Шварц - Религиозный сионизм

Данная книга посвящена истории религиозного сионизма, который рассматривается в историческом и идейно-теологическом ключе. Основная моя посылка заключается в том, что религиозный сионизм невозможно понять до конца в рамках одного лишь исторического описания, равно как и с одной лишь общественно-политической или философской точки зрения.

Книга основана на следующей периодизации: за год основания религиозного сионизма принимается 1902-й, год создания «Мизрахи», тогда как корнями своими он уходит в движение «Хибат Цион». До определенной степени по своему мировоззрению религиозный сионизм является продолжением трудов Мордехая Элиасберга, Шмуэля Могилевера и Нафтали Цви Берлина (Ха-Нецива), лидеров «Хибат Цион», показывавших своей деятельностью и духовным влиянием, к примеру, что идеал национального возрождения достижим только через открытость общечеловеческой культуре. Некоторые исследователи датируют возникновение религиозного сионизма концом XIX века и даже более ранним периодом. Действительно, в историографии религиозного сионизма постоянно делаются попытки продемонстрировать непрерывность его развития; с этой точки зрения первым сионистом был Авраам, а эмиграция Нахманида в Эрец-Исраэль стала одной из вех в достижении религиозно-сионистского идеала.

Мой подход, напротив, основывается на том, что создание «Мизрахи» стало подлинной революцией. Именно в этот момент религиозный и раввинистический миры вступили в официальную политику и, до определенной степени, откликнулись на требования современности. Именно в этот момент религиозные евреи признали, что для достижения их целей необходимо добиться признания со стороны светской политической организации (Всемирной сионистской организации), необходимо принимать участие в ее деятельности. Тем самым последователи Ицхака-Якова Рейнса и Зеева Явица признали, что процесс возвращения народа в свою землю теперь возглавляет светская организация, цель которой — создание светского государства и светской культуры. Члены «Хибат Цион» не сделали этого шага и не пошли на сопряженный с ним кризис идентичности. Соответственно, датой возникновения религиозного сионизма можно считать тот момент, когда «Мизрахи» стала частью Всемирной сионистской организации.

Благодарю «Брил» за разрешение включить в текст книги видоизмененный текст написанных мною статей для «Энциклопедии иудаизма» под редакцией Якоба Нейзнера, Алана Авери-Пека и Уильяма Скотта Грина. Благодарю доктора Рафаэля Йоспе за его комментарии и Давида Лувиша за перевод на английский предыдущего варианта первой главы.

Перевод на английский выполнен Батей Стайн, у которой получился внятный, плавный и единый текст, я ей очень за это признателен.

Шварц Д. - Религиозный сионизм - История и идеология

Пер. с англ. А. Глебовской. — Санкт-Петербург: Academic Studies Press / Библиороссика, 2021. — 200 с. — (Серия «Современная иудаика» = «Contemporary Judaica»).

ISBN 978-1-6446956-0-9 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-6046148-0-8 (Библиороссика)

Шварц Д. - Религиозный сионизм – Содержание

Предисловие

Глава первая. Революционная сознательность

Глава вторая. Рабби Рейнес и создание «Мизрахи»

Глава третья. Религиозно-сионистское образование: истоки

Глава четвертая. Рав Кук: ортодоксально-национальная альтернатива религиозному сионизму

Глава пятая. Создание Главного раввината

Глава шестая. «Ха-поэль ха-мизрахи»: против изгнания и буржуазии

Глава седьмая. Критика политики сионистов

Глава восьмая. Поселенческая деятельность

Глава девятая. Религиозный сионизм и холокост

Глава десятая. Первые годы существования Израиля: надежды и разочарования

Глава одиннадцатая. Из арьергарда в авангард: борьба за Великий Израиль

Глава двенадцатая. Религиозный сионизм в США

Глава тринадцатая. Религиозный сионизм: настоящее и будущее

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