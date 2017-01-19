Сидур - Тегилат Гашем - Нусах Га-Ари Заль

Любавичский Ребе отмечает, что практически ни в одном языке нет адекватного перевода этого слова. Обычно оно переводится как "молитва" или "мольба", но для этих слов на языке иврит существует аналог—тхина. На иврите, говоря о молитве, употребляют слово тфила, так как оно означает еще и "соединение". Имеется в виду, что молитва—это не только обращение к Богу с просьбой, но и, прежде всего, установление связи с Ним, а именно слово тфила передает этот нюанс.

Многие комментаторы задаются целью установить происхождение этого слова. Иногда полагают, что оно связано с глаголом гифлиль ("осудить", "обвинить"; шире— "анализировать", "находить истину"), и, отталкиваясь от этого, делают вывод: молитва—это момент истины, духовного самоочищения. Другие усматривают связь этого слова с глаголом пилель ("помышлять"). Учение Хабад объясняет, что слово тфила происходит от глагола гитапэль ("прикрепиться", "соединиться") и подчеркивает, что с помощью молитвы душа человека способна подняться над земным, физическим и соединиться со своим источником в высших мирах. Как бы то ни было, именно слово тфила обозначает на иврите молитву.

Слово сидур означает "последовательность", "порядок". Возможно, такое название дано потому, что молитвы в сидуре размещены в определенной последовательности, соответствующей распорядку жизни человека, и сгруппированы тематически. Но название "сидур" несет в себе и дополнительное значение, о котором идет речь в Талмуде: «Сказал рабби Эльазар: "Человеку всегда следует упорядочить (ясдир) [в своей памяти] текст молитвы, перед тем как он собирается ее произнести"».

Сидур—книга, включающая разнообразные молитвы, предназначенные для будней и суббот, праздников и знаменательных дат, для торжественных событий и траура. Есть также отдельные сборники молитв для таких больших праздников, как Рош га-Шана, Иом Кипур и некоторых других.

Вы держите в руках самую читаемую книгу: сидур—сборник ежедневных и праздничных молитв. Этой книгой пользуется и умудренный в учении, и тот, кто с трудом читает слова на иврите, и ребенок двух-трех лет, только знакомящийся с еврейским алфавитом.

Шнеур-Залман из Ляд - Сидур - Тегилат Гашем - Нусах Га-Ари Заль

составленный рабби Шнеуром-Залманом из Ляд на основе предписаний рабби Ицхака Лурии Ашкенази

Аннотированное издание с новым русским переводом

F.R.E.E. Publishing House, 1300 стр.

5773 - 2013

ISBN 978-0-86639-036-1 Printed in the United States of America 200 лет со дня кончины рабби Шнеура-Залмана из Ляд 5573-5773

Шнеур-Залман из Ляд - Сидур - Тегилат Гашем - Нусах Га-Ари Заль - Содержание

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От издательства

Предисловие и история сидура

Алеф-бэт

Молитвы для маленьких детей

Утренние молитвы

Утреннее пробуждение

Утренние благословения

Облачение в талит катан

Порядок облачения в талит гадоль

Порядок надевания тфилин

Утренняя молитва шахарит

Утренняя молитва

Кадиш дерабанан

Шахарит в будние дни

Году

Песукей дезимра

Барэху

Благословения "Шма"

"Шма"

Молитва амида

Покаянная молитва таханун

Чтение Торы

Псалмы на каждый день недели

Кадиш ятом

Эйн Кэлокэйну

Кадиш дерабанан

Алейну

Наложение тфилин де-Рабейну Там

Шесть предписаний, обязывающих нас помнить

БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Молитва в дороге

Различные благословения

Благословение после трапезы

Благословение после некоторых видов пищи

Добавления при благословении после трапезы в честь обрезания

Шева берахот - семь благословений в честь бракосочетания

МИНХА В БУДНИЕ ДНИ

Корбанот/ кеторет

Ашрей

МААРИВ В БУДНИ

Барэху

Сфират га-омер

МОЛИТВА ПЕРЕД СНОМ

СУББОТА И ЙОМ ТОВ

Минха в канун субботы

Благословения, произносимые после зажигания свечей

Встреча субботы

Маарив в субботу и йом тов

Гимны в пятницу вечером

Кидуш в пятницу вечером

Молитва шахарит в субботу и йом тов—Году

Песукей дезимра

Барэху

Благословения "Шма"

"Шма"

