Помимо замечательной силы и точности, Христос обладал необыкновенной способностью вкладывать глубокое, обширное и запоминающееся значение в краткие, простые на вид изречения. Такие выражения, как «И уразумеете истину и истина освободит вас» (Ин., 8: 32); «Кесарю кесарево, а Божие Богу» (Лк., 20: 25); или «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень», являются хорошо известными примерами, которыми пользуются даже неверующие. Таким образом, вполне вероятно, что в молитве, являющейся одним из наиболее важных мест во всем Евангелии, должно быть заключено обширное, мудрое, важное послание и значение. Имеются веские причины считать, что это действительно так. Все исторические свидетельства не оставляют сомнения в авторстве этой молитвы.

Даже если вообразить, что по воле случая молитва не была записана в аутентичном Евангелии, но дошла до нас через неизвестные и ненадежные источники, я уверен, что чуткие и умные последователи Христа безошибочно различили бы автора благодаря высочайшему духовному качеству и силе этой молитвы. Таким образом, у нас есть все основания для того, чтобы принять каждое слово и каждую фразу в их точном и в тоже время глубоком и мудром значении, доступном нашему пониманию. Универсальная и необыкновенная важность этой молитвы хорошо известна. Сотни миллионов людей повторяют ее каждый день. Для миллионов Молитва Господня является основной нитью, связывающей их с религией.

Для тех, кто пребывает в изгнании или гонении, лишен Библии и не может воспользоваться руководством религиозного собрата, молитва, сохранившаяся в памяти с детства, может стать единственным связующим звеном с высшими реалиями бытия. Учитывая это, мы можем легко понять, почему автор вложил в молитву столь обширное фундаментальное значение, которое не только вмещает все, о чем человек может просить у Создателя, но также раскрывает несколько основных истин, касающихся человека и его места во Вселенной. Великая Молитва построена так, что может быть понята ребенком или малообразованным человеком для удовлетворения духовной нужды, но может стать постоянным руководством и для самых мудрых и образованных людей.

Игорь Иванович Сикорский - Богословские работы

М., Издательство «ВегаПринт», 2014

ISBN 978-5-91574-021-0

Игорь Иванович Сикорский - Богословские работы - Содержание

Богословские искания авиаконструктора И. И. Сикорского

Обращение к читателю

Богословские работы И. Сикорского

Послание Молитвы Господней

Незримая борьба

Эволюция души

Взор, обращенный к небу

Чувство России

О богословии Игоря Сикорского

Из биографии великого авиаконструктора

Русское зарубежье

«Эмигранты послереволюционной волны создали уникальное явление – Русское зарубежье». Митрополит Иларион (Алфеев)

Вклад Игоря Сикорского в развитие Русской церкви в США

«Наш приход был основан благодаря усердным трудам Игоря Ивановича Сикорского». Протоиерей Феодор Шевцов, настоятель церкви Святого Николая Чудотворца

Из воспоминаний Сергея Игоревича Сикорского об отце

Основные даты жизни и деятельности И. И. Сикорского

Библиография

Игорь Иванович Сикорский - Богословские работы - Обращение к читателю

О богословских трудах пионера воздухоплавания в России, выдающегося инженера, изобретателя и одновременно глубоко верующего христианина – Игоря Ивановича Сикорского знают немногие. Их высоко оценил известный архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской). Среди людей, связанных с авиационной наукой, было много верующих, среди которых Н.Н. Поликарпов, Н.Е. Жуковский. Мало известны широкому читателю богословские труды крупного современного физика, культуролога, ближайшего соратника С.П. Королева академика Б.В. Раушенбаха, благодаря научным работам которого стало возможным сделать снимки обратной стороны Луны.

Этот список можно продолжить – это замечательные ученые с мировым именем, писатели, врачи, деятели культуры и искусства. Я считаю очень важным, ценным опыт верующего человека, когда он хочет донести его до других людей через слово. Все знают о святом Силуане Афонском, почитаемом во всем мире. На его трудах обучается современное поколение, издаются книги с его работами, а ведь он был по общепринятым меркам необразованным человеком, не имел не то что богословского образования, даже трех классов приходской школы. Безусловно, к Сикорскому этот пример не имеет отношения с точки зрения образования. Но по силе воздействия богословского чтения их труды равнозначны. Писал Сикорский замечательно.

Для жителей города Жуковского особенно интересна личность Игоря Ивановича Сикорского. На его долю пришлось немало испытаний, и через всю свою жизнь он пронес глубокую веру в Бога, писал богословские труды, построил храм на чужбине, вдали от родины оказывал поддержку всем нуждающимся в помощи русским людям. Все, чем занимался Сикорский, он делал с большой душой, оптимизмом и надеждой на лучшее. Мы живем в авиационном городе. Нигде больше нет такого количества авиационных специалистов, ученых, летчиков. Многим из них будет интересно ознакомиться с малоизвестной стороной жизни великого русского авиаконструктора – богословскими размышлениями, прежде никогда не издававшимися в России и ставшими библиографической редкостью в США, где были написаны автором. Я надеюсь, что чтение трудов Сикорского привлечет внимание взыскательных читателей, имеющих техническое образование, ищущих свою дорогу к Богу.

К сожалению, среди интеллигенции долго бытовало мнение, будто наука несовместима с верой, что ученые, умные люди не могут веровать. Неверие сделалось почти признаком «мыслящего» человека. Все мы, русские, знаем это и по советскому школьному опыту, и по творчеству деятелей культуры и искусства. Вера словно ушла от интеллигенции. Вся история просвещенного человечества доказывает, что если бы ученость и вера были несовместимы, тогда ни один ученый не был бы верующим. Но если ученые все же остаются верующими, то, очевидно, наука и вера совместимы. Есть ученые неверующие и ученые верующие, умные безбожники и умные христиане. И совершенно ясно, что причина веры и неверия не в уме или не в недостатке ума, а в чем-то ином.

В начале XX века, когда полет над землей многим казался чуть ли не актом богоборчества, создатель винтокрылых машин размышлял над Евангелием и даже написал книгу о Молитве Господней. Гениальный инженер, он не мог не восхищаться совершенством механизмов мироздания и не преклоняться перед тем, кто их создал. В своей работе «Незримая борьба» Сикорский исследовал суть искушения Христа дьяволом в пустыне и пришел к выводу: у мира, который полагается только на материальную сторону в ущерб духовной, нет будущего – он сам себя обрекает на гибель.

Публикациями богословских работ мы открываем печатную серию духовного наследия «Вера, наука, творчество», посвященную вкладу великих людей в изучение богословия. Благодаря первой книге из этой серии «Богословские размышления И.И. Сикорского» у читателей есть возможность ознакомиться с жизнью и богословскими трудами авиаконструктора, пришедшего к вере через глубочайшее познание явлений природы. Книга станет замечательным подарком не только для православных прихожан, но и для тех, кто любит размышлять о смысле жизни, о мироздании.

Протоиерей Александр Топоров, настоятель Космо-Дамианского храма в г. Жуковском