Все свершающееся и уходящее великий австрийский поэт ХХ в. Райнер Мария Рильке сравнил с бегущими и меняющимися облаками, стремящимися к древней прародине, к истокам. И даже смерть воспринималась им как возвращение к началу начал. Как любой великий поэт, он мыслил культурами, тонко знал и чувствовал облики далеких ушедших миров, отсветы которых озаряют вселенную. Ибо уходят, сменяя друг друга, цивилизации, но остается то, что не подвержено тлению, не подвластно разрушению, - Слово. Поэтому так весомо и безусловно сказанное Р.М. Рильке в финале Сонета XIX из цикла «Сонеты к Орфею»: «Но песня - легка и летит сквозь века // светло и победно». Именно Слово сохранило для нас дыхание исчезнувших миров, спрессовало думы и чаяния ушедших поколений, без опыта которых невозможным было бы наше сегодня. Слово - воплощение прапамяти, живой связи времен. Великий предшественник и учитель Рильке Фридрих Гёльдерлин, которого сам Рильке и известный немецкий мыслитель ХХ в. М. Хайдеггер считали воплощением самого духа поэзии, писал:

Немалому с утра, с тех пор как Словом

Мы стали и узнали друг о друге,

Все научились; но мы скоро станем Песней.

Свиток времен, развертываемый Духом, -

Вот знаменье, что связь нерасторжима

Меж ним и силами природы.

(Праздник мира. Перевод Е. Эткинда)

А в другом гёльдерлиновском тексте - гимне «У истоков Дуная» говорится: «С Востока Слово пришло к нам...» (перевод В. Микушевича). Откуда же пришло Слово? Где и когда впервые родились поэзия, литература? Долгое время (практически до начала XIX в.) древнейшими образцами художественной словесности считали произведения древнегреческой литературы. И поныне Древность ассоциируется в массовом сознании с греками и римлянами, а слово «античный» навсегда связано с культурой Древней Греции и Древнего Рима. Однако наряду с западноевропейской (греко-римской) античностью существовала (и существует) восточная античность. Параллельно с греческой и римской культурами развивались египетская, ассиро-вавилонская, финикийская, древнеиранская (персидская), древнееврейская, древнеиндийская, древнекитайская культуры, и многие из них оказали не меньшее, чем античная культура, влияние на современную цивилизацию. Но время возникновения и живого функционирования этих культур различно, как различны, при всех чертах типологического сходства, их миросозерцание и внутренние закономерности развития.

По мере изучения культур Древнего мира, представляющего первую гигантскую фазу общечеловеческой культуры (за ней последуют Средневековье и Новое время), выяснилось, что за этим относительно хорошо изученным классическим периодом скрывается мир еще более древний, который известный исследователь Древнего мира Н.И. Конрад назвал Прологом ко всей последующей культуре. Этот архаический Пролог стал по-настоящему доступен для исследования лишь в ХХ в., причем некоторые культуры, пройдя положенный им срок развития, остались в рамках «старого» Древнего мира (шумерская, хетто-хурритская, крито-микенская, культура иньских китайцев и индийцев бассейна Инда), другие же продолжили свое развитие в пределах «нового», классического Древнего мира (египетская, ассиро-вавилонская, финикийская), уступив первые роли культурам более молодых народов, вышедших на авансцену истории (древнегреческая, древнеиранская, древнееврейская, римская, культура индийцев бассейна Ганга, культура чжоуских китайцев).

Галина Вениаминовна Синило - История мировой литературы. Древний Ближний Восток : учебное пособие

Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 456 с.

ISBN 978-985-06-2412-3

Галина Вениаминовна Синило - История мировой литературы. Древний Ближний Восток : учебное пособие - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЕГИПЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Новое открытие Египта

«Книга лучше расписного надгробья...»

Особенности египетской мифологии

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА (XXX-XXII вв. до н.э.)

Ритуально-магическая поэзия и автобиографические надгробные надписи

Дидактика и афористика

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНЕГО ЦАРСТВА (XXII-XVI вв. до н.э.)

«Роман ХХ в. до н.э.» («Рассказ Синухе»)

Первая робинзонада («Потерпевший кораблекрушение»)

Первый сказочный свод («Сказки папируса Весткар»)

Религиозные гимны и религиозно-философская поэзия

Дидактическая литература

ЛИТЕРАТУРА НОВОГО ЦАРСТВА (XVI-VIII вв. до н.э.)

Историко-культурная ситуация II Переходного периода и начала новой эпохи

«Бог единственный, нет другого, кроме тебя!» (Реформа Эхнатона и монотеизм Моисея)

Правление Рамессидов и библейская история

«Книга мертвых» и идея загробного воздаяния

Сказки немифологического содержания с мифологическим подтекстом

Сказки и повествования исторического характера

Любовная лирика

ЛИТЕРАТУРА ДЕМОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (VIII в. до н.э. - III в. н.э.)

ШУМЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Открытие исчезнувшей цивилизации. Мир из глины и тростника

Специфика шумерских текстов и принципы их классификации. Исторические надписи и хроники

Особенности шумерской мифологии. Космогонические и этиологические сказания

Мифологические сказания об Инанне и Думузи

Первая легенда о райском саде

Миф о сотворении человека и сказания о бедствиях людей

Рождение героического эпоса

Лирические жанры

Тексты Эдубы

АККАДСКАЯ (ВАВИЛОНСКАЯ И АССИРИЙСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА

Синтез двух культур и литератур

Особенности аккадской (вавилонской) мифологии. Космогоническая поэма «Энума элиш» («Когда вверху...»)

Сказания о бедствиях людей и гибели Вселенной

Героический эпос

Лирические жанры

Дидактика, афористика, исторические надписи

ХЕТТО-ХУРРИТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Открытие хетто-хурритской культуры

Хурритская литература в хеттской адаптации

Литература несийского периода и Древнехеттского царства

Хеттская литература Среднего и Нового царств (XV-XIII вв. до н.э.)

ХАНААНЕЙСКО-ФИНИКИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ханаан и Финикия на перекрестке культур

Специфика ханаанейской мифологии

Угаритский героический и мифологический эпос

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