Штольцфус Тони - Коучинг - Дисциплины, навыки и сердце христианского коуча

Нынешняя система обучения и развития лидеров претерпевает глобальные изменения. Наше умение руководить и методика выработки лидерских навыков значительно отличаются от того, как это происходило всего лишь несколько десятилетий назад. Иерархические системы уступают место командным моделям, которые создают возможности большему количеству людей стать лидерами в различных отраслях. Сдвиг в сторону командной работы особенно подчеркивает значимость навыков межличностного общения. В наши дни намного чаще лидерство в служении осуществляется через влияние и воодушевление. Лидер не отдает приказы, а трудится вместе со всеми. Он не указывает, что людям нужно делать, и не выполняет работу за них. Другими словами, эффективный лидер должен быть коучем.

Коучинг лидеров - это возможность оказывать влияние на зрелых руководителей и вдохновлять их. Все давно знакомые нам методы, которые используются в работе с людьми один на один, заточены на передачу знаний, а не полномочий. Ментор делится мудростью и возможностями с более молодым человеком, душе- попечитель изучает проблему и предлагает варианты решения, наставник обучает основам христианской жизни и помогает верующему не сбиться с пути. Каждый из этих методов эффективен сам по себе, однако имеет существенный недостаток: передача знаний воспитывает последователей, а не развивает лидеров. Человек скорее согласится с вашим мнением, решением и планом действий, чем воспользуется собственными идеями в руководстве. В работе со зрелыми руководителями нужны методы, которые поощряли бы их брать ответственность на себя и становиться лидерами, а не последователями. Это, по сути, и есть коучинг.

А у вас есть системный подход к развитию лидеров, которых Бог доверил вам? Коучинг может предоставить вам такую систему.

Цель

Данная книга преследует две цели. Во-первых, показать, как коучинг может помочь в развитии лидеров и объяснить, как он вписывается в более широкий замысел Бога. По сути, это последовательное библейское изложение парадигмы коучинга. Первая часть этой книги исследует сущность коучинга, личностные качества коуча, систему ценностей, лежащую в основе коучинга, и методы, которыми коучинг содействует развитию лидеров.

Вторая цель - это предоставить лидерам местных церквей практическое руководство к процессу коучинга. Во второй части книги я рассказываю о некоторых принципах и методах, которыми пользуюсь, обучая сотни профессиональных христианских коучей по всему миру. Сначала мы поговорим о принципиальных вещах: ориентации на клиента, ориентации на отношения и ориентации на достижение цели. Затем, опираясь на этот фундамент, обозначим четыре ключевых навыка, использующиеся во время сессии: умении слушать, задавать вопросы, действовать и поддерживать.

Штольцфус Тони - Коучинг - Дисциплины, навыки и сердце христианского коуча

[Пер. с анг. К. Ростиашвили] - 266 с.

ISBN 978-1-952942-18-1

Штольцфус Тони - Коучинг - Содержание