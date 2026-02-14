Уильям Шнидевинд - Как Библия стала книгой - текстуализация Древнего Израиля - Как Езекия создавал Золотой век

В своей книге Шнидевинд пытается описать процесс создания Еврейской Библии (христианского Ветхого Завета) в контексте истории письма на Древнем Востоке и в Древнем Израиле. Для решения столь обширной задачи он привлекает результаты археологических исследований, изучения древнеизраильской эпиграфики и письменных текстов, написанных в различных странах, окружавших Израиль — в Египте, Ассирии, Вавилоне, Моаве и др.

Шнидевинд, в отличие от своих предшественников - библеистов середины XX века, которые полагали, что многие библейские тексты были написаны писцами XI-X вв. до н.э., находившимися при дворе Давида и Соломона (так называемое Соломоново возрождение), показывает, что процесс написания библейских книг не мог начаться раньше царствования иудейского царя Езекии в VIII в. до н.э. При этом он опирается на два важных факта. Прежде всего, согласно данным современной археологии, в XI—X вв. до н.э. Иерусалим был очень небольшим городом. Он начал разрастаться лишь во времена Езекии, превратившись при нем в крупный региональный центр. Кроме того, при Езекии начинает происходить и расцвет письменности. Катализатором обоих явлений послужили падение северного (Израильского) царства в 722 г. до н. э. в результате нашествия ассирийцев и перемещение части образованного населения из Самарии на юг в Иудею. Поскольку тексты, написанные еврейским алфавитным письмом в более ранние времена, были обнаружены на территории Израиля в очень небольшом количестве, эти находки позволяют сделать вывод о том, что роль письма в обществе в раннюю эпоху была не столь значительной, оно использовалось лишь для утилитарных целей, а не для создания литературных произведений большого объема.

Уильям М. Шнидевинд - Как Библия стала книгой: текстуализация Древнего Израиля

СПб. : Издательство «Европейский Дом» — 2020. — 304 с.

ISBN 978-5-8015-0410-0

Уильям М. Шнидевинд - Как Библия стала книгой: текстуализация Древнего Израиля - Содержание

К. Л. Битнер. - Предисловие к русскому изданию

Вступление

1. Как Библия стала Книгой

  • Проблема авторства Библии

  • Авторитет автора?

  • Почему Библия представляет собой письменный текст?

  • Когда именно была написана Библия?

  • Сложность библейской литературы

2. Сверхъестественная сила письма

  • Божественность письма в раннюю эпоху

  • Ритуальное письмо

  • Записанное имя

  • Божественное письмо

3. Письмо и государство

  • Раннее использование письма

  • Изобретение алфавита

  • Царские писцы

  • Письмо как отражение власти государства

  • Письменность в древнем городе Угарите

4. Письмо в древнем Израиле

  • Израильтяне раннего периода

  • Народные песни

  • От ханаанейских к израильским писцам

  • Возникновение ранней израильской монархии

5. Езекия и возникновение библейской литературы

  • Ассирийская империя

  • Урбанизация

  • Урбанизация Иерусалима

  • Как Езекия создавал Золотой век

  • Люди Езекии

  • Исторический труд

  • Литература Пятикнижия

  • «Письменные» пророки восьмого века

6. Иосия и переворот в восприятии письменного текста

  • Общественные условия, в которых началось распространение грамотности

  • Урбанизация

  • Централизация

  • Свидетельства письма в Иудее

  • Письмо грамотного солдата

  • Остракон из Мецад Хашавьяху

  • Граффити

  • Серебряные амулеты из Кетеф Хинном

  • Ортодоксия книги

  • Новое место письменного текста в жизни общества

  • Критическое отношение к книге

7. Как Тора стала текстом

  • Слово «Тора»

  • Первое откровение на Синае

  • Каменные скрижали

  • Второй письменный закон, данный на Хориве

  • Тора становится текстом: продолжающийся процесс

8. Письмо в Плену

  • Гнев Вавилона

  • На реках Вавилонских

  • Царская семья и царские архивы в Вавилонском плену

  • Продолжающееся влияние семьи Иехонии

9. Писание в тени Храма

  • Наметившаяся в последнее время тенденция

  • Мрачная тень Персидской империи

  • Священники — вожди народа

  • Еврейский язык в арамейском окружении

  • Письмо и библейские тексты в персидский период

  • Храмовая библиотека

  • Текст становится важнейшей частью религии евреев

  • «Слово YHWH» принимает форму текста — прекращение пророчеств

  • Подведение итогов

10. Эпилог

  • Роль письменного слова в обществе

  • Жрецы как учителя

  • Устное и письменное в секте Мёртвого моря

  • От фарисеев к раввинам

  • Письмо в раннем христианстве

  • Как Библия стала Книгой

Указатель к главам 1 — 10 (сост. Н.В. Сидоренко)

