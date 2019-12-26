«Кроме Бога, каждый человек обязан и всей Церкви, каждого сопровождают невидимые молитвы и жертвы». Я хотел бы сердечно поблагодарить всех, кто находился рядом со мной во время подготовки этой работы, оказывая мне разнообразную помощь, в том числе и молитвой. Я благодарю Грацкого епископа д-ра Эгона Капеллари за его благосклонную поддержку издания этой книги на немецком языке. Рад, что эта книга, трижды переизданная на моем родном языке, уже дважды вышла на родном языке Ханса Урса фон Бальтазара. Я лично многим обязан этому выдающемуся человеку Церкви. Его образ и труд остаются для меня неисчерпаемым источником на жизненном пути.

Вместе с хорватским переводом эта книга теперь выходит и на русском языке: «Жизнь в полноте веры. Богословие чинов христианской Церкви у Ханса Урса фон Бальтазара, Москва, 2016». Мне хотелось бы сердечно поблагодарить всех, кто своим самоотверженным трудом сделал возможным выполнение этой задачи: в первую очередь благодарю замечательного переводчика протоиерея о. Александра Васютина за его профессиональный перевод и дружбу во Христе Иисусе. Я также благодарю Издательство Францисканцев в Москве — во-первых, его директора о. Николая Дубинина OFM Conv., за то, что он любезно согласился включить эту книгу в программу публикаций, тем самым сделав ее доступной российскому читателю. Сотрудник издательства г-н Игорь Баранов прежде уже выполнял тщательную работу по подготовке русского издания моей книги «О славе Божией» (Москва, Издательство Францисканцев, 1999). В этот раз он также помогал мне советом и делами, за что я ему весьма признателен. Для меня большая радость, что прежний Апостольский нунций в Российской Федерации, архиепископ д-р Иван Юркович, мой соотечественник и дорогой друг, написал свое предисловие к русскому изданию. От всей души прошу: да вознаградит его Господь!

о. Антон Штрукель - Жизнь в полноте веры. Богословие чинов христианской Церкви у Х.У. фон Бальтазара

Москва Издательство Францисканцев, 2016

ISBN 978-5-89208-128-3

о. Антон Штрукель - Жизнь в полноте веры. Богословие чинов христианской Церкви у Х.У. фон Бальтазара - Содержание

Предисловие (Ханс Урс фон Бальтазар)

Вступительное слово к русскому изданию

Предисловие к немецкому изданию

Предисловие к русскому изданию

Глава I. Богословие христианских чинов в жизни и деятельности Ханса Урса фон Бальтазара

Глава II. Богословские основания христианских чинов

A. Христологическо-тринитарные основания христианских чинов

Б. Богородичные основания христианских чинов

B. Церковность христианских чинов

Глава III. Христианский чин в целом

A. Две формы христианского чина

Б. Окончательность призвания и верность Божия

B. Укорененность христианского чина во Христе

Глава IV. Призвание и христианские чины

А. Сущность призвания

Б. Момент призвания

Глава V. Отдельные христианские чины

A. Священный чин

Б. Чин советов

B. Миряне

Г. Секулярные институты

Глава VI. Реально-символические образы

I. Христологическое сообщество

II. Значение реально-символических образов

Заключение. Богословие христианских чинов у Ханса Урса фон Бальтазара

Библиография

Библиографические сокращения журналов, словарей и др

Библиографические сокращения трудов Ханса Урса фон Бальтазара (до 1980 г.)

Другие книги Бальтазара без сокращений

Доклады Бальтазара для сборников

Некоторые переводы, выполненные Бальтазаром

Труды Адриенн фон Шпейр

Русские переводы книг Бальтазара

Исследования о Хансе Урсе фон Бальтазаре

Другая литература

о. Антон Штрукель - Жизнь в полноте веры. Богословие чинов христианской Церкви у Х.У. фон Бальтазара - Предисловие

Легко могло возникнуть неверное впечатление, что последний Собор, делая акцент на единстве «народа Божия», говорит о некоем нивелировании разных образов жизни в Церкви. Но это далеко не так, а даже наоборот, если изучить, хотя бы поверхностно, конституцию «Lumen Gentium». Но кое-что, тем не менее, изменилось: когда в особенной степени подчеркивали истину, что любой образ жизни в Церкви призван к единой святости в следовании Христу, между этими образами возникло своего рода соперничество. Каждый — будь то женатый, священник или член монашеского ордена — хочет и считает необходимым показать, каким исключительным образом он, исполненный благодати Божией, может жить в христианской любви, сияющей в мире. В Средние века, несомненно, существовала слишком упрощенная градация объективного «совершенства» церковного образа жизни, что привело к невиданному возвышению монашеского чина (а буквально — и принадлежащих к нему) над чином мирян и живущих в браке. «Друзья Божии», «devotio moderna» и в еще большей степени духовные упражнения св. Игнатия Лойолы совершили здесь некий поворот: само действие Божие избирает для каждого свой «чин», в рамках которого он, подражая Христу, должен стремиться к совершенству любви. Таким образом, по причине субъективного выбора, в Церкви возникает соперничество, которое ни в коем случае не должно вести к превозношению одного чина над другим, а при котором все чины по данной им харизме должны взаимно дополнять друг друга. Тем самым впервые проявляется неоценимая важность выбора каждым собственного образа жизни (чина), что еще раз показывает постоянная актуальность духовных упражнений, которые, в сущности, стремятся к этому правильно совершённому выбору жизненного пути.

Сегодня, в эпоху широко распространенной тенденции нивелировать все социальные и антропологические различия, думают о том способе, как следует представлять равноправие женщин и мужчин: как равноправие, но никак не равноценность! В Церкви существует опасность стирания изначально установленных в ней границ различий между чинами. Например, размывания четко профилированного епископско-священнического служения до некоего аморфного списка церковных «служб» (ministeria)> а также брака, который приобретает инородное качество беспорядочного отношения полов, тогда как решение в пользу пожизненного безбрачия ради Бога в тех евангельских советах, где оно обязательно, кажется невыполнимым с психологической точки зрения, а в нынешние столь изменчивые времена, даже отвергается как безумное. Четко очерченные и определенные формы безбрачного образа жизни в Церкви настолько же плодотворны, как и явная физическая и психологическая оппозиция мужчины и женщины, чья плодотворность простирается вплоть до высших сфер духа. Антону Штрукелю принадлежит заслуга утонченного и аккуратного развития хитросплетенной тематики, не терпящей никакого упрощения, а тем самым — дальнейшей разработки одного из пунктов теоретического учения Церкви, но одновременно имеющего весьма практическое значение. То, что он при этом опирается на мои попытки его прояснить, заслуживает с моей стороны теплых слов благодарности. Я желаю, чтобы эта тематика имела долгое эхо, а новые исследования породили новую плодотворную практику.

Ханс Урс фон Бальтазар