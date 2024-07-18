Шверхофф Герд - Оскорбление Бога - Всеобщая история богохульства от пророка Моисея до Шарли Эбдо

Если оглянуться назад, дата 14 февраля 1989 года знаменует собой важный переломный момент в новейшей истории. В этот день духовный лидер Ирана аятолла Хомейни вынес смертный приговор Салману Рушди и всем, кто поддерживает его. Никто не должен впредь относиться к святыням мусульман столь оскорбительно, как это сделал автор романа «Сатанинские стихи». Новость облетела весь мир, воодушевила сторонников аятоллы и возмутила его противников. Тем не менее тогда вряд ли кто-то счел приговор старика с длинной бородой эпохальным; скорее это казалось прихотливой арабеской в мировой истории. Вскоре взоры всего мира обратились к захватывающим дух политическим переменам в Восточной Европе. Они стали отчетливо проявляться в Польше и Венгрии еще в начале года, а 9 ноября с падением стены между Восточной и Западной Германией достигли своего апогея. Уже летом этого судьбоносного года американский политолог Фрэнсис Фукуяма провозгласил «Конец истории» и окончательную победу либеральной демократии и рыночной экономики. В краткосрочной перспективе он мог с полным основанием утверждать, что его пророчество подтвердилось, учитывая неожиданную ситуацию конца противостояния Востока и Запада. Однако вскоре его прогноз оказался серьезной ошибкой.

Несколько лет спустя бывший учитель Фукуямы Сэмюэл Ф. Хантингтон возразил ему не менее ошеломляющим тезисом о «столкновении культур». Для него причиной этого столкновения цивилизаций был конфликт культурных и религиозных идентичностей, а не старое идеологическое противостояние между капитализмом и коммунизмом. Прежде всего, в центр дебатов выдвинулся контраст между «этим» западным миром и «тем» исламом. 11 сентября 2001 года падающие башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке стали зловещим символом глобального конфликта культур. Но в зачаточном состоянии предзнаменованием новой, далеко не славной эпохи было обвинение Рушди в богохульстве. Мотив богохульства оставался в центре предполагаемого конфликта культур Запада и Востока в течение нескольких последующих десятилетий. Конфронтация стала еще более драматичной: от карикатур на Мухаммеда в 2005 году до ужасного покушения на редакцию французского сатирического журнала «Charlie Hebdo», совершенного двумя исламистами 7 января 2015 года.

Богохульство — тема «позавчерашнего дня» — снова быстро стала очень актуальной, ее даже можно счесть типичной чертой современности. Еще несколько десятилетий назад эта тема обсуждалась в основном в научных кабинетах. Обществу тогда казалось, что она касается лишь маргинальных действий нескольких неисправимых традиционалистов. Правовые положения о защите религии, такие как, к примеру, параграф 166 Уголовного кодекса Германии, были полузабыты. В ходе дела Рушди в западной культуре, находящейся под влиянием христианства, разгорелась дискуссия. Многие наблюдатели видели в богохульстве своего рода призрак из стародавней эпохи, зомби, которого нужно окончательно прикончить несколькими мощными ударами просвещенного огненного меча. Но в разгоравшихся дебатах возможность богохульных речей и действий чаще всего рассматривалась как подлинно современное явление, плод секуляризации и либерализма. «Когда христианство было еще большим и сильным, — утверждал философ религии Кристоф Тюрке, — насмешка над религией значила не меньше, чем сопротивление высшей истине, — и потому казалась чрезвычайно предосудительной, будучи совершенно немыслимым и губительным поступком».

Шверхофф Герд - Оскорбление Бога - Всеобщая история богохульства от пророка Моисея до Шарли Эбдо

перевод с немецкого И. В. Печенина

Москва : Эксмо, 2024, 512 с.

Серия "Религия. Война за Бога"

ISBN 978-5-04-173674-3

Шверхофф Герд - Оскорбление Бога - Всеобщая история богохульства от пророка Моисея до Шарли Эбдо - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

История и истории богохульства

Богохульство как оскорбление

Что такое оскорбление?

Замещение

Богохульство как ярлык

Богохульство и насилие

ДРЕВНИЙ ФУНДАМЕНТ

1. Ревнивый Бог

2. Богохульство в политеизме

3. Вражда богов Иудаизм Культ властителя Христианство

4. Христианство у власти Исключение «других» из общества Юстиниан и рождение преступления



СПОР МЕЖДУ ДЕТЬМИ АВРААМА

5. Евреи — богохульный народ?

6. Мусульмане: хула на пророка

СРЕДНИЕ ВЕКА: ЭПОХА ГРЕХОВ ЯЗЫКА

7. Оскорбление Бога как грех и преступление

8. Богохульство как социальная практика Что такое богохульство? Социальный сценарий: кем были богохульники?

9. Богохульные еретики —еретические богохульники

РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ: БОГОХУЛЬСТВО В РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛЕМИКЕ

10. Дисциплинировать «своих»

11. Стигматизация «других»

12. Изображение и богохульство

13. Непристойность и богохульство

ОСПОРЕННОЕ БОГОХУЛЬСТВО

14. Изменение формы в эпоху Просвещения Религия, разум и закон Германия: просвещенная дискуссия Великобритания: постепенно сдвигая границы Франция: скандальная история

15. Репрессии и скандалы в начале современной эпохи Франция: радикальный антиклерикализм Великобритания: богохульство как политическое оружие Германия I: искусство и политика в империи Германия II: святые чувства в Веймаре

16. До 1989 года: арьергард против духа времени?

В ГЛОБАЛЬНУЮ ЭПОХУ БОГОХУЛЬСТВА

17. Глобальные конфликты под знаком богохульства 1989: «Сатанинские стихи» 2004: убийство в Нидерландах 2005: изображения пророка 2015: смертоносные карикатуры

18. Религиозная нетерпимость и политические репрессии Обвинения в богохульстве как инструмент угнетения 2012: панк-молебен в Москве

19. Западная реакция и размышления

ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

БЛАГОДАРНОСТИ