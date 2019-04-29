Начинаете учить иврит? Заглядываете в словарь, чтобы уточнить значения вроде бы знакомых слов из сидура? Хотите лучше понимать тексты молитв и произносить их на иврите? Эта книга для вас. Слово «тфила» уникально. Обычно оно переводится как «молитва» или «мольба», но, как поясняет Ребе, для этих слов в иврите есть более близкий аналог- «тхина».

Когда же на иврите употребляют слово «тфила», оно означает еще и «соединение» - от слова «тофель» («соединяющий», «скрепляющий»). Ребе поясняет, что тфила - это не только обращение с просьбами, но и, прежде всего, установление связи с Творцом. В каждой букве и в каждом сочетании букв тфилы заложен глубокий смысл и отражены сложные принципы мироздания. Именно поэтому, когда мы произносим «молитвы» на лашон ha-кодеш («исходном», классическом иврите), как их установили участники Великого Собрания, они быстрее до- стигают своей цели - говоря языком книги «Тания», объединения души с ее Источником.

Книга для практики. Согласно традиции, мицву тфилы можно выполнить на любом языке. Во многих случаях предпочтительней произносить тфилу на том языке, который человек понимает лучше всего. И вместе с тем, создать адекватный и стилистически верный перевод текста Сидура на другой язык, пожалуй, невозможно. Согласно Кабале, каждое слово и каждая буква лашон ha-кодеш отражают тот или иной аспект «Света» Творца, Который дает жизненную силу всем творениям. Не удивительно, что большинство читателей, начинающих свое знакомство с сидуром в переводе, стремятся как можно быстрее перейти к чтению на языке оригинала.

Задача этого издания состоит в том, чтобы по возможности облегчить такой переход и сделать его более комфортным. Этот сборник - второй в серии изданий с параллельным переводом классических текстов на иврите. Как и в прошлых выпусках, подстрочный перевод не стремится к решению художественных задач, которые возникают в литературном переводе. Его цель - объяснить простой смысл слов и предложений; быть под рукой во время тфилы, когда на вопрос: «Что значит это слово?» надо ответить быстро и не теряя сосредоточенности. Поэтому мы предлагаем воспринимать этот перевод, в первую очередь, как справочный материал, который поможет разобраться в смысле сказанного на иврите и дополнит собой тот сидур, которым принято пользоваться в вашей общине.

Как устроен этот перевод. Задача параллельного перевода - служить ключом к освоению языка. Работая над изданием, мы старались придерживаться тех принципов, которые помогут читателю быстрее сориентироваться в тексте оригинала.

Использование корневого перевода.Однокоренные слова на иврите, встречающиеся в разных местах сидура, в большинстве случаев будут переводиться соответствующими им однокоренными словами на русском языке (например: «бина» ( בינה ) - «понимание», «леhавин» ( להבין ) - «понимать»). Исключение составляют ситуации, в которых перевод не может быть дословным, учитывает контекст и комментарии к сидуру.

Времена глаголов. Времена глаголов в тексте Сидура (как и в книгах Танаха) не всегда отражают правила грамматики современного иврита. Читатель может столкнуться с тем, что слово, которое в современном иврите обозначает действие в будущем времени, может быть переведено глаголом настоящего или даже прошедшего времени. Как и в переводе книги Теhилим, для определения времени глаголов в переводе мы ориентировались на Устную Тору - пояснения комментаторов.

Комментарии. Чтобы понять смысл и структуру тфилы, важно изучить сидур с комментариями. Большинство слов и выражений в сидурах имеют корни в книгах Танаха; отдельные фрагменты отсылают к Мишне и Гмаре. Крупнейшие каббалисты, такие как Аризаль и РАШАШ, написали книги, которые поясняют глубинный смысл разных элементов тфилы. Знакомство с этими и другими источниками имеет большое значение для понимания сидура, начиная от его общего содержания и заканчивая смыслом конкретных фраз.

В рамках данного перевода мы ориентировались на комментарии РАШИ к танахическим текстам и Талмуду, а также на специализированные издания (в частности, «Июн Тфила» и Сидур со сборником комментариев «Шай ла-Мора», Иерусалим). В тех местах, где комментариев РАШИ было недостаточно, мы опирались на пояснения Радака, Мальбима, «Медуцат Давид», Ибн Эзры, а также классические переводы сидура.

