Синьяк Поль - От Делакруа к неоимпрессионизму

Неоимпрессионистами называются художники, которые ввели и начиная с 1886 года развивали технику так называемого разделения (la division), пользуясь приемом оптического смешения тонов и цветов. Эти художники, которые придерживались неизменных законов искусства: ритма, чувства меры и контраста, пришли к новой технике, желая достигнуть наибольшей силы света, колорита и гармонии, что им казалось невозможным ни при каком другом способе. Как и всякие новаторы, они вызвали изумление и негодование публики и критики, упрекавшей их за странную технику, из-за которой якобы погибал талант, если он и был.

Здесь мы попытаемся не защищать заслуги этих художников, но доказать, что их метод, подвергшийся такому осуждению, это метод традиционный и логично вытекает из прошлых методов, что этот метод уже предчувствовал и почти сформулировал Эжен Делакруа и что живопись неизбежно должна была к нему прийти после метода импрессионистов. Нужно ли говорить, что мы не собираемся сравнивать неоимпрессионистов с их знаменитыми предшественниками? Но мы хотим показать, что неоимпрессионисты имеют право ссылаться на наставления этих мастеров красок и света и являются их продолжателями.

Может показаться излишним излагать живописную технику. Казалось бы, что о художниках нужно судить исключительно по их произведениям, а не по их теориям. Но ведь на неоимпрессионистов особенно нападают именно за их технику; считают, что они заблудились в бесплодных исканиях; осуждают главным образом их фактуру, не рассматривая серьезно сами произведения; обращают внимание не на результат, а на средства исполнения. Поэтому мы разрешаем себе выступить в защиту их способа выражения и показать, что он логичен и плодотворен. Мы надеемся, что поможем зрителю подойти к произведениям этих художников без предвзятого мнения, ведь если какая-либо техника не может дать таланта художнику, то она и не может отнять таланта у того, кто находит в ней лучшее средство выразить свои чувства и желания. Мы сможем показать, что и упреки и критика, направленные против неоимпрессионистов, тоже традиционны и обрушивались в свое время на их предшественников, как, впрочем, и на всех художников, которые вводили новый способ изображения.

Синьяк Поль - От Делакруа к неоимпрессионизму

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 96 с.

ISBN 978-5-534-15443-6

Синьяк Поль - От Делакруа к неоимпрессионизму - Содержание

От переводчика

Предисловие

Гпава І Доказательства

Глава ІІ-IV

Глава V Раздельный мазок

Глава VІ Краткое изложение трех достижений

Глава VІІ Свидетельства

Глава VІІІ Воспитание глаза

Приложение. О законах цветов