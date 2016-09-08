Сидур Шма Исраэль - Нус Ах Ашкеназ

Иудаизм - Еврейские источники Посвящается трем поколениям евреев, которые в условиях коммунистического режима сумели сохранить и передать своим детям веру в Бога и еврейские традиции Сидур Шма Исраэль - Нусах Ашкеназ

Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России

Сидур «ШМА ИСРАЭЛЬ»

НУСАХ АШКЕНАЗ

Под общей редакцией проф. Г. Брановера

«Ш А М И Р»

«F.R.E.E.»

ИЕРУСАЛИМ • НЬЮ-ЙОРК 5767 • 2007

927 стр

UNITED RUSSIAN SYNAGOGUE

Siddur «SHMA YISRAEL»

NUSACH ASHKENAZ

Edited byProf. H. Branover

«SHAMIR»

«F.R.E.E.»

JERUSALEM • NEW YORK 5767 • 2007

Сидур Шма Исраэль - Нусах Ашкеназ - Содержание

Вместо предисловия

Утреннее пробуждение

Законы о заповеди цицит и благословение

Порядок облачения в талит гадоль

Порядок исполнения заповеди о тфилин

Утренняя молитва

“Кадиш дерабанан»

«Шма»

«Шмонэ-эсрэ»

Чтение Торы

«Кадиш ятом»

Дорожная молитва

Различные благословения

Благословения после еды

«Минха» в будни

«Маарив» в будни

«Сфират-гаомер»

Молитва, произносимая перед сном

Благословения, произносимые во время зажигания свечей

Встреча субботы

«Маарив» в субботу и праздники

Трапеза в пятницу вечером

«Шахарит» в субботу и праздники

«Мусаф» в субботу и в рош-ходеш, совпавший с субботой

Трапеза в субботу днем

«Минха» в субботу и в праздники

Трактат Авот

Третья субботняя трапеза

«Маарив» на исходе субботы

Исход субботы

Освящение новой луны

«Гавдала» после исхода субботы и праздника

Змирот на исходе субботы

Заповедь о плоде этрог и растениях трех видов

“Галель»

“Мусафи в рош-ходеш

“Эрув тавшилин»

«Бдикат хамец»

«Амида» в праздник

“Кидуш в ночь трех праздников

“Мусаф» в праздники

Благословение, произносимое коганим

“Кидуш», совершаемый в праздники днем

«Амида» в Рош-Гашана

«Кидуш» в ночь Рош-Гашана

Заповедь трубить в шофар

«Мусаф» в Рош-Гашана

“Ташлих»

«Капарот»

«Амида» в Йом-Кипур

«Мусаф» в Йом-Кипур

«Нейла»

Ушпизин

«Гошанот»

“Гакафот»

Зажигание свечей в ханукалыюм светильнике

Чтение Мегилат Эстер

Порядок выполнения заповеди об обрезании

Выкуп первенца

Проводы умершего

Благословения, произносимые при обручении и женитьбе

«Изкор»

Справочный раздел

Сидур Шма Исраэль - Нусах Ашкеназ - Вместо предисловия

Как Тора была дана на святом языке, так и мир был создан на святом языке.

Брейшит раба, 18:4

В понимании наших мудрецов, да будет благословенна их память, иврит это не только орудие для выражения Б-жественной истины, язык сам по себе обладает определенной степенью святости и называется Торой. По этой причине мудрецы наши считают изучение святого языка изучением Торы. Святой язык это язык Творения и язык Торы, язык молитвы, язык еврейского народа.

Борьба за государственную и духовную независимость еврейского народа в Стране Израиля не прекращалась со времени приезда в страну Эзры гасофера и сорока тысяч изгнанников, вернувшихся вместе с ним, и до конца эпохи Второго Храма. После создания государства Хасмонеев идеологическая борьба между ассимилянтами и теми, кто был предан наследию предков (“прушим“), сконцентрировалась вокруг вопроса о иврите.

