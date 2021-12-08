Сибирское Соборное Совещание 1918 года
Среди тяжких испытаний пережитой нами великой мировой войны Господь допустил для нашего Отечества новое тягчайшее испытание в виде государственных переворотов, последовавших в 1917 г.
Царская власть пала. Установлено было Временное правительство. Его заменила немецко-советская власть. В течение года мы испытали от этой последней власти полноту разрушения по всем сторонам жизни материальной и духовной. Произошел распад государства, появились местные правительства. Советская власть явила себя врагом Православной Церкви и воздвигла на неё открытое гонение. Начиная с московского Кремля, многие храмы Божии были осквернены и разрушены. Крестные ходы, как например, в Туле и Петрограде, были подвергнуты расстрелу. Начиная с Киевского митрополита Владимира, целый сонм архипастырей, пастырей и пасомых христиан, явились мучениками за веру. Неизбежно явилась внутренняя гражданская война. С Божией помощью Сибирь и Приуралье освобождены ныне от кровожадных грабителей. Москва же и вся средняя Россия продолжает испытывать ужасы этого правления.
Среди такого государственного и общественного распада, среди самых гонений нерушимо стояла в нашем многострадальном Отечестве Святая Православная Церковь. Среди всеобщего распада Она, матерь наша, одна устояла. Её незыблемые основы — священное апостольское преемство и верность святоотеческим заветам. Эта непрерываемая законность церковной власти и сила церковных уставов доныне, несмотря на все государственное разложение, поддерживала единение в нашем народе. Творческие силы церкви проявили себя в созванном летом 1917 года Поместном всероссийском церковном соборе. Священный Собор не оставил своего дела и тогда, когда раздался гром пушек, разбивавший священный для всей России Московский Кремль.
Продолжающаяся ныне гражданская война сосредоточена по линии Приуралья. Вследствие этого Сибирь и весь восток православной России оказались отрезанными от Москвы и пребывающих в нем Всероссийского Святейшего Патриарха и при нем высшего церковного управления. Прекращение общения со Святейшим Патриархом для нас началось с мая месяца настоящего года, и неизвестно, когда оно может быть восстановлено. Все восточные епархии оказались, таким образом, лишенными объединяющего и распорядительного центра. Три епархии: Якутская, Приморская и Семи- реченская по разным причинам ныне остаются без архипастырей и просят себе возглавления. Во многих из восточных епархий назрели дела, превышающие правомощность епархиального управления. В то же время новое Всероссийское временное правительство затрудняется, к кому обратиться по делам церковным. Все сие дало понять, что настоятельно необходимо для нас нарочитое Всецерковное совещание.
Посему, после взаимного обмена мнениями, архипастыри и члены Всероссийского Священного Собора из епархий, освобожденных от советской власти, решили в наиболее удобном месте собраться. Томский архипастырь со своим клиром предупредительно предложили у себя удобный приют, и так составилось Томское соборное совещание.
На Соборное совещание в г[ороде] Томске явилось 13 архипастырей с пастырями и мирянами из членов Всероссийского Священного Собора и другими полезными лицами. После торжественной молитвы Господу Богу в соборном храме Пресвятой Живоначальной Троицы 1 (14) ноября сего 1918 года были начаты работы соборного совещания под председательством Симбирского архиепископа Вениамина при почетном председателе Казанском митрополите Иакове. Положив в основу своих трудов все состоявшиеся определения Всероссийского Священного Собора, совещание исполнило назревшие очередные дела. Именно: оно направило епископов для временного управления в епархии, лишенные архипастырского окорм- ления; обсудило и сделало постановления по проведению в жизнь собственных определений по благоустроению церковного прихода. По делам общецерковным для сношений с Всероссийским временным правительством, для рассмотрения и направления неотложных дел и разрешения недоуменных вопросов соборное совещание установило Высшее временное церковное управление. Это Высшее управление составлено из трех епископов, двух пресвитеров и двух мирян. Председательствование в управлении поручено Омскому архиепископу Сильвестру, как архипастырю того города, где находится ныне высшая государственная власть. Составлено о сем нарочитое Положение. Высшему [временному] церковному управлению усвоены полномочия только в делах, совершенно неотложных и при том только на то время, пока не откроется возможность сношения со Святейшим Патриархом Московским и всея России. По прекращении своих действий Высшее временное церковное управление имеет дать отчет обо всем, им исполненном, Святейшему Патриарху.
Таковы деяния Соборного совещания в г[ороде] Томске. О сем сообщаем вам, боголюбивые пастыри и добрые чада Церкви Православной. Примите наши установления с той о Христе любовию и послушанием Святой Православной Церкви, с какой на состоявшемся совещании они были составлены.
Наша общая молитва ко Главе Святой церкви, Господу нашему Иисусу Христу, да сохранит Он жизнь и здравие Святейшего Отца нашего Патриарха Тихона, да восстановит Он полноту нашего внешнего единения церковного, да умирит и управит Он жизнь нашу к нашему общему благу и спасению.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа буди со всеми вами. Аминь.
Смиренный Иаков, митрополит Казанский; смиренный Вениамин, архиепископ Симбирский и Сызранский; смиренный Сильвестр, архиепископ Омский и Павлодарский; смиренный Иоанн, архиепископ Иркутский и Верхоленский; смиренный Мефодий, архиепископ Оренбургский и Тургайский; смиренный Анатолий, архиепископ Томский и Алтайский; смиренный Андрей, епископ Уфимский и Мен- зелинский; смиренный Григорий, епископ Екатеринбургский и Ирбитский; смиренный Назарий, епископ Енисейский и Красноярский; смиренный Иринарх, епископ Березовский; смиренный Иннокентий, епископ Бийский; смиренный Гавриил, епископ Барнаульский; смиренный Борис, епископ Чебоксарский.
