Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Синило - Библия как феномен

Галина Синило - Библия как феномен культуры и литературы
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Книги "Библия как феномен культуры" заведующей кафедры культурологии гуманитарного факультета Белорусского Государственного Университета Галины Синило. Книги на белорусском языке.

Синило Г. В. Библия как феномен культуры и литературы. Часть 1. Духовный и художественный мир Торы. Книга Бытие

Книга посвещена одному из первоисточников европейской и мировой цивилизации - Библии, которая объединила три монотеистических религии - иудаизм, христианство и ислам. В первой части задуманной серии впервые в Беларуси рассматриваются в оригинале и исследуются с филологическогй, философской, культурологической, религиоведческой точек зрения тексты Торы, или Пятикнижие Моисеево - первой книги библейского канона - Книги Бытия.

Сініла Г. В. Біблія як феномен культуры і літаратуры. Ч. I. Духоўны і мастацкі свет Торы: Кніга Быцця

Г. В. Сініла. — Мн.: Бел. навука, 2003. — 451 с. ISBN 985-08-0578-1.
Кніга прысвечаная адной з першакрыніцаў еўрапейскай і сусветнай цывілізацыі — Бібліі, якая з'яднала тры монатэістычныя рэлігіі — іудаізм, хрысціянства, іслам. У першай частцы задуманай серыі ўпершыню ў Беларусі разглядаюцца ў арыгінале і даследуюцца з філалагічнага, філасофскага, культуралагічнага, рэлігіязнаўчага пунктаў гледжання тэксты Торы, або Пяцікніжжа Майсеева, і перадусім — першая кніга біблейнага канону — Кніга У-Пачатку (Кніга Быцця).

Сініла Г. В. Біблія як феномен культуры і літаратуры. Ч. I. Духоўны і мастацкі свет Торы: Кніга Быцця - СВЯТЛО БІБЛІІ

Кніга, роўная Сусвету

О Книга Книг! Кто не изведал В своей изменчивой судьбе, Как ты целишь того, кто предал Свой утомленный дух тебе.
В. Я. Брусаў. Біблія
Лацінская прымаўка гаворыць: «Habent sua fata ІіЬеІІі» («Кнігі маюць свой лёс»).
Гэта так, але ёсць кнігі, якія не толькі маюць свой асаблівы лёс, але і самі становяцца лесам, вызначаюць шляхі цывілізацыі і культуры.
Да такіх найвялікшых кніг у гісторыі чалавецтва належыць Біблія — Першакніга еўрапейскай цывілізацыі. Дакладней, яна з'яднала многія культуры, і значэнне яе больш шырокае, чым толькі быць падмуркам культуры Еўропы. Біблія нездарма атрымала вызначэнне «Кніга кніг». I гэта не толькі прамое указание на тое, што ў яе склад увайшло шмат розных кніг (грэчаскае слова Ві(Шсс — бібліа — і значыць, як вядома, «кнігі»), але і падкрэсліванне асаблівага яе статусу, асаблівай ролі ў жыцці мільёнаў людзей розных часоў і народаў: Кніга над усімі кнігамі, найвышэйшая Кніга, найслыннейшая Кніга.
Сам выраз «Кніга кні» склаўся, несумненна, пад уплывам біблейнага стылю, адпаведна якому такое злучэнне-паўтор двух назоўнікаў альбо прыметнікаў, адзін з якіх стаіць у адзіночным, а другі — у множным ліку, азначае найвышэйшую ступень якасці («раб рабоў», «нябёсы нябёсаў», «цар цароў», «Святая Святых», «Песня Песняў», «марнасць марнасцяў» і г. д.).
Няма іншай кнігі, якую б столькі разоў перакладалі, так часта выдавалі і так шмат чыталі на працягу стагоддзяў і нават тысячагоддзяў. Біблія перакладзеная амаль што на дзве тысячы моваў свету. Паводле статыстыкі, кожны год з'яўляюцца два-тры новыя пераклады, і кожны раз гэта сур'ёзнае выпрабаванне для той ці іншай мовы: як здолее яна перадаць духоўнае, мастацкае і — адпаведна — моўнае багацце біблейнага тэксту. Для многіх моваў і культураў пераклад Бібліі быў пачаткам станаўлення і ста-лення літаратурнай мовы, традыцыі прыгожага пісьменства.
Так, напрыклад, адбылося з нямецкім перакладам Марціна Лютэра ці з англійскім так званым каралеўскім перакладам — «перакладам караля Якава (Джэймса)», што быў зроблены англійскімі святарамі і навукоўцамі ў XVII ст. па загаду караля. Вялікае значэнне ў фарміраванні нацыянальнай культуры мелі пераклады і выданні кніг Бібліі, зробленыя Францыскам Скарынам. Біблія нязменна ўзначальвае ў «Кнізе рэкордаў Гінэса» спіс самых высокатыражных кніг, пакідаючы далека за сабою найпапулярнейшыя прыгодніцкія раманы і славутыя бестсэлеры, а таксама творы ўсялякіх «класікаў» розных палітычных «ізмаў».
I гэта вельмі суцяшальна, бо ёсць надзея, што чалавецтва не зойдзе канчаткова ў тупік, знойдзе выйсце ў самай цяжкай сітуацыі, калі будзе вызначаць і выпраўляць свой шлях ў адпаведнасці з вялікімі ідэаламі, што дадзеныя ў Адвечнай Кнізе. Няма больш такой кнігі, да якой звярталіся б так часта людзі ў пошуках суцяшэння і маральнай апоры, як няма болыи такой кнігі, якая б на працягу такога доўгага часу натхняла паэтаў, музыкантаў, мастакоў. Нездарма вялікі Гётэ некалі казаў, што мастаку ў гэтым жыцці патрэбныя толькі дзве кнігі — Прырода і Біблія.
Рускі паэт Валерый Брусаў, звяртаючыся да Бібліі, пісаў: «Какой поэт, какой художник // к тебе не приходил любя? // Еврей, христианин, безбожник — // все, все учились у тебя...»

