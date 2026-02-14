Уильям Шнидевинд - Как Библия стала книгой - текстуализация Древнего Израиля - Как Езекия создавал Золотой век

В своей книге Шнидевинд пытается описать процесс создания Еврейской Библии (христианского Ветхого Завета) в контексте истории письма на Древнем Востоке и в Древнем Израиле. Для решения столь обширной задачи он привлекает результаты археологических исследований, изучения древнеизраильской эпиграфики и письменных текстов, написанных в различных странах, окружавших Израиль — в Египте, Ассирии, Вавилоне, Моаве и др.

Шнидевинд, в отличие от своих предшественников - библеистов середины XX века, которые полагали, что многие библейские тексты были написаны писцами XI-X вв. до н.э., находившимися при дворе Давида и Соломона (так называемое Соломоново возрождение), показывает, что процесс написания библейских книг не мог начаться раньше царствования иудейского царя Езекии в VIII в. до н.э. При этом он опирается на два важных факта. Прежде всего, согласно данным современной археологии, в XI—X вв. до н.э. Иерусалим был очень небольшим городом. Он начал разрастаться лишь во времена Езекии, превратившись при нем в крупный региональный центр. Кроме того, при Езекии начинает происходить и расцвет письменности. Катализатором обоих явлений послужили падение северного (Израильского) царства в 722 г. до н. э. в результате нашествия ассирийцев и перемещение части образованного населения из Самарии на юг в Иудею. Поскольку тексты, написанные еврейским алфавитным письмом в более ранние времена, были обнаружены на территории Израиля в очень небольшом количестве, эти находки позволяют сделать вывод о том, что роль письма в обществе в раннюю эпоху была не столь значительной, оно использовалось лишь для утилитарных целей, а не для создания литературных произведений большого объема.

СПб. : Издательство «Европейский Дом» — 2020. — 304 с.

ISBN 978-5-8015-0410-0

Уильям М. Шнидевинд - Как Библия стала книгой: текстуализация Древнего Израиля - Содержание

К. Л. Битнер. - Предисловие к русскому изданию

Вступление

1. Как Библия стала Книгой

Проблема авторства Библии

Авторитет автора?

Почему Библия представляет собой письменный текст?

Когда именно была написана Библия?

Сложность библейской литературы

2. Сверхъестественная сила письма

Божественность письма в раннюю эпоху

Ритуальное письмо

Записанное имя

Божественное письмо

3. Письмо и государство

Раннее использование письма

Изобретение алфавита

Царские писцы

Письмо как отражение власти государства

Письменность в древнем городе Угарите

4. Письмо в древнем Израиле

Израильтяне раннего периода

Народные песни

От ханаанейских к израильским писцам

Возникновение ранней израильской монархии

5. Езекия и возникновение библейской литературы

Ассирийская империя

Урбанизация

Урбанизация Иерусалима

Как Езекия создавал Золотой век

Люди Езекии

Исторический труд

Литература Пятикнижия

«Письменные» пророки восьмого века

6. Иосия и переворот в восприятии письменного текста

Общественные условия, в которых началось распространение грамотности

Урбанизация

Централизация

Свидетельства письма в Иудее

Письмо грамотного солдата

Остракон из Мецад Хашавьяху

Граффити

Серебряные амулеты из Кетеф Хинном

Ортодоксия книги

Новое место письменного текста в жизни общества

Критическое отношение к книге

7. Как Тора стала текстом

Слово «Тора»

Первое откровение на Синае

Каменные скрижали

Второй письменный закон, данный на Хориве

Тора становится текстом: продолжающийся процесс

8. Письмо в Плену

Гнев Вавилона

На реках Вавилонских

Царская семья и царские архивы в Вавилонском плену

Продолжающееся влияние семьи Иехонии

9. Писание в тени Храма

Наметившаяся в последнее время тенденция

Мрачная тень Персидской империи

Священники — вожди народа

Еврейский язык в арамейском окружении

Письмо и библейские тексты в персидский период

Храмовая библиотека

Текст становится важнейшей частью религии евреев

«Слово YHWH» принимает форму текста — прекращение пророчеств

Подведение итогов

10. Эпилог

Роль письменного слова в обществе

Жрецы как учителя

Устное и письменное в секте Мёртвого моря

От фарисеев к раввинам

Письмо в раннем христианстве

Как Библия стала Книгой

Указатель к главам 1 — 10 (сост. Н.В. Сидоренко)

