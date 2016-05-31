Шнеур-Залман - Ликутеи Амарим - Тания
Хасидизм - Книжное собрание - "Оцар гахасидим" ("Хасидские сокровища") - Любавичи
"Тания" - главное творение Старого Ребе, раби Шнеура-Залмана (1746-1813; 5505-5573 по еврейскому летосчислению) - основоположника хасидского учения Хабад.
Книга состоит из нескольких трактатов, первый из которых называется "Книга средних" (т. е. людей, занимающих среднюю ступень между праведниками и злодеями), за ним следуют: "Врата единства и веры", "Послание о покаянии", "Святое послание" и "Заключительный трактат". Трудно перечислить, какие проблемы затрагивает автор, гораздо правильнее сказать, что, пожалуй, нет такой моральной, этической или философской проблемы, которой не нашлось бы места в небольшой по объему книге.
Здесь и преодоление человеком своего животного начала, и соотношение духа и материи, и принципы еврейского воспитания, и творение Нечто из Ничто, и духовные и физические взаимосвязи поколений, и концепции пространства и времени, и величие заповедей, и эманация Б-жественного света, оживляющего миры духовные и земной материальный мир, и другое. А над всем этим и во всем этом испытываемые и проповедуемые автором необъятная любовь к ближнему и ощущение святости этого мира, призванного быть "жилищем" сотворившего его Б-га.
Неискушенному читателю, воспитанному на убогом систематизме университетских учебников, изложение кажется с первого взгляда бессистемным, но чем больше он углубляется в изучение, тем больше раскрываются ему глубинные ассоциации и невидимые огрубевшему от неодухотворяемой телесной жизни разуму взаимосвязи проблем, и недаром давно уже поняли искушенные в Торе, что каждое слово и каждая буква в книге "Тания" полны глубокого, неисчерпаемого смысла и духовной силы и что надо строго беречь их священный строй, открывающий жаждущим знания и совершенства все большие высоты духа.
Раби Шнеур-Залман из города Ляды - Ликутеи Амарим - Тания
"Ликутей Амарим" ("Сборник высказываний")
Часть первая Cефер шель бейноним" ("Книга о том, как избежать зла и приблизиться к праведности")
Книга подготовлена к изданию редколлегией "Оцар гахасидим"
Истерн паркуэй, 770 Бруклин, Нью-Йорк
Перевод и комментарии: Г. Липш, раввин Н.-З. Рапопорт, М. Шнейдер
Под общей редакцией проф. Г. Брановера
Шамир, Федерация еврейских общин СНГ, 877 с.
Москва 5765 * 2005
ISBN 965-293-048-2
Раби Шнеур-Залман из города Ляды - Ликутеи Амарим - Тания - Содержание
От издательства
Предисловие Любавичского Ребе
Одобрения
Предисловие составителя
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Часть первая: Книга средних
- Краткое содержание глав первой части.
- Примечания к первой части
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Часть вторая: Врата единства и веры
- Примечания ко второй части
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Часть третья: Послание о покаянии
- Примечания к третьей части
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Часть четвертая: Святое послание
- Примечания к четвертой части
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Часть пятая: Заключительный трактат
- Примечания к пятой части
Приложение
Раби Шнеур-Залман из города Ляды - Ликутеи Амарим - Тания - Книга Средних - глава первая
Сказано в Барайте (в конце гл. 3 трактата Нида): "Заклинают его - будь праведником и не будь грешником. И даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, смотри на себя как на грешника". Но нужно также понять выражение Мишны (Авот, 2): "И не считай себя грешником". К тому же если человек будет смотреть на себя как на грешника, это стеснит его сердце, им овладеет печаль, и для него станет невозможным служение Б-гу в радости и сердечной доброте. А если его сердце совсем этим не будет опечалено, он может прийти к легкомыслию, сохрани Б-г.
