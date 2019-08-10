Шпидлик - Молитва согласно преданию
Впервые публикуемая в России книга о. Томаша «Молитва согласно преданию Восточной Церкви» представляет собой второй том «Систематического изложения духовной традиции христианского Востока» и посвящена деятельной жизни в Духе,в которой молитва имеет первостепенное значение. Основанная на многочисленных источниках, включающих в себя творения святых отцов и подвижников Восточной Церкви, книги богослужебного круга и примеры литургической поэзии, книга рассматривает все формы молитвенной жизни, понимаемой как непрерывный диалог человека с Богом.
Данная книга является одновременно и свидетельством интереса к православной духовной традиции на Западе, и серьезным научно-богословским исследованием, помогающим лучше узнать историю молитвенной и богослужебной практики Православной Церкви.
Отец Томаш Шпидлик (1919-2010 гг.) родился в г. Бошковице (Моравия, ныне — Чешская Республика) и получил философское и богословское образование в различных европейских университетах. С 1954 г. он преподавал патристическое и восточное богословие в Папском Восточном Институте, в Папском Григорианском Университете и в ряде других университетов.
Шпидлик, о. Томаш - Молитва согласно преданию Восточной Церкви
Перевод с итальянского (сверенный с французским оригиналом) Наталии Костомаровой под редакцией свящ. Владимира Зелинского).
Москва: «Дарь», СПб.: «Издательство Олега Абышко». — 2011. — 576 с.
ISBN 978-5-485-00325-8, ISBN 978-5-903525-55-3
Томаш Шпидлик - Молитва согласно преданию Восточной Церкви - Содержание
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Глава первая ОБЩИЙ ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ
- I. ОТЦЫ И ДУХОВНЫЕ ПИСАТЕЛИ
- II. БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ
- III. ЛИТУРГИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
- Глава вторая БОГО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
- Глава третья МОЛИТВА-ПРОШЕНИЕ
- Глава четвертая ТЕЛЕСНАЯ МОЛИТВА
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Глава пятая ЛИТУРГИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
- I. ОБЩИННЫЙ ХАРАКТЕР ЛИТУРГИИ
- II. ДОКСОЛОГИЧЕСКИИ ХАРАКТЕР ЛИТУРГИИ
- III. ВОСПОМИНАТЕЛЬНЫИ И ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЛИТУРГИИ
- IV. ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ЭСХАТОЛОГИЗМ
- V. ТАИНСТВА
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Глава шестая МЕДИТАТИВНОЕ ЧТЕНИЕ
- I. ДУХОВНАЯ КНИГА
- II. ПОИСКИ ДУХОВНОГО СМЫСЛА
- III. МЕДИТАЦИЯ
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Глава седьмая СОЗЕРЦАНИЕ
- I. СОЗЕРЦАТЕЛЬНЫЙ ВОСТОК
- II. ОБЪЕКТ СОЗЕРЦАНИЯ
- III. ОРГАН СОЗЕРЦАНИЯ
- IV. ПРАКТИКА ВЕДЕТ К ТЕОРИИ
- V. СТУПЕНИ СОЗЕРЦАНИЯ
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Глава восьмая МИСТИКА
- I. У ПОРОГА НЕПОЗНАВАЕМОГО
- II. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ
- III. СВЕТЛЫЙ МРАК
- IV. ЭКСТАЗ
- V. СИМВОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
- VI. МИСТИКА СВЕТА
- VII. МИСТИКА СЕРДЦА
- VIII. РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ДУХОВНОГО ОПЫТА
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Глава девятая РАСПОЛОЖЕНИЕ К МОЛИТВЕ
- I. ОЧИЩЕННОЕ СЕРДЦЕ
- II. ДОБРОДЕТЕЛИ
- III. МЕСТО МОЛИТВЫ
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Глава десятая ИСИХАЗМ
- I. ЕГО ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- II. ИИСУСОВА МОЛИТВА
- III. ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Томаш Шпидлик - Молитва согласно преданию Восточной Церкви - Предисловие
«Молитва есть состояние ума, возникающее [при озарении] светом Святой Троицы». Это одно из многих определений молитвы, встречающихся в трудах восточнохристианских духовных авторов. Чрезвычайно разнообразные, они сходятся только в одном: истинная природа молитвы невыразима, истинным Учителем, наставляющим в ней, является лишь Святой Дух. И можно, наверное, удивляться тому, что большая часть этой духовной литературы посвящена молитве. Создается даже впечатление, что молитва является единственной темой этих сочинений и что все другие предметы рассматриваются в их связи именно с нею.
Каково же содержание этих сочинений? С какой целью они были написаны? Разнообразие их форм скрывает в себе разнообразие намерений и причин, побудивших авторов взяться за перо, чтобы рассуждать на столь сложные темы. Поэты часто признаются, что создание стихов является для них потребностью, долгом, от которого они не могут уклониться. Тот, кто пережил некий удивительный опыт, чувствует себя обязанным поделиться им с другими. Когда радость изнутри переполняет сердце, говорит св. Григорий Богослов, поэт среди Отцов, ликование «освобождает язык». Сильные чувства облекаются в слова подобно ветру, «проникающему через щели и производящему звуки».
Как можно скрывать божественное вдох- новение, испытанное в процессе молитвы, мистические озарения, полученные.в исключительные моменты, особенно если получатель наделен даром слова и литературным талантом? И не является ли молчание в таких обстоятельствах неблагодарностью перед лицом Божиим? Когда один из великих византийских мистиков Симеон Новый Богослов рассказывает о своем озаряющем мистическом опыте, он делает это в форме «благодарения Богу» за все те дары, которых он был удостоен.
Григора Нарекаци не без оснований называли «армянским Пиндаром». Его замечательная Книга скорбных песнопений, отличающаяся совершенством формы и выражающая личный опыт, передает поразительную свежесть его чувств. Однако в ней говорится исключительно об опыте, порождаемом молитвой.
Но не все обладают даром самовыражения, или, может быть, не хотят использовать его из-за смирения. Во всех сферах культуры можно найти великих мастеров, которые ничего не написали. Тем не менее, их учения живы, ибо у них были ученики, позаботившиеся о том, чтобы собрать и запечатлеть их опыт для потомков. Многие Жития святых составлены именно с этой целью: раскрыть необычайные божественные дары, обретенные в молитвенном опыте людей Божиих. Кто мог бы догадаться о тех внутренних сражениях, которые св. Антоний вел ночами в пустыне, если бы св. Афанасий не описал их для пользы тех, кто молится? И хотя Симеон Новый Богослов сокрыл некоторые подробности своего мистического опыта, его ученик Никита Стифат рассказал о них в написанной им биографии своего учителя.
спасибо