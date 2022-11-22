Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы
Завоевания Александра Македонского положили начало новой исторической эпохе в областях вокруг Средиземного моря. Иудеи, жившие в Палестине и диаспоре, оказались включены в ареал распространения греческого языка и литературы. Период утверждения «эллинской» культуры на территории всего Ближнего Востока определяется как эпоха «эллинизма». Для Сирии и Палестины она берет свое начало в 332 г. до Р. Х., когда эти области были завоеваны Александром и превратились в одну из провинций его империи. Иудейская диаспора, в которой основным языком общения становится греческий, оказалась в большей мере затронута эллинизацией, чем Палестина. В Палестине попытки насаждения греческой культуры и образа жизни привели к мощной волне сопротивления со стороны традиционно настроенных слоев еврейского общества, которое превратилось в борьбу одновременно и за национальную, и за культурную независимость. Маккавейское восстание 167-141 гг. завершилось появлением независимого Хасмонейского государства, просуществовавшего с 141 г. по 63 г., после чего над Иудеей установилась власть римлян.
В эллинистический период и те слои иудейского общества, которые были склонны принимать греческий образ жизни, и те, кто выступал против него, так или иначе находились под влиянием «эллинской» культуры и ориентировались на нее. Разделение на симпатизирующих греческому образу жизни и отвергающих его сохраняло свою актуальность ко времени возникновения христианства. Ярким примером сочетания иудейской религиозной традиции и греческой нравственной философии служат сирийские сентенции Менандра, перевод которых приводится в данном сборнике. Составленные в Александрии в конце I в. до Р.Х., они доносят как положения иудейского Закона, так и общие нравственные нормы, знакомые нам по греческим сборникам философских сентенций, преподнося то и другое в органическом единстве.
Иудейская война 66-70/74 гг. по Р. Х. и разрушение Иерусалимского храма в 70 г. служат если не окончанием, то началом конца эпохи эллинизма в иудаизме — разрывом с межзаветной эпохой и началом раввинистического периода становится восстание Бар Кохбы в 132-135 гг. Эсхатологические ожидания, разбуженные в период между 70 и 132 гг., находят выражение в таких литературных памятниках, как 2Бар и 4Эзр. В это время раннехристианские и иудейские религиозные представления еще сохраняют связь между собой, так что возникшая в данный период литература, «дополняющая» Еврейскую Библию, служит в равной мере источником по истории раннего христианства и межзаветного иудаизма.
Ю. Н. Аржанов - Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы: Апокрифические псалмы Давида, Апокалипсис Баруха, Сентенции Менандра
СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2011. — 240 с.
ISBN 978-5-86007-675-4
Ю. Н. Аржанов - Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы: Апокрифические псалмы Давида, Апокалипсис Баруха, Сентенции Менандра - Содержание
Предисловие
Апокрифические (сирийские) псалмы Давида Введение
1. Псалмы в еврейской и греческой традициях
2. Апокрифические псалмы в сирийской традиции
3. Замечания к русскому переводу
Пять апокрифических псалмов
151 [Сир. I]
152 [Сир. IV]
153 [Сир. V]
154 [Сир. II]
155 [Сир. III]
Заключение
Приложение
151-й псалом, еврейская версия (11Q5 28.3—14)
Сирийский апокалипсис Баруха
Введение
1. Фигура Баруха в истории иудаизма и христианства
2. Текст 2Бар
3. 2Бар как литературное произведение
4. Богословие 2Бар
5. Замечания к русскому переводу
Книга откровения Баруха сына Нерии
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Сирийские сентенции Менандра
Введение
1. Античные гномологии
2. Сирийские сентенции Менандра
3. Замечания к русскому переводу
Мудрец Менандр сказал
Флорилегий
Эпитома
Приложение
Сопоставительные таблицы номеров сентенций СирМен
Список сокращений
Избранная библиография
Общий указатель
спасибо
очень ценное издание. и уже есть в клубе