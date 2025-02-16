Шумейк - Уроки молитвы
«Господи, научи нас молиться!» — попросили Иисуса Его ученики. По еврейскому обычаю они молились каждый день, но все же, прислушавшись к молитвам Иисуса и увидев результаты Его молитв, — как в жизни Самого Христа, так и в жизни окружающих, — они признали свою духовную несостоятельность.
Несмотря на усталость, Иисус проводил ночь в молитве, чтобы на следующее утро предстать окрепшим духовно и физически. Учеников это изумляло. «Никто еще не говорил так, как этот Человек! — восклицали с удивлением люди. — Он говорит, как власть имеющий, — совсем не так, как книжники и фарисеи!» Апостолы предположили, что необыкновенная сила Иисуса связана с Его молитвенной жизнью. Никто еще не молился так, как Он.
Молитвенная жизнь Иисуса укрепляла не только Его самого — апостолы также ощущали силу Его молитв. Осознав свой эгоизм и невежество, они обратились к Иисусу: «Господи, научи нас молиться!»
В Евангелии не записано ни одной молитвы апостолов, несмотря на то, что они прожили вместе с Иисусом три с половиной года. Тем не менее известно, что они часто присутствовали при Его молитвах. Конечно, они также обращались к Богу. Но в Евангелии упоминается, что из-за своего духовного нерадения ученики часто терпели разочарования. Им два раза представлялась возможность обрести знания о молитве, но они так ни разу ей и не воспользовались.
Однажды вечером Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна и пошел с ними в безлюдное место, чтобы помолиться. Пока Иисус молился, три ученика, утомленные подъемом на крутую гору, заснули. Яркий свет и доносившийся с неба голос внезапно разбудил их, и ученики с изумлением увидели преобразившегося Иисуса. Его лицо и одежда необыкновенно сияли. С Ним беседовали два человека, также окруженные неземным сиянием. Ученики были поражены увиденным. Затем они услышали голос Бога Отца с небес, провозгласивший, что Иисус — возлюбленный Сын Божий. Это было незабываемое переживание, внушавшее благоговейный страх.
Однако сонливость помешала ученикам получить предназначавшееся для них благословение. Все было бы иначе, если бы они не спали в ту необыкновенную ночь, а вместе с Иисусом склонились в молитве.
Шумейк К. - Уроки молитвы
Пер. с англ. — Заокский: «Источник жизни», 2007. — 128 с.
ISBN 5-86847-585-2
Шумейк К. - Уроки молитвы – Содержание
Предисловие
- Глава 1. Научи меня молиться
- Глава 2. Что помогло мне улучшить молитвенную жизнь
- Глава 3. Молитва в часы испытаний
- Глава 4. Молитва — это беседа с Богом
- Главаб. Структура молитвы
- Глава 6. Молитва и служение во святилище
- Глава 7. Великое и недоступное
- Глава 8. Божий свет во тьме
- Глава 9. Где и когда молиться?
- Глава 10. Молитва и чтение Библии
- Глава 11. Божья щедрость
- Глава 12. Услышать Его голос
- Глава 13. Алтари у дороги
- Глава 14. Любимый грех и молитва
- Глава 15. Спасенные будут поклоняться во Святом святых
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