Шверхофф Герд - Оскорбление Бога - Всеобщая история богохульства от пророка Моисея до Шарли Эбдо

Шверхофф - Оскорбление Бога
Если оглянуться назад, дата 14 февраля 1989 года знаменует собой важный переломный момент в новейшей истории. В этот день духовный лидер Ирана аятолла Хомейни вынес смертный приговор Салману Рушди и всем, кто поддерживает его. Никто не должен впредь относиться к святыням мусульман столь оскорбительно, как это сделал автор романа «Сатанинские стихи». Новость облетела весь мир, воодушевила сторонников аятоллы и возмутила его противников. Тем не менее тогда вряд ли кто-то счел приговор старика с длинной бородой эпохальным; скорее это казалось прихотливой арабеской в мировой истории. Вскоре взоры всего мира обратились к захватывающим дух политическим переменам в Восточной Европе. Они стали отчетливо проявляться в Польше и Венгрии еще в начале года, а 9 ноября с падением стены между Восточной и Западной Германией достигли своего апогея. Уже летом этого судьбоносного года американский политолог Фрэнсис Фукуяма провозгласил «Конец истории» и окончательную победу либеральной демократии и рыночной экономики. В краткосрочной перспективе он мог с полным основанием утверждать, что его пророчество подтвердилось, учитывая неожиданную ситуацию конца противостояния Востока и Запада. Однако вскоре его прогноз оказался серьезной ошибкой.
Несколько лет спустя бывший учитель Фукуямы Сэмюэл Ф. Хантингтон возразил ему не менее ошеломляющим тезисом о «столкновении культур». Для него причиной этого столкновения цивилизаций был конфликт культурных и религиозных идентичностей, а не старое идеологическое противостояние между капитализмом и коммунизмом. Прежде всего, в центр дебатов выдвинулся контраст между «этим» западным миром и «тем» исламом. 11 сентября 2001 года падающие башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке стали зловещим символом глобального конфликта культур. Но в зачаточном состоянии предзнаменованием новой, далеко не славной эпохи было обвинение Рушди в богохульстве. Мотив богохульства оставался в центре предполагаемого конфликта культур Запада и Востока в течение нескольких последующих десятилетий. Конфронтация стала еще более драматичной: от карикатур на Мухаммеда в 2005 году до ужасного покушения на редакцию французского сатирического журнала «Charlie Hebdo», совершенного двумя исламистами 7 января 2015 года.
Богохульство — тема «позавчерашнего дня» — снова быстро стала очень актуальной, ее даже можно счесть типичной чертой современности. Еще несколько десятилетий назад эта тема обсуждалась в основном в научных кабинетах. Обществу тогда казалось, что она касается лишь маргинальных действий нескольких неисправимых традиционалистов. Правовые положения о защите религии, такие как, к примеру, параграф 166 Уголовного кодекса Германии, были полузабыты. В ходе дела Рушди в западной культуре, находящейся под влиянием христианства, разгорелась дискуссия. Многие наблюдатели видели в богохульстве своего рода призрак из стародавней эпохи, зомби, которого нужно окончательно прикончить несколькими мощными ударами просвещенного огненного меча. Но в разгоравшихся дебатах возможность богохульных речей и действий чаще всего рассматривалась как подлинно современное явление, плод секуляризации и либерализма. «Когда христианство было еще большим и сильным, — утверждал философ религии Кристоф Тюрке, — насмешка над религией значила не меньше, чем сопротивление высшей истине, — и потому казалась чрезвычайно предосудительной, будучи совершенно немыслимым и губительным поступком».
Шверхофф Герд - Оскорбление Бога - Всеобщая история богохульства от пророка Моисея до Шарли Эбдо
перевод с немецкого И. В. Печенина
Москва : Эксмо, 2024, 512 с.
Серия "Религия. Война за Бога"
ISBN 978-5-04-173674-3
Шверхофф Герд - Оскорбление Бога - Всеобщая история богохульства от пророка Моисея до Шарли Эбдо - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- История и истории богохульства
- Богохульство как оскорбление
- Что такое оскорбление?
- Замещение
- Богохульство как ярлык
- Богохульство и насилие
ДРЕВНИЙ ФУНДАМЕНТ
- 1. Ревнивый Бог
- 2. Богохульство в политеизме
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3. Вражда богов
- Иудаизм
- Культ властителя
- Христианство
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4. Христианство у власти
- Исключение «других» из общества
- Юстиниан и рождение преступления
СПОР МЕЖДУ ДЕТЬМИ АВРААМА
- 5. Евреи — богохульный народ?
- 6. Мусульмане: хула на пророка
СРЕДНИЕ ВЕКА: ЭПОХА ГРЕХОВ ЯЗЫКА
- 7. Оскорбление Бога как грех и преступление
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8. Богохульство как социальная практика
- Что такое богохульство?
- Социальный сценарий: кем были богохульники?
- 9. Богохульные еретики —еретические богохульники
РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ: БОГОХУЛЬСТВО В РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛЕМИКЕ
- 10. Дисциплинировать «своих»
- 11. Стигматизация «других»
- 12. Изображение и богохульство
- 13. Непристойность и богохульство
ОСПОРЕННОЕ БОГОХУЛЬСТВО
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14. Изменение формы в эпоху Просвещения
- Религия, разум и закон
- Германия: просвещенная дискуссия
- Великобритания: постепенно сдвигая границы
- Франция: скандальная история
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15. Репрессии и скандалы в начале современной эпохи
- Франция: радикальный антиклерикализм
- Великобритания: богохульство как политическое оружие
- Германия I: искусство и политика в империи
- Германия II: святые чувства в Веймаре
- 16. До 1989 года: арьергард против духа времени?
В ГЛОБАЛЬНУЮ ЭПОХУ БОГОХУЛЬСТВА
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17. Глобальные конфликты под знаком богохульства
- 1989: «Сатанинские стихи»
- 2004: убийство в Нидерландах
- 2005: изображения пророка
- 2015: смертоносные карикатуры
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18. Религиозная нетерпимость и политические репрессии
- Обвинения в богохульстве как инструмент угнетения
- 2012: панк-молебен в Москве
- 19. Западная реакция и размышления
ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
БЛАГОДАРНОСТИ
Большое спасибо!