Амида молитвы шахарит в субботу

Псалом на день субботний

Кадиш ятом

Чтение Торы в субботу и йом тов

Благословения гафтары

Иекум пуркан

Благословение наступающего месяца

Амида молитвы мусаф в субботу

Эйн Кэлокэйну

Кадиш дерабанан

Алейну

Кидуш в субботу днем

Минха в субботу

Третья субботняя трапеза

Пиркей авот

Гавдала на исходе субботы и праздников

ОСВЯЩЕНИЕ НОВОЙ ЛУНЫ

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДИ О ЛУЛАВЕ

ГАЛЕЛЬ

РОШ ХОДЕШ

Мусаф в рош ходеш в будние дни

Мусаф в субботу, совпадающую с рош ходеш

ЙОМ тов

Эрув тавшилин/Эрув хацерот

Эрув тхумин

Кидуш в праздники вечером

Амида в праздники

Поминальная молитва изкор

Мусаф в праздники и в холь га-моэд

Благословение, произносимое коганим

Молитва о росе

Молитва о дожде

Кидуш в праздники днем

КАНУН РОШ hА-ШАНА

Освобождение от обетов

Кидуш в Рош fa-Шана вечером

Кидуш в Рош fa-Шана днем

КАНУН ЙОМ КИПУРА

Капарот

Видуй—исповедь

СУККОТ/ШМИНИ АЦЕРЕТ/ СИМХАТ ТОРА

Гошанот

Гакафот в Симхат Тора

ХАНУКА

Зажигание ханукальных свечей

ПУРИМ

Чтение свитка Эстер

МЕСЯЦ НИСАН

Несиим

Агада в Шабат г а-Гадоль

Порядок поиска и уничтожения хамец

Порядок пасхального жертвоприношения

ДНИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОСТОВ

Слихот

В посты бегаб

В пост десятого тевета

В пост Эстер

В пост семнадцатого тамуза

При эпидемии детских болезней (упаси, Господь!)

Авину Малкену

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПРИ ОБРУЧЕНИИ И ЖЕНИТЬБЕ

ПОРЯДОК ОБРЕЗАНИЯ

ПОРЯДОК ВЫКУПА ПЕРВЕНЦА

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ В ЙОРЦАЙТ

Кадиш дерабанан

Кэл малэ рахамим

ЧТЕНИЕ ТОРЫ

Список гафтарот по Хабадскому обычаю

Се дер г ахнасат шабат

Важные законы шабата

Два письма от Алтер Ребе

Указания Алтер Ребе в сидуре

ПРИЛОЖЕНИЯ

Стихи для имен

Избранные законы и обычаи

Порядок молитв по особым дням

Избранные транслитерации

Глоссарий

Иллюстрации

Кадиш ятом

Кадиш дерабанан

ИЗБРАННЫЕ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ

ашкеназское и сефардское произношения

МОДЭ АНИ ГАРЭЙНИ АДОН ОЛАМ АШРЭЙ ЙИШТАБАХ "ШМА"

МОДИМ ДЕРАБАНАН ВАЙГИ БИНСОА БЭЙ AHA РАХИЦ ЛЭХА ГАШЕМ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ПРОИЗНОСИМОЕ ОТЦОМ, СЫН КОТОРОГО ДОСТИГ ВОЗРАСТА БАР МИЦВЫ

ВЭЗОТ ГАТОРА ЙЕГАЛЭЛУ ЭЙН КЭЛОКЭЙНУ АЛЭЙНУ ЛЭШАЬЭАХ РАЗЛИЧНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ

ШЕВА БЕРАХОТ - СЕМЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ В ЧЕСТЬ БРАКОСОЧЕТАНИЯ

ЙЕДИД НЭФЭШ

БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ПРОИЗНОСИМЫЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ

