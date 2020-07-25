Сакральная традиция как самостоятельный источник по истории архаического Рима имеет длительную историю изучения. Начало ее было положено в последней четверти XIX в., когда немецкие ученые Франциск Альберт Браузе, Пауль Прайбиш и Пауль Регелль опубликовали первые сборники фрагментов жреческих текстов из книг авгуров и понтификов. Поиск этих фрагментов осуществлялся по сочинениям поздних античных авторов, и результаты работы оказались ошеломляющими.

Вся римская историография от Ливия до антикваров конца Республики и Империи предстала как изобилующая фрагментами, восходящими к памятникам письменности, которые создавались в жреческих коллегиях понтификов и авгуров. Эти же исследователи предложили принципы классификации фрагментов. П. Регелль разделил весь собранный им материал по содержанию фрагментов на относящийся к учению авгуров (augurii disciplina) и к авгурскому публичному праву (ius augurum publicum). Также тематически распределил фрагменты из понтификальных книг П. Прайбиш: одни содержат информацию о самих жрецах, другие – о священных местах, третьи – о праздниках. напротив, Ф. А. Браузе исходил из жанровой принадлежности памятников письменности, к которым относились фрагменты, а потому делил их на фрагменты из книг авгуров (libri augurales) и из составленных жрецами комментариев и декретов (fragmenta commentariorum et decretorum).

Сидорович Ольга Витольдовна - Жреческая традиция в Древнем Риме. Культ, ритуал, история

Москва, Российский государственный гуманитарный университет, 2018 г. – 278 с.

ISBN 978-5-7281-1917-3

Сидорович Ольга Витольдовна - Жреческая традиция в Древнем Риме. Культ, ритуал, история – Содержание

Введение. Культ, ритуал и антикварное знаниев Риме эпохи Республики

ГЛАВА 1. Изучение жреческой традиции и творчества Марка Теренция Варрона в современном антиковедении

1.1. Жреческая традиция и проблема толкования ритуала

1.2. Изучение творчества Марка Теренция Варрона

ГЛАВА 2. Сакральные формулы в документахколлегии авгуров

2.1. Templum в религиозной практике авгуров 2.1.1. Авгурская формула для установления templum по данным Варрона 2.1.2. Содержание понятия templum 2.1.3. Содержание понятия tescum 2.1.4. Создание священных мест 2.1.5. Пространственная ориентация templum и его форма 2.1.6. Инаугурация нумы: практическое применение авгурской формулы 2.1.7. Templum и auguraculum 2.1.8. Окончательный перевод авгурской формулы 2.1.9. Сакрально-правовое содержание понятия templum

2.2. Авгурии и ауспиции: содержание понятий

2.3. Авгуры и sodales Titii

2.4. Классификация знамений

2.5. Авгурская лексика в сочинении Варрона

ГЛАВА 3. Сакрально-правовые формулы в документах коллегии понтификов

3.1. Понтифики и Свайный мост

3.2. Определение границ священного пространства: понтифики или авгуры?

3.3. Происхождение перечня алтарей в сочинении Варрона

3.4. Понтификальная лексика, относящаяся к жертвоприношениям

3.5. Понтифик, rex sacrorum и Регия

3.6. Понтифики и календарь: наблюдение за временем

3.7. Понтифики и судебный процесс

3.8. Установление правил погребения

ГЛАВА 4. «Sacra Argeorum» как жреческий документ

4.1. Сведения Варрона и других авторов

4.2. Историографическое состояние проблемы

4.3. Содержание церемонии аргеев

4.4. Время и причины появления документа

ГЛАВА 5. Памятники письменности коллегии салиев

5.1. Книги салиев

5.2. Гимны салиев

Заключение

Приложение. Фрагменты жреческих документов в сочинении Марка Теренция Варрона De lingua Latina с переводом на русский язык

Примечания

Список литературы

Summary

Сидорович Ольга Витольдовна - Жреческая традиция в Древнем Риме. Культ, ритуал, история – Введение. Культ, ритуал и антикварное знание в Риме эпохи Республики

На протяжении всей истории Рима назначение религии оставалось неизменным – обеспечить вечному городу защиту со стороны богов. но чем была религия для римлянина? Ответ на этот вопрос можно найти в сочинениях римского оратора, философа и государственного деятеля Марка Туллия Цицерона (106–43 гг. до н. э.), который впервые в латиноязычной литературе дал определение религии. Для него религия «состоит в благочестивом поклонении богам». «Поклонение богам» в латинском языке обозначается как cultus, отсюда в русский язык пришло существительное «культ». Приведенное высказывание Цицерона недвусмысленно свидетельствует о том, что он уравнивает религию с культовыми, обрядовыми действиями в честь богов. Это значит, что религия для древнего римлянина не была предметом абстрактной веры, но, напротив, в исполнении конкретного обряда или ритуала проявлялись его верность по отношению к богам (fides) и благочестие (pietas) как основные добродетели гражданина. Подобное восприятие римлянами своей религии нашло отражение в латинском языке, который не знал термина «религия» в его современном значении.

