В данном сборнике публикуются работы, которые писались в разное время на протяжении последних 14 лет, поэтому в них могут содержаться отдельные повторы. В основном я писал свои статьи, опираясь на архивные материалы.

И, на мой взгляд, самая интересная часть - исследование жизни служителей евангельско-баптистского братства, оказавших колоссальное влияние на евангельское движение: таких как Деляков, Фетлер, Бедекер, Пашков и многие другие. О каждом из них можно писать отдельную книгу. Несколько биографий, содержащиеся в этом сборнике, должны вдохновить читателей и заставить задуматься о собственном служении.

В область моих интересов входит миссионерская деятельность: прежде всего в первые 50 лет существования евангельско-баптистского движения в Российской империи, а потом в Советском Союзе. Историю образования, объединение союзов, издательскую деятельность и прочие вопросы я рассматриваю прежде всего в свете миссионерства. Другая большая часть моих исследований относится к истории евангельского движения в СССР после Второй мировой войны. В данный сборник вошли лишь отдельные статьи на эту тему, так как этот период требует отдельного большого издания.

В 2004 году меня пригласили в Московский библейский институт преподавать историю баптистского братства. Через два года институт объединили с моей альма-матер, Московской богословской семинарией. Господь устроил так, что мне пришлось объехать почти всю Россию с лекциями по истории евангельского движения.

От автора. История евангельских христиан-баптистов захватила меня во время учёбы в Московской богословской семинарии ЕХВ. Я начал учиться в 1998 году с намерением всерьёз изучать богословие. Но по мере обучения я понял, что богословие, особенно систематическое, мне интересно, но не более того, а вот история меня поглотила всецело. В 1999 году я познакомился с Вальтером Завадским и исследователями, которые занимались сбором устных интервью у ветеранов евангельского движения, и мне предложили принимать в этом участие. Благодаря этим беседам я соприкоснулся с живой историей. Потом начались поиски архивных документов, в результате которых я написал две большие работы по истории ЕХВ в 1960-е годы, которые были опубликованы 12 лет назад и не потеряли своей актуальности до сих пор. В 2002 году с благословения Юрия Кирилловича Сипко я стал архивариусом Российского Союза ЕХБ.

Алексей Валерьевич Синичкин - Очерки по истории русского баптизма - Очерки по истории евангельских христиан-баптистов России

Grace Publishing International P.O. Box 2041, West Sacramento, CA 95691

2017, 274 с.

ISBN-13: 978-1-933508-69-6 (РУС.)

ISBN-10:1-933508-69-8 (РУС.)

Алексей Валерьевич Синичкин - Очерки по истории русского баптизма - Содержание

Откуда в России появились баптисты

И они пошли

Библия в российском братстве евангельских христиан-баптистов

Единство ради миссии

Купи истину

Сумка книгоноши

«Работай с помощью Господа!»

Кавалергард

Лорд на коленях

Яков Деляков и его работа на Дальнем Востоке Сестры

Особенности возникновения и формирования российского баптизма

Гражданская позиция и влияние евангельских христиан-баптистов на общество

Поместная церковь и Союз: исторический опыт ВСЕХ, ФСБ и ВСЕХБ

Интеллигенция и евангельское движение в России

Традиции молодёжного служения евангельских христиан-баптистов

История Общего Совета ЕХБ

История христианского образования в России

Евангельские христиане-баптисты в Великой Отечественной войне

Власть и служители церкви на этапе формирования ВСЕХБ (1944-1949 гг.)

Особенности архива Российского союза ЕХБ как конфессионального архива

История объединения евангельских христиан и баптистов в один Союз

История журнала «Баптист»

История журнала «Христианин»

Лукавые цифры

Примечания

Алексей Валерьевич Синичкин - Очерки по истории русского баптизма - Откуда в России появились баптисты

Откуда появились евангельские христиане? Кто такие баптисты? Откуда они в России?

История баптизма началась с того самого дня, когда 31 октября 1517 года монах Мартин Лютер повесил свои знаменитые 95 тезисов у входа в университетскую церковь в немецком городе Виттенберге. Считается, что именно с этого события началась Реформация, которая перевернула весь мир, ознаменовав собой начало новой исторической эпохи. Практически сразу же движение церковного обновления разделилось на два основных течения. Первое - так называемая «магистратская Реформация» - проводилось городскими советами, или магистратами. Основным устремлением этого течения была решимость выйти из-под власти Папы Римского и отказаться от явно небиблейских практик в церкви. Оно было достаточно умеренным, хотя благодаря государственному вмешательству в церкви возобновилась библейская проповедь, вновь зазвучало учение о благодати, были значительно упрощены обряды и т. д. Магистраты утвердили основные тезисы Реформации: только Христос, только Писание, только благодать, однако Церковь оставалась под эгидой государства.

Второе течение получило название радикальной Реформации. Это движение возникло в швейцарском городе Цюрихе в 20-х годах 16-го века. В мощном потоке радикальной Реформации было множество самых разнообразных течений. Общим у всех радикальных групп было отрицание крещения младенцев и, соответственно, утверждалось крещение по вере взрослых людей. Второе принципиальное отличие радикальной Реформации - требование полного разрыва с государственными структурами. Абсолютно чётко была озвучена идея о том, что Церковь и государство - абсолютно разные инстанции.

