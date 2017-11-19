Бертольд Шпулер - фигура в немецкой историографии XX в. весьма заметная, но и очень противоречивая. С одной стороны, блестящий ученый, владевший фактически десятками восточных языков, скрупулезно изучивший многочисленные средневековые источники, автор капитальных научных трудов по истории Золотой Орды и Ирана, вызывающих постоянный интерес историков и по сей день.

С другой - человек, который был тесно связан с преступным нацистским режимом, обеспечивавший научную легитимизацию самых сомнительных проектов Германии по отношению к тюрко-мусульманским народам СССР в годы второй мировой войны.Его исключительно консервативные политические взгляды вряд ли сильно поменялись и после краха нацизма, чего стоит только знаменитый скандал в Гамбургском университете 1967 г., связанный с высказыванием Б. Шпулера в адрес бунтующих студентов! Один из самых его известных трудов - «Золотая Орда. Монголы в России. 1223-1502 гг.» - сегодня представляется читателям в переводе на русский язык.

В свое время эта монография, изданная в 1943 г., либо замалчивалась отечественными специалистами по истории Золотой Орды, либо на нее без особых разъяснений наклеивались нелицеприятные ярлыки, поскольку Шпулер объявлялся «фашиствующим историком» (М.Г. Сафаргалиев). Думаю, что появление полного перевода этой книги важно и необходимо - несмотря на собственно личность Б. Шпулера и конкретные недостатки самой монографии, она остается этапной работой по истории Золотой Орды. Сегодня, когда изучение истории Золотой Орды продвинулось далеко вперед по сравнению с серединой XX в., научные наблюдения и выводы немецкого историка продолжают вызывать интерес и внимание исследователей.

Историк Марат Гатин осуществил полный и строго научный перевод работы Бертольда Шпулера. В свое время публиковались в переводе на русский язык лишь некоторые ее фрагменты (в разное время - усилиями В. Мирзаянова, И. Миннуллина и И. Миргалеева), в 2007 г. был издан сборник «Бертольд Шпулер "Золотая Орда": традиции изучения и современность» (под редакцией И.А. Гилязова, И.Л. Измайлова). Т.е. нельзя сказать, что в новейшее время работа Б. Шпулера вообще была обделена вниманием.

Особую роль в данном случае играет то, что сам переводчик является известным специалистом по истории Золотой Орды и к тому же профессионально владеет немецким языком. Сочетание этих двух компонентов и стало залогом качественного результата. Подчеркиваю это специально, поскольку среди современных публикаций работ зарубежных авторов мы порой видим и некомпетентные и некачественные переводы - когда за дело берется человек, который владеет языком, но не слишком глубоко разбирается в истории, то и итог такой работы, увы, получается не слишком убедительным. В данном случае к счастью мы получили очень качественную работу, которая несомненно вызовет интерес у специалистов и всех, кто интересуется историей Золотой Орды.

Бертольд Шпулер - Золотая Орда.Монголы в России. 1223-1502 гг.

Казань ,2016

ISBN 978-5-94981-220-4

500c.

Бертольд Шпулер - Золотая Орда.Монголы в России. 1223-1502 гг. - Содержание

Вступительное слово (И. А. Гилязов)

Предисловие переводчика (М. С. Гатин)

Предисловие автора к первому изданию

Предисловие автора ко второму изданию

Замечания по транслитерации

Об источниках

Политическое развитие

Бату

Берке

Менгу-Тимур

Ногай

Токта

Узбек

Джанибек

Гражданская война

Токтамыш

Идигей

Распад Золотой Орды

Гибель Большой Орды

Культура и управление

Религиозные отношения

Распространение конфессий

Политика государства по отношению к религиозным общинам

Религиозные обычаи

Государственный строй

Глава государства

Статус главы государства

Правящий дом

Титул и герб

Столица

Право на чеканку монет

Территория государства

Границы государства

Население

Язык

Социальная стратификация

Государственное управление

Общее управление

Государственные служащие

Канцелярия

Управление провинциями

Налоги

Вассальные территории

Денежная система

Дань

Посольства

Послы, прибывающие из-за границы

Послы, отправляемые за границу

Право

Основы права

Уголовное право и судебная процедура

Семейное право

Военное дело

Армия

Оружие

Военная стратегия

Пленные

Охота

Экономическая жизнь

Торговля

Транспорт и почта

Ремесло

Земледелие

Скотоводство

Наука и искусство

Покровительство наукам

Градостроительство

Обустройство жилья

Искусство

Общественная жизнь

Предметы первой необходимости

Продукты питания

Одежда

Список сокращений

Источники и литература

Приложения

Родословное древо правителей Золотой Орды

Перечень правителей Золотой Орды

Именной указатель

Карты (см. на форзацах)

