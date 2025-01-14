Чому багато хто з християн так скептично ставиться до ідей, висунутих рухом росту церков? Може, тому що не бажають росту у власних церквах? Чи вони заперечують ефективність служіння власної церкви? Чи, _можливо, щось інше, а не Велике Доручення є їхнім головним пріоритетом?

Я не сумніваюся у тому, що є люди, які заслуговують на такі докори, але, річ у тім, що критика прийнятих останнім часом принципів церковного росту лунає не тільки з їхніх кіл. Я зустрічав багато християн, які, з одного боку, вболівали за грішних і мали проникливий метод служіння, а, з іншого боку, з якоїсь причини не могли погодитися з ідеями, що пропонує рух церковного росту.

Для них ці ідеї - лише набір правил та принципів, що "все одно не працюють''. Таким чином, вважають вони, прості люди намагаються власними зусиллями здійснити те, що під силу лише Богові. Правильно це чи ні, та саме таку уяву вони мають про церковний ріст. Знову й знову технократичний підхід, навіть у тих випадках, коли на першому плані стоїть духовний аспект.

Що ж означає "спроба виростити церкву власними зусиллями"? Подивіться на малюнок, зображений внизу. Віз із чотирма квадратними колесами, навантажений бездоганними круглими колесами. І цей віз штовхають двоє людей. Вони повністю віддаються своїй виснажливій роботі, та вона просувається дуже повільно. Для мене це не просто малюнок. Це пророче зображення стану, в якому перебуває більша частина Тіла Христового. Церква рухається вперед, однак цей процес просувається дуже повільно. Чому? Якби ви запитали цих двох робітників, вони б, напевно, відповіли: "Це через той жахливий опір, що нам доводиться долати" або "Ми ж бо рухаємося вгору. Ось чому!"

Християнам часто доводиться долати труднощі. Малюнок допомагає зрозуміти, що хоч проблеми й існують, справжня причина постійних розчарувань пов'язана з чимось іншим, а саме - з квадратними колесами.

Християн А. Шварц - Природний розвиток церкви - Вісім найважливіших ознак, властивих здоровій церкві

К.: Київська Богословська Семінарія, б.р. – 127 с.

Християн А. Шварц - Природний розвиток церкви – Зміст

Вступ

Відмова від технократичного мислення

Що таке природний ріст церкви?

Відкриття біотичного потенціалу

Принцип "саме по собі” в Біблії

Частина 1-а: Вісім ознак якості

Руйнування міфів стосовно церковного росту

Міжнародний дослідницький проект

Чи є "ріст” відповідним критерієм?

Ознака 1: Керівництво, що надає можливість діяти

Ознака 2: Служіння, спрямоване на дари

Ознака 3: Палка духовність

Ознака 4: Дієві структури

Ознака 5: Богослужіння, що надихає

Ознака 6: Цілісні малі групи

Ознака 7: Благовістя, спрямоване на потреби

Ознака 8: Стосунки, сповнені любові

Необхідно брати до уваги кожну ознаку

“Гіпотеза 65"

Якісний підхід

Чому кількісний підхід не виправдовує себе?

Чи є великі церкви “хорошими церквами”?

Частина 2-а: Фактор-мінімум

Зосередження наших сил

Посудина-мінімум

Приклади з сільського господарства

Фактор-мінімум чи фактор-максимум?

Стережіться “зразків” (моделей)!

Частина 3-я: Шість принципів з живої природи

Технократія чи жива природа?

Чому не спрацьовує технократія?

Принцип 1-й: Взаємозалежність

Принцип 2-й: Розмноження

Принцип 3-й: Перетворення енергії

Принцип 4-й: Багаторазове використання

Принцип 5-й: Співіснування

Принцип 6-й: Дієвість

Природне - пряма протилежність звичному

Учитись живому мисленню

Частина 4-а: Нова структура мислення

Закон двополярності в Біблії

Небезпека справа і зліва

Технократичний спосіб мислення

Спіритуалістичний спосіб мислення

Наслідки хибного мислення

Богословські висновки

Що це означає на практиці?

Чи можна “примусити” церкву рости?

Безвихідь прагматизму

Частина 5-а: Десять практичних кроків

Як розробити власну програму?

Крок 1-й: Створити духовну мотивацію

Крок 2-й: Визначити фактор-мінімум

Крок 3-й: Установити якісні цілі

Крок 4-й: Виявити перешкоди

Крок 5-й: Застосувати принципи живої природи

Крок 6-й: Задіяти свої сили

Крок 7-й: Скористатися матеріалами ПРО

Крок 8-й: Слідкувати за ефективністю

Крок 9-й: Звернутися до факторів-мінімум

Крок 10-й: Розмножувати свою церкву

Післямова: Побудова церкви силою Духа Святого

Наступний крок