Метафоры. Сидур (как и книги Танаха) часто говорит о Творце языком метафор и кабалы. В рамках перевода мы старались отмечать такие места с помощью специальных пояснений, следуя тому, что пишет Рамбам в книге «Мишнэ Тора»: «... что означает сказанное в Торе: «И под Его ногами» («Шмот», 24:10), «... начертанное Перстом hаШема» («Шмот», 31:11), «Рука hаШема» («Шмот», 9:3) ... и тому подобное? Все это сказано с учетом человеческого восприятия, ограниченного сферой материального. Тора говорит на языке людей, и все эти выражения - всего лишь метафоры... Нет у Него образа и формы, и все, что упоминалось выше, - это картины, представлявшиеся духовному взору пророков...».

Сидур – с подстрочным переводом на русском языке

Издательство – «Живая Тора»

Иерусалим – 5778 г. – 561 с.

Сидур – с подстрочным переводом на русском языке – Содержание

Брахот (благословения) для маленьких детей

Утренние брахот (благословения)

Порядок облачения в талит Порядок наложения тфилин

«Шахарит» (утренняя молитва)

«Акеда» - отрывок о связывании Ицхака

Глава о возложении дров

Глава о приношении «Тамид»

Главы о возжигании смеси кторет

Отрывки из Мишны, трактат «Звахим»

Тринадцать принципов толкования Торы

«hоду»

«Песукей де-зимра»

«Барху»

Брахот (благословения) перед чтением «Шма»

«Шма, Исраэль»

Брахот (благословения) после чтения «Шма»

«Амида»

«Амида» - повторение ведущим

«Таханун»

Отрывки, которые читают во второй и пятый дни после Шабата (понедельник и четверг)

Чтение Торы в будние дни

«Шир шель йом» - главы Теhилим на разные дни недели

«Алейну Лешабеах»

Тфилин по методу Рабейну Там

Шесть вещей, о которых вспоминают ежедневно

Дорожная молитва

Брахот (благословения) на разные виды пищи

«Биркат ha-Мазон» на будние дни

Молитва «Минха»

Глава о приношении «Тамид»

Главы о возжигании смеси кторет

«Ашрей»

«Амида»

«Амида» - повторение ведущим

«Таханун»

«Алейну Лешабеах»

Добавления к молитвам «Шахарит» и «Минха» на месяцы Элуль - Тишрей

27 - я глава Теhилим

«Авину Малкену» (полная версия)

Молитва «Маарив»

«Барху»

Брахот (благословения) перед чтением «Шма»

«Шма, Исраэль»

Брахот (благословения) после чтения «Шма»

«Амида»

Добавления на исходе Шабата

«Алейну Лешабеах»

«Сфират ha-Омер» (заповедь отсчета дней после принесения омера)

«Кидуш Левана» (благословения в начале нового месяца)

Чтение «Шма» перед сном

«Кадиш»

«Кадиш де-Рабанан»

«Хаци-Кадиш»

«Кадиш Шалем»

«Кадиш Ятом»

«hалелъ» («Прославления»)

Молитва «Мусаф» на Рош-Ходеш (новомесячье)

«Биркат ha-Мазон» (с добавлениями на все дни года)

Приложения

Примечания к «Биркат ha-Мазон»

Дни, когда говорят «Таханун»

Справочные материалы

Сидур – с подстрочным переводом на русском языке – Порядок «Сфират ha-Омер»

Внутреннее содержание заповеди отсчета омера. Во времена Бейт ha-Микдаш на исходе первого дня праздника Песах на окраине Иерусалима можно было наблюдать следующую картину: при большом скоплении народа главы Израиля выходили на одно из полей в окрестностях города и в торжественной обстановке сжинали первый сноп ячменя из нового, только что созревшего урожая. «Омер» (около 4 литров) получившейся муки доставляли в Бейт ha-Микдаш, и ее часть приносилась в качестве корбана (приношения). Начиная с момента принесения омера и этот, и весь последующий новый урожай становился позволенным для повсеместного использования. Во времена Бейт ha-Микдаш на исходе первого дня праздника Песах на окраине Иерусалима можно было наблюдать следующую картину: при большом скоплении народа главы Израиля выходили на одно из полей в окрестностях города и в торжественной обстановке сжинали первый сноп ячменя из нового, только что созревшего урожая. «Омер» (около 4 литров) получившейся муки доставляли в Бейт ha-Микдаш, и ее часть приносилась в качестве корбана (приношения). Начиная с момента принесения омера и этот, и весь последующий новый урожай становился позволенным для повсеместного использования.