Уильям М. Шнидевинд - Как Библия стала книгой: текстуализация Древнего Израиля - Как Езекия создавал Золотой век

Ключевой фигурой в деле формирования библейской литературы был царь Езекия. Его отец, Ахаз (правил в 735—715 годах до н.э.), сумел сохранить трон в ходе вторжения царей соседних государств, Самарии и Дамаска, став верным ставленником Ассирийской империи. Езекия был во главе государства, когда начался стремительный рост Иерусалима; он создал централизованную систему управления, призванную осуществлять контроль за процессом урбанизации Иерусалима и за формированием военных сил города. О быстром росте государственного аппарата свидетельствует резкое увеличение числа эпиграфических источников, в том числе царских и государственных печатей. Государственный аппарат также отвечал за новую систему налогообложения; поступления от налогов позволяли вести активные строительные работы по всей Иудее. Подобные успехи подтолкнули Езекию предпринять дерзкую, хоть и безрассудную, попытку освободиться от ассирийского владычества и создать независимое Иудейское царство. Хотя мечте Езекии об обширном независимом царстве не дали осуществиться ассирийцы, она продолжила жить в библейских произведениях.

Ядром политической программы Езекии, видимо, было воссоздание золотого века Израиля, эпохи Давида и Соломона. Хотя, судя по археологическим свидетельствам, «империя» Давида-Соломона имела довольно скромные размеры, все же первым царям Израиля удалось создать государство, объединив племена и родовые общины, разрозненность которых была типична для II тыс. до н.э. А то, что царство Давида-Соломона просуществовало совсем недолго, вероятно, только способствовало позднейшей его идеализации. Так же как понадобилось всего несколько лет, чтобы в памяти людей увековечился образ убитого президента Джона Кеннеди, так и разделение Израильского царства на Северную и Южную части, вероятно, вскоре привело к идеализации времен Давида и Соломона. Справедливости ради стоит отметить, что, скорее всего, не Езекия создал легенду о золотом веке Израиля. Ностальгия по прошлому и желание вернуться к истокам вообще свойственны людям. Езекия, однако, сумел придать этой ностальгии политическое и литературное выражение. Он и его писцы облекли мечту о золотом веке Давида и Соломона в литературную форму.

Важнейшими атрибутами царского сана были собственный писец и царская библиотека. Даже такие незначительные правители, называвшие себя царями, как Абди-Хеба, правитель Иерусалима в XIV в. до н. э, или Меша, правитель Моава в IX в., имели собственных писцов. Вполне закономерно, что расцвет письма и писцового ремесла не был чем-то характерным исключительно для Иудеи. Новоассирийские цари в эту эпоху также создавали архивы и библиотеки. Количество архивов и библиотек на Ближнем Востоке резко возросло в начале восьмого века и достигло максимума в седьмом веке. Почти в каждом большом городе Новоассирийской империи найдены свидетельства существования библиотек и архивов. Даже вавилонский бог-покровитель писцов, Набу, в VII в. до н.э. стал считаться одним из ассирийских богов. Самой знаменитой из этих библиотек была великая библиотека в Ниневии. Она была основана в дни ассирийского правителя Синаххериба (современника и врага Езекии), сделавшего Ниневию столицей Ассирии. Особой страстью к строительству библиотек отличался ассирийский царь Ашшурбанипал (правил в 668—627 гг. до н.э.). В одном из писем он пишет:

«... все до последней таблички из их учреждений и все таблички, что есть в Эзиде [название святилища бога-покровителя писцов Набу в городе Борсиппе]. Собери вместе все ... (длинный список разных типов текстов) и пошли их ко мне... Если ты увидишь какую-нибудь табличку, которую я не упомянул, и она подходит для моего дворца ... пришли её мне!».

