Человек - конечен и смертен. Б-г же - бесконечен, вечен и превосходит границы любых определений. Тем самым ничто, рожденное или созданное человеком, не может соединить человека с Б-гом. Соединение это может осуществиться лишь по инициативе Самого Б-га, когда Он, превосходящий что бы то ни было (включая и такие категории, как «конечный» и «бесконеч-ный»), желает установить с человеком контакт. Желает - и тем самым делает такой контакт со стороны человека возможным.

Дав нам мицвойс, Б-г установил, что определенные физические действия являются исполнением Его воли. Когда мы поступаем в соответствии с мицвойс, тогда наши тела и души становятся вместилищами сверхъестественной воли, - и вот только тогда человек и соприкасается с Б-жественным. Если мы взглянем на мицвойс с этой точки зрения, то специфика той или иной мицвы, по сути своей, не имеет значения.

Важно не то, что именно Б-г повелел нам делать, а тот факт, что повеление делать именно так, исходит от Б-га. Говоря словами рабби Шнеура-Залмана из Ляд, написанными им в книге Ликутей Тора (Шлах, 40а): «вели нам Б-г тесать дерево». То есть: заповедай Он нам действие, лишенное всякого социального, познавательного или духовного смысла, - и это была бы мицва.

Причем мицва в той же мере, как самое «нравственное» предписание или самая глубокая и животворящая душу заповедь, предписанная нам Торой. Есть, однако, и иная сторона мицвы: то очищающее воздействие, которое она оказывает на человека и на всю тварную субстанцию. И вот тут специфика каждой мицвы имеет первейшее значение. Но суть мицвы - в том, что она заповедана от Б-га. И по отношению к этому все ее социальные, воспитательные, духовные функции становятся вторичными.

Менахем-Мендл Шнеерсон – Уроки Торы – Том 3

Пер. с англ., идиш, ивр. под ред. Б. Горина

Издательство – «Лехаим» – 416 с.

Москва – 2004 г.

ISBN 5-900309-23-1

Менахем-Мендл Шнеерсон – Уроки Торы – Том 3 – Содержание

Рош А-Шона – Трубный звук в ׳ грех измерениях

грех измерениях Йом Кипур – 120 дней как история человечества

Суккос – Мицва, легкая для исполнения

Симхас Тойра – Свиток

Брейшис – «День один»

Hoax – Эпоха радуги

ЛехЛехо – Одеяния

Ваейро – Еврей от природы

Хайей Соро – Вторая половина

Тойлдойс – Оправдание смеха

Вайейце – Овцы

Ваишлах – Двойное отождествление

Ваейшев – Мудрость, вода и истина

Ханука – Прибавление света

Микейц – Мир снов

Ваигаш – Противоречивые чувства

Ваехи – Яаков и Рахель

Шмойс – Дитя-пастырь

Воэйро – Хлеб веры

Бой – Община

Бешааах – Душа-амфибия

Ту Би-Шват – О деревьях и людях

Исрой – Прорыв

Мишпотим – Недвижимое имущество

Трумо – Неразрывная связь

Тэцаве – Парадигма руководства

Ки Сисо – Грязь на лице

Ваякгел – Мир частной жизни

Пкудей – Власть индивидуальности

Ваикро – Дом для двенадцати

Пурим – Единственный народ

Цав – Одеяние ли создает мужа?

