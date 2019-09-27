Шнеерсон – Уроки Торы – Том 3
Человек - конечен и смертен. Б-г же - бесконечен, вечен и превосходит границы любых определений. Тем самым ничто, рожденное или созданное человеком, не может соединить человека с Б-гом. Соединение это может осуществиться лишь по инициативе Самого Б-га, когда Он, превосходящий что бы то ни было (включая и такие категории, как «конечный» и «бесконеч-ный»), желает установить с человеком контакт. Желает - и тем самым делает такой контакт со стороны человека возможным.
Дав нам мицвойс, Б-г установил, что определенные физические действия являются исполнением Его воли. Когда мы поступаем в соответствии с мицвойс, тогда наши тела и души становятся вместилищами сверхъестественной воли, - и вот только тогда человек и соприкасается с Б-жественным. Если мы взглянем на мицвойс с этой точки зрения, то специфика той или иной мицвы, по сути своей, не имеет значения.
Важно не то, что именно Б-г повелел нам делать, а тот факт, что повеление делать именно так, исходит от Б-га. Говоря словами рабби Шнеура-Залмана из Ляд, написанными им в книге Ликутей Тора (Шлах, 40а): «вели нам Б-г тесать дерево». То есть: заповедай Он нам действие, лишенное всякого социального, познавательного или духовного смысла, - и это была бы мицва.
Причем мицва в той же мере, как самое «нравственное» предписание или самая глубокая и животворящая душу заповедь, предписанная нам Торой. Есть, однако, и иная сторона мицвы: то очищающее воздействие, которое она оказывает на человека и на всю тварную субстанцию. И вот тут специфика каждой мицвы имеет первейшее значение. Но суть мицвы - в том, что она заповедана от Б-га. И по отношению к этому все ее социальные, воспитательные, духовные функции становятся вторичными.
Менахем-Мендл Шнеерсон – Уроки Торы – Том 3
Пер. с англ., идиш, ивр. под ред. Б. Горина
Издательство – «Лехаим» – 416 с.
Москва – 2004 г.
ISBN 5-900309-23-1
Менахем-Мендл Шнеерсон – Уроки Торы – Том 3 – Содержание
- Рош А-Шона – Трубный звук в ׳грех измерениях
- Йом Кипур – 120 дней как история человечества
- Суккос – Мицва, легкая для исполнения
- Симхас Тойра – Свиток
- Брейшис – «День один»
- Hoax – Эпоха радуги
- ЛехЛехо – Одеяния
- Ваейро – Еврей от природы
- Хайей Соро – Вторая половина
- Тойлдойс – Оправдание смеха
- Вайейце – Овцы
- Ваишлах – Двойное отождествление
- Ваейшев – Мудрость, вода и истина
- Ханука – Прибавление света
- Микейц – Мир снов
- Ваигаш – Противоречивые чувства
- Ваехи – Яаков и Рахель
- Шмойс – Дитя-пастырь
- Воэйро – Хлеб веры
- Бой – Община
- Бешааах – Душа-амфибия
- Ту Би-Шват – О деревьях и людях
- Исрой – Прорыв
- Мишпотим – Недвижимое имущество
- Трумо – Неразрывная связь
- Тэцаве – Парадигма руководства
- Ки Сисо – Грязь на лице
- Ваякгел – Мир частной жизни
- Пкудей – Власть индивидуальности
- Ваикро – Дом для двенадцати
- Пурим – Единственный народ
- Цав – Одеяние ли создает мужа?
- Шмини – Разделение
- Тазриа – Зачиная новую жизнь
- Мецойро – Общественное достояние
- Пейсах – Свобода
- Ахарей – Драматический эпизод
- Кдойшим – Посетитель из хаоса
- Эмойр – Огненная купель
- Беар – В поисках Б-жественного
- Пейсах Шейни – Тесто, разбухшее от пустот
- Лаг Ба-Омер – Книга Сияния
- Бехукойсай – Истинный смысл развития
- Бемидбар – В пустыне
- Швуэс – Призрачные дни
- Носой – Празднование рава Иосефа
- Беаалойсехо – Внести свет в мир
- Шлах – Увидеть землю
- Койрах – Душа конфликта
- Хукас – Корова и телец
- Болок – Вселенная как яство
- Пинхос – Женщина-завоевательница
- Матойс – Восточные колонисты
- Масъэй – Парадокс боли
- Дворим – Уникальность книги Дворим
- 9 Ава – Отдаление возлюбленных
- Воэсханан – Приближая освобождение
- 15 Ава – Танцующие дщери иерусалимские
- Эйкев – Выбор Моше
- Ръэй – О мясе
- Элул – Царь в поле
- Шойфтим – Преступление и наказание
- Ки Сейцей – Овца порождает сложности
- Ки Совой – Фантом зла
- 18 Элула – Возрожденный день рождения
- Ницовим – Свобода выбора
- Ваейлех – Роскошь изучения Торы
- Аазину – Скромность перед лицом величия
- Брохо – Любовь и правда
Менахем-Мендл Шнеерсон – Уроки Торы – Том 3 – Человек и клочок земли
Мы лучше поймем, почему мицва о сукко объемлет всего человека и отчего исполнение этой заповеди приближает нас к Б-гу, если задумаемся о том, что значит для большинства людей понятие «дом». Мудрецы указывали, сколь глубоко у нас желание обрести дом Это - больше чем просто желание найти убежище или желание достичь безопасности. Ибо мы можем обрести безопасное пристанище, но оно не будет для нас домом - не станет тем клочком земли, который мы называем своим. Более того, в Талмуде (Иевомойс, 63а) сказано: «Тот, кто не имеет своей земли, не человек». Потребность в доме изначально присуща душе человеческой, и эта потребность является определяющей чертой нашего существования.
