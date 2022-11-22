Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы

Завоевания Александра Македонского положили начало новой исторической эпохе в областях вокруг Средиземного моря. Иудеи, жившие в Палестине и диаспоре, оказались включены в ареал распространения греческого языка и литературы. Период утверждения «эллинской» культуры на территории всего Ближнего Востока определяется как эпоха «эллинизма». Для Сирии и Палестины она берет свое начало в 332 г. до Р. Х., когда эти области были завоеваны Александром и превратились в одну из провинций его империи. Иудейская диаспора, в которой основным языком общения становится греческий, оказалась в большей мере затронута эллинизацией, чем Палестина. В Палестине попытки насаждения греческой культуры и образа жизни привели к мощной волне сопротивления со стороны традиционно настроенных слоев еврейского общества, которое превратилось в борьбу одновременно и за национальную, и за культурную независимость. Маккавейское восстание 167-141 гг. завершилось появлением независимого Хасмонейского государства, просуществовавшего