Швейцер - Иоганн Себастьян Бах
Книга Альберта Швейцера «Иоганн Себастьян Бах» — одна из самых глубоких книг о Бахе — давно снискала широкую известность и популярность. Переведенная на русский язык и изданная в 1964 и 1965 годах, она сразу после выхода в свет стала библиографической редкостью.
Издательский дом «Классика-ХХI» переиздает труд Швейцера о Бахе как памятник культуры.
Альберт Швейцер - Иоганн Себастьян Бах
М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 2011. — 816 с, ил.
ISBN 978-5-89817-346-3
ISBN 978-5-905102-14-1
Albert Schweitzer JOHANN SEBASTIAN BACH
Альберт Швейцер - Иоганн Себастьян Бах - Содержание
От издательства
От автора
I ИСТОКИ БАХОВСКОГО ИСКУССТВА
Субъективное и объективное искусство.
II ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХОРАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
Реформация и средневековая духовная песня. Первый песенный сборник. Протестантские авторы песен
III ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХОРАЛЬНЫХ МЕЛОДИЙ
Заимствования из средневековья и оригинальные творения. Духовные обработки светских мелодий. Конец творческого периода.
IV ХОРАЛ В ЦЕРКВИ
Орган и пение общины во времена Реформации. Хор и общинный хорал. Осиандер и Гасслер
Орган становится руководителем общинного пения. Общинное пение во времена Баха
V ХОРАЛЬНЫЕ ПРЕЛЮДИИ ДО БАХА
Самюэль Шейдт.
Пахельбель, Бём, Рейнкен, Букстехуде. Бах и его предшественники.
VI КАНТАТЫ И «СТРАСТИ» ДО БАХА
VII ОТ ЭЙЗЕНАХА АО ЛЕЙПЦИГА
Предки.
Детство и годы учения Иоганна Себастьяна. Арнштадт и Мюльхаузен (1704-1707). Веймар (1708-1717) и Кётен (1717-1723)
Поездка в Гамбург (1720) и избрание кантором церкви Св. Фомы.
VIII БАХ В ЛЕЙПЦИГЕ
Обязанности кантора.
Финансовое положение.
Школа Фомы во времена Кунау и Баха.
Борьба за университетское богослужение.
Хор и оркестр.
Музыка в лейпцигском богослужении. Первый конфликт с магистратом.
Обращение Баха к курфюрсту с просьбой о пожаловании ему титула придворного
композитора.
Борьба с ректором.
Положение Баха в лейпцигском музыкальном мире. Дети Баха и их судьба.
IX ОБЛИК, СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕР
Дружелюбие и скромность Баха. Его отношение к другим музыкантам. Расчетливость и гостеприимство Баха. Эммануил унаследовал от отца его расчетливость. Портреты Баха
Гроб с останками Баха, обнаруженный при раскопках церковного двора. Художественная личность. Религия Баха
X СТРАНСТВОВАНИЯ ХУДОЖНИКА. КРИТИКИ И ДРУЗЬЯ
Поездки до 1723 года. Поездки из Лейпцига. Маттесон и Бах. Шейбе против Баха. Хвалебные отзывы в стихах и прозе. Знакомые Баха и его друзья
XI ХУДОЖНИК И УЧИТЕЛЬ
Общее образование Баха. Музыкальное общество Мицлера.
Бах изучает и обрабатывает произведения других композиторов.
Творческий дар и фантазия Баха возбуждаются чужой музыкой. Он пользуется и чужими темами.
Бах и органное строительство его времени. Клавикорд, клавичембало, фортепиано. Клавесин-лютня и виола помпоза. Баховская манера игры на клавире и на скрипке. Импровизирование, регистровка, дирижирование. Композитор за работой. Ученики Баха. Обучение композиции.
Творческие достижения его учеников и сыновей.
XII СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
Болезнь и смерть.
Отклики современников на смерть Баха. Почему Бах был забыт. «Возрождение» Баха. Форкель и Рохлиц. Цельтер и Гёте.
Возобновление «Страстей по Матфею». Победа и ее последствия.
