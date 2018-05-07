Вещать и разглагольствовать о Боге, выведывать о Нем, предавать огласке неизреченное и непринужденно беседовать о непостижимом для всех будто о вполне доступном есть признак души дерзкой и самоуверенной. Страдают этим не только дерзающие говорить о Боге нечто от себя, но и те, кто у древних богодухновенных богословов заимствуют то, что те высказывали против еретиков, и исследуют написанное ими, но не для того, чтобы получить пользу и духовный плод, а чтобы удивлять слушающих на пирах и собраниях и прослыть богословами.

Последнее особенно печалит меня и приводит в изнеможение, когда я помышляю об их опасном начинании и об уготованном им за дерзость суде. Что они говорят, посягая на Божественное! По их мнению, Отец только потому более Сына, что является причиной Его существования. И отвечая на вопрос: «Почему ты полагаешь, что Отец больше Сына?» — они говорят: «Отец потому больше Сына, — подразумевая “прежде”, — что Сын от Отца». Вот каково новое пустословие и неразумное богословие тех, кто не знает причины, по которой богословы говорили так против еретиков. Будучи не в силах уразуметь смысл написанного, они целятся в белый свет как в копеечку и утверждают, что понимать следует именно так, как говорят они.

Таким людям мы ответим, как и следует, не от себя, но по тайному указанию Того, Кто научает человека разуму, и подчиняясь мановению Духа свыше. Если Всесвятая Троица, все сотворившая из ничего, всегда была, есть и будет нераздельной, то кто научил вас, о говорящие такое, кто мог придумать для Нее эти меры и степени, первого и второго, большего и меньшего? Кто разъяснил эти сокровенные, неведомые, совершенно неизъяснимые и непостижимые вопросы? Ипостаси, которые всегда соединены и всегда пребывают одинаковыми, не могут быть одна прежде другой.

Преподобный Симеон Новый Богослов - Слова богословские и нравственные

Пер. с древнегреческого свящ. Максима Михайлова

М.: Перервинская православная духовная семинария, 2017. 312 с.

ISBN 978-5-905747-12-0

Преподобный Симеон Новый Богослов - Слова богословские и нравственные - Оглавление

От издателей

Слова богословские

Слово богословское первое. Против утверждающих, что Отец прежде [Сына]

Слово богословское второе. Против тех, кто берется богословствовать, не имея Духа

Слово богословское третье. Что есть Отец, то и Сын, и что есть Сын, то и Дух Святой; Они есть один Дух - единочестный, единосущный и единопрестольны

Слова нравственные

Слово первое - Слово пятнадцатое

Преподобный Симеон Новый Богослов - Слова богословские и нравственные - От издателей

Каждое поколение верующих заново прочитывает и усваивает богатство церковного Предания, скрытое в святоотеческих творениях. В периоды подъема духовной жизни интерес к этим богодухновенным творениям не ограничивается уже имеющимся, но ищет большего. Разыскиваются более исправные варианты текста, делаются новые переводы, составляются и издаются сборники многотомные серии. Православная Перервинская духовная семинария вносит свою лепту в это общецерковное дело и предлагает благочестивому читателю перевод с древнегреческого языка «Слов богословских и нравственных» преподобного Симеона Нового Богослова.

Корпус из трех богословских и пятнадцати нравственных Слов преподобного Симеона является внутренне цельным произведением, составленным по определенному плану. От фундаментальных догматических вопросов автор постепенно переходит к учению о Промысле Божием, домостроительстве спасения рода человеческого, раскрывает вопросы космологии, антропологии, говорит о сути христианского подвига и о будущем воздаянии. В свойственной ему полемической манере преподобный Симеон обращается к своим современникам, а через них и к нам. Вразумляя людей, подчас заблуждающихся или маловерных, он никогда не перестает видеть в них своих возлюбленных братьев и сестер во Христе. Помимо догматических и аскетических вопросов «Слова богословские и нравственные» преподобного Симеона Нового Богослова дают обильный материал по православной экзегезе Священного Писания начала XI века — период, мало изученный патрологами и историками библейской герменевтики.

Возможно, современному русскому читателю покажется непривычным способ цитирования Священного Писания, который использует преподобный Симеон Новый Богослов. Почти в половине случаев он дает библейские цитаты в свободном пересказе, приспосабливая их к своим размышлениям, вставляя внутрь цитат собственные краткие пояснения и произвольно сочетая воедино мысли разных священных авторов. При этом Ветхий Завет преподобный Симеон цитирует, естественно, по Септуагинте, а Новый Завет — по одному из вариантов текста византийского типа. Следуя за нюансами авторского текста, настоящий русский перевод то приближается к русскому синодальному, то отдает предпочтение переводу епископа Кассиана (Безобразова), а в цитатах из Ветхого Завета следует переводу П. А. Юнгерова, восходящему к Септуагинте. Все случаи парафраза оставлены в русском переводе в виде свободного пересказа, в кавычках или без них, но везде с точным указанием источника в ссылках.

Настоящий перевод «Слов богословских и нравственных» выполнен по критическому изданию оригинального текста в серии Sources chrdtiennes, в основу которого положены две греческие рукописи XI века, то есть практически современные самому преподобному Симеону, а также более десяти рукописей XIII—XIV веков.