудностей и не получается хорошего перевода».

Менахем-Мендл Шнеерсон – Уроки Торы – Том 1

Пер. с англ., идиш, ивр. под ред. Б. Горина

Издательство – «Лехаим» – 384 с.

Москва – 2009 г.

ISBN 978-5-900309-18-7

Менахем-Мендл Шнеерсон – Уроки Торы – Том 1 – Содержание

От редакции

Введение

Берешит

Hoax

Лех-Леха

Вайера

Хаей Сара

Тольдот

Вайеце

Ваишлах

Ханука

Вайешев

Микец

Ваигаш

Вайехи

Шмот

Ваэра

Бо

Бешалах

Итро

Мишпатим

Трума

Тецаве

Пурим

Китиса

Ваякгель

Пекудей

Песах

Ваикра

Цав

Шмини

Тазриа

Мецора

Ахарей Мот

Кдошим

Эмор

Беар

Бехукотай

Бемидбар

Шавуот

Насой

Беаалотха

Шлах

Корах

Хукат

Балак

Пинхас

Матот

Масеэй

Дварим

Ваэтханан

Экев

Реэ

Шофтим

Ки-Теце

Ки-Таво

Ницавим

Вайелех

Десять Дней Тшувы

Аазину

Браха

Менахем-Мендл Шнеерсон – Уроки Торы – Том 1 – От мира к человеку

Каждый человек является своего рода микрокосмом, миром в миниатюре, и судьба мира является его судьбой. Таким образом рассмотренный выше порядок творения мира применим и к отдельной личности. «Свет» есть конечная цель существования каждого еврея, то есть каждый еврей призван преобразовать окружающую его действительность в «свет». И не только удаляя тьму (зло), что достигается путем воздержания от греха, но и активно трансформируя саму тьму в свет путем совершения добра.

Порядок действий человека в ходе реализации этой программы должен быть таким же, как и порядок Б-жественного творения: вначале следует сформулировать цель. Это немедленно ведет к пробуждению души от спячки. Человек ощущает себя «новым творением». И в этом состоянии — ибо, как учит философия хасидизма, весь мир непрерывно создается заново, — человек должен осознать, что задача его существования выражена в словах «Да будет свет!». А затем, сделав первый шаг, он должен отразить эту цель во всех своих последующих действиях — сверяя их с Торой — генеральным планом мироздания.

От тьмы к свету. Если свет является целью всего сотворенного, то и сама тьма имеет своей целью свет. Ибо цель существования тьмы не в том, чтобы ее избегать (иными словами, не в том, чтобы предоставить человеку возможность выбора между добром и злом), но в том, чтобы ее самое трансформировать в свет. И если даже человек порой впадает в отчаяние, тщетно пытаясь в гнетущей тьме потерявшего ориентиры мира добиться победы света, не говоря уже о превращении зла в добро, то именно для этого и сказано о начале творения: «Вначале (другой перевод — ради начала) сотворил Всесильный...»

И мудрецы (Раши на Берешит, 1:1) толкуют это так: «Ради народа Израиля, названного “началом творений (Всевышнего)”, и ради Торы, названной “началом пути (Всевышнего)”». Мир был создан для того, чтобы еврейский народ с помощью Торы преобразовал его в вечный свет явного Б-жественного присутствия, в соответствии с мессианским пророчест- вом Йешаяу (60:19): «Не солнце будет тебе более светом дня, и не блеск луны будет давать тебе свет, но Г-сподь будет тебе светом вечным».