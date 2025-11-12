Сибрук - Приключения в Аравии
Фуад Таймани, мой провожатый, заметно нервничал. Действительно, пейзаж не внушал доверия. Спустившись из Хаурана в сторону древней пустыни Моав, мы уже несколько дней ехали по ровной пустоши и теперь приближались к череде уродливых бесплодных холмов.
Английский, который Фуад выучил в миссионерской школе, был удивительно старомодным, и в словах моего проводника сквозил поистине шекспировский трагизм:
— Увы, мой господин, зерно уж на исходе. Средь бедуинов голод. Боюсь, что могут ринуться на нас и погубить.
Когда мы въехали на холмы, он продолжил:
— Молю вас, господин, отпустите нас скорее, ибо зло витает в этом месте. Намедни здесь, неподалеку — как нас предупредили в Рамтахе — бедуины напали на человека и лишили его верблюда, а когда он закричал и побежал за ними, они лишили жизни и его.
Я не особо боялся распрощаться с жизнью. Бедуины хоть и являются профессиональными разбойниками, но они редко убивают фаренги настолько близко от французских и британских постов, где находились мы сейчас. Простое ограбление — пусть даже сопровождающееся иногда кровопролитием туземцев — не влечет за собой особых последствий, но за убийством европейца обычно следуют военные самолеты и виселицы. Если не удается поймать виновных, то вешают нескольких их кузенов или соплеменников.
Однако на следующий день среди скалистых ущелий, расположенных менее чем в шести часах езды от Аммана, Фуад, шедший в нескольких шагах впереди меня по теснине, повернул под острым углом и обреченно воскликнул;
— Йа вайль имми! [Увы, горе моей матери!]
За мгновение, пока голова моей кобылы повернула туда же, я не успел осознать значение его скорбного возгласа. Я не мог понять, что такого мы встретили в этом одиноком месте, что могло бы вызвать горе у старухи, оставшейся в горах Ливана. Я представил себе давно потерянного второго сына, лежащего мертвым или раненым на нашем пути.
Каково же было мое изумление, когда вместо этого перед нами предстали шестеро грязных, злобного вида всадников. У каждого на луке седла была приторочена винтовка.
Но даже в тот момент я не был уверен, что они собирались нас ограбить, потому что за время этого странного маленького спектакля никто не взвел курка и не выхватил оружия. Впоследствии выяснилось, что нас «пасли» двое их спутников, которые спешились и затаились среди скал.
После первого крика боли Фуад вел себя великолепно. Он обменялся с главарем несколькими фразами, которые я не смог разобрать, и обратился ко мне:
— Нам жизни сохранят, но отберут пожитки. И лошадей они намерены лишить нас тоже. Но платье, дабы прикрыть нагие спины, и бурдюки с водой оставят, чтоб путь держать в Амман пешком могли мы.
Сибрук У. Б. - Приключения в Аравии - Среди бедуинов, друзов, кружащихся дервишей и езидов-дьяволопоклонников
СПб. Издательство «Копьеносец», 2025.
ISBN 978-5-7164-1498-3
Сибрук У. Б. - Приключения в Аравии - Содержание
- Предисловие издателя
- Благодарности
- Предисловие автора
Среди бедуинов
- «Пред ликом Аллаха»
- Черные шатры и белые верблюды
- Вампирша пустыни
- Раб Мансур
- Святой-разбойник
- Мы отправляемся в гхаззу
- «Ради глаз Гутне»
Среди друзов
- В замке Султан-паши Аль-Атраша
- Золотой Телец
- Госпожа в никабе из Мухтары
Среди дервишей
- Во дворце Мевлеви
- Прыжок Дейдана Хелми (Интерлюдия)
- В зале пыток Руфаи
Среди езидов
- На горе дьяволопоклонников
- При дворе Змея
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Рене Генон Уильям Сибрук. «Приключения в Аравии»
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