ВСТРЕЧА СУББОТЫ

ЛЭХУ НЭРАНЭНА

ШИРУ ЛАШЕМ

МИЗМОР ЛЭДАВИД

ЛЭХА ДОДИ

ВАЙХУЛУ

МАГЭН ABOT

ГИМНЫ В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ

КИДУШ В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ

ГААДЭРЭТ ВЭГАЭМУНА

КЭЛ АДОН

ЧТЕНИЕ ТОРЫ В СУББОТУ И ЙОМ ТОВ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАСТУПАЮЩЕГО МЕСЯЦА

КИДУШ В СУББОТУ ДНЕМ

ГАВДАЛА

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ЛУЛАВОМ

ГАЛЕЛЬ

БЭЦЭТ ЙИСРАЭЛ

ГАШЕМ ЗЭХАРАНУ

ГАЛЭЛУ

ГОДУ ЛАШЕМ

ОДЭХА

AHA ГАШЕМ

КЭЛИ ATA

КИДУШ В ПРАЗДНИКИ ВЕЧЕРОМ В ПЕСАХ, ШАВУОТ И СУККОТ

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА ИЗКОР

БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОГАНИМ

КИДУШ В ПРАЗДНИКИ ДНЕМ В ПЕСАХ, ШАВУОТ, СУККОТ И В РОШ ГА-ШАНА

КИДУШ В РОШ ГА-ШАНА ВЕЧЕРОМ

КАПАРОТ

ATA ГОРЪЭЙТА

ЗАЖИГАНИЕ ХАНУКАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ

ШМА КОЛЭНУ

сефардское произношение

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД ОБЛАЧЕНИЕМ В ТАЛИТ

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД НАДЕВАНИЕМ ТФИЛИН

БАРЭХУ

БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА ЧТЕНИЕ ТОРЫ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТИ

ЗИМУН—ПРИГЛАШЕНИЕ К БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ

КАДИШ ДЕРАБАНАН

КРАТКИЙ КАДИШ

КАДИШ ЯТОМ КДУША В МОЛИТВЕ ШАХАРИТ В БУДНИ И В МОЛИТВЕ МИНХА

КДУША В МОЛИТВЕ ШАХАРИТ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ

КДУША В МОЛИТВЕ МУСАФ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ

КДУША В МОЛИТВЕ МУСАФ В РОШ ХОДЕШ И В ХОЛЬ ГА-МОЭД

КЭЛ МАЛЭ РАХАМИМ

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Шнеур-Залман из Ляд - Сидур - Тегилат Гашем - Нусах Га-Ари Заль - Предисловие

C благодарностью Всевышнему мы рады предоставить Вам второе, дополненное и аннотированное издание сидура "Тегилат Гашем", с новым русским переводом. Во второе издание включены переводы отрывков из недельных глав, которые читают в субботнюю минху и шахарит в понедельник и четверг, а также исправлены ошибки, замеченные в первом издании.

В свое время сидур "Тегилат Гашем" был переведен на английский, французский, португальский и испанский языки, а в 1987 году иерусалимское издательство "Шамир" впервые осуществило его перевод на русский язык под редакцией проф. Г. Брановера. С тех пор большое количество русскоязычных евреев приобщилось к иудаизму, и возникла необходимость в новом издании сборника молитв. Это издание содержит более подробные указания о том, как следует себя вести во время молитвы, и детальное описание принятых у хасидов Хабада обычаев, связанных с молитвами, цицит, тфилин и общинным чтением Торы.

Переводчики и научный редактор, работая над новым переводом сидура, стояли перед проблемой: как, сохраняя близость текстов к оригиналу, передать на современно звучащем русском языке смысл и звучание их древних и вечно актуальных строк. Мы старались по возможности избегать устаревшей лексики и инверсий и, пользуясь современной лексикой, не нарушить общий высокий слог молитв. Все ивритские термины даны в произношении, принятом в современном Израиле, из соображений удобства для пользователя.

Работая над этим изданием, мы старались максимально облегчить задачу для тех, кто впервые знакомится с традицией еврейской молитвы и еще не приобрел всех необходимых навыков. Хотя ранее уже были изданы подобные молитвенники в переводе на русский язык, среди них не было подробно прокомментированного издания, предназначенного для самостоятельного обучения и соответствующего "Нусаху Га-Ари". Предлагаемый Вашему вниманию молитвенник призван заполнить этот пробел. Для удобного пользования этим сидуром нами осуществлено:

• В этом издании даны параллельно тексты молитв на иврите и их перевод на русской язык.

• Текст на иврите был полностью перенабран более крупным и ясным шрифтом; были заменены испорченные литеры и слишком мелкий шрифт прежних изданий; текст был бережно откорректирован на основе тщательного изучения и сравнения с предыдущими изданиями сидура.

• Для того, чтобы помочь читателю ориентироваться, важнейшие разделы молитвы были снабжены заголовками.

• Добавления к молитве, относящиеся к различным особым случаям (например, на рош ходеш и т. д.), были выделены серым фоном и снабжены детальными инструкциями, касающимися случаев, когда их надо добавлять.