Церковь не может быть государственной, а государство не имеет права вмешиваться во внутренние дела Церкви, претендуя на власть над душами людей. Христиане должны быть во всём покорны государственной власти, кроме вопросов веры, где они подотчётны лишь Господу Богу. Реформаты-радикалы провозглашали, что государство не может диктовать, во что и как верить. Изначально и государственные властители, и религиозные деятели называли все подобные группы анабаптистами, то есть перекрещенцами, и очень жестоко боролись с ними, вплоть до смертной казни.

Анабаптистские группы были очень разнообразны. Выли мистики, которые со дня на день ожидали пришествия Христа и установления Царствия Божьего на земле. Некоторые из них даже пытались приблизить этот момент, сражаясь с оружием в руках. Были сухие рационалисты, отвергавшие всё непонятное в Библии, но были и центристы, которые старались следовать библейским путём. Именно эта группа впоследствии стала именоваться меннонитами.

В конце XVI века в Англии возникло движение людей, призывающих к святой жизни по стандартам, изложенным в Библии. Эти люди не стремились создать свою религиозную конфессию - они находились внутри государственной Церкви. Но их идеи оказались востребованными в обществе. Из-за призывов к нравственной чистоте жизни их назвали пуританами (от лат. purus - «чистый»). Именно пуритане заложили основу протестантской этики. Они очень много работали, были бережливыми, активно участвовали в политической жизни, воздерживались от всякого рода бесполезных развлечений и праздного времяпрепровождения. Пуритане активно участвовали в освоении Нового Света. Они были передовым отрядом буржуазных революций в Европе, заложивших основу новых общественных формаций, таких как парламент, новые экономические отношения (названные впоследствии капитализмом) и т. п.

Именно на рубеже Нового времени, когда передовые страны расставались с феодализмом, на стыке радикальной реформации и пуританства возникает новое религиозное движение, получившее название баптизма. Это произошло в 1609 году в голландском городе Амстердаме, где группа пуритан из Англии, познакомившись со взглядами меннонитов, формирует собственное вероучение. В основе этого учения лежит крещение по вере людей, переживших духовное обращение к Господу. Такое обращение характеризуется изменением образа жизни. Именно из крещённых по вере людей состоит баптистская община, или, как её называют, поместная церковь. В Святой Вечере или Причастии участвуют только крещённые по вере члены поместной церкви. Баптисты сразу же заявили об отделении Церкви от государства, но, в отличие от меннонитов, они с самого начала заняли активную позицию. Члены баптистских церквей занимали государственные посты и были боевыми офицерами, даже генералами. Из-за своей принципиальности долгое время баптисты были гонимы.

В России баптизм появляется во второй половине девятнадцатого века. Этому предшествовал целый ряд событий. Во-первых, появился Новый Завет на понятном русском языке, который стал распространяться по городам и весям. Было отменено крепостное право, что повлекло за собой появление людей нового типа - свободно мыслящих, предприимчивых, ведущих духовные поиски. В середине XIX века Россия разворачивается лицом к Западу и начинает заимствовать идеи Реформации, свободы и парламентаризма. Необходимо также отметить ещё одно обстоятельство: в конце XVIII века императрица Екатерина II приглашает на постоянное проживание в Россию немецких колонистов. Именно среди них в 1840-х годах начинается духовное пробуждение. Колонисты (а они были протестантами), помимо богослужебных собраний, начали читать Библию, собираясь по домам. Размышление над прочитанным привело их к созданию церковных общин из духовно возрождённых людей, которые начали креститься по вере. Это явление в России назвали штундизмом - от немецкого слова Stunde - час. Речь идёт о часе, который посвящался чтению Библии в кругу верующих. По законам того времени немцы не имели права обращать в свою веру православных людей, и поначалу они это и не делали.

Немецкие колонисты в России были замкнутым, закрытым обществом. Однако после отмены крепостного права появились украинские и русские работники, которые нанимались к колонистам на работу. Они присутствовали на этих собраниях, и постепенно из них образовались группы верующих.

Евангельские (или баптистские) церкви в России возникли почти одновременно в четырёх регионах. В 1867-м был крещён первый русский баптист, выходец из молокан Никита Воронин, который создал в Тифлисе русскую баптистскую церковь. В 1869 году на Украине принял крещение по вере Ефим Цимбал, который начал проповедовать Евангелие и уже через год сам крестил около семидесяти человек. В 1874 году начнётся евангельское движение среди петербургской аристократии. Начало ему положил английский проповедник лорд Редсток. Через его проповедь обратились русские аристократы - барон М. М. Корф, граф А. Бобринский, княгиня В. Гагарина, княгиня Ливен и др. Они развили широкую деятельность в самых различных направлениях. В 1879 году департамент внутренних дел России издал специальный циркуляр, которым легализовал русские баптистские церкви. Этот указ действовал довольно долго, хотя власть периодически вносила в него поправки, ограничивающие его действия.

В 1884 году различные течения объединились в Союз русских баптистов. Не все церкви носили такое название -многие предпочитали называть себя евангельскими. Именно поэтому в 1905 году было принято название «евангельские христиане-баптисты». Этот союз существует по сей день и носит название «Российский союз евангельских христиан-баптистов».

Период до 1905 года был очень сложным для русских евангельских христиан-баптистов. Власть всячески преследовала их за инакомыслие. Очень многие верующие были высланы за границу, осуждены на различные сроки, отправлены в ссылку. Только после царского манифеста о даровании свободы в 1905 году и специальных законов 1906 года деятельность евангельско-баптистских церквей в России была полностью узаконена.