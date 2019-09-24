Сабина Николаевна Шпильрейн (1885—1942 гг.) — крупный российский психоаналитик. Она родилась в еврейской семье, в Ростове-на-Дону, но большую часть жизни провела на Западе. Сабина Шпильрейн — ученица, последовательница, друг и коллега К.Г. Юнга и 3. Фрейда. Ее взгляды оказали влияние на развитие ранней истории психоанализа, на первые шаги психоаналитической деятельности К.Г. Юнга, на разработку принципов техники 3. Фрейда.

В своей диссертации «О психологическом содержании одного случая шизофрении» под руководством Э. Блейлера и К.Г. Юнга она предприняла первую попытку использования психоаналитических концепций при исследовании шизофрении. Многие разработки Шпильрейн в чем-то предварили идеи А. Лурии, Ж. Пиаже, M. Кляйн, Д. Винникотта. В целом труды Сабины Шпильрейн посвящены проблемам развития Я, феномену расщепления Я, детской психологии, развитию языка и детского мышления.

В своей профессиональной истории она имела богатый опыт практической психоаналитической деятельности, читала лекции и проводила семинары в кругу психологов и психоаналитиков.

Сабина Шпильрейн - Психоаналитические труды

Ижевск: ERGO, 2008 г. — 466 с.

ISBN 978-5-98904-021-6

Сабина Шпильрейн - Психоаналитические труды – Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Об этом издании

ТЕКСТЫ

О психологическом содержании одного из случаев шизофрении(dementia praecox) (1911a)

Вклад в дискуссию по докладу В. Штекеля и И. Рейнхольда «О мнимом отсутствии времени в бессознательном» (1974а [1911])

Вклад в дискуссию по выступлению Т. Райка«Смерть и сексуальность» (1974b [1911])

О трансформации (1974с [1911])

Вклад в дискуссию по выступлению О. Ранка, 20 Декабря 1911 года (1974с! [1911])

Вклад в дискуссию об онанизме, 24 января 1912 г. (1975а [1912])

Вклад в дискуссию по докладу П. Федерна «О чувстве полета в сновидении», 31 января 1912 г. (1975Ь [1912])

Вклад в дебаты об онанизме, 7 февраля 1912 г. (1975с [1912])

Вклад в дискуссию об экспериментальных сновидениях, 14 февраля 1912 г. (1975d [1912])

Вклад в дискуссию о родительском комплексе, 21 февраля 1912 г. (1975е [1912])

Вклад в дискуссию об онанизме, 28 Февраля 1912 г. (1975f [1912]) 101Вклад в дискуссию о психоанализе путешествий, 6марта 1912г. (1975g[1912])

Вклад в дебаты об онанизме, 13 марта 1912 г. (1975h [1912])

Дебаты об онанизме. Реферат (1975i [1912])

Вклад в дискуссию по выступлению В. Тауска «Сексуальность и я» (1975j [1912])

Деструкция как причина становления (1912а)

Вклад в познание детской души (1912b)

О трансформации (1912с)

Материнская любовь (1913а)

Самоудовлетворение в символике стопы (1913Ь)

Сновидение об «Отче Фрейденрейхе» (1913с)

Бессознательные травмы в «Поединке» Куприна (1913d)

Теща (1913е)

Два сновидения о менструации (1914а)

Символика животных и фобия у одного мальчика (1914b)

Забытое имя (1914с)

Бессознательный судебный приговор (1915а)

Проявления эдипова комплекса в детском возрасте (1916а)

Ренаточкина теория возникновения человека (1920а)

Чувство стыда у детей (1920b)

Слабая женщина (1920с)

О трудно воспринимаемых числах и арифметических задачах Вклад Исаака Шпильрейна в прикладное учение о памяти (1920d)

Вытесненная эротика рта (1920е)

К вопросу возникновения и развития языка звуков (1920f)

Быстрый анализ детской фобии (1921а)

Русская литература [по психоанализу] (1921b)

Кто автор преступления? (1922а)

Швейцария (1922Ь)

Сновидение о почтовых марках (1922с)

Возникновение детских слов папа и мама (1922d)

Психологический вклад в проблему времени (1922е)

Автомобиль как символ мужской потенции (1923а)

Сновидение и видение о падающих звездах (1923Ь)

Три вопроса (1923с)

Зрительный тип (1923d)

Мыслительный процесс у ребенка двух с половиной лет (1923е)

Несколько аналогий между детским, афазическим и подсознательным мышлением (1923f)

Время в подпороговой душевной жизни (1923g)

Афазическое мышление и инфантильное мышление (1924а [1923])

Несколько маленьких сообщений из жизни детей (1927—28а)

К докладу д-ра Скальковского (1929а)

Детские рисунки при открытых и закрытых глазах (1931а)

Детские рисунки при открытых и закрытых глазах [II] (1931b)

Appendix

Фрагмент протокола рабочего заседания конгресса международного психоаналитического объединения (1920)

Анкета (1924)

Ненайденные тексты

Библиография

Именной указатель

Указатель мифологических и литературных персонажей

Предметный указатель

Сабина Шпильрейн - Психоаналитические труды - Деструкция как причина становления (1912а)