Уильям М. Шнидевинд - Как Библия стала книгой: текстуализация Древнего Израиля - Как Езекия создавал Золотой век

Ключевой фигурой в деле формирования библейской литературы был царь Езекия. Его отец, Ахаз (правил в 735—715 годах до н.э.), сумел сохранить трон в ходе вторжения царей соседних государств, Самарии и Дамаска, став верным ставленником Ассирийской империи. Езекия был во главе государства, когда начался стремительный рост Иерусалима; он создал централизованную систему управления, призванную осуществлять контроль за процессом урбанизации Иерусалима и за формированием военных сил города. О быстром росте государственного аппарата свидетельствует резкое увеличение числа эпиграфических источников, в том числе царских и государственных печатей. Государственный аппарат также отвечал за новую систему налогообложения; поступления от налогов позволяли вести активные строительные работы по всей Иудее. Подобные успехи подтолкнули Езекию предпринять дерзкую, хоть и безрассудную, попытку освободиться от ассирийского владычества и создать независимое Иудейское царство. Хотя мечте Езекии об обширном независимом царстве не дали осуществиться ассирийцы, она продолжила жить в библейских произведениях.

Ядром политической программы Езекии, видимо, было воссоздание золотого века Израиля, эпохи Давида и Соломона. Хотя, судя по археологическим свидетельствам, «империя» Давида-Соломона имела довольно скромные размеры, все же первым царям Израиля удалось создать государство, объединив племена и родовые общины, разрозненность которых была типична для II тыс. до н.э. А то, что царство Давида-Соломона просуществовало совсем недолго, вероятно, только способствовало позднейшей его идеализации. Так же как понадобилось всего несколько лет, чтобы в памяти людей увековечился образ убитого президента Джона Кеннеди, так и разделение Израильского царства на Северную и Южную части, вероятно, вскоре привело к идеализации времен Давида и Соломона. Справедливости ради стоит отметить, что, скорее всего, не Езекия создал легенду о золотом веке Израиля. Ностальгия по прошлому и желание вернуться к истокам вообще свойственны людям. Езекия, однако, сумел придать этой ностальгии политическое и литературное выражение. Он и его писцы облекли мечту о золотом веке Давида и Соломона в литературную форму.

Важнейшими атрибутами царского сана были собственный писец и царская библиотека. Даже такие незначительные правители, называвшие себя царями, как Абди-Хеба, правитель Иерусалима в XIV в. до н. э, или Меша, правитель Моава в IX в., имели собственных писцов. Вполне закономерно, что расцвет письма и писцового ремесла не был чем-то характерным исключительно для Иудеи. Новоассирийские цари в эту эпоху также создавали архивы и библиотеки. Количество архивов и библиотек на Ближнем Востоке резко возросло в начале восьмого века и достигло максимума в седьмом веке. Почти в каждом большом городе Новоассирийской империи найдены свидетельства существования библиотек и архивов. Даже вавилонский бог-покровитель писцов, Набу, в VII в. до н.э. стал считаться одним из ассирийских богов. Самой знаменитой из этих библиотек была великая библиотека в Ниневии. Она была основана в дни ассирийского правителя Синаххериба (современника и врага Езекии), сделавшего Ниневию столицей Ассирии. Особой страстью к строительству библиотек отличался ассирийский царь Ашшурбанипал (правил в 668—627 гг. до н.э.). В одном из писем он пишет:

«... все до последней таблички из их учреждений и все таблички, что есть в Эзиде [название святилища бога-покровителя писцов Набу в городе Борсиппе]. Собери вместе все ... (длинный список разных типов текстов) и пошли их ко мне... Если ты увидишь какую-нибудь табличку, которую я не упомянул, и она подходит для моего дворца ... пришли её мне!».