В трактате Софрим (1:7) сказано: “День, когда семьдесят старцев записали для царя Птолемея Тору на греческом языке, был тяжел для Израиля как день, когда был создан золотой телец, ибо невозможно перевести Тору на другой язык, передав ее смысл полностью“.

Нам ясно, что перевод не может сравниться с источником. Ни один переводчик не в состоянии точно передать все особенности оригинала, тем более когда оригинальный текст трактуется и комментируется десятками различных способов и важнейшие законы устанавливаются иногда на основании того или иного написания каких-либо букв... И все же нелегко понять, почему мудрецы наши столь отрицательно относились к переводу Торы на греческий язык, что этот выполненный по требованию Птолемея перевод стал одной из главных причин установления поста Десятого тевета. А о строгости и значении этого поста говорит тот факт, что если бы он пришелся на субботу, то, в отличие от прочих постов, его не переносили бы на следующий день, а постились в субботу. Десятое тевета единственный из общественных постов, который может выпасть на пятницу, и в таком случае постятся до самого наступления субботы. А в трактате Таанит наши мудрецы говорят: “Восьмого тевета Тора была записана на греческом языке во времена царя Птолемея, и мрак окутал всю землю в течение трех дней“.

Но ведь это не был первый перевод Торы на чужой язык! Сказано у Раши в его комментарии к Торе (гл. “Ки таво“) и приводится в Талмуде (Сота, 32а), что когда сыны Израиля перешли Иордан, они соорудили каменный жертвенник, покрыли его белой известью и записали на нем всю Тору на семидесяти языках. Что же, в таком случае, особенного было в переводе, сделанном по требованию Птолемея, что мудрецы Израиля назвали день завершения этого перевода столь же тяжелым, как день, когда был создан золотой телец?

Обратившись к истории еврейского народа в новое время, мы увидим, какое влияние на ход событий оказали переводы Торы на другие языки. В Германии, колыбели т. н. “Просвещения“ (“Гаскалы“), было сделано два ставших весьма известными перевода Торы на немецкий язык. Первый из них сделал Моше (Мозес) Мендельсон, духовный вождь “Гаскалы“ на ее начальном этапе. Второй перевод выполнил франкфуртский раввин р. Шимшон-Рефаэль Гирш, основатель т. и. неоортодоксального движения, которое руководствовалось принципом Тора им дерех эрец.

На первый взгляд, переводы эти мало чем отличаются. Даже р. Акива Эйгер использует в своих респонсах перевод Мендельсона, чтобы доказать то или иное галахическое положение. Но сегодня, через несколько поколений, на глазах у которых в мире произошли колоссальные изменения, трудно найти еврейский дом, в котором был бы перевод Мендельсона. А перевод и комментарий р. Ш.-Р. Гирша (в переводе на английский язык) пользуются широкой популярностью до сих пор. (Недавно начал выходить в свет русский перевод этого комментария.)

Кардинальное различие двух этих переводов состоит в намерениях переводчиков, в тех задачах, которые они перед собой ставили. М. Мендельсон перевел Тору на немецкий язык, чтобы подтолкнуть немецких евреев выйти из своего “духовного гетто“, изучить немецкий язык и слиться с немецким обществом. В отличие от него, р. Ш.-Р. Гирш выполнил свой перевод с тем, чтобы помочь евреям Германии, далеко ушедшим по пути полной ассимиляции, вернуться к своим источникам и изучить свой древний язык. Мы видим, что переводчики преследовали прямо противоположные цели.

Дважды рассказывается в Торе о том, как из золота, брошенного в огонь, возникала некая форма. Один раз речь идет о меноре (священном светильнике), когда Моше не знал, как ее сделать. Второй раз о золотом тельце. И в том и в другом случае говорится о том же самом действии золото бросают в огонь. Но цели были разные, поэтому и результаты были разные: в первом случае из огня была извлечена святая менора, во втором золотой телец. Поэтому и говорят наши мудрецы в трактате Софрим, что день завершения перевода Торы на греческий язык был тяжел для Израиля, как день, когда был создан золотой телец. Не из-за самого действия, но из-за злодейского умысла, стоявшего за распоряжением Птолемея. Да, уже задолго до того Тора была переведена на все языки, чтобы у всех семидесяти народов мира был удел в Письменной Торе. Перевод на греческий язык нужен был Птолемею не для того, чтобы по нему изучать Тору, но для того, чтобы при помощи этого перевода ускорить процесс духовной ассимиляции и эллинизации евреев Эрец-Исраэль. И не случайно “перевод семидесяти“ был положен в основу других переводов, которыми пользовались разного рода отступники в своих попытках разрушить веру Израиля и стереть еврейский народ с лица земли!

