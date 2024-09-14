Сингер - Кимблс – Культурный комплекс

С момента падения берлинской стены и крушения биполярного миропорядка, который отражал соперничество супердержав, множество этнических, расовых, религиозных, гендерных, национальных и региональных групп появились на мировой сцене, с их незатухающей кипящей враждой. Повсюду ущемлённые и/или бесправные группы – представляющие меньшинство или большинство – требуют справедливости, исцеления или мести – или всего этого одновременно. Кажется, будто люди на всех континентах пойманы в бесконечный круг конфликтов самого широкого спектра: от семейных и родовых стычек до межнациональной вражды.

И в то время как эти групповые конфликты наполняют сильными эмоциями отношения на всех уровнях человеческих взаимодействий – от локального до глобального – мы ищем объяснения, понимания и решений. Чаще всего такие поиски оставляют после себя ощущение беспомощности перед лицом неуправляемой природы такой вражды. Политические, экономические, социологические, религиозные, психологические теории – во всех них есть маленькие проблески истины о том, что лежит в основе этих конфликтов и питает их.

В этой книге предлагается новый взгляд на психологическую природу конфликтов между группами и культурами. Он основан на давней теории – теории комплексов Карла Густава Юнга, которую тот разработал в начале XX века. Наша современная версия и новое применение старой идеи Юнга не претендует стать ответом на вопрос, что же вызывает – или может исцелить – групповые и культурные конфликты, но предлагает подход, который может быть полезным для тех, кто осмысляет силы, кажется, неизменно расстраивающие любые человеческие попытки привнести мирный дух сотрудничества в нескончаемые распри между группами.

В наш «правильный момент» или кайрос, когда понимание и самобытности, и общности культур всего мира стало принципиально значимым для благополучия мирового сообщества как такового, более глубокое изучение того, что разрушает нас – это важный шаг. И многое из того, что нас разрушает, может быть понято как проявление самостоятельных процессов в коллективной и индивидуальной психике, которые организуются как культурные комплексы.

Томас Сингер и Сэмюэль Л. Кимблс – Культурный комплекс - Современные юнгианские взгляды на психику и общество

М.: «Касталия», 2018. — 422 с.

ISBN 978-5-519-65574-3

Томас Сингер и Сэмюэль Л. Кимблс – Культурный комплекс – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I Культурный комплекс в психике группы

Глава 1. Культурный комплекс и архетипические защитные механизмы группового духа

Глава 2. Малинчизм: предательство родины

Глава 3. Долгие выходные: Алис-Спрингс

Глава 4. Бег за награду

Глава 5. Пуританство в Америке

Глава 6. Травма и насилие: развитиекультурного комплекса в истории Латинской Америки

Глава 7. Постмодернистское сознание в романах Харуки Мураками: зарождение культурного комплекса

Глава 8. Коррупция: симптом культурного комплекса в Бразилии?

Глава 9. Что значит быть на «Западе»?

ЧАСТЬ II Культурный комплекс в психике группы и индивидуума

Глава 10. Коллективная травма и культурные комплексы

Глава 11. Зажги семь огней — постигни семь желаний

Глава 12. «Культурные комплексы» в жизни и творчестве Юнга, Фрейда и их последователей

ЧАСТЬ III Культурный комплекс в психике индивидуума: клинические случаи

Глава 13. Культурный комплекс, действующий на пересечении клинической и культурной сфер

Глава 14. Изучая расизм: клинический пример культурного комплекса

Глава 15. Клиническая встреча с культурным комплексом

Часть IV Культурный комплекс и индивидуация группы

Глава 16. Убунту — вклад в «цивилизацию вселенной»

Глава 17. К теории организационной культуры: Интеграция «другого» с постюнгианской перспективы

Глава 18. О политике индивидуации в Америках