Основным содержанием римской религии были общественные культы и ритуалы. Храмовые священнодействия были главной, но не единственной составляющей римской религии. В трактате «О природе богов» Цицерон добавляет к ним ауспиции и прорицания, т. е. знаки, с помощью которых человек постоянно общался с богами. Язык знака, по словам е. Линдерски, был основной лексической единицей в коммуникации с богами3. Боги посылали свои знаки людям потому, что не только существовали в природе, но и постоянно заботились о них, тем самым требуя от людей ответной реакции в виде тщательно разработанных действий, которые принято называть ритуалом.

Само понятие ритуала (ritus) предполагает, что это действие изначально было направлено на гармонизацию отношений между мирами видимым и невидимым, между человеческой и божественной сферами, что тем самым подтверждало авторитет традиционной мудрости перед лицом меняющейся современности. Совершение ритуала формировало сакральное пространство, наделяя его особым, высокосимволическим значением. Выделяя с помощью определенных действий сакральное пространство посреди профанного, человек выходил за пределы обыденной реальности повседневной жизни, структурируя и интерпретируя окружающий его мир. Поэтому ритуал являлся важной частью не только римской религии, но и культуры в целом. Ритуал регламентировал все стороны жизни общества, а участие в нем на всех уровнях социальной иерархии (от семьи до профессиональных коллегий и различного рода ассоциаций) определяло человека как полноправного члена гражданского сообщества.

Ритуал не существовал сам по себе, он всегда был вплетен в плотный контекст традиций и действий, авторитетность которых не вызывала сомнений. Священнодействия повторялись регулярно и передавались из поколения в поколение как наиболее эффективные средства, способствовавшие налаживанию отношений между людьми и богами. Поддержание сакральной сферы жизни коллектива требовало определенных усилий со стороны особой группы людей – жрецов, в обязанность которых входила разработка и систематизация культовых мероприятий. Поклонение божествам, проведение ауспиций и толкование прорицаний, по признанию Цицерона, требовало от жрецов специальной подготовки.

Откуда поступали и как сохранялись эти знания? Источником подобной информации Цицерон называет предков, которые были «советчиками и наставниками в почитании священнодействий». От предков римляне унаследовали представления о бессмертных богах, а также правила их почитания. При этом воспринятые знания являлись предметом веры и не требовали никаких доказательств6. Таким образом, источником сакральных знаний являлась мудрость предков, а последующие поколения получали от них знания уже в готовом виде. Однако в представлении римлян предки установили не только привычные сакральные обряды, но и конституционные и правовые нормы, а их действия и решения считались основополагающими для всех областей жизни. Идущую от предков традицию римляне называли mos (обычай); этот обычай управлял общественной жизнью гражданского коллектива. Он не нуждался в письменной фиксации и передавался изустно от поколения к поколению. Передача этических ценностей от предков к потомкам обеспечивалась с помощью «примеров» (exempla), каждый из которых оценивался по шкале «хорошо – плохо». Со временем эти примеры стали использоваться первыми римскими историками как источник знаний об отдаленном прошлом. В зависимости от целей и задач, которые стояли перед историками, эти «примеры» каждый раз интерпретировались и осмысливались заново. Таким образом, mos обретал письменную форму и становился частью римской исторической традиции.

Что касается сакральных действий, которые были неотъемлемой и важной частью mos, то они также подвергались с течением времени толкованию, которое было ответом на меняющуюся религиозную ситуацию в римском государстве. Появление новых культов (часто иноземного происхождения) или развитие новых форм почитания богов, входивших в государственный пантеон, влекли за собой распространение новых знаний, выходивших за пределы информации, оставленной предками. Изменения часто затрагивали саму традиционную практику, что делало ведение записей важной обязанностью жреческих коллегий, которые отвечали теперь за мастерство передачи знаний.

Результаты наблюдений за эффективностью проведенных ритуалов записывались понтификами и авгурами, объединенными в самые влиятельные в Риме жреческие коллегии. В этих записях фиксировались подаваемые богами знаки – свидетельства их гнева, отмечались действия, предпринятые для их искупления. Записи, которые велись в жреческих коллегиях, были эффективным инструментом в поддержании мира между людьми и богами и определяли роль жрецов в решении этой важной для всего гражданского коллектива проблемы. Божественные знаки часто связывались с событиями, особенно трагическими, в жизни Рима. Так в деятельности жрецов прошлое тесно переплеталось с настоящим.

В то же время ведение записей не защищало ритуал от изменений и не исключало запоминания большого объема информации жрецами, поскольку часто от них требовалась моментальная реакция на поданный божеством знак. Поэтому обладание хорошей памятью, как и навыками письма и чтения, были необходимыми условиями деятельности жрецов.