Синило Г. В. Библия как феномен культуры и литературы. Часть 2. Духовный и художественный мир Торы. Книга Исход

Γ. Β. Сініла. БiБЛIЯ ЯК ΦΕΗΟΜΕΗ КУЛЬТУРЫ Ι ЛІТАРАТУРЫ
Частка ІІ
ДУХОЎНЫ I МАСТАЦКІ СВЕТ ТОРЫ
Кніга Зыходу
Мінск «Беларуская навука» 2004

У гэтай кнізе будзе працягнута гаворка пра кнігу, якая стала падмуркам і апірышчам еўрапейскай цывілізацыі і якую часта вызначаюць, карыстаючыся асабліваю моваю самой гэтай кнігі, як Кнігу кніг — Біблію. Дакладней, Біблія з'яўляецца фундаментам не толькі еўрапейскай, пераважна хрысціянскай, цывілізацыі і культуры, але і культуры яўрэйскай, або іудзейскай.
У гэтай якасці Кніга кніг і пачала свой шлях у гісторыі культуры — спачатку ў вуснай традыцыі яўрэйскага народа (прыблізна з пачатку 2-га тыс. да н. э.), а потым і ў форме пісьмовай (першыя запісы — на мяжы XIII—XII стст. да н. э.). Канон яўрэйскай Бібліі, або Танаха (зычныя літары — ТНХ — адсылаюць да назваў трох частак канона: Τόρά — «Закон», Нэвіім — «Прарокі», KemyeiM — «Пісанні»), быў зафіксаваны на пісьме паміж XIII і II стагоддзямі да н. э., а канчаткова кананізаваны ў II ст. н. э. (так званая Масарэцкая Біблія, або Масора).

История файлов


26/01/2013 - расположена вторая часть книги

18/05/2014 - добавлена первая часть книги

Views 1 458
Rating 5.0 / 5
Added 19.05.2017
Author salavejka
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books