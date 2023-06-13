Философскую теологию легче всего было бы определить немного тавтологически. Это теоретический дискурс, субъект которого ставит и решает теологические проблемы с исходным и преимущественным использованием философских ресурсов[1]. Это никак не означает, что субъект данного дискурса не учитывает и других ресурсов - авторитетно-конфессиональных; более того, он даже опирается на них, ибо в противном случае он не был бы уже теологом (пусть и «философским»), а просто религиозным философом, который может исходить из «беспред-посылочных начал». Но субъект философской теологии, если он хочет соответствовать своей специализации, должен предлагать личные, авторские постановки и решения теологических проблем, и тем он отличается от церковного богослова, который призван прежде всего находить слова, соответствующие его времени, для озвучивания плодов исторической работы «соборного разума». Как и любая другая схема, эта также может быть подвергнута критике, так как религиозного философа не всегда очень легко отличить от «философского теолога», а его от церковного богослова, но она позволяет, пусть и с оговорками, установить для философской теологии тонкий баланс между сферами разума индивидуального и экклезиологического.

Индивидуальный религиозный разум отличен от индивидуалистического. Если представить дело совсем просто, то второй вполне может, отбросив всякую традиционную аксиоматику, предпринять построение и своей «теории Бога» (делали же это в свое время Николай Кузанский, Бёме, Фихте, Гегель, Шеллинг, Соловьев, Бердяев и многие другие именитые мыслители), а первый будет строить на фундаменте традиции, но всё же строить, а не лежать на нем. Строить, правда, можно по-разному и употреблять материалы и инструменты весьма разного качества — с соответствующими результатами. То, что удалось выстроить аналитическим теологам, читатель сможет оценить и самостоятельно, и автору этой книги было бы очень интересно узнать, в какой мере его впечатления здесь совпадут и в какой разойдутся с читательскими. Но сейчас важно акцентировать тот момент, что пока те аналитические теологи, о которых пойдет речь, стремились и еще стремятся совместить философский подход с конфессиональным (второй момент варьирует в каждом случае в соответствии с индивидуальными конфессиональными предпочтениями и «обязательствами»[2]).

[1] «Исходность» и «преимущественность» обращения к философским ресурсам отличает философскую теологию от догматического богословия, в котором это обращение присутствует совершенно реально (еще с эпохи вселенских соборов), но только как вспомогательное пособие для усвоения и вербализации истин Откровения.

[2] Для второго понятия употребляется, как правило, термин commitment, не имеющий хорошего русского эквивалента.

Владимир Кириллович Шохин - Философская теология: канон и вариативность

СПб.: Нестор-История, 2018.- 496 с.

ISBN 978-5-4469-1317-6

Владимир Кириллович Шохин - Философская теология: канон и вариативность - Содержание

Введение

История понятия

Часть I Линейная перспектива

Глава 1. Аналитическая философская теология: рамочные параметры

§ 1, Что такое аналитическая философия?

§ 2. Философская теология на карте «наук о духе»

§ 3. Основная предметная структура

Глава 2. Религиозная вера и рациональность

§ 1. Возможности религиозного разума

§ 2. Права религиозного разума

§ 3. Язык религиозного разума

§ 4. Метод религиозного разума

Глава 3. Богооткровение, богодухновенность и библейская критика

§ 1. Парадигмы понимания Откровения

§ 2. Концепции богодухновенности

§ 3. Историческая критика Писания

Глава 4. Божественные атрибуты

§ 1. Метафизические атрибуты

§ 2. Теистические атрибуты

Глава 5. Бог, мир и душа

§ 1. Провидение

§ 2. Проблема зла и теодицея

§ 3. Ад и рай

Глава 6. Христианские догматы

§ 1. Св. Троица

§ 2. Боговоплощение

§ 3. Искупление

§ 4. Воскресение и воскрешение

Часть II Обратная перспектива

Глава 7. Интуиции и аберрации аналитической теологии

§ 1. Компетенции разума в супранатуралистической религии

§ 2. Промахи

§ 3. Попадания

Глава 8. Обоснования существования Бога: к пересмотру устоявшихся стереотипов

§ 1. «Заброшенный участок»

§ 2. «Расчистка территории»

§ 3. «Экзотические растения»

§ 4. «Новый план посадки»

Глава 9. Атеизм как предмет философии-о-религии: к постановке проблемы

§ 1. Можно ли улучшить религию?

§ 2. Архетипы атеистического бессознательного

§ 3. Натуралистическая вера

Глава 10. Проблема зла и компетенции разума

§ 1. Разновидности теодицеи

§ 2. Современная апология

§ 3. Некоторые предложения

Глава 11. Какая философия-об-откровении предпочтительнее для библейской теологической экзегезы? К открытию дискуссии.

§ 1. Живое средневековье

§ 2. Практика и теория экзегетического платонизма

§ 3. Одна из альтернатив

Послесловие

Библиография

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