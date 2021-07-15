Сингер - О вещах действительно важных.
Мы совершаем этический выбор гораздо чаще, чем осознаем сами. Обычно человеку кажется, что «этичность» — это соблюдение неких правил о том, «чего нельзя». Если бы к ним этика и сводилась, то любой поступок, который не нарушает этих правил, считался бы этичным. Но это, конечно же, не вся правда. Такое ограниченное понимание этики ничего не говорит о том благе, которое мы в состоянии принести другим, не таким удачливым, как мы, причем не только внутри собственного общества, но и везде, куда только дотянемся.
Более того, человеку не помешало бы распространить свое этическое неравнодушие и на будущие поколения, и даже за пределы своего биологического вида — на животных.
У граждан демократического общества есть еще один важный этический долг: стремиться к знаниям и участвовать в принятии решений, имеющих общественное значение. Поскольку многие из таких решений требуют этического выбора, профессионально подготовленные специалисты в области этики, или философии морали, принесли бы много пользы, участвуя в общественной дискуссии по этическим вопросам.
На взгляд современного человека, ничего странного в таком подходе нет, но еще недавно, когда я учился в университете, философы настойчиво просили, напротив, не рассматривать их как экспертов, обладателей знаний и умений, применимых в решении сложных этических задач. К счастью для меня (потому что вряд ли бы я остался философом, если бы эта точка зрения победила), под давлением студенческих движений конца 1960-х — начала 1970-х годов изменилось и применение, и преподавание философии морали. Студенты эпохи войны во Вьетнаме, борьбы с расизмом и сексизмом, кампаний в защиту окружающей среды потребовали от университетских программ актуальности и отклика на острые проблемы современности. В ответ на этот запрос философы вернули свой предмет к его истокам. По примеру Сократа, расспрашивавшего сограждан-афинян о природе справедливости и о том, что значит праведно жить, они набрались смелости и начали задавать эти вопросы студентам, коллегам и всему обществу.
Моя первая книга, написанная во времена общественных протестов против расизма, сексизма и войны во Вьетнаме, ставила вопрос так: когда в условиях демократии допустимо гражданское неповиновение? С тех пор я стараюсь заниматься прежде всего тем, что волнует людей, далеких от философии. В некоторых философских кругах принято считать все, что можно объяснить неспециалисту, слишком поверхностным, чтобы тратить на это время. Я же, напротив, подозреваю, что нельзя объяснить просто только то, что непонятно тебе самому.
Питер Сингер - О вещах действительно важных. Моральные вызовы двадцать первого века
Москва, Синбад 2019 г. – 396 с.
ISBN 978-5-00131-003-7
Питер Сингер - О вещах действительно важных. Моральные вызовы двадцать первого века - Содержание
Предисловие
ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
- Драгоценная голубая точка
- Имеет ли что-то значение?
- Существует ли моральный прогресс?
- И снова о Боге и страдании
- Мораль без Бога
- Готовы ли мы к «моральной таблетке»?
- Способность к милосердию
- Думая о мертвых
- Почему мы не спешим стать последним поколением?
- Философия на высоте
ЖИВОТНЫЕ
- Этичные еврояйца
- Если бы рыбы могли кричать
- Культурные предрассудки против китобойного промысла?
- О преимуществах веганства
- Подумаем об индейке: размышления ко Дню благодарения
- Мясо из пробирки
- Шимпанзе тоже люди
- Корова, которая
«ЖИЗНЬ СВЯЩЕННА»: ДО КАКИХ ПРЕДЕЛОВ?
- Подлинная трагедия аборта
- Выхаживать ли самых крошечных?
- Убийства новорожденных из милосердия: поднимем завесу
- Старость не лечится
- Когда врачи убивают
- Выбирая смерть
- Смерть в суде
БИОЭТИКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- Геном человека и генетический супермаркет
- Год клона?
- Почки на продажу?
- Многочисленные кризисы здравоохранения
- Здоровье нации или свобода личности?
- Больше весишь – больше платишь
- Надо ли человеку жить тысячу лет?
- Население и папа
ПОЛ И ГЕНДЕР
- Преступен ли инцест между взрослыми братьями и сестрами?
- Гомосексуальность не аморальна
- Виртуальный порок
- Частное дело?
- Насколько важен пол?
- Бог и женщина в Иране
ДЕЛАТЬ ДОБРО
- Один процент как решение
- Благотворительность и отчетность
- Щедрость во всеуслышание
- Хорошая и плохая благотворительность
- Чувство – хорошо, а разум лучше
- Чего стоят дорогие произведения искусства
- Чтобы человечество не вымерло
СЧАСТЬЕ
- Счастье, деньги и как их раздавать
- Можно ли увеличить валовое национальное счастье?
- Высокая цена упадка сил
- Сколько здесь улыбок в час?
- И все-таки счастлива
ПОЛИТИКА
- Софизмы Бентама: прежде и теперь
- Фискальный кризис «отцов-основателей»
- Зачем голосовать?
- Свобода слова, Мухаммед и холокост
- Хорошая и дурная свобода вероисповедания
- Честный человек?
- Существует ли право на гражданство?
- Шпионские игры
- Памятник тирану?
- Увековечивать ли память расистов?
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ
- Как быть с проблемой беженцев?
- Возможна ли открытая дипломатия?
- Этика пищевых гигантов
- Справедливость и изменение климата
- Расплатятся ли виновные за изменение климата?
- Почему на конференции по климатическим изменениям едят мясо?
- Низложение его величества угля
- Париж и судьба планеты
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
- «Золотой рис» должен быть оправдан
- Живое на заказ
- Права – роботам?
- Мечта цифровой эпохи
- Всемирная библиотека
- Расплата за антинауку
ЖИЗНЬ, ИГРА, РАБОТА
- Как «начать новую жизнь» с Нового года?
- Зачем платить больше?
- Матери-«тигрицы» и матери-«слонихи»
- Volkswagen и перспективы честности
- Чем плох допинг?
- Если в футболе, то можно?
- Размышления о серфинге
Благодарности
Спасибо, очень полезная книга. Только прослушал в аудио-версии, но перечитать еще в электронной версии нужно обязятельно.