Золотая серия Эсхатос Издательский проект Quadrivium Серия BIZANTINA

От редактора. К агиографии в наши дни нередко относятся пренебрежительно, причем как неверующие, так и верующие. Традиционные верующие, хотя почитают святых, большей частью относятся к их житиям как к описаниям какого-то инопланетного существования, подвигам далеких былинных героев, по определению недоступных для подражания — и даже не предназначенных для него.

В свое время, когда мне приходилось дискутировать с православными о разных ситуациях в Церкви и о том, как было бы правильно на них реагировать, я пыталась приводить соответствующие примеры из житий святых, однако мне зачастую отвечали примерно так: «То святые, а то мы, мы грешные и не можем им буквально подражать; сейчас не то время, другая ситуация; мы лучше будем слушаться такого-то батюшку или старца...» —

хотя речь шла вовсе не о каких-то великих подвигах, на которые современные люди действительно вряд ли способны, а об отношении к богослужению или о том, как реагировали святые на различные отступления епископата, т. е. о таких поступках, которым вполне возможно подражать и в наше время.

Либеральные же верующие нередко находят поведение святых странным и «негуманным», а их жития — неправдоподобными, скучными или слащавыми; правда, последнее более всего относится к их современным переложениям.

Жития византийских святых эпохи иконоборчества - Том I - Quadrivium

Общ. ред. Т. А. Сениной (монахини Кассии). — СПб.: Издательский проект «Квадривиум», Алетейя, 2015. — xxviii+804 с.

ISBN 978-5-906792-42-6

Жития византийских святых эпохи иконоборчества - Том I - Квадривиум - Содержание

От редактора Т. А. Сенина (монахиня Кассия) Прекрасная агиография, или Зачем современному человеку читать жития святых? БОРЬБА ЗА ОБРАЗ святые второго периода иконоборчества Т. А. Сенина (монахиня Кассия) Иконопочитатели и иконоборцы IX столетия Иконоборчество: осуждено, но выжило Возобновление ереси «Нечестиеначальники» Начало гонений Завлечение в ересь Православное сопротивление Временное затишье Последний виток гонений Жития как источник сведений о догматической полемике

Торжество православия Феофан Исповедник, игумен Великого Поля, Сигрианский (760-818). BHG 1787z и BHG 1792b Предисловие, переводы, комментарии Т. А. Сениной (монахини Кассии) Житие преподобного отца нашего и исповедника Феофана, творение Мефодия, патриарха Константинопольского Феодора, игумена Студийского, Слово на перенесение с Самофраки на Сигрианскую (гору) святых останков преподобнейшего и чудоносного отца нашего Феофана

Феофилакт, архиепископ Никомидийский, святитель, исповедник (до 765 — после 818). BHG 2451

Перевод Е. С. Иванюк. Предисловие и комментарии Т. А. Сениной (монахини Кассии)

Житие и деяния преподобного отца нашего Феофилакта, архиепископа Никомидии

Прокопий Декаполит, преподобный, исповедник (ок. 765 — до 821). BHG 1583

Перевод Е. С. Иванюк. Предисловие и комментарииТ. А. Сениной (монахини Кассии)

Житие и деяния преподобного отца нашего Прокопия Декаполита

Никита, игумен Мидикийский, преподобный, исповедник (до 775-824). BHG 1341

Перевод Д. Е. Афиногенова. Предисловие Т. А. Сениной (монахини Кассии). Комментарии Д. Е. Афиногенова и Т. А. Сениной (монахини Кассии)

Слово надгробное преподобному отцу нашему и исповеднику Никите, писанное Феостириктом, учеником самого блаженнейшего

Афанасий, игумен Павлопетрский, преподобный, исповедник (t 826). BHG номера нет

Предисловие, перевод, комментарии Т. А. Сениной (монахини Кассии)

Синаксарь

Евфимий, архиепископ Сардский, священномученик, исповедник (754-831). BHG 2145

Предисловие и перевод Д. Е. Афиногенова. Комментарии Д. Е. Афиногенова и Т. А. Сениной (монахини Кассии)

Житие преподобного отца нашего и священномученика Евфимия

Иоанн, игумен Кафарский, преподобный, исповедник (760-835). BHG 2184n

Предисловие, перевод и комментарии Т. А. Сениной (монахини Кассии)

Синаксарь

Макарий, игумен Пелекитский, преподобный, исповедник (ок. 760 - после 835). BHG 1003

Предисловие, перевод и комментарии Т. А. Сениной (монахини Кассии)

Житие и деяния преподобного отца нашего исповедника Макария, бывшего игуменом монастыря, называемого Пелекит, описанные монахом Саввой

Иоанн, епископ Поливотский, святитель (до 775 - до 838). BHG номера нет

Предисловие, перевод, комментарии Т. А. Сениной (монахини Кассии)

Синаксарь

Давид Митиленский, преподобный (717-794); Симеон Митиленский, преподобный, исповедник (764844); Георгий, митрополит Митиленский, преподобный (до 763-845). BHG 494

Предисловие, перевод, комментарии Ю. Б. Мантовой

Жизнь, деяния и повесть о трижды блаженных и богоносных отцах наших Давиде, Симеоне и Георгии, светильниках, просиявших в страшные прежние времена

