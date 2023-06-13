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Шохин - Философская теология: канон и вариативность

Владимир Кириллович Шохин - Философская теология: канон и вариативность
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy, Religious Studies Atheism

Философскую теологию легче всего было бы определить немного тавтологически. Это теоретический дискурс, субъект которого ставит и решает теологические проблемы с исходным и преимущественным использованием философских ресурсов[1]. Это никак не означает, что субъект данного дискурса не учитывает и других ресурсов - авторитетно-конфессиональных; более того, он даже опирается на них, ибо в противном случае он не был бы уже теологом (пусть и «философским»), а просто религиозным философом, который может исходить из «беспред-посылочных начал». Но субъект философской теологии, если он хочет соответствовать своей специализации, должен предлагать личные, авторские постановки и решения теологических проблем, и тем он отличается от церковного богослова, который призван прежде всего находить слова, соответствующие его времени, для озвучивания плодов исторической работы «соборного разума». Как и любая другая схема, эта также может быть подвергнута критике, так как религиозного философа не всегда очень легко отличить от «философского теолога», а его от церковного богослова, но она позволяет, пусть и с оговорками, установить для философской теологии тонкий баланс между сферами разума индивидуального и экклезиологического.

Индивидуальный религиозный разум отличен от индивидуалистического. Если представить дело совсем просто, то второй вполне может, отбросив всякую традиционную аксиоматику, предпринять построение и своей «теории Бога» (делали же это в свое время Николай Кузанский, Бёме, Фихте, Гегель, Шеллинг, Соловьев, Бердяев и многие другие именитые мыслители), а первый будет строить на фундаменте традиции, но всё же строить, а не лежать на нем. Строить, правда, можно по-разному и употреблять материалы и инструменты весьма разного качества — с соответствующими результатами. То, что удалось выстроить аналитическим теологам, читатель сможет оценить и самостоятельно, и автору этой книги было бы очень интересно узнать, в какой мере его впечатления здесь совпадут и в какой разойдутся с читательскими. Но сейчас важно акцентировать тот момент, что пока те аналитические теологи, о которых пойдет речь, стремились и еще стремятся совместить философский подход с конфессиональным (второй момент варьирует в каждом случае в соответствии с индивидуальными конфессиональными предпочтениями и «обязательствами»[2]).

[1] «Исходность» и «преимущественность» обращения к философским ресурсам отличает философскую теологию от догматического богословия, в котором это обращение присутствует совершенно реально (еще с эпохи вселенских соборов), но только как вспомогательное пособие для усвоения и вербализации истин Откровения.

[2] Для второго понятия употребляется, как правило, термин commitment, не имеющий хорошего русского эквивалента.

Владимир Кириллович Шохин - Философская теология: канон и вариативность

СПб.: Нестор-История, 2018.- 496 с.

ISBN 978-5-4469-1317-6

Владимир Кириллович Шохин - Философская теология: канон и вариативность - Содержание

  • Введение

  • История понятия

Часть I Линейная перспектива

Глава 1. Аналитическая философская теология: рамочные параметры

  • § 1, Что такое аналитическая философия?

  • § 2. Философская теология на карте «наук о духе»

  • § 3. Основная предметная структура

Глава 2. Религиозная вера и рациональность

  • § 1. Возможности религиозного разума

  • § 2. Права религиозного разума

  • § 3. Язык религиозного разума

  • § 4. Метод религиозного разума

Глава 3. Богооткровение, богодухновенность и библейская критика

  • § 1. Парадигмы понимания Откровения

  • § 2. Концепции богодухновенности

  • § 3. Историческая критика Писания

Глава 4. Божественные атрибуты

  • § 1. Метафизические атрибуты

  • § 2. Теистические атрибуты

Глава 5. Бог, мир и душа

  • § 1. Провидение

  • § 2. Проблема зла и теодицея

  • § 3. Ад и рай

Глава 6. Христианские догматы

  • § 1. Св. Троица

  • § 2. Боговоплощение

  • § 3. Искупление

  • § 4. Воскресение и воскрешение

Часть II Обратная перспектива

Глава 7. Интуиции и аберрации аналитической теологии

  • § 1. Компетенции разума в супранатуралистической религии

  • § 2. Промахи

  • § 3. Попадания

Глава 8. Обоснования существования Бога: к пересмотру устоявшихся стереотипов

  • § 1. «Заброшенный участок»

  • § 2. «Расчистка территории»

  • § 3. «Экзотические растения»

  • § 4. «Новый план посадки»

Глава 9. Атеизм как предмет философии-о-религии: к постановке проблемы

  • § 1. Можно ли улучшить религию?

  • § 2. Архетипы атеистического бессознательного

  • § 3. Натуралистическая вера

Глава 10. Проблема зла и компетенции разума

  • § 1. Разновидности теодицеи

  • § 2. Современная апология

  • § 3. Некоторые предложения

Глава 11. Какая философия-об-откровении предпочтительнее для библейской теологической экзегезы? К открытию дискуссии.

  • § 1. Живое средневековье

  • § 2. Практика и теория экзегетического платонизма

  • § 3. Одна из альтернатив

Послесловие

Библиография

Указатель имен

Views 1 109
Rating 4.9 / 5
Added 13.06.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
4.9/5 (8)

Comments (1 comment)

I
ivanB 3 years ago

Спасибо!

 

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