• В текст и примечания добавлены четкие и подробные инструкции относительно поведения во время молитвы (когда сидят, встают и т. д.), а также приведены законы и обычаи, касающиеся этого вопроса. Инструкции, относящиеся лишь к редким случаям, тоже входят в книгу, и находятся в рамках на сером фоне.

• Инструкции добавлены и в текст на иврите, и на русском, для удобства молящихся на любом языке.

• В сидур включены все тексты общественных чтений Торы и Пророков в праздники и особые дни еврейского года, отрывки из недельных глав, которые читают в субботнюю минху и шахарит в понедельник и четверг вместе с их переводом на русский язык.

• В приложении, которое называется "Избранные законы и обычаи", детально изложены законы и обычаи, касающиеся молитвы. Конечно, читатель должен учитывать, что этот сборник—точно так же, как различные законы и указания, упоминаемые в сидуре, не должны восприниматься, как заменители Шулхан аруха. Так как эти законы и обычаи были выбраны из многих других с различных источников и кратко изложены здесь, не имелось в виду, что они будут использоваться в качестве базы для установления галахи.

• Глоссарий в конце сидура включает разъяснения терминов и понятий, употребляемых в сидуре, и содержит в себе широкую информацию о еврейской литургии и праздниках.

• В этом издании среди прочих важных добавлений находится список соответствующих еврейским именам стихов Танаха, которые принято добавлять в конце молитвы амида.

• Иллюстрации в конце сидура призваны наглядно представить те указания закона, которые не полностью ясны из текста.

• Раздел "Избранные транслитерации" находится в конце сидура и содержит транслитерации основных молитв. Транслитерации ответов на молитвы, которые обычно читают на иврите (таких, как "кедуша", благословения на чтение Торы, кадиш ятом и др.), напечатаны там, где, как правило, находится русский перевод, напротив текста на иврите. Их перевод на русский находится в нижней части страницы.

В тексте на иврите звездочкой помечены буквы, которые должны быть огласованы знаком "шва на" (приблизительно произносящимся как очень короткий звук, похожий на русское "э"). Если буква огласована знаком "шва" и не помечена звездочкой, "шва" не произносится. В нижеперечисленных случаях "шва" произносится всегда, и это никак не обозначено:

• Когда она стоит под любой первой буквой слова;

• Когда прямо перед ней есть еще одна буква, огласо-ванная "шва", как в слове "ф^М (однако в конце слова "шва" не произносится, как в слове

Четырехбуквенное Сущностное Имя Творца, запрещенное к произнесению и заменяемое в молитве именем "Адонай", приведено в тексте на иврите в виде двух букв "йод": Подобное обозначение уже давно стало традиционным для еврейских молитвенников. Там, где в молитве встречается это Имя, нужно сосредоточить мысли на значении как произносимой формы Имени, т. е. слова "Господь", так и письменной формы, т. е. тетраграмматона, значение которого—"Тот, Кто был, есть и будет", "Предвечный" (Шулхан арух, Орах хаим 5:1).

Смысл Имени "Элогим", переводимого нами словом "Бог",—"Всесильный", "Всемогущий", "Бог сил".

Буква л ("гэй"), аналога которой нет в русском алфавите и которая соответствует фрикативному "г", знакомому русскоязычному читателю по южнорусским диалектам и украинскому языку, передается в нашем издании знаком "г".

Сохраняя традицию предыдущих изданий сидура "Тегилат Гашем", указания Алтер Ребе, напечатанные в тех изданиях, собраны и напечатаны в специальном приложении в конце данной книги.

Коллектив, подготовивший данное издание, приложил максимальные усилия для его совершенства. Мы, однако, уверены, что тем не менее не смогли избежать определенных недостатков. Мы предполагаем, что замечания и исправления читателей восполнят наши недочеты, будучи учтенными в следующих изданиях.

Мы надеемся, что эта книга станет повседневным спутником десятков тысяч наших единоверцев в разных странах. Нет сомнения, что подобного рода работа требует постоянного совершенствования и дополнения. Но и сегодня, оценивая результат своего труда, мы испытываем радость, поскольку это издание уже давно ждут во всей русскоязычной диаспоре.

С уважением, раввин Иосеф И. Окунев, директор издательского дома F.R.E.E. a division of Friends of Refugees of Eastern Europe

24 тевета, 5773

200 лет со дня кончины Алтер Ребе 5573-5773 Бруклин, Нью-Йорк