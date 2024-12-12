Штале - Сделайте учениками все народы
Простая Евангельская весть, звучавшая с уст галилейских рыбаков, бывших мытарей и обращенной элиты еврейского народа, должна была достигнуть совсем непростой мир, в котором властно царствовали законы, традиции и образ жизни Римской империи, подчинившей себе огромную территорию от Британии на севере до Египта на юге, захватившей Месопотамию, Малую Азию и всю Европу западнее Рейна и южнее Дуная.
С расширением территории покоренных народов увеличивалось количество известных богов, которым теперь христиане противопоставляли единого Бога неба и земли. У каждого города был свой бог-покровитель, и каждый бог имел свой круг обязанностей. «Крупные храмы, мелкие алтари и просто священные фигурки были повсюду: в городах и деревнях, у обочины дороги, в саду, перед лавкой торговца. Популярны были также колдуны и звездочеты, оракулы и провидцы. Можно сказать, что «по всей империи в самом деле было много очень религиозных людей, которые свято верили, что земного успеха и благополучной загробной жизни можно добиться, если правильно вести себя с духами. Но быть религиозным и глубоко верующим не одно и тоже. Боги были везде и повсюду, но ни один из них не требовал полного посвящения и высоких моральных стандартов поведения. Латинское выражение pax deorum, означавшее «спокойствие
богов» или «мир с богами», отражало доминирующую позицию общества: богов надо задобрить, а дальше — живи как захочешь. Внешняя религиозность народов Римской империи, достигавшая своего апогея в храмовых торжествах, была своего рода ширмой, за которой праздновала светская жизнь, наполненная роскошью, интригами, пиршествами и развлечениями.
«Они изрыгали пищу, чтобы есть, и ели, чтобы изрыгать», — так лаконично описал их стиль жизни Сенека. Пиршества начинались в четыре часа и продолжались далеко за полночь. Редкие блюда из дичи, заморские фрукты, мясные деликатесы и многочисленные сорта вин удовлетворяли скорее не чувство голода, а желания извращенного аппетита, жаждущего острых ощущений для души и тела. В угоду гостям на их глазах готовилось особое блюдо из заживо сваренной рыбы, чтобы они могли наслаждаться сменой красок и смертельной агонией. Спортивные состязания, амфитеатры и другие развлечения заменяли им современные стадионы, цирки, театры, казино и телевидение. Известные гладиаторские бои, скачки, музыкальные и танцевальные представления, театральные постановки были обычным делом. Любовь к удовольствиям вытесняла всякое чувство меры и жалости. Жизнь как животного, так и человека не стоила ровным счетом ничего. В один из дней во времена Калигулы на сцене амфитеатра было убито до 400 медведей. Во время другого представления в годы правления Нерона несколько сот тигров были выпущены на арену, чтобы потешить зрителей борьбой со слонами и буйволами. Известно, что во время церемонии открытия Коллизея, погибло до 5000 животных; а на арене, заполненной водой, по приказу Тита была в живую повторена морская битва.
Галина Штале - Сделайте учениками все народы
«Источник жизни», 2003. — 384 с.
ISBN 5-86847-503-8
Галина Штале - Сделайте учениками все народы - Содержание
От автора
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Глава 2. Вступление
- Этот непохожий похожий мир
- Церковь и ее миссия
- Церковь и масштабработы
- Церковь и сила свыше
- О чем эта книга?
Раздел I. Откуда к нам пришли домашние церкви?
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Глава 1. Предпосылки возникновения домашних церквей первого века
- Идеи малых групп в Ветхом Завете .
- Роль дома в религиозном воспитании в первом столетии
- Еврейская традиция синагог
- Пример Христа и Его повеление .
- Апостольская теология Церкви
- Причины возникновения малых групп в ранней Церкви
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Глава 2. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Домашние церкви в период Нового Завета и их влияние на мир
- Домашние церкви в Новозаветный период
- Влияние, оказанное на мир
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Глава 3. Исторические свидетельства перехода от домашних церквей к собраниям в церковных зданиях
- Краткий обзор свидетельств о месте христианских собраний с первого века по третий
- Возможные причины исчезновения домашних церквей
- Некоторые последствия перехода
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Глава 4. Каким образом малые группы вновь появились в XX веке?
- Долгий путь через столетия
- Е. Уайт и принцип работы малых групп
- Малые группы в XX веке
Раздел II. Стратегия роста общины через малые группы
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Глава 5. Видение пастора и его роль в организации малых групп
- Видение пастора
- Роль пастора и три системы малых групп
- Кристаллизация цели
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Глава 6. Стратегия перехода общины на мальве группы
- Переход на малые группы — 1-й год
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Глава 7. Подготовка лидеров и структура управления
- Избрание лидеров для малых групп
- Способ обучения лидера
- Материал для занятий
- Что еще необходимо учитывать пастору и лидерам МГ?
- Стиль руководства
- Модели развития малых групп
- Возможные виды малых групп
- Структура управления
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Глава 8. Динамика малых групп
- Необходимые составляющие собрания малых групп
- Порядок проведения встречи в малой группе
- Закономерности цикла малой группы
- Ответы хозяину дома
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Глава 9. Миссионерская работа через малые группы
- Церковь и ее весть
- «Соль и свет» — модель благовестия в новозаветный период
- Три главных направления миссионерской работы малых групп
- Миссионерский план общины
- Роль молитвенных домов
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Глава 10. Церковь и формы богослужения
- Три поколения — три маленькие вселенные
- Церковь для молодого поколения
- Отношение Церкви
- Церковь и ее богослужения
- Глава 11. Заключение
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