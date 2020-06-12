Это первая книга о художнике Анатолии Маслове и, надеюсь, не последняя, так как своим творчеством он заслужил самого пристального внимания не только искусствоведов, философов, эстетиков и историков искусства, но и широкого признания зрителей. Его творчество в большинстве проявлений элитарно и постичь его не просто, но все же возможно при большом желании и духовном напряжении необходимом при знакомстве с его живописью и графикой. Я верю, что многочисленные любители искусства будут покорены творчеством этого чудного и неоднозначного мастера.

Валерия Синельникова - Корни и Фаворский свет - Исихазм и трансавангард Анатолия Маслова

"Алетейя", СПб.: 2010 год - 174 с.

Валерия Синельникова - Корни и Фаворский свет - Исихазм и трансавангард Анатолия Маслова - Содержание

Предисловие

Глава I. Корни художника. Его теоретический мир

Глава II. Графика

Глава III. Живопись

Глава IV. Произведения Анатолия Маслова в частных собраниях коллекционеров СПб

Заключение

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Литература

Валерия Синельникова - Корни и Фаворский свет - Исихазм и трансавангард Анатолия Маслова - Корни художника. Его теоретический мир

Ульф Абель из Национального музея Стокгольма назвал полотна Анатолия Маслова «воплощением русской духовной традиции». Он очень точно и тонко охарактеризовал самую суть творчества художника. Смотря на его произведения из Европы сумел разглядеть то, что нам, из Санкт-Петербурга, было увидеть сложнее по самым разным художественным и не художественным причинам.

Ульф Абель открыл две составляющие искусства известного нонконформиста. Во-первых, точное отражение физической действительности изображаемых в городских пейзажах мест, будь то Санкт-Петербург, Стокгольм, Висби или Вадстена и, во-вторых, отражение духа изображаемых мест, которые можно назвать «духовными портретами»:

«Это впечатление создаётся в большой степени с помощью вибрирующего света, который очень тонко воплощён на полотне или, скорее всего, излучается из полотна <...> Может быть это тот свет, который часто связывают с внутренней энергией в иконописи, свет, который теологи называют “нерукотворным светом”».

В судьбе Анатолия Маслова были знаковые встречи. Ему посчастливилось общаться с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, чей безупречный художественно-эстетический вкус всегда был эталоном для искусствоведов. Именно по рекомендации академика Лихачева графика художника была впервые показана на выставке в редакции популярнейшего в свое время журнала «Декоративное искусство».

Как всякая современная живопись и графика нонконформизма, живопись и графика Анатолия Маслова очень сложна для восприятия рядового зрителя. Это отмечали почти все искусствоведы и художники, которые писали о феномене его творчества.

Хорошо сформулировал эту позицию искусствовед Сергей Маркус: «живопись Анатолия Маслова трудна для глаза и ума: только через две-три минуты напряжённого вглядывания вы начинаете видеть картины и понимаете, что это не подготовка-подмалёвок, не серо-серебристый ленинградский туман… Оттачивается новый, своеобразный художественный язык, где материя показана дышащей, как энергетическое, волновое поле, где свет и его сгустки меняют форму, не давая ей застыть». Но потрудившийся духовно зритель бывает многократно вознаграждён, когда, как блестяще сформулировал художник А. Ноговицын: «там, где казалось, ничего нет, оказались полные поющих цветов, звучащие перламутровые и розовые облака и ангелы с чистейшими глазами».