Шмини – Разделение

Тазриа – Зачиная новую жизнь

Мецойро – Общественное достояние

Пейсах – Свобода

Ахарей – Драматический эпизод

Кдойшим – Посетитель из хаоса

Эмойр – Огненная купель

Беар – В поисках Б-жественного

Пейсах Шейни – Тесто, разбухшее от пустот

Лаг Ба-Омер – Книга Сияния

Бехукойсай – Истинный смысл развития

Бемидбар – В пустыне

Швуэс – Призрачные дни

Носой – Празднование рава Иосефа

Беаалойсехо – Внести свет в мир

Шлах – Увидеть землю

Койрах – Душа конфликта

Хукас – Корова и телец

Болок – Вселенная как яство

Пинхос – Женщина-завоевательница

Матойс – Восточные колонисты

Масъэй – Парадокс боли

Дворим – Уникальность книги Дворим

9 Ава – Отдаление возлюбленных

Воэсханан – Приближая освобождение

15 Ава – Танцующие дщери иерусалимские

Эйкев – Выбор Моше

Ръэй – О мясе

Элул – Царь в поле

Шойфтим – Преступление и наказание

Ки Сейцей – Овца порождает сложности

Ки Совой – Фантом зла

18 Элула – Возрожденный день рождения

Ницовим – Свобода выбора

Ваейлех – Роскошь изучения Торы

Аазину – Скромность перед лицом величия

Брохо – Любовь и правда

Менахем-Мендл Шнеерсон – Уроки Торы – Том 3 – Человек и клочок земли

Мы лучше поймем, почему мицва о сукко объемлет всего человека и отчего исполнение этой заповеди приближает нас к Б-гу, если задумаемся о том, что значит для большинства людей понятие «дом». Мудрецы указывали, сколь глубоко у нас желание обрести дом Это - больше чем просто желание найти убежище или желание достичь безопасности. Ибо мы можем обрести безопасное пристанище, но оно не будет для нас домом - не станет тем клочком земли, который мы называем своим. Более того, в Талмуде (Иевомойс, 63а) сказано: «Тот, кто не имеет своей земли, не человек». Потребность в доме изначально присуща душе человеческой, и эта потребность является определяющей чертой нашего существования.

Мы отождествляем себя с нашим домом, и речь идет о большем, чем просто время, проведенное в его стенах. Когда мы работаем, приходим в гости к друзьям, беседуем со случай ным прохожим в парке, мы ощущаем себя хозяином дома. Именно - хозяином, который уходит на работу, навещает друзей, останавливается поболтать с прохожим. Без этого ощущения человеческое «я» неполно. Поистине так - ибо чувство обретшего дом обусловливает каждый наш поступок или же по меньшей мере причастно к его совершению. И поэтому семь дней, когда сукко становится нашим до- мом, - эти семь дней и их опыт определяют наше представление о себе. Собственно, они его формируют. Все, что мы делаем в это время - в том числе и за пределами сукко, - включено в наши отношения с Б-гом, установленные этой мицвой.

Просто, как жизнь. А теперь попробуем понять: почему мицва о сукко -«легкая» мицва, данная нам Б-гом? К исполнению Б-жественных установлений человек может относиться двояко. Так, он может видеть в этом долг. А может смотреть и иначе - в их исполнении усматривая истинную цель своего существования. Тот, кто в исполнении мицвойс видит свой долг, считает целью жизни реализацию собственных устремлений. Такой человек признает Б-га Творцом Вселенной и источником своего существования, без чьей воли ничто не происходит. И конечно же, он считает себя обязанным повиноваться воле Б-га, четко выраженной в повелении исполнять мицвойс. Но есть и иной тип людей, которые постигли истину, выраженную в Талмуде (Кидушин, 826): «Зачем был я создан, как не во имя того, чтобы служить Создавшему меня?»

В этом служении Всевышнему такие люди видят свое истинное «я». И именно в этом служении Б-гу для них и самореализация, и утверждение своей личности. Если человеку свойствен первый тип взаимоотношений с миром, если он относится к исполнению мицвойс как к долгу, тогда исполнение одних мицвойс будет для него «легким», а других - «тяжелым». Он может исполнять их все, возможно даже, без всякого принуждения. Однако исполнение одних будет казаться ему чистой радостью, тогда как исполнить другие будет очень непросто, ибо это потребует от него усилий и напряжения. С другой стороны, «трудность» исполнения мицвы может зависеть и от того, каких затрат времени, усилий или средств требует мицва.

Но если в исполнении Б-жественной воли мы видим смысл нашей жизни, то не существует самого понятия «тяжелая ми- цва». Все мицвойс - одинаково «легки»! Ибо они не являются внешними по отношению к нашей жизни требованиями, а становятся самой жизнью. При таком отношении к жизни стирается различие между тем, что требуют от нас мицвойс, и тем, как мы живем. Если мы живем ради того, чтобы через наше посредство осуществились цели, которые Б-г поставил перед творением, то что тогда? Тогда вся наша внутренняя жизнь - включая и те наши поступки, которые не имеют отношения ни к какой мицве, - оказывается подчинена только одному: стремлению соединиться с Творцом и послужить Его воле. Любую из мицвойс молено исполнять тем или иным образом.

Но в отношении лишь одной из них сами условия ее соблюдения предполагают только один подход: когда жизнь и исполнение заповеди сливаются воедино. Мицва о сукко не велит нам что-то делать, нет; но она велит нам быть кем-то, а именно - «теми, кто живет в шалаше». Соблюдение этой мицвы - в том, чтобы сделать шалаш на семь дней в году нашим домом. Домом - и тем самым, через проживание в сукко, - мы обретаем наши корни, наше представлеиие о себе. Вот почему праздник Суккос получил свое имя от названия мицвы о сукко, а не от какой-либо другой из мицвойс, которые мы исполняем в течение этих дней (например, мицвы о четырех растениях). Если модель отношений к исполнению заповедей, которая дана в мицве о сукко, мы распространим на все остальные мицвойс, данные Б-гом, то тогда каждая из них вместит в себя всю нашу жизнь. И исполнять их нам станет гак лее легко, как жить.