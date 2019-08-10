«Молитва есть состояние ума, возникающее [при озарении] светом Святой Троицы». Это одно из многих определений молитвы, встречающихся в трудах восточнохристианских духовных авторов. Чрезвычайно разнообразные, они сходятся только в одном: истинная природа молитвы невыразима, истинным Учителем, наставляющим в ней, является лишь Святой Дух. И можно, наверное, удивляться тому, что большая часть этой духовной литературы посвящена молитве. Создается даже впечатление, что молитва является единственной темой этих сочинений и что все другие предметы рассматриваются в их связи именно с нею.

Каково же содержание этих сочинений? С какой целью они были написаны? Разнообразие их форм скрывает в себе разнообразие намерений и причин, побудивших авторов взяться за перо, чтобы рассуждать на столь сложные темы. Поэты часто признаются, что создание стихов является для них потребностью, долгом, от которого они не могут уклониться. Тот, кто пережил некий удивительный опыт, чувствует себя обязанным поделиться им с другими. Когда радость изнутри переполняет сердце, говорит св. Григорий Богослов, поэт среди Отцов, ликование «освобождает язык». Сильные чувства облекаются в слова подобно ветру, «проникающему через щели и производящему звуки».

Как можно скрывать божественное вдох- новение, испытанное в процессе молитвы, мистические озарения, полученные.в исключительные моменты, особенно если получатель наделен даром слова и литературным талантом? И не является ли молчание в таких обстоятельствах неблагодарностью перед лицом Божиим? Когда один из великих византийских мистиков Симеон Новый Богослов рассказывает о своем озаряющем мистическом опыте, он делает это в форме «благодарения Богу» за все те дары, которых он был удостоен.

Григора Нарекаци не без оснований называли «армянским Пиндаром». Его замечательная Книга скорбных песнопений, отличающаяся совершенством формы и выражающая личный опыт, передает поразительную свежесть его чувств. Однако в ней говорится исключительно об опыте, порождаемом молитвой.

Но не все обладают даром самовыражения, или, может быть, не хотят использовать его из-за смирения. Во всех сферах культуры можно найти великих мастеров, которые ничего не написали. Тем не менее, их учения живы, ибо у них были ученики, позаботившиеся о том, чтобы собрать и запечатлеть их опыт для потомков. Многие Жития святых составлены именно с этой целью: раскрыть необычайные божественные дары, обретенные в молитвенном опыте людей Божиих. Кто мог бы догадаться о тех внутренних сражениях, которые св. Антоний вел ночами в пустыне, если бы св. Афанасий не описал их для пользы тех, кто молится? И хотя Симеон Новый Богослов сокрыл некоторые подробности своего мистического опыта, его ученик Никита Стифат рассказал о них в написанной им биографии своего учителя.