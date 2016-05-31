Перевод и комментарии: Г. Липш, раввин Н.-З. Рапопорт, М. Шнейдер

Под общей редакцией проф. Г. Брановера

Шамир, Федерация еврейских общин СНГ, 877 с.

Москва 5765 * 2005

ISBN 965-293-048-2

От издательства

Предисловие Любавичского Ребе

Одобрения

Предисловие составителя

Часть первая: Книга средних Краткое содержание глав первой части. Примечания к первой части

Часть вторая: Врата единства и веры Примечания ко второй части

Часть третья: Послание о покаянии Примечания к третьей части

Часть четвертая: Святое послание Примечания к четвертой части

Часть пятая: Заключительный трактат Примечания к пятой части



Приложение

Раби Шнеур-Залман из города Ляды - Ликутеи Амарим - Тания - Книга Средних - глава первая

Сказано в Барайте (в конце гл. 3 трактата Нида): "Заклинают его - будь праведником и не будь грешником. И даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, смотри на себя как на грешника". Но нужно также понять выражение Мишны (Авот, 2): "И не считай себя грешником". К тому же если человек будет смотреть на себя как на грешника, это стеснит его сердце, им овладеет печаль, и для него станет невозможным служение Б-гу в радости и сердечной доброте. А если его сердце совсем этим не будет опечалено, он может прийти к легкомыслию, сохрани Б-г.

Однако в объяснение этому мы находим в Гмаре разделение людей на пять категорий: "праведник, которому хорошо", "праведник, которому плохо"4, "грешник, которому хорошо", "грешник, которому плохо" и средняя ступень - "бейнони". Гмара поясняет, что "праведник, которому хорошо", - тот, кто достиг совершенства, "праведник, которому плохо", - тот, кто не достиг совершенства. В "Раая ме£еймана", глава "Мишпатим", говорится, что "праведник, которому плохо", - тот, в ком зло подчинено добру и т. д. В Гмаре, Брахот, конец гл. 9, сказано также, что в праведных преобладает доброе начало, в грешниках - дурное начало, а в средних преобладает временами добро, а временами зло.

Сказал Раба: "Вот я, например, отношусь к средним". Сказал ему Абайе: "Учитель, ты никому не оставил надежды на жизнь".

Все это нуждается в подробном рассмотрении. Следует к тому же понять и слова Ийова: "Владыка мира, Ты сотворил праведников, Ты сотворил грешников и т. д.". А все же не сказано заранее, кем должен быть человек - праведником или грешником.

Нужно к тому же понять сущность ступени среднего, которая, конечно, не определяется равной мерой достоинств и прегрешений, ибо если бы это так было, как мог бы Раба впасть в заблуждение, причислив себя к средним? Ведь известно, что он ни на минуту не прерывал изучение Торы, так что даже ангел смерти не мог им овладеть, - могла ли половина всех его поступков оказаться греховной, сохрани Б-г?

К тому же когда человек совершает грех, он должен быть назван абсолютным грешником (и если он впоследствии совершил покаяние, он должен быть назван совершенным праведником). Даже тот, кто нарушает малейший запрет законоучителей, назван раша ["грешник"], как мы видим в трактате Йевамот, гл. 2 и в первой главе трактата Нида.

Раби Шнеур-Залман из города Ляды - Ликутеи Амарим - Тания - Вид страниц книги