Шталь, Хенрике - Идея Софии в философской мысли Владимира Соловьева

За несколько месяцев до смерти, в письме от 23 апреля 1900 года, Владимир Соловьев (1853-1900) пересказал сон, приснившийся одной знакомой ему даме. Письмо адресовано Анне Николаевне Шмидт, журналистке, автору мистического трактата «Третий Завет»; известно, что она считала Соловьева перевоплотившимся Христом, а саму себя — Божественной Софией. Соловьев поведал Шмидт следующее:

Она видела, что ей подают письмо от меня, написанное обыкновенным моим почерком <...>. Прочтя его с интересом, она заметила, что внутри завернуто еще другое письмо на великолепной бумаге. Раскрыв его, она увидела слова, написанные прекрасным почерком и золотыми чернилами, и в эту минуту услышала мой голос: «Вот мое настоящее письмо, но подожди его читать», и тут же увидела, что я вхожу, сгибаясь под тяжестью огромного мешка с медными деньгами. Я вынул из него и бросил об пол несколько монет, одну за другой, говоря: «Когда выйдет вся медь, тогда и до золотых слов доберешься» [Письма, IV: 11].

Если читать этот сон как аллегорию писательской манеры Владимира Соловьева, можно видеть в нем ключ к его творчеству. До сих пор в исследовательской литературе о Соловьеве не учитывалось, что в своих теоретически-философских текстах — и даже именно в них — прямо он не высказывает того, что подразумевает. Иначе говоря, его философские сочинения, которые, на первый взгляд, ясно и четко оперируют логическими понятиями и кажутся абсолютно рациональными, содержат глубинный смысл, который скрывается за дискурсивной речью — «медными деньгами» обыденного словоупотребления. «Золото» его речи, та более глубокая «мудрость», в которой как раз и заключен настоящий смысл и достоинство его писаний, ускользает от взгляда. Философский текст Соловьева следует читать, проникая за его поверхность, если мы хотим извлечь таящиеся в нем «сокровища». Подобное погружение требует, как будет показано в дальнейшем, особой методики, способной распознавать и применять стратегии соловьевской «герменевтики сокровенного».

Стратегии, которыми пользуется Соловьев в целях создания глубинного смысла, носят эстетически-литературный характер. Философское творчество Соловьева не только в тематическом плане, но и особым творческим почерком тесно связано с его поэтическими и сугубо литературными сочинениями; обе эти ветви его творчества вырастают из одного и того же ствола, чем и обусловлена их общность и в то же время разность — разность, порождающая напряжение, но не исключающая взаимных переплетений. Этот общий ствол — мистический опыт Соловьева, понимавшийся им как видение Божественной Софии.

Шталь, Хенрике - Идея Софии в философской мысли Владимира Соловьева

Пер. с нем. Г. Потаповой. — СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2024. — 684 с. — (Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).

ISBN 979-8-887196-80-0 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907767-79-9 (Библиороссика)

Шталь, Хенрике - Идея Софии в философской мысли Владимира Соловьева – Содержание

Слова благодарности

Глава I. Об эстетической реконструкции идеи Софии в творчестве Владимира Соловьева

Глава II. Генезис софийной мистики в раннем творчестве Соловьева

Глава III. Эволюция понятия Софии в творчестве Соловьева

Глава IV . Судьбы софийной мистики в позднем творчестве Соловьева

Глава V. Софийная мистика Соловьева в ее связях с традицией

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