Мозевиус. Препятствия на пути к правильной оценке музыки Баха. История Баховского общества и издания им сочинений Баха. Баховская биография Шпитты. Лист и Вагнер.
Бах во Франции, Англии и Италии. Бах и современность.
XIII ОРГАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Время возникновения. Юношеские произведения. Прелюдии и фуги веймарского времени. Прелюдии и фуги, созданные после 1723 года. Маленькие прелюдии, органные сонаты, пассакалья. Хоральные прелюдии юношеского времени. «Органная книжечка».
Хоральные прелюдии на вероисповедальные песни. Восемнадцать хоралов.
XIV ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Баховский и современный орган. Регистровка.
Естественное строение фуг и прелюдий.
Смена клавиатур.
Темп, фразировка, украшения.
Органные и клавирные фуги. Транскрипции.
XV КЛАВИРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Опубликование «Клавирных упражнений». Французские и английские сюиты. Маленькие прелюдии, инвенции, симфонии. Возникновение «Хорошо темперированного клавира». Автографы «Хорошо темперированного клавира». Миросозерцание, выраженное в этом произведении.
Другие прелюдии и фуги, сохранившиеся до нашего времени. Фантазии и сонаты. Токкаты и каприччио.
XVI ИСПОЛНЕНИЕ КЛАВИРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Орнаментика.
Чембало или современное фортепиано. Динамические оттенки, фразировка.
Акцентировка баховских тем.
Темп.
Эпилог.
XVII КАМЕРНЫЕ И ОРКЕСТРОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Сюиты и сонаты для срипки соло.
Полифоническая игра на скрипке ко времени Баха.
Сюита для виолончели соло.
Сонаты для чембало и скрипки, их исполнение.
Сонаты для гамбы и флейты. Оркестровые увертюры.
Бранденбургские концерты и их исполнение.
Клавирные концерты.
Концерты для трех и четырех клавиров.
Скрипичные концерты.
XVIII «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ» И «ИСКУССТВО ФУГИ»
Содержание и общий характер «Музыкального приношения». Каноны.
Содержание «Искусства фуги».
Судьба «Искусства фуги».
Краткий анализ этого произведения в целом.
XIX БАХ И ЭСТЕТИКА
Пристрастное отношение Шпитты к звуковой живописи у Баха. Музыкальная эстетика игнорирует Баха.
XX ПОЭТИЧЕСКАЯ И ЖИВОПИСНАЯ МУЗЫКА
О сущности искусства вообще. Поэзия и живопись. Поэзия и музыка.
Связь искусств в воспринимающей фантазии.
Несоответствие между замыслом и художественным выражением.
О передаче словами содержания музыки.
Поэтическое у Бетховена и Вагнера.
Живописное у Шуберта, Берлиоза и Баха.
XXI СЛОВО И ЗВУК У БАХА
Музыкальное изображение структуры словесной фразы.
Декламация в речитативах.
Поэтическое в хоралах Баха.
Изображение эмоций и чувств.
Бах и программная музыка.
Звуковая живопись у Баха.
Живописная звуковая символика.
Музыкальный язык Баха.
Возникновение и развитие баховского музыкального языка.
XXII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ХОРАЛОВ
Изображение с помощью образов и символов.
Мотивы шага.
Мотивы покоя и скорби.
Мотивы радости.
«Говорящие» мотивы.
Передача отдельных слов и поэтической последовательности мыслей. Хоральная фантазия на мелодию «Jesus Christus unser Heiland».