Бертольд Шпулер - Золотая Орда - Монголы в России - 1223-1502 гг. - Дань

Наибольший объем дани татары получали из русских земель, при этом, она была меньшей, чем дань в Иране. Без этих финансовых вливаний Золотая Орда не смогла бы достичь значительного экономического развития. На Руси, так же как и в Иране, сначала был довольно хаотичный сбор налогов :когда Гуюк и Бату отправили для этого на Русь одного «сарацина», тот изымал дань в любом виде, чаще всего вещами, и даже силой забирал с собой каждого третьего сына из семьи, всех неженатых мужчин и состоящих в незаконных брачных отношениях женщин. Это был один-единственный известный нам случай, который предвосхитил сбор юношей - девширме - туркам- османами в значительно большем объеме. Дань вещами состояла из шкур белого медведя, бобра, соболя и лисы; неплатежеспособных людей уводили в рабство. В 1237 г. татарские послы в Рязани потребовали в качестве дани десятую часть всего и лошадей всех мастей. Дань должно было выплачивать всё мужское население, включая младенцев. Этому виду в некоторой степени произвольного вымогательства вскоре пришел конец - как на Руси, так и в других завоеванных татарами странах.

Бату уже вскоре привез с собой от великого хана чиновника для организации сбора дани по имени Наусал, который впоследствии занялся этим и в Иране. И Бату, вероятно, уже более не возвращался к урегулированию этого вопроса. О первой всеобщей переписи населения на Руси под руководством Беркая и Казачика для определения размеров дани в русских летописях сообщается под 1257 годом. В этом году по приказу великого хана Мункэ баскаки изъездили всю Русь, по сведениям летописей - прежде всего районы Мурома, Рязани, Суздаля и Владимира; там они регистрировали облагаемое данью население при помощи переписчиков («численицы»). Одновременно они учредили административный орган для сбора налогов, подразделявшийся по войсковому типу на десятников, сотников , тысячников и десятитысячников (последние в русских летописях: темники). Русские источники сообщают только о двух видах дани; это - десятина, или ясак (вероятно, сельскохозяйственная продукция) и налог с оборота, или тамга. Эти два вида дани были основным источником доходов татар; налог на проданный товар должен был являться сдерживающим фактором для торговли.

Позднее татарские виды дани назывались словом «выход»; под этим названием они часто встречаются в русских летописях, хотя, например, слово «ясак» есть и в более поздних источниках. Вторая всеобщая перепись населения русских земель была проведена татарами в 1275 г. От выплаты дани были освобождены представители русского белого и черного духовенства со всеми своими зависимыми людьми и прислугой, точно так же как и мусульманское духовенство волжских болгар, башкир и др. Состоящие на службе у церкви ремесленники, сокольники, охотники с барсами, все слуги и работники не могли быть привлечены на какие-либо другие работы. Такое отношение соответствовало принципам татарской религиозной политики и имело естественным следствием то, что духовенство стало относиться довольно благосклонно к завоевателям. Поэтому жалованные ханские грамоты, касающиеся этих льгот, были для митрополитов очень ценными, и они бережно их хранили. Итак, духовенство освобождалось от дани и разного рода повинностей, которые перечислялись в разных ярлыках (если и не всегда одним и тем же образом), и это дает нам возможность выяснить виды дани и специальных финансовых сборов поименно, хотя мы и ничего не знаем детально об их объемах и ничего не можем сказать о длительности их взимания и времени их возможной отмены.

При этом можно обнаружить, что налоги татар в Золотой Орде и выплата им дани покоренными народами взимались по одной и той же схеме, а во многом и совпадали. Причем необходимо отметить и то, что совсем не легко однозначно разли- чить уплату налогов татарами и выплаты русской дани. Поплужный налог (sabanlyq = поплужное), почтовые сборы (jam = ям) и дорожные взносы (ulaq = подводы), возможно, были объединены в «сборы» (qylan = пошлины). К ним же нужно причислить обеспечение проезжих принцев, послов и т.д. (susun = корм); все эти обязанности ложились, конечно, на плечи не только русского населения, но и татар (в заселенных только ими областях, хотя их обязанности могли быть и меньшими). Мостовые деньги (кбргйШк = мостовщина) и таможенный сбор касались, конечно, всех слоев населения в равной мере. Призыв в армию тяготил татар куда больше, чем - никак от этого не освобожденных - русских; помощь на охоте и денежные отчисления (cyqys) государственным послам и баскакам ложились, вероятно, больше на покоренные народы.