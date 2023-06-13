Шохин - Философская теология: канон и вариативность
Философскую теологию легче всего было бы определить немного тавтологически. Это теоретический дискурс, субъект которого ставит и решает теологические проблемы с исходным и преимущественным использованием философских ресурсов[1]. Это никак не означает, что субъект данного дискурса не учитывает и других ресурсов - авторитетно-конфессиональных; более того, он даже опирается на них, ибо в противном случае он не был бы уже теологом (пусть и «философским»), а просто религиозным философом, который может исходить из «беспред-посылочных начал». Но субъект философской теологии, если он хочет соответствовать своей специализации, должен предлагать личные, авторские постановки и решения теологических проблем, и тем он отличается от церковного богослова, который призван прежде всего находить слова, соответствующие его времени, для озвучивания плодов исторической работы «соборного разума». Как и любая другая схема, эта также может быть подвергнута критике, так как религиозного философа не всегда очень легко отличить от «философского теолога», а его от церковного богослова, но она позволяет, пусть и с оговорками, установить для философской теологии тонкий баланс между сферами разума индивидуального и экклезиологического.
Индивидуальный религиозный разум отличен от индивидуалистического. Если представить дело совсем просто, то второй вполне может, отбросив всякую традиционную аксиоматику, предпринять построение и своей «теории Бога» (делали же это в свое время Николай Кузанский, Бёме, Фихте, Гегель, Шеллинг, Соловьев, Бердяев и многие другие именитые мыслители), а первый будет строить на фундаменте традиции, но всё же строить, а не лежать на нем. Строить, правда, можно по-разному и употреблять материалы и инструменты весьма разного качества — с соответствующими результатами. То, что удалось выстроить аналитическим теологам, читатель сможет оценить и самостоятельно, и автору этой книги было бы очень интересно узнать, в какой мере его впечатления здесь совпадут и в какой разойдутся с читательскими. Но сейчас важно акцентировать тот момент, что пока те аналитические теологи, о которых пойдет речь, стремились и еще стремятся совместить философский подход с конфессиональным (второй момент варьирует в каждом случае в соответствии с индивидуальными конфессиональными предпочтениями и «обязательствами»[2]).
[1] «Исходность» и «преимущественность» обращения к философским ресурсам отличает философскую теологию от догматического богословия, в котором это обращение присутствует совершенно реально (еще с эпохи вселенских соборов), но только как вспомогательное пособие для усвоения и вербализации истин Откровения.
[2] Для второго понятия употребляется, как правило, термин commitment, не имеющий хорошего русского эквивалента.
Владимир Кириллович Шохин - Философская теология: канон и вариативность
СПб.: Нестор-История, 2018.- 496 с.
ISBN 978-5-4469-1317-6
Владимир Кириллович Шохин - Философская теология: канон и вариативность - Содержание
Введение
История понятия
Часть I Линейная перспектива
Глава 1. Аналитическая философская теология: рамочные параметры
§ 1, Что такое аналитическая философия?
§ 2. Философская теология на карте «наук о духе»
§ 3. Основная предметная структура
Глава 2. Религиозная вера и рациональность
§ 1. Возможности религиозного разума
§ 2. Права религиозного разума
§ 3. Язык религиозного разума
§ 4. Метод религиозного разума
Глава 3. Богооткровение, богодухновенность и библейская критика
§ 1. Парадигмы понимания Откровения
§ 2. Концепции богодухновенности
§ 3. Историческая критика Писания
Глава 4. Божественные атрибуты
§ 1. Метафизические атрибуты
§ 2. Теистические атрибуты
Глава 5. Бог, мир и душа
§ 1. Провидение
§ 2. Проблема зла и теодицея
§ 3. Ад и рай
Глава 6. Христианские догматы
§ 1. Св. Троица
§ 2. Боговоплощение
§ 3. Искупление
§ 4. Воскресение и воскрешение
Часть II Обратная перспектива
Глава 7. Интуиции и аберрации аналитической теологии
§ 1. Компетенции разума в супранатуралистической религии
§ 2. Промахи
§ 3. Попадания
Глава 8. Обоснования существования Бога: к пересмотру устоявшихся стереотипов
§ 1. «Заброшенный участок»
§ 2. «Расчистка территории»
§ 3. «Экзотические растения»
§ 4. «Новый план посадки»
Глава 9. Атеизм как предмет философии-о-религии: к постановке проблемы
§ 1. Можно ли улучшить религию?
§ 2. Архетипы атеистического бессознательного
§ 3. Натуралистическая вера
Глава 10. Проблема зла и компетенции разума
§ 1. Разновидности теодицеи
§ 2. Современная апология
§ 3. Некоторые предложения
Глава 11. Какая философия-об-откровении предпочтительнее для библейской теологической экзегезы? К открытию дискуссии.
§ 1. Живое средневековье
§ 2. Практика и теория экзегетического платонизма
§ 3. Одна из альтернатив
Послесловие
Библиография
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