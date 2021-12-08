Сибирское Соборное Совещание 1918 года

Среди тяжких испытаний пережитой нами великой мировой войны Господь допустил для нашего Отечества новое тягчайшее испытание в виде государственных переворотов, последовавших в 1917 г.

Царская власть пала. Установлено было Временное правительство. Его заменила немецко-советская власть. В течение года мы испытали от этой последней власти полноту разрушения по всем сторонам жизни материальной и духовной. Произошел распад государства, появились местные правительства. Советская власть явила себя врагом Православной Церкви и воздвигла на неё открытое гонение. Начиная с московского Кремля, многие храмы Божии были осквернены и разрушены. Крестные ходы, как например, в Туле и Петрограде, были подвергнуты расстрелу. Начиная с Киевского митрополита Владимира, целый сонм архипастырей, пастырей и пасомых христиан, явились мучениками за веру. Неизбежно явилась внутренняя гражданская война. С Божией помощью Сибирь и Приуралье освобождены ныне от кровожадных грабителей. Москва же и вся средняя Россия продолжает испытывать ужасы этого правления.

Среди такого государственного и общественного распада, среди самых гонений нерушимо стояла в нашем многострадальном Отечестве Святая Православная Церковь. Среди всеобщего распада Она, матерь наша, одна устояла. Её незыблемые основы — священное апостольское преемство и верность святоотеческим заветам. Эта непрерываемая законность церковной власти и сила церковных уставов доныне, несмотря на все государственное разложение, поддерживала единение в нашем народе. Творческие силы церкви проявили себя в созванном летом 1917 года Поместном всероссийском церковном соборе. Священный Собор не оставил своего дела и тогда, когда раздался гром пушек, разбивавший священный для всей России Московский Кремль.

Продолжающаяся ныне гражданская война сосредоточена по линии Приуралья. Вследствие этого Сибирь и весь восток православной России оказались отрезанными от Москвы и пребывающих в нем Всероссийского Святейшего Патриарха и при нем высшего церковного управления. Прекращение общения со Святейшим Патриархом для нас началось с мая месяца настоящего года, и неизвестно, когда оно может быть восстановлено. Все восточные епархии оказались, таким образом, лишенными объединяющего и распорядительного центра. Три епархии: Якутская, Приморская и Семи- реченская по разным причинам ныне остаются без архипастырей и просят себе возглавления. Во многих из восточных епархий назрели дела, превышающие правомощность епархиального управления. В то же время новое Всероссийское временное правительство затрудняется, к кому обратиться по делам церковным. Все сие дало понять, что настоятельно необходимо для нас нарочитое Всецерковное совещание.

Посему, после взаимного обмена мнениями, архипастыри и члены Всероссийского Священного Собора из епархий, освобожденных от советской власти, решили в наиболее удобном месте собраться. Томский архипастырь со своим клиром предупредительно предложили у себя удобный приют, и так составилось Томское соборное совещание.

На Соборное совещание в г[ороде] Томске явилось 13 архипастырей с пастырями и мирянами из членов Всероссийского Священного Собора и другими полезными лицами. После торжественной молитвы Господу Богу в соборном храме Пресвятой Живоначальной Троицы 1 (14) ноября сего 1918 года были начаты работы соборного совещания под председательством Симбирского архиепископа Вениамина при почетном председателе Казанском митрополите Иакове. Положив в основу своих трудов все состоявшиеся определения Всероссийского Священного Собора, совещание исполнило назревшие очередные дела. Именно: оно направило епископов для временного управления в епархии, лишенные архипастырского окорм- ления; обсудило и сделало постановления по проведению в жизнь собственных определений по благоустроению церковного прихода. По делам общецерковным для сношений с Всероссийским временным правительством, для рассмотрения и направления неотложных дел и разрешения недоуменных вопросов соборное совещание установило Высшее временное церковное управление. Это Высшее управление составлено из трех епископов, двух пресвитеров и двух мирян. Председательствование в управлении поручено Омскому архиепископу Сильвестру, как архипастырю того города, где находится ныне высшая государственная власть. Составлено о сем нарочитое Положение. Высшему [временному] церковному управлению усвоены полномочия только в делах, совершенно неотложных и при том только на то время, пока не откроется возможность сношения со Святейшим Патриархом Московским и всея России. По прекращении своих действий Высшее временное церковное управление имеет дать отчет обо всем, им исполненном, Святейшему Патриарху.

Таковы деяния Соборного совещания в г[ороде] Томске. О сем сообщаем вам, боголюбивые пастыри и добрые чада Церкви Православной. Примите наши установления с той о Христе любовию и послушанием Святой Православной Церкви, с какой на состоявшемся совещании они были составлены.

Наша общая молитва ко Главе Святой церкви, Господу нашему Иисусу Христу, да сохранит Он жизнь и здравие Святейшего Отца нашего Патриарха Тихона, да восстановит Он полноту нашего внешнего единения церковного, да умирит и управит Он жизнь нашу к нашему общему благу и спасению.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа буди со всеми вами. Аминь.

Смиренный Иаков, митрополит Казанский; смиренный Вениамин, архиепископ Симбирский и Сызранский; смиренный Сильвестр, архиепископ Омский и Павлодарский; смиренный Иоанн, архиепископ Иркутский и Верхоленский; смиренный Мефодий, архиепископ Оренбургский и Тургайский; смиренный Анатолий, архиепископ Томский и Алтайский; смиренный Андрей, епископ Уфимский и Мен- зелинский; смиренный Григорий, епископ Екатеринбургский и Ирбитский; смиренный Назарий, епископ Енисейский и Красноярский; смиренный Иринарх, епископ Березовский; смиренный Иннокентий, епископ Бийский; смиренный Гавриил, епископ Барнаульский; смиренный Борис, епископ Чебоксарский.

Опубликовано: Тобольские епархиальные ведомости. 1918. № 34. С. 321-322.

Сибирское Соборное Совещание 1918 года: материалы

М.: Издательство «Спасское дело», 2020. — 224 с., илл.

ISBN 978-5-6044665-0-6

Сибирское Соборное Совещание 1918 года: материалы - Содержание