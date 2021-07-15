Мы совершаем этический выбор гораздо чаще, чем осознаем сами. Обычно человеку кажется, что «этичность» — это соблюдение неких правил о том, «чего нельзя». Если бы к ним этика и сводилась, то любой поступок, который не нарушает этих правил, считался бы этичным. Но это, конечно же, не вся правда. Такое ограниченное понимание этики ничего не говорит о том благе, которое мы в состоянии принести другим, не таким удачливым, как мы, причем не только внутри собственного общества, но и везде, куда только дотянемся.

Более того, человеку не помешало бы распространить свое этическое неравнодушие и на будущие поколения, и даже за пределы своего биологического вида — на животных.

У граждан демократического общества есть еще один важный этический долг: стремиться к знаниям и участвовать в принятии решений, имеющих общественное значение. Поскольку многие из таких решений требуют этического выбора, профессионально подготовленные специалисты в области этики, или философии морали, принесли бы много пользы, участвуя в общественной дискуссии по этическим вопросам.

На взгляд современного человека, ничего странного в таком подходе нет, но еще недавно, когда я учился в университете, философы настойчиво просили, напротив, не рассматривать их как экспертов, обладателей знаний и умений, применимых в решении сложных этических задач. К счастью для меня (потому что вряд ли бы я остался философом, если бы эта точка зрения победила), под давлением студенческих движений конца 1960-х — начала 1970-х годов изменилось и применение, и преподавание философии морали. Студенты эпохи войны во Вьетнаме, борьбы с расизмом и сексизмом, кампаний в защиту окружающей среды потребовали от университетских программ актуальности и отклика на острые проблемы современности. В ответ на этот запрос философы вернули свой предмет к его истокам. По примеру Сократа, расспрашивавшего сограждан-афинян о природе справедливости и о том, что значит праведно жить, они набрались смелости и начали задавать эти вопросы студентам, коллегам и всему обществу.

Моя первая книга, написанная во времена общественных протестов против расизма, сексизма и войны во Вьетнаме, ставила вопрос так: когда в условиях демократии допустимо гражданское неповиновение? С тех пор я стараюсь заниматься прежде всего тем, что волнует людей, далеких от философии. В некоторых философских кругах принято считать все, что можно объяснить неспециалисту, слишком поверхностным, чтобы тратить на это время. Я же, напротив, подозреваю, что нельзя объяснить просто только то, что непонятно тебе самому.

Питер Сингер - О вещах действительно важных. Моральные вызовы двадцать первого века

Москва, Синбад 2019 г. – 396 с.

ISBN 978-5-00131-003-7

Питер Сингер - О вещах действительно важных. Моральные вызовы двадцать первого века - Содержание

Предисловие

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

Драгоценная голубая точка

Имеет ли что-то значение?

Существует ли моральный прогресс?

И снова о Боге и страдании

Мораль без Бога

Готовы ли мы к «моральной таблетке»?

Способность к милосердию

Думая о мертвых

Почему мы не спешим стать последним поколением?

Философия на высоте

ЖИВОТНЫЕ

Этичные еврояйца

Если бы рыбы могли кричать

Культурные предрассудки против китобойного промысла?

О преимуществах веганства

Подумаем об индейке: размышления ко Дню благодарения

Мясо из пробирки

Шимпанзе тоже люди

Корова, которая

«ЖИЗНЬ СВЯЩЕННА»: ДО КАКИХ ПРЕДЕЛОВ?

Подлинная трагедия аборта

Выхаживать ли самых крошечных?

Убийства новорожденных из милосердия: поднимем завесу

Старость не лечится

Когда врачи убивают

Выбирая смерть

Смерть в суде

БИОЭТИКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Геном человека и генетический супермаркет

Год клона?

Почки на продажу?

Многочисленные кризисы здравоохранения

Здоровье нации или свобода личности?

Больше весишь – больше платишь

Надо ли человеку жить тысячу лет?

Население и папа

ПОЛ И ГЕНДЕР

Преступен ли инцест между взрослыми братьями и сестрами?

Гомосексуальность не аморальна

Виртуальный порок

Частное дело?

Насколько важен пол?

Бог и женщина в Иране

ДЕЛАТЬ ДОБРО

Один процент как решение

Благотворительность и отчетность

Щедрость во всеуслышание

Хорошая и плохая благотворительность

Чувство – хорошо, а разум лучше

Чего стоят дорогие произведения искусства

Чтобы человечество не вымерло

СЧАСТЬЕ

Счастье, деньги и как их раздавать

Можно ли увеличить валовое национальное счастье?

Высокая цена упадка сил

Сколько здесь улыбок в час?

И все-таки счастлива

ПОЛИТИКА

Софизмы Бентама: прежде и теперь

Фискальный кризис «отцов-основателей»

Зачем голосовать?

Свобода слова, Мухаммед и холокост

Хорошая и дурная свобода вероисповедания

Честный человек?

Существует ли право на гражданство?

Шпионские игры

Памятник тирану?

Увековечивать ли память расистов?

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ

Как быть с проблемой беженцев?

Возможна ли открытая дипломатия?

Этика пищевых гигантов

Справедливость и изменение климата

Расплатятся ли виновные за изменение климата?

Почему на конференции по климатическим изменениям едят мясо?

Низложение его величества угля

Париж и судьба планеты

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

«Золотой рис» должен быть оправдан

Живое на заказ

Права – роботам?

Мечта цифровой эпохи

Всемирная библиотека

Расплата за антинауку

ЖИЗНЬ, ИГРА, РАБОТА

Как «начать новую жизнь» с Нового года?

Зачем платить больше?

Матери-«тигрицы» и матери-«слонихи»

Volkswagen и перспективы честности

Чем плох допинг?

Если в футболе, то можно?

Размышления о серфинге

Благодарности