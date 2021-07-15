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Сингер - О вещах действительно важных.

Питер Сингер - О вещах действительно важных. Моральные вызовы двадцать первого века
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Ethics, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science
Мы совершаем этический выбор гораздо чаще, чем осознаем сами. Обычно человеку кажется, что «этичность» — это соблюдение неких правил о том, «чего нельзя». Если бы к ним этика и сводилась, то любой поступок, который не нарушает этих правил, считался бы этичным. Но это, конечно же, не вся правда. Такое ограниченное понимание этики ничего не говорит о том благе, которое мы в состоянии принести другим, не таким удачливым, как мы, причем не только внутри собственного общества, но и везде, куда только дотянемся.
Более того, человеку не помешало бы распространить свое этическое неравнодушие и на будущие поколения, и даже за пределы своего биологического вида — на животных.
У граждан демократического общества есть еще один важный этический долг: стремиться к знаниям и участвовать в принятии решений, имеющих общественное значение. Поскольку многие из таких решений требуют этического выбора, профессионально подготовленные специалисты в области этики, или философии морали, принесли бы много пользы, участвуя в общественной дискуссии по этическим вопросам.
На взгляд современного человека, ничего странного в таком подходе нет, но еще недавно, когда я учился в университете, философы настойчиво просили, напротив, не рассматривать их как экспертов, обладателей знаний и умений, применимых в решении сложных этических задач. К счастью для меня (потому что вряд ли бы я остался философом, если бы эта точка зрения победила), под давлением студенческих движений конца 1960-х — начала 1970-х годов изменилось и применение, и преподавание философии морали. Студенты эпохи войны во Вьетнаме, борьбы с расизмом и сексизмом, кампаний в защиту окружающей среды потребовали от университетских программ актуальности и отклика на острые проблемы современности. В ответ на этот запрос философы вернули свой предмет к его истокам. По примеру Сократа, расспрашивавшего сограждан-афинян о природе справедливости и о том, что значит праведно жить, они набрались смелости и начали задавать эти вопросы студентам, коллегам и всему обществу.
Моя первая книга, написанная во времена общественных протестов против расизма, сексизма и войны во Вьетнаме, ставила вопрос так: когда в условиях демократии допустимо гражданское неповиновение? С тех пор я стараюсь заниматься прежде всего тем, что волнует людей, далеких от философии. В некоторых философских кругах принято считать все, что можно объяснить неспециалисту, слишком поверхностным, чтобы тратить на это время. Я же, напротив, подозреваю, что нельзя объяснить просто только то, что непонятно тебе самому.

Питер Сингер - О вещах действительно важных. Моральные вызовы двадцать первого века

Москва, Синбад 2019 г. – 396 с.
ISBN 978-5-00131-003-7

Питер Сингер - О вещах действительно важных. Моральные вызовы двадцать первого века - Содержание

Предисловие
ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
  • Драгоценная голубая точка
  • Имеет ли что-то значение?
  • Существует ли моральный прогресс?
  • И снова о Боге и страдании
  • Мораль без Бога
  • Готовы ли мы к «моральной таблетке»?
  • Способность к милосердию
  • Думая о мертвых
  • Почему мы не спешим стать последним поколением?
  • Философия на высоте
ЖИВОТНЫЕ
  • Этичные еврояйца
  • Если бы рыбы могли кричать
  • Культурные предрассудки против китобойного промысла?
  • О преимуществах веганства
  • Подумаем об индейке: размышления ко Дню благодарения
  • Мясо из пробирки
  • Шимпанзе тоже люди
  • Корова, которая
«ЖИЗНЬ СВЯЩЕННА»: ДО КАКИХ ПРЕДЕЛОВ?
  • Подлинная трагедия аборта
  • Выхаживать ли самых крошечных?
  • Убийства новорожденных из милосердия: поднимем завесу
  • Старость не лечится
  • Когда врачи убивают
  • Выбирая смерть
  • Смерть в суде
БИОЭТИКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
  • Геном человека и генетический супермаркет
  • Год клона?
  • Почки на продажу?
  • Многочисленные кризисы здравоохранения
  • Здоровье нации или свобода личности?
  • Больше весишь – больше платишь
  • Надо ли человеку жить тысячу лет?
  • Население и папа
ПОЛ И ГЕНДЕР
  • Преступен ли инцест между взрослыми братьями и сестрами?
  • Гомосексуальность не аморальна
  • Виртуальный порок
  • Частное дело?
  • Насколько важен пол?
  • Бог и женщина в Иране
ДЕЛАТЬ ДОБРО
  • Один процент как решение
  • Благотворительность и отчетность
  • Щедрость во всеуслышание
  • Хорошая и плохая благотворительность
  • Чувство – хорошо, а разум лучше
  • Чего стоят дорогие произведения искусства
  • Чтобы человечество не вымерло
СЧАСТЬЕ
  • Счастье, деньги и как их раздавать
  • Можно ли увеличить валовое национальное счастье?
  • Высокая цена упадка сил
  • Сколько здесь улыбок в час?
  • И все-таки счастлива
ПОЛИТИКА
  • Софизмы Бентама: прежде и теперь
  • Фискальный кризис «отцов-основателей»
  • Зачем голосовать?
  • Свобода слова, Мухаммед и холокост
  • Хорошая и дурная свобода вероисповедания
  • Честный человек?
  • Существует ли право на гражданство?
  • Шпионские игры
  • Памятник тирану?
  • Увековечивать ли память расистов?
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ
  • Как быть с проблемой беженцев?
  • Возможна ли открытая дипломатия?
  • Этика пищевых гигантов
  • Справедливость и изменение климата
  • Расплатятся ли виновные за изменение климата?
  • Почему на конференции по климатическим изменениям едят мясо?
  • Низложение его величества угля
  • Париж и судьба планеты
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
  • «Золотой рис» должен быть оправдан
  • Живое на заказ
  • Права – роботам?
  • Мечта цифровой эпохи
  • Всемирная библиотека
  • Расплата за антинауку
ЖИЗНЬ, ИГРА, РАБОТА
  • Как «начать новую жизнь» с Нового года?
  • Зачем платить больше?
  • Матери-«тигрицы» и матери-«слонихи»
  • Volkswagen и перспективы честности
  • Чем плох допинг?
  • Если в футболе, то можно?
  • Размышления о серфинге
Благодарности
Views 423
Rating 5.0 / 5
Added 15.07.2021
Author brat Warden
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

B
brat Eduard 4 years ago

Спасибо, очень полезная книга. Только прослушал в аудио-версии, но перечитать еще в электронной версии нужно обязятельно.

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