XXXIII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК КАНТАТ
XXIV РАННИЕ КАНТАТЫ (АРНШТАДТ, МЮЛЬХАУЗЕН. ВЕЙМАР. КЁТЕН)
XXV ЛЕЙПЦИГСКИЕ КАНТАТЫ 1723-1724 ГОЛОВ
XXVI «МАГНИФИКАТ» И «СТРАСТИ ПО ИОАННУ»
XXVII КАНТАТЫ 1725-1727 ГОЛОВ
XXVIII «ТРАУРНАЯ ОДА» И «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ»
XXIX КАНТАТЫ 1728-1734 ГОДОВ
XXX СВЕТСКИЕ КАНТАТЫ
XXXI МОТЕТЫ И ПЕСНИ
XXXII ОРАТОРИИ
XXXIII МЕССЫ
XXXIV КАНТАТЫ, СОЗДАННЫЕ ПОСЛЕ 1734 ГОДА
XXXV ИСПОЛНЕНИЕ КАНТАТ И «СТРАСТЕЙ»
М. Друскин. Альберт Швейцер и его книга о Бахе
Л. Ковнацкая, М. Мищенко. И. С. Бах в жизни братьев Друскиных
Хронограф жизни и творчества И. С. Баха
Указатель сочинений И. С. Баха
Указатель имен
Альберт Швейцер - Иоганн Себастьян Бах - Истоки баховского искусства
Есть субъективные и объективные художники. Искусство первых, определяемое личностью творца, почти не зависит от современной эпохи. Они сами создают себе закон, идут наперекор своему времени, творят новые формы для выражения своих мыслей. Таков Рихард Вагнер.
Бах должен быть причислен к художникам объективного плана. Они целиком принадлежат своему времени, пользуются художественными формами и мыслями, которые предлагает им эпоха, не подвергают критике современные им художественные средства выразительности и не чувствуют никакой внутренней потребности к тому, чтобы пролагать новые пути. Их жизнь и переживания не являются единственным источником творчества, поэтому сущность этих произведений не объясняется судьбой их творца.
Художественная личность здесь свободно противопоставляет себя обыденной человеческой, подавляя последнюю как нечто случайное. Творения Баха остались бы теми же, если бы даже весь его жизненный путь был иным. Положим, мы знали бы о его жизни больше, нежели знаем ныне, и до нас дошли бы все письма, которые он написал, — однако о внутренних причинах возникновения его произведений мы были бы осведомлены не более, чем сейчас.
Искусство объективного художника не безлично, но сверхлично. Как будто у него одно стремление: заново переработать и с неподражаемым совершенством передать все, что находится перед ним. Не он живет, но дух времени живет в нем. Все художественные искания, стремления, желания, порывы и блуждания прежних, равно как и современных ему поколений, сосредоточились в нем и творят через него.
В этом отношении величайшего немецкого музыканта можно сравнить только с величайшим немецким философом. И творение Канта не имеет личного характера. Он — только интеллект, который последовательно развивает философские идеи и разрешает проблемы современности. При этом он, не смущаясь, остается в пределах существующей искусственно-схоластической терминологии, подобно тому как Бах не задумываясь усваивает те музыкальные формы, которые установились в его время.
Уже по внешним признакам мы замечаем, что он был не отдельной, обособленной, но универсальной личностью. В себе самом он пережил музыкальное развитие трех или четырех поколений Бахов. Когда вспоминаешь историю этой семьи, занимающей такое своеобразное место в немецкой художественной жизни, то кажется, что все творчество этих мастеров должно было привести к чему-то более совершенному. Находишь вполне естественным, что в конце концов явился Бах: в нем продолжают они жить, в нем завершается определенный период немецкой музыки, воплотившейся в данной семье. Иоганн Себастьян Бах, говоря языком Канта, был историческим постулатом.
Вся история немецкой средневековой поэзии и музыки ведет к Баху.
Лучшее, что создала песня от XII до XVIII века, украшает его кантаты и «Страсти».
Гендель и другие музыканты не использовали ценные сокровища хоральных мелодий. Они пожелали остаться свободными от прошлого. Бах чувствует иначе: он кладет в основу своего творчества хорал.
История хоральных гармонизаций снова ведет к нему. Он осуществил то, к чему стремились мастера полифонической музыки — Эккард, Преториус и другие. Они только гармонизовали мелодию; Бах одновременно в звуках передает содержание текста.
Так же обстоит дело и с хоральными прелюдиями и с хоральными фантазиями. Пахельбель, Бём и Букстехуде, мастера в этой области, создают музыкальные формы. Но им не дано было одухотворить их. Их стремления к идеалу не должны были остаться безрезультатными, и явился более великий, который свои хоральные фантазии превратил в музыкальные поэмы.
спасибо