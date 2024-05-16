Шведские волшебные сказки

Тролли живут в Скандинавии много-много лет, споконвеку — в горах, в лесу, даже в доме. И люди исстари в них верят и рассказывают о них удивительные истории.

В эту книгу включены сказки, которые публиковались в начале XX века в выходившем в Швеции альманахе для детей «Среди троллей и гномов». Эти книжки издавали каждый год к Рождеству, и они стали традиционным подарком практически в каждом шведском доме. Популярности издания во многом содействовали прекрасные иллюстрации художника Йона Бауэра. Они сразу полюбились читателям — и детям, и взрослым. И — удивительное дело! — хотя среди авторов альманаха были самые-самые известные шведские сказочники: Эльза Бесков, Хелена Нюблум, Анна Валленберг, — со временем эти сказки стали называть просто «сказками Йона Бауэра». Так их называют и до сих пор — уже более ста лет! И впрямь — сказочный успех!

Главные персонажи волшебного мира Йона Бауэра — принцессы, принцы, тролли.

Принцессы, как и полагается, прекрасны и добры. Даже самые маленькие — такие как крошка Белла или принцесса Былинка. Говорят, что все они похожи на жену художника — Эстер, которую он очень любил.

Она передала сказочным красавицам не только свой облик, но — и это главное! — способность любить: быть нежной и верной, смелой и самоотверженной.

Ну а принцы — отважны и благородны. Впрочем, смелое сердце может биться и в груди простолюдина. Неслучайно героями шведских сказок часто становятся обычные крестьянские парни или даже совсем мальчишки — из тех, кто всегда готов отправиться на поиски приключений и способен потягаться отвагой и смёткой с самыми злыми и зловредными троллями. И, конечно, за геройский поступок ждёт смельчака сказочная награда. Однако это совсем необязательно принцесса и полкоролевства в придачу. Многим дороже любовь простой девушки и вольная жизнь в родном краю.

Именно любовь к родному краю воспитывали в маленьких читателях авторы этих сказок и художник, нарисовавший весь этот сказочный мир. Посмотри, словно говорит Йон Бауэр, как прекрасны эти густые леса, высокие горы, поросшие мхом камни и прозрачные озёра — всё это твоя родина. В этом краю нет ярких красок: серые скалы и зеленовато-бурые леса могут показаться мрачными и даже страшными. Но как таинственны и загадочны они в серебристой утренней дымке и какой радостью лучатся, едва проглянет на миг солнышко!

Шведские волшебные сказки

Перевод со шведского О. Мяэотс ; художник Й. Бауэр. — Москва: Издательство АСТ, 2020. — 168 с. : ил. — (Скандинавские боги).

ISBN 978-5-17-121172-1

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