Опубликовано: Тобольские епархиальные ведомости. 1918. № 34. С. 321-322.
Сибирское Соборное Совещание 1918 года: материалы
Сибирское Соборное Совещание 1918 года: материалы - Содержание
А. И. Мраморное. От издательства
Д. В. Олигов, протоиерей. Сибирское соборное совещание: опыт реализации решений Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг
Постановления сибирского соборного совещания, опубликованные в официальных церковных изданиях
- 1. Послание архипастырей и членов Всероссийского Священного Собора епархий Сибирских и Приуралья — всем чадам Православной Церкви епархий, освобожденных от советской власти
- 2. Постановление Сибирского соборного совещания об учреждении Высшего временного церковного управления
- 3. Избрание членов Высшего временного церковного управления
- 4. Основные положения по военно-церковным делам
- 5. Положения об издательстве
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6. Постановления Сибирского соборного совещания по публикации «Томских епархиальных ведомостей»
- а) О бракоразводных делах
- б) О центральном свечном комитете при Временном высшем
- церковном управлении
- в) О центральной церковной казне
- г) О церковном проповедничестве
- д) О реформе духовно-учебных заведений
- е) О преподавании Закона Божия в школах
- ж) О беженцах духовного звания
- з) О порядке назначения на должности в духовно-учебные заведения
- и) Об удовлетворении жалованием личного состава духовных учебных заведений и законоучителей светских школ за период большевистской власти, о восстановлении кредитов на содержание
- последних и о правах их на пенсию
- к) Об открытии Сибирской духовной академии
- л) О праздновании Нового года по новому стилю
- 7. Постановления Сибирского соборного совещания по публикации «Забайкальских епархиальных ведомостей»
- 8. О Сибирском соборном совещании по публикации «Тобольских епархиальных ведомостей»
- 9. Итоги Сибирского поместного собора
- 10. Постановление Временного высшего церковного управления Сибири о поминовении новых исповедников и мучеников
- 11. Хроникальный материал «Тобольских епархиальных ведомостей» о начале работы Временного высшего церковного управления Сибири
Публикации участников сибирского соборного совещания
- 1. И. Фигуровский. Томское церковное совещание и отношение к нему церковного и светского общества
- 2. И. Фигуровский. Вопрос о судьбе духовно-учебных заведений на Томском церковном совещании
- 3. И. Фигуровский. Приходский вопрос на Томском соборном совещании
- 4. П. А. Прокошев. Основные начала, определяющие взаимные отношения между церковью и государством в России
Светская пресса о соборном совещании
- 1. Итоги Сибирского поместного собора
- 2. Хроника «Народной газеты» об открытии соборного совещания в Томске
- 3. Хроника «Народной газеты» о работе соборного совещания в Томске
- 4. Реформа бракоразводного законодательства
- 5. Протоиерей И. Галахов. Духовная академия или богословский факультет?
- 6. К празднованию Нового года по новому стилю. Беседа с архиепископом Сильвестром (Ольшевским)
- 7. Епископ Андрей и Сибирский церковный собор
- 8. Интервью «Правительственного вестника» об образовании Главного управления по делам вероисповеданий
Участие военного духовенства в соборном совещании
- 1. Выступление Главного священника Сибирской отдельной армии протоиерея Алексия Русецкого на Томском соборном совещании
- 2. Пастырское обращение к военному духовенству Сибирской армии, выпущенное по итогам соборного совещания
- 3. Циркуляр главного священника армии и флота протоиерея
- А. Касаткина духовенству действующей армии
Постановления правительства по церковно-государственным вопросам в связи с решениями соборного совещания
- 1. Положение о Главном управлении по делам вероисповеданий
- 2. Проект постановления Российского правительства «О признании за постановлениями Всероссийского поместного церковного собора в Москве об управлении Православной Российской Церкви значения действующих церковных законов»
- 3. Служебная записка министра финансов Всероссийского правительства о создании Междуведомственного совещания по вопросам взаимоотношения церкви и государства
- 4. Постановление Совета министров о признании Высшего временного церковного управления высшим представительным органом Православной Церкви
- 5. Положение о Главном священнике армии и флота (протопресвитере)
- 6. Журнал Междуведомственного совещания при Главном управлении по делам вероисповеданий по рассмотрению проекта постановления о предоставлении епархиальным советам и приходским общинам права руководствоваться выработанными для них Всероссийским Церковным Собором уставами
- 7. Постановление Совета министров о предоставлении епархиальным советам и приходским общинам права руководствоваться выработанными для них Всероссийским Церковным Собором уставами
- 8. Служебная записка в Совет министров Российского правительства главноуправляющего по делам вероисповеданий П. А. Прокошева о предоставлении епархиальным советам и приходским организациям права руководствоваться выработанными Всероссийским Поместным Собором и Томским соборным совещанием уставами
- 9. Постановление Совета министров «О признании за постановлениями Всероссийского Поместного Церковного Собора в Москве об управлении Православной Российской Церкви значения действующих церковных законов»
Приложение. Воспоминания архиепископа Андрея (Ухтомского) о Сибирском соборном совещании
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Список участников Томского соборного совещания
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Избранные биографии участников совещания
Использованные источники и литература
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