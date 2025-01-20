Шренк – Семь посланий Господа Иисуса Христа малоазиатским общинам

Во все времена для верующих были и остаются чрезвычайно важными послания нашего превознесенного Господа семи малоазийским общинам. В этих посланиях звучит зов Пастыреначальника, обращенный к Его овцам, и слышали его не только до конца апостольских времен,— его будут слышать во всякое время, доколе не придет Господь. Все верующие, которые стремятся приготовиться к встрече грядущего Господа, находят в этих семи посланиях наставление, предостережение, угрозу наказания и ободрение, направленные на то, чтобы они смогли стать участниками обетования, которое дано побеждающему.

Ныне мы переживаем глубоко зашедшие процессы церковного разложения и смуты. Даже личность Господа нашего Иисуса Христа для многих уже не священна. Для тех, кто не желает утратить своих венцов, существует настоятельная необходимость преклониться перед Господом Славы и позволить Его слову действовать в них подобно обоюдоострому мечу, дабы разлучиться с духом всего нашего времени и обрести вечное наследство, уготованное Господом каждому, кто освящен Святым Духом. Преклонимся же перед величием нашего превознесенного Господа и услышим, что Он поведал нам в Своих семи посланиях:

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1. ПОСЛАНИЕ К ЭФЕССКОЙ ОБЩИНЕ (Откр. 2:1-7)

Все семь посланий обращены к «ангелам», управляющим семью общинами, а через ангелов эти послания достигают и общин. Некоторые наши современники впадают в заблуждение, когда перестают относиться с должным пониманием и уважением к этой церковной должности. Превратное понятие о церковных должностях и сами недостойные служители, чего у нас, к сожалению, предостаточно, не должны помешать нам высоко оценивать установленное Богом правление в библейских общинах. Любовь и попечение, которыми Господь окружает общину, устанавливают и упорядочивают необходимые церковные должности. Сколь прекрасны и торжественны слова апостола Павла, обращенные к пресвитерам Эфесской общины, об их служении: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28). О том же говорит и Петр, обращаясь к старейшинам общины: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не по принуждению, но охотно и благоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия; и не господствуя над наследием Божием, но подавая пример стаду. И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» (1 Петр. 5:2-4). Подобное же говорит и Павел в посланиях к Тимофею (1 Тим. 3:1-7) и Титу (Тит. 1:5-9), ведя речь о старейшинах общины. Верные старейшины, поставляемые и укрепляемые Господом, всегда были благословением общин; они заботились о поддержании чистоты учения, об истинном духовном попечении для общины, о столь необходимом порядке, дисциплине и сохранении общины. Взирая на семь ангелов семи малоазийских общин, мы обнаруживаем, что уже и тогда различия между ними были весьма существенны. Благодать их — не приложение к церковной должности, она не придается этой должности ради нее самой; благодать зависит от того, кто эту должность исполняет. Так и поныне: всякий верный пастырь являет собою неизмеримую благодать для общины, и поэтому столь важно, что мы испрашиваем у Пастыреначальника верного пастыря для стада.

Э. Шренк – Семь посланий Господа Иисуса Христа малоазиатским общинам

Перевод с немецкого. – Bielefeld: Logos Verlag, 1992. – 52 с.

ISBN: 3-927767—13-1

Э. Шренк – Семь посланий Господа Иисуса Христа малоазиатским общинам – Содержание