Мы отождествляем себя с нашим домом, и речь идет о большем, чем просто время, проведенное в его стенах. Когда мы работаем, приходим в гости к друзьям, беседуем со случай ным прохожим в парке, мы ощущаем себя хозяином дома. Именно - хозяином, который уходит на работу, навещает друзей, останавливается поболтать с прохожим. Без этого ощущения человеческое «я» неполно. Поистине так - ибо чувство обретшего дом обусловливает каждый наш поступок или же по меньшей мере причастно к его совершению. И поэтому семь дней, когда сукко становится нашим до- мом, - эти семь дней и их опыт определяют наше представление о себе. Собственно, они его формируют. Все, что мы делаем в это время - в том числе и за пределами сукко, - включено в наши отношения с Б-гом, установленные этой мицвой.
Просто, как жизнь. А теперь попробуем понять: почему мицва о сукко -«легкая» мицва, данная нам Б-гом? К исполнению Б-жественных установлений человек может относиться двояко. Так, он может видеть в этом долг. А может смотреть и иначе - в их исполнении усматривая истинную цель своего существования. Тот, кто в исполнении мицвойс видит свой долг, считает целью жизни реализацию собственных устремлений. Такой человек признает Б-га Творцом Вселенной и источником своего существования, без чьей воли ничто не происходит. И конечно же, он считает себя обязанным повиноваться воле Б-га, четко выраженной в повелении исполнять мицвойс. Но есть и иной тип людей, которые постигли истину, выраженную в Талмуде (Кидушин, 826): «Зачем был я создан, как не во имя того, чтобы служить Создавшему меня?»
В этом служении Всевышнему такие люди видят свое истинное «я». И именно в этом служении Б-гу для них и самореализация, и утверждение своей личности. Если человеку свойствен первый тип взаимоотношений с миром, если он относится к исполнению мицвойс как к долгу, тогда исполнение одних мицвойс будет для него «легким», а других - «тяжелым». Он может исполнять их все, возможно даже, без всякого принуждения. Однако исполнение одних будет казаться ему чистой радостью, тогда как исполнить другие будет очень непросто, ибо это потребует от него усилий и напряжения. С другой стороны, «трудность» исполнения мицвы может зависеть и от того, каких затрат времени, усилий или средств требует мицва.
Но если в исполнении Б-жественной воли мы видим смысл нашей жизни, то не существует самого понятия «тяжелая ми- цва». Все мицвойс - одинаково «легки»! Ибо они не являются внешними по отношению к нашей жизни требованиями, а становятся самой жизнью. При таком отношении к жизни стирается различие между тем, что требуют от нас мицвойс, и тем, как мы живем. Если мы живем ради того, чтобы через наше посредство осуществились цели, которые Б-г поставил перед творением, то что тогда? Тогда вся наша внутренняя жизнь - включая и те наши поступки, которые не имеют отношения ни к какой мицве, - оказывается подчинена только одному: стремлению соединиться с Творцом и послужить Его воле. Любую из мицвойс молено исполнять тем или иным образом.
Но в отношении лишь одной из них сами условия ее соблюдения предполагают только один подход: когда жизнь и исполнение заповеди сливаются воедино. Мицва о сукко не велит нам что-то делать, нет; но она велит нам быть кем-то, а именно - «теми, кто живет в шалаше». Соблюдение этой мицвы - в том, чтобы сделать шалаш на семь дней в году нашим домом. Домом - и тем самым, через проживание в сукко, - мы обретаем наши корни, наше представлеиие о себе. Вот почему праздник Суккос получил свое имя от названия мицвы о сукко, а не от какой-либо другой из мицвойс, которые мы исполняем в течение этих дней (например, мицвы о четырех растениях). Если модель отношений к исполнению заповедей, которая дана в мицве о сукко, мы распространим на все остальные мицвойс, данные Б-гом, то тогда каждая из них вместит в себя всю нашу жизнь. И исполнять их нам станет гак лее легко, как жить.
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