В этот же день начинался отсчет семи недель, сорока девяти дней, служащих переходом от праздника Песах к празднику Шавуот - годовщине Дарования Торы на горе Синай. Ежегодный отсчет семи недель, отделяющих время выхода из Египта от дня Дарования Торы, ведется и се- годня. Как и раньше, он начинается со второго дня праздника Песах и продолжается вплоть до кануна праздника Шавуот. Смысл этого отсчета не столько исторический или календарный, сколько духовный. Вспоминая о выходе из Египта и превращении бней Исраэлъ в единый народ, человек получает шанс заново пережить свое собственное перерождение. Оно происходит шаг за шагом в течение всех 49 дней отсчета, которые превращаются в период глубокой работы над собой. Согласно Каббале, существует семь «эмоциональных» качеств, которые проявляют себя и в мире в целом, и в человеческой душе:

Хесед - любовь, Гвура - суровость, трепет, Тиферет - стремление к гармонии, Нецах - стремление к победе, hод - восхищение, благодарность, Йесод - единение, истина, Малхут - власть, смирение. На практике эти качества почти невозможно встретить в чистом виде. Так, в любви (проявление качества «хесед») могут также находить выражение и суровость («гвура»), и восхищение («hoд»), и смирение («малхут»), и иные атрибуты. «Нецах» (стремление к победе) может включать в себя элементы «гвуры» (суровость) и «тиферет» (желание достичь гармонии). По аналогии с этим и другие качества могут «включаться» одно в другое и обогащать мир за счет своего уравновешенного сочетания.

Правильное взаимодействие между этими качествами является основой ежегодной работы над собой в период отсчета омера. Семь видов сочетаний семи качеств открывают возможность для 49 путей совершенствования души, по числу дней счета омера. Поэтому, произнося «Сфират ha-Омер», принято учитывать эмоциональный атрибут (сфиру), соответствующую каждому дню счета. Те, кто знаком с дополнительными каббалистическими каванот (значениями), также учитывает:

соответствующее каждому дню слово из молитвы «Ана бе-Хоах»;

соответствующее каждому дню слово из 67-й главы Теhилим (если не считать первой фразы, которая является заголовком, в ней как раз 49 слов);

букву из фразы в этой же главе Теhилим, начинающейся со слова

«Йисмеху» - «Будут радоваться» и заканчивающейся словом «Сэла».

Для удобства читателей в данном выпуске рядом каждым днем отсчета омера приведены кабалистические понятия, относящиеся к этому дню.

Некоторые законы отсчета Омера

1). Время для «Сфират ha-Омер» - от наступления темноты и до рассвета, однако следует произнести «Сфират ha-Омер» сразу же после вечерней мо- литвы. (Это можно делать и перед ней, даже на исходе субботы).

2). «Сфират ha-Омер» произносят стоя, но если человек произвел счет омера сидя, заповедь считается исполненной.

3). На вопрос: «Какой сегодня день после принесения омера?» следует от- ветить: «Вчера был такой-то день...», если отвечающий еще не успел выпол- нить мицву отсчета омера. Если он ответит: «Сегодня такой-то день» (даже не добавляя «...после принесения омера»), он не сможет произнести благословение перед «Сфират ha-Омер», поскольку есть мнение, что заповедь исполнена, даже если человек произвел отсчет ненамеренно. (Но тот, кто ответил «Сегодня такой-то день после принесением омера» до за- хода солнца, может потом произнести полагающееся благословение). Ответ «Такой-то день» (без слова «сегодня») не лишает возможности сказать благословение перед «Сфират ha-Омер». Но вариант «Вчера был такой-то день» предпочтительнее.

5). Принято, что в дни счета омера не приступают к трапезе позже, чем за полчаса до захода солнца. Если трапезу начали раньше этого времени, прерывать ее для того, чтобы выполнить мицву отсчета омера, не обяза- тельно. Если же трапезу начали после захода солнца, ее следует прервать и сначала выполнить заповедь «Сфират ha-Омер».

6). Тот, кто не произнес «Сфират ha- Омер» до рассвета, должен сделать это днем, до захода солнца, и без предшествующего благословения. В последую- щие вечера он может произносить благословение перед «Сфират ha-Омер» как обычно. Если же человек не выполнил счет омера и днем (прервав тем са- мым непрерывность счета), то в последующие вечера благословение перед «Сфират ha-Омер» он не произносит.

7). Если человек сомневается в том, произнес ли он в одну из предыдущих дат «Сфират ha-Омер», он может произносить благословение на заповедь в следующие вечера.