В последние десятилетия, и в особенности после исчезновения империи зла, в Восточной Европе растет число наших братьев и сестер, которые хотят молиться, но не знают святого языка. В прошлом было отпечатано немалое количество молитвенников с переводом на местные языки, но проблема заключается в том, что молитвенники эти годятся только для тех, кто умеет читатьна иврите. Те же, кто не только не понимают написанное, но даже не умеют витать на святом языке, вынуждены пользоваться переводом, чтобы молиться на чужом языке. Но такое решение вопроса проблематично, поскольку из-за своего несовершенства перевод не может заменить языка оригинала, в особенности это относится к чтению “Шма“. Правда, наши мудрецы говорят, что “Шма“ можно читать на любом языке, но р. Акива Эйгер отмечает в своих респонсах, что поскольку каждый язык характеризуется собственным синтаксисом, то, читая перевод, мы меняем порядок слов в предложениях. А наши мудрецы говорят, что мыле исполняем заповеди чтения “Шма“, если читаем слова этой молитвы не в том порядке, в каком они записаны в Торе.

В возрождающихся еврейских общинах России мы встречаемся еще и е таким явлением, когда во многих только что начавших свою деятельность синагогах нет никого, кто знал бы иврит. Поэтому в праздничиые дни, когда собирается вся община, люди вынуждены проводить общественную молитву на русском языке, а это однозначно запрещено делать. Хатам-Софер пишет в своих респонсах, что лишь в крайних случаях разрешено человеку молиться на чужом языке, но ни в коем случае нельзя проводить на чужом языке общественные молитвы.

Также и в книге “Беур галаха‘־ (пар. 101) сказано, что разрешение молиться на любом языке относится только к глубоко религиозному человеку, который хочет молиться с кованой осознанием произносимого. Что же касается простых людей, то им лучше молиться на святом языке, в котором заключено множество скрытых достоинств. Здесь интересно отметить замечание Магаршама в его респонсах (ч. 1, пар. 9) о сказанном в недельной главе “Вайецэ“: Лаван назвал холм из камней, воздвигнутый в качестве памятника, йегар сагадута по-арамейски, а Яаков назвал его гальэд на иврите. А р. Гешель так поясняет слова Торы “арамейцем-скитальцем был отец мой, и сошел он в Египет“ (Дварим, 26:5): “Из-за того, что внес в Тору арамейский язык“.

Еще шесть лет назад я начал искать пути к изданию сидура с транслитерацией, но не нашел никого, кто взял бы на себя нелегкую работу по составлению транслитерации и изданию книги. Но вот, хвала Всевышнему, бремя этой работы взяло на себя семейство Pop из Майами, много делающее на благо русского еврейства, и благодаря его щедрой поддержке впервые выходит в свет сидур с русским переводом и транслитерацией ивритского текста русскими буквами. Пользуясь этим сидуром, русский еврей, не знающий иврита, сможет молиться Всевышнему на святом языке.

Я хочу выразить благодарность проф. Г. Брановеру за ту большую работу, которую он проделал, готовя этот сидур к печати, и р. Авихаю Аппелю из Конгресса Еврейских Религиозных Организаций и Объединений в России за его помощь и полезные советы.

Я надеюсь, что этот сидур поможет найти путь к еврейству многим членам наших общин и молитвы Израиля будут услышаны на Небесах.

В ожидании Избавления,

Пинхас Гольдшмидт

Главный раввин Москвы