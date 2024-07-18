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Шверхофф - Оскорбление Бога

Шверхофф Герд - Оскорбление Бога - Всеобщая история богохульства от пророка Моисея до Шарли Эбдо
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism
Если оглянуться назад, дата 14 февраля 1989 года знаменует собой важный переломный момент в новейшей истории. В этот день духовный лидер Ирана аятолла Хомейни вынес смертный приговор Салману Рушди и всем, кто поддерживает его. Никто не должен впредь относиться к святыням мусульман столь оскорбительно, как это сделал автор романа «Сатанинские стихи». Новость облетела весь мир, воодушевила сторонников аятоллы и возмутила его противников. Тем не менее тогда вряд ли кто-то счел приговор старика с длинной бородой эпохальным; скорее это казалось прихотливой арабеской в мировой истории. Вскоре взоры всего мира обратились к захватывающим дух политическим переменам в Восточной Европе. Они стали отчетливо проявляться в Польше и Венгрии еще в начале года, а 9 ноября с падением стены между Восточной и Западной Германией достигли своего апогея. Уже летом этого судьбоносного года американский политолог Фрэнсис Фукуяма провозгласил «Конец истории» и окончательную победу либеральной демократии и рыночной экономики. В краткосрочной перспективе он мог с полным основанием утверждать, что его пророчество подтвердилось, учитывая неожиданную ситуацию конца противостояния Востока и Запада. Однако вскоре его прогноз оказался серьезной ошибкой.
Несколько лет спустя бывший учитель Фукуямы Сэмюэл Ф. Хантингтон возразил ему не менее ошеломляющим тезисом о «столкновении культур». Для него причиной этого столкновения цивилизаций был конфликт культурных и религиозных идентичностей, а не старое идеологическое противостояние между капитализмом и коммунизмом. Прежде всего, в центр дебатов выдвинулся контраст между «этим» западным миром и «тем» исламом. 11 сентября 2001 года падающие башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке стали зловещим символом глобального конфликта культур. Но в зачаточном состоянии предзнаменованием новой, далеко не славной эпохи было обвинение Рушди в богохульстве. Мотив богохульства оставался в центре предполагаемого конфликта культур Запада и Востока в течение нескольких последующих десятилетий. Конфронтация стала еще более драматичной: от карикатур на Мухаммеда в 2005 году до ужасного покушения на редакцию французского сатирического журнала «Charlie Hebdo», совершенного двумя исламистами 7 января 2015 года.
Богохульство — тема «позавчерашнего дня» — снова быстро стала очень актуальной, ее даже можно счесть типичной чертой современности. Еще несколько десятилетий назад эта тема обсуждалась в основном в научных кабинетах. Обществу тогда казалось, что она касается лишь маргинальных действий нескольких неисправимых традиционалистов. Правовые положения о защите религии, такие как, к примеру, параграф 166 Уголовного кодекса Германии, были полузабыты. В ходе дела Рушди в западной культуре, находящейся под влиянием христианства, разгорелась дискуссия. Многие наблюдатели видели в богохульстве своего рода призрак из стародавней эпохи, зомби, которого нужно окончательно прикончить несколькими мощными ударами просвещенного огненного меча. Но в разгоравшихся дебатах возможность богохульных речей и действий чаще всего рассматривалась как подлинно современное явление, плод секуляризации и либерализма. «Когда христианство было еще большим и сильным, — утверждал философ религии Кристоф Тюрке, — насмешка над религией значила не меньше, чем сопротивление высшей истине, — и потому казалась чрезвычайно предосудительной, будучи совершенно немыслимым и губительным поступком».

Шверхофф Герд - Оскорбление Бога - Всеобщая история богохульства от пророка Моисея до Шарли Эбдо

перевод с немецкого И. В. Печенина
Москва : Эксмо, 2024, 512 с.
Серия "Религия. Война за Бога"
ISBN 978-5-04-173674-3

Шверхофф Герд - Оскорбление Бога - Всеобщая история богохульства от пророка Моисея до Шарли Эбдо - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
  • История и истории богохульства
  • Богохульство как оскорбление
  • Что такое оскорбление?
  • Замещение
  • Богохульство как ярлык
  • Богохульство и насилие
ДРЕВНИЙ ФУНДАМЕНТ
  • 1. Ревнивый Бог
  • 2. Богохульство в политеизме
  • 3. Вражда богов
    • Иудаизм
    • Культ властителя
    • Христианство
  • 4. Христианство у власти
    • Исключение «других» из общества
    • Юстиниан и рождение преступления
СПОР МЕЖДУ ДЕТЬМИ АВРААМА
  • 5. Евреи — богохульный народ?
  • 6. Мусульмане: хула на пророка
СРЕДНИЕ ВЕКА: ЭПОХА ГРЕХОВ ЯЗЫКА
  • 7. Оскорбление Бога как грех и преступление
  • 8. Богохульство как социальная практика
    • Что такое богохульство?
    • Социальный сценарий: кем были богохульники?
  • 9. Богохульные еретики —еретические богохульники
РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ: БОГОХУЛЬСТВО В РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛЕМИКЕ
  • 10. Дисциплинировать «своих»
  • 11. Стигматизация «других»
  • 12. Изображение и богохульство
  • 13. Непристойность и богохульство
ОСПОРЕННОЕ БОГОХУЛЬСТВО
  • 14. Изменение формы в эпоху Просвещения
    • Религия, разум и закон
    • Германия: просвещенная дискуссия
    • Великобритания: постепенно сдвигая границы
    • Франция: скандальная история
  • 15. Репрессии и скандалы в начале современной эпохи
    • Франция: радикальный антиклерикализм
    • Великобритания: богохульство как политическое оружие
    • Германия I: искусство и политика в империи
    • Германия II: святые чувства в Веймаре
  • 16. До 1989 года: арьергард против духа времени?
В ГЛОБАЛЬНУЮ ЭПОХУ БОГОХУЛЬСТВА
  • 17. Глобальные конфликты под знаком богохульства
    • 1989: «Сатанинские стихи»
    • 2004: убийство в Нидерландах
    • 2005: изображения пророка
    • 2015: смертоносные карикатуры
  • 18. Религиозная нетерпимость и политические репрессии
    • Обвинения в богохульстве как инструмент угнетения
    • 2012: панк-молебен в Москве
  • 19. Западная реакция и размышления
ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
БЛАГОДАРНОСТИ
Views 257
Rating 5.0 / 5
Added 18.07.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

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