В моей работе над анализом сексуальных проблем меня особенно интересовал один вопрос: почему это самое могущественное влечение, влечение продолжения рода, наряду с положительными чувствами, которые a priori можно ожидать, содержит отрицательные, такие как — страх, отвращение, которые, собственно, должны быть впоследствии преодолены, чтобы удалось достичь положительной деятельности. Отрицательное отношение индивида к сексуальной деятельности особенно бросается в глаза у невротиков. Насколько мне известно, отдельные исследователи искали объяснения этого сопротивления в наших обычаях, воспитании, которое стремится удерживать инстинкт в рамках, так что каждый ребенок приучается рассматривать реализацию сексуального желания как нечто плохое, запрещенное. Некоторым исследователям бросилась в глаза частота случаев представлений о смерти, связанных с сексуальными желаниями, однако смерть воспринималась как символ морального падения (Штекель). Гросс выводит чувство отвращения к сексуальным продуктам из их пространственного сосуществования с мертвыми выделениями. Фрейд сводит сопротивления и страхи к вытеснению обычно эмоционально положительноокрашенных желаний.

Блейлер видит в защите необходимое отрицательное качество, которое должно иметь место и в эмоционально положительно-окрашенном представлении. У Юнга же я нашла следующее место: «Страстная тоска, то есть либидо, имеет две стороны: это сила, которая все украшает и, в зависимости от обстоятельств, все разрушает. Часто делают вид, будто не могут правильно понять, в чем же может состоять разрушающее качество творящей силы. Женщина, которая, особенно в современных обстоятельствах культуры, поддается страсти, узнает это разрушающее свойство слишком быстро. Надо мысленно несколько подняться над обывательски принятыми обычаями, чтобы понять, какое чувство безграничной неуверенности охватывает человека, отдающегося судьбе безоговорочно. Даже быть плодовитым — означает разрушать самого себя, так как с возникновением следующего поколения предшествующее перешагнуло свою вершину: так наши потомки становятся нашими опаснейшими врагами, которых мы одолеем, поскольку они переживут нас и возьмут власть из наших обессиленных рук. Страх перед эротической судьбой вполне понятен, так как в этом есть что-то необозримое, вообще судьба таит неизвестные опасности, и то, что из-за постоянных колебаний невротик не решается жить, объясняется желанием иметь право стоять в стороне, чтобы не быть вынужденным участвовать в опасной битве за жизнь. Кто отказывается от риска переживать, должен для этого подавить в себе это желание, то есть совершить своего рода самоубийство. Этим объясняются фантазии о смерти, охотно сопровождающие отказ от эротического желания».

Я намеренно так подробно привожу слова Юнга, поскольку его замечание о неизвестной опасности, содержащейся в эротической деятельности, больше всего соответствует полученным мною результатам; кроме того, для меня очень важно, что также и индивидуум мужского пола сознает не только социальную опасность. Юнг, правда, приводит представления о смерти не в соответствие, а в противоположность сексуальным представлениям. Из моего опыта с девушками я могу сказать, что в норме — это чувство страха, выступающее на первый план чувств вытеснения, когда впервые принимается в расчет возможность реализации желания, а именно учитывается определенная форма страха: девушки чувствуют врага в себе самих, это собственное пламя любви, с железной необходимостью принуждающее к тому, чего не хотят; они чувствуют конец преходящего, от чего напрасно хотелось бы бежать в незнакомые дали. Возникает вопрос — и это все? Это вершина, и больше ничего не будет сверх этого? Что же происходит в ходе сексуальной деятельности с индивидом, который оправдывал такое настроение?

I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

При зачатии происходит соединение женской и мужской клеток. Каждая клетка при этом уничтожается как единство, и из продукта уничтожения возникает новая жизнь. Некоторые низшие живые существа, например, мухи-поденки, с произведением нового поколения лишаются жизни и умирают. Для них создание — это одновременно и гибель, что, взятое само по себе, есть самое страшное для живущего. Если собственная гибель посвящена новому созданию, то она становится для индивида страстно желаемой. Для высокоорганизованного индивидуума, состоящего уже не из одной единственной клетки, само собой разумеется, что он не весь уничтожается в сексуальном акте. Но половые клетки, исчезающие как единицы, есть важные для организма элементы: они находятся в тесной взаимосвязи со всей жизнью индивида и содержат в концентрированной форме всего производителя, постоянно влияющего на их развитие, и на которого они также постоянно влияют. Эти важнейшие экстракты индивида уничтожаются при оплодотворении. Соответственно объединению половых клеток в акте совокупления происходит теснейшее объединение двух индивидов: один проникает внутрь другого. Различие лишь количественное: всасывается не весь индивид, а только часть его, реперезентирующая, однако, в этот момент значение всего организма. Мужская часть растворяется в женской, женская же становится беспокойной, получает новую форму, благодаря чужому захватчику. Преобразование касается всего организма; деструкция и возрождение, всегда происходящие и в обычных обстоятельствах, протекают особенно резко. Организм освобождается от сексуальных продуктов как от всякого выделения. Было бы невероятным, чтобы индивидуум не подозревал об этих процессах деструкции и реконструкции в своем организме, хотя бы в соответствующих чувствах. Как чувства, соответствующие становлению, даны во влечении продолжения рода, так и чувства защиты, такие как страх и отвращение, не выступают следствием ошибочной связи с пространственно сосуществующими выделениями, не являются негативом, означающим лишь отказ от сексуальной деятельности, а являются чувствами, соответствующими деструктивному компоненту сексуального инстинкта.