Однако в объяснение этому мы находим в Гмаре разделение людей на пять категорий: "праведник, которому хорошо", "праведник, которому плохо"4, "грешник, которому хорошо", "грешник, которому плохо" и средняя ступень - "бейнони". Гмара поясняет, что "праведник, которому хорошо", - тот, кто достиг совершенства, "праведник, которому плохо", - тот, кто не достиг совершенства. В "Раая ме£еймана", глава "Мишпатим", говорится, что "праведник, которому плохо", - тот, в ком зло подчинено добру и т. д. В Гмаре, Брахот, конец гл. 9, сказано также, что в праведных преобладает доброе начало, в грешниках - дурное начало, а в средних преобладает временами добро, а временами зло.
Сказал Раба: "Вот я, например, отношусь к средним". Сказал ему Абайе: "Учитель, ты никому не оставил надежды на жизнь".
Все это нуждается в подробном рассмотрении. Следует к тому же понять и слова Ийова: "Владыка мира, Ты сотворил праведников, Ты сотворил грешников и т. д.". А все же не сказано заранее, кем должен быть человек - праведником или грешником.
Нужно к тому же понять сущность ступени среднего, которая, конечно, не определяется равной мерой достоинств и прегрешений, ибо если бы это так было, как мог бы Раба впасть в заблуждение, причислив себя к средним? Ведь известно, что он ни на минуту не прерывал изучение Торы, так что даже ангел смерти не мог им овладеть, - могла ли половина всех его поступков оказаться греховной, сохрани Б-г?
К тому же когда человек совершает грех, он должен быть назван абсолютным грешником (и если он впоследствии совершил покаяние, он должен быть назван совершенным праведником). Даже тот, кто нарушает малейший запрет законоучителей, назван раша ["грешник"], как мы видим в трактате Йевамот, гл. 2 и в первой главе трактата Нида.
Раби Шнеур-Залман из города Ляды - Ликутеи Амарим - Тания - Вид страниц книги
Раби Шнеур-Залман из города Ляды - Краткая биография Алтер Ребе
Раби Шнеур-Залман родился 18-го элуля 5505 г. (1745). В 13 лет, когда он отмечал свою “бар-мицву“, выдающиеся мудрецы того поколения называли его великим гением, авторитетом в законах Торы. В 5520 г. (1760) женился. Приложил большие усилия и потратил немалые средства, призывая евреев заняться земледелием. В 5524 г. (1764) впервые отправился в Межирич.
В 5527 г. (1767) занял должность магида в Лиозно. В 5530 г. (1770) начал писать свою книгу Шулхан Арух. В 5532 г. (1772) основал хасидское учение Хабад. Призывал евреев, живших в районе Витебска, к переселению в пределы России. В 5533-5538 гг. (1773-1778) основал и занимался укреплением йешивы в Лиозно, которая была известна как “классы“ (“1-й класс“, “2-й класс“, “3-й класс“).
В 5534 г. (1774) вместе с р. Менахемом-Мендлом отправился в Вильно, чтобы встретиться с Виленским Гаоном раби Элиябу. Виленский Гаон отказался принять их. В 5537 г. (1777) сопровождает р. Менахема-Мендла, отправившегося в Эрец-Исраэль, и вместе с ним доезжает до Могилева-Подольского.
В 5543 г. (1783) принимает участие в знаменитом диспуте в Минске и побеждает в этом диспуте. Начиная с 5551 г. (1791) его писания - касающиеся как открытой части Торы, так и скрытой ее части, - получают широкое распространение. В 5554 г. (1794) публикует свою книгу “Гильхот талмуд Тора“ (“Законы изучения Торы“); в 5557 г. (1797) - книгу “Тания“.
В 5559 г. (1798), на следующий день после окончания праздника Сукот, был арестован. 19-го кислева того же года вышел на свободу. В 5561 г. (1800), на следующий день после окончания праздника Сукот, ему было приказано прибыть в Петербург. 11-го ава 5561 г. (1801) вернулся из Петербурга в Ляды (Могилевская губерния).
В конце месяца ав 5572 г. (1812) вместе с семьей и многочисленными хасидами покинул Ляды. 12-го тевета 5573 г. (1813) прибыл в деревне Пена (Курская губерния), где и скончался на исходе субботы, 24-го тевета. Похоронен в г. Гадяч (Полтавская обл.).
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