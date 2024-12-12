Простая Евангельская весть, звучавшая с уст галилейских рыбаков, бывших мытарей и обращенной элиты еврейского народа, должна была достигнуть совсем непростой мир, в котором властно царствовали законы, традиции и образ жизни Римской империи, подчинившей себе огромную территорию от Британии на севере до Египта на юге, захватившей Месопотамию, Малую Азию и всю Европу западнее Рейна и южнее Дуная.

С расширением территории покоренных народов увеличивалось количество известных богов, которым теперь христиане противопоставляли единого Бога неба и земли. У каждого города был свой бог-покровитель, и каждый бог имел свой круг обязанностей. «Крупные храмы, мелкие алтари и просто священные фигурки были повсюду: в городах и деревнях, у обочины дороги, в саду, перед лавкой торговца. Популярны были также колдуны и звездочеты, оракулы и провидцы. Можно сказать, что «по всей империи в самом деле было много очень религиозных людей, которые свято верили, что земного успеха и благополучной загробной жизни можно добиться, если правильно вести себя с духами. Но быть религиозным и глубоко верующим не одно и тоже. Боги были везде и повсюду, но ни один из них не требовал полного посвящения и высоких моральных стандартов поведения. Латинское выражение pax deorum, означавшее «спокойствие

богов» или «мир с богами», отражало доминирующую позицию общества: богов надо задобрить, а дальше — живи как захочешь. Внешняя религиозность народов Римской империи, достигавшая своего апогея в храмовых торжествах, была своего рода ширмой, за которой праздновала светская жизнь, наполненная роскошью, интригами, пиршествами и развлечениями.

«Они изрыгали пищу, чтобы есть, и ели, чтобы изрыгать», — так лаконично описал их стиль жизни Сенека. Пиршества начинались в четыре часа и продолжались далеко за полночь. Редкие блюда из дичи, заморские фрукты, мясные деликатесы и многочисленные сорта вин удовлетворяли скорее не чувство голода, а желания извращенного аппетита, жаждущего острых ощущений для души и тела. В угоду гостям на их глазах готовилось особое блюдо из заживо сваренной рыбы, чтобы они могли наслаждаться сменой красок и смертельной агонией. Спортивные состязания, амфитеатры и другие развлечения заменяли им современные стадионы, цирки, театры, казино и телевидение. Известные гладиаторские бои, скачки, музыкальные и танцевальные представления, театральные постановки были обычным делом. Любовь к удовольствиям вытесняла всякое чувство меры и жалости. Жизнь как животного, так и человека не стоила ровным счетом ничего. В один из дней во времена Калигулы на сцене амфитеатра было убито до 400 медведей. Во время другого представления в годы правления Нерона несколько сот тигров были выпущены на арену, чтобы потешить зрителей борьбой со слонами и буйволами. Известно, что во время церемонии открытия Коллизея, погибло до 5000 животных; а на арене, заполненной водой, по приказу Тита была в живую повторена морская битва.

Галина Штале - Сделайте учениками все народы

«Источник жизни», 2003. — 384 с. ISBN 5-86847-503-8

Галина Штале - Сделайте учениками все народы - Содержание