Иоанникий Великий, преподобный (762-846). BHG 936 и BHG 935

Предисловие и перевод Д. Е. Афиногенова. Комментарии Д. Е. Афиногенова и Т. А. Сениной (монахини Кассии)

Житие блаженнейшего и преподобного отца нашего Иоанникия, написанное Петром монахом

Жизнь и житие и чудеса преподобного отца нашего и чудотворца Иоанникия, писано Саввой монахом

Феодор, епископ Эдесский, святитель (792/3-869). BHG 1744

Предисловие и перевод Д. Е. Афиногенова. Комментарии Д. Е. Афиногенова и Т. А. Сениной (монахини Кассии)

Жизнь и житие во святых отца нашего Феодора, в подвижничестве просиявшего в величайшей лавре св. Саввы, а затем бывшего епископом города Эдессы и совершившего достопамятные дела, написано Василием, епископом Эмесским

Словарь терминов

Карты

Карта Византийской Империи в IX веке

Константинополь, общий план

Константинополь и Принцевы острова

Район Никомидийского залива

Район Геллеспонта и Вифинии

Восточный район Олимпа

Список сокращений

Сокращения, употребленные в примечаниях к основному тексту и в Библиографии

Сокращения, употребленные только в Библиографии

Библиография

Указатели

Исторические лица и древние авторы

Библейские, апокрифические и мифологические имена

Географические и топографические названия византийской эпохи

Современные авторы и переводчики

Жития византийских святых эпохи иконоборчества - Квадривиум - Том I - Т. А. Сенина (монахиня Кассия) - Прекрасная агиография

Развитие критической агиографии, однако, вместе с реабилитацией житий как исторических источников повлекло за собой множество разоблачений: выяснилось, что многие святые, особенно первых веков христианства, но далеко не только, либо вовсе не существовали в реальности, либо являются производными от переработки историй, не имеющих почти ничего общего с житиями, сочиненными агиографами на их основе, [1] — на читателя, особенно верующего, а также и на ученого-историка это может действовать обескураживающе. Впрочем, историк ободряет себя тем, что даже целиком литературные жития о выдуманных святых вполне могут содержать — и как правило содержат — множество реальных и нередко весьма ценных подробностей жизни того времени,когда они создавались. [2]

А в утешение верующему можно заметить, что современная психология — по крайней мере, некоторые из ее направлений — пришла к мнению, что реальным является не только то, что существовало в нашем материальном мире исторически, но и сфера архетипов и разнообразных мифологических существ, где все святые, не существовавшие исторически на этом свете, вполне могут существовать и даже оказывать определенное влияние на здешнюю реальность. [3]

Современный человек часто не сознаёт, что тысячу лет назад люди точно так же нуждались в развлечениях, как и теперь, и что не только жития святых, но и многие экзегетические произведения тогда играли ту же роль, что для современного человека романы или беллетризированные биографии. В свое время меня поразило в этом смысле толкование св. Нила Синайского на евангельскую притчу о богаче: [4] несколько строк притчи экзегет развил, можно сказать, в целый роман об оном богаче и о том, как тот, собрав зерно в житницы, мечтал, как будет похваляться им перед людьми, возя по улицам, не хотел делиться им с бедными, и в конце концов это зерно в житницах то ли съели черви, то ли обратил в прах Бог своим мановением. Но затем, внезапно осознав, видимо, что вся эта история ни имеет оснований в тексте толкуемой притчи, экзегет ничтоже сумняся заявил: «Лучше же сказать, что и того, случилось это или нет, не узнал богач, считавший себя долговечным. Потому что, восхищенный преждевременно от жизни, предварил утрату собранного». [5]

[1] И. Делеэ, начав с отделения исторических лиц от эпических легендарных фигур среди мучеников, впоследствии обратился и к другим святым. В частности, он показал, что св. Мария Египетская, знаменитый образец покаяния, чье Житие читают в Церкви в Великий пост, не существовала в том виде, в каком о ней рассказывает житийный текст, хотя в его основе лежит краткая история о некоей палестинской подвижнице с тем же именем, а св. Феоктиста Лесбосская является чистой фантазией человека, спустя несколько веков вдохновленного историей о Марии: H. Delehaye, «La Vie de sainte Theoctiste de Lesbos», Byz 1 (l924), p. 191-200. См. также статью о символических святых (таких как Вера, Надежда, Любовь и София, Ирина или Варвара) и причинах возникновения легенд о них: M. van Esbroeck, «The Saint as a Symbol», в: The Byzantine Saint, ed. S. Hackel (New York, 2001), р. 128-140. [2] В качестве примера можно привести Житие св. Андрея Юродивого — настоящий кладезь сведений о византийской, прежде всего константинопольской жизни Х в.: Житие Андрея Юродивого, вступ. ст. и пер. с греч. Е. В. Желтовой (СПб., 2000). [3] См.: С. Гроф, Космическая игра. Исследование рубежей человеческого сознания (М., 2004), с. 70-74. [4] Лк. 12:16-21. [5] См.: св. Нил Синайский, К монаху Агафию. Отделение 5: О том, что душам пристрастных к богатству, как животолюбивым, при смерти трудно расставаться с жизнию; текст можно легко найти в Интернете.

2015-04-04