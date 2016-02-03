Преподобный Максим Грек — русский святой греческого происхождения, чья роль в истории русской православной культуры и духовного просвещения была значительной не только в XVI столетии, но и в следующие века.

В 1988 г. он был причислен «к лику святых угодников Божиих для всероссийского церковного почитания» как «монах-аскет и учитель иноческого жития», «узник и страдалец многолетнего заточения», «духовный учитель», углубивший святоотеческую традицию.

Не угасало в веках его почитание как преподобного подвижника. Неизменным был интерес к нему со стороны ученых, исследователей не только в России, но и за рубежом. Посвященные ему монографии, не говоря уже о научных статьях, были изданы на французском, немецком, английском, итальянском, голландском языках.

Разные стороны его многогранного творчества изучены с разной степенью полноты. Оригинальным сочинениям уделялось больше внимания, чем переводам.

Не написана полная научная биография; восполнению этого пробела будет способствовать и издание основных Сказаний, посвященных его жизни и творчеству.

Их значение состоит не только в том, что они рассказывают о многих событиях и фактах жизни, особенно периода после осуждения 1525–1531 гг., почти не отраженного в документальных источниках. Сказания показывают отношение поколений к его личности, творчеству.

Взлет интереса к нему происходит в конце XVI в., в связи с учреждением патриаршества в России.

Синицына Нина - Сказания о преподобном Максиме Греке (XVI–XVII вв.)

М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. — 110 с. + вкл.

ISBN 5-7429-0232-8

Синицына Нина - Сказания о преподобном Максиме Греке (XVI–XVII вв.) - Содержание

Введение

I. Источники дляизучениябиографии преподобного Максима Грека

II. Сказание в составе корпуса сочинений преп. Максима Грека

§ 1. Собрания сочинений преп. Максима Грека как новый тип книги

§ 2. Сказание, написанное ок. 1587 г.

§ 3. Классификация списков Сказания

§ 4. Соотношение Пространной и Краткой редакций

§ 5. Автор Сказания

III. «Сказание извѣстно» (Достоверное сказание)

§ 1. Списки Сказания

§ 2. Соотношение между «Предисловием вкратцѣ» и Сказанием

§ 3. Автор Сказания

§ 4. Максим Грек в «Похвальном слове русским преподобным» Сергия Шелонина .

ТЕКСТЫ

Введение к публикации

I. Свидетельство троицкого монаха Селивана. 1524 г.

II. Свидетельство троицкого монаха Нила (Курлятева). 1552 г.

III. Сказание в составе корпуса сочинений преп. Максима Грека

III-1. Пространная редакция

III-2. Краткая редакция

IV. «Предисловие» — «Сказание» иеродиакона Исайи Каменчанина (ок. 1591 г.)

IV–1.Полный вид

IV–2. Краткий вид

V. Сказание в составе Миней Четьих священника Иоанна Милютина («Сказание извѣстно»)

Список сокращений

Синицына Нина - Сказания о преподобном Максиме Греке (XVI–XVII вв.) - Максим Грек

Личность и судьба преподобного Максима Грека находит отражение в памятниках разного происхождения и жанра. Прежде всего, это его собственные сочинения, поскольку сами они — факты творческой биографии; к тому же автор пишет (попутно, в разной связи) и о ряде событий своей жизни, как близких по времени, так и из далекого прошлого. При всей важности авторских воспоминаний, они все же недостаточны для воссоздания полноты биографии. Факты биографии описаны в различных прижизненных источниках — как документальных, так и нарративных. Их значительно больше для первого периода его жизни в России (1518–1525 гг.), а для периода после осуждения (1531–1555/56 гг.) они почти полностью отсутствуют, можно назвать лишь грамоты Александрийского патриарха Иоакима (4 апреля 1545 г.) и Константинопольского патриарха Дионисия II Ивану IV (июня 1546 г.) с просьбой о возвращении на Афон святогорского инока.

О месте рождения и родителях преподобного сообщает краткая заметка, сохранившаяся в одной из рукописей с его сочинениями. Хотя это относительно поздняя рукопись (конец XVI в.), но запись восходит, несомненно, к информации, переданной им самим, устной или даже письменно зафиксированной: Максимово Греково рождение от града Арты, от отца Мануила и матери Ирины — христиан, греков, философов.

Из записи следует, что его родители были образованными людьми. А далее в ней описано местоположение Арты по отношению к Царствующему граду КонстантинополюиИерусалиму—духовнымиполитическим центрам христианского мира. Названо даже количество дней пути к каждому из них, притом с точностью до половины дня, поэтому можно предположить, что преп. Максим посещал эти города. Дата его рождения в сохранившихся источниках отсутствует. На основе сопоставления косвенных показаний она определяется «около 1470 г.». Мирское имя по русским источникам неизвестно; в ряде западноевропейских и афонских источников упоминается Михаил (на Афоне Максим) Триволис; согласно гипотезе И. Денисова, достаточно аргументированной, это — будущий русский святой.

Записи в посольских книгах, донесения послов сообщают о маршруте движения русских посланцев на Святую Гору Афон и возвращении вместе с переводчиком. Посольство отправилось из Москвы в Царьград 15 марта 1515 г., на Афон были направлены с милостыней Василий Копыл и Иван Варавин, одна из грамот содержала просьбу о присылке «переводчика книжново, на время». На Афон из Константинополя отправился один Василий Копыл весной 1516 г., перед Пасхой, а выехал уже в июне вместе с переводчиком. Русское посольство выехало из Константинополя в мае 1517 г., долго задержалось в Кафе, и лишь в феврале, в Москве было получено сообщение Василия Шадрина из Крыма, в котором (впервые в русских источниках) упомянут «Максим старец»: «Да едет, государь, со мною Копыл и Варавин, а с ними, государь, едут митрополит сам — друг от патриарха изо Царя-града, да из твоего, государь, монастыря от Пантелеймона святого едет Савва проигумен, а из Вартопеда, государь, едет к тебе, государю, Максим старец сам третей...». Речь идет о посольстве Константинопольского патриарха Феолипта I в составе митрополита Зихнинского (Янинского) Григория и священнодиакона Дионисия. Привезенные посольством грамоты хранились как в посольском архиве («греческая» посольская книга № 1, грамоты великому князю Василию III), так и в митрополичьей канцелярии (митрополиту Варлааму).

В грамоте Василию III из Ватопеда сообщается о посылке к нему «возлюбленнаго брата нашего Максима, искусна суща и пригожа к толкованию и преведению всяких книг церковных и глаголемых елинских, понеже от юноскиа младости в сих возрасте ученияхъ...» (конец грамоты не сохранился). В грамоте игумена Ватопеда Анфимия полнее: «честнеишаго брата нашего Максима, еже из нашея священныя обители Ватопеди, аки искусна божественному писанию и пригожа на сказание всякых книгъ, и церковных и глаголемых елиньскых, понеже от младыя юности в сих възрасте и сим наказася добродѣтелнѣ, и не яко иныи нѣкии многыми почитанми токмо; посылает же того нашим произволением и хотением. Но убо языка не вѣсть русскаго, разве греческаго и латынскаго, надѣем же ся, яко и русскому языку борзо навыкнет». Общерусские летописи в статье «О Григории митрополитѣ и о святогорскихъ старцѣхъ» сообщают о прибытии в Москву греческого посольства и «старца» Максима Грека 4 марта 1518 г., об их приеме «с великою честию»; Василий III «повелѣ имъ пребыти» Чудове монастыре, «питая их и доволя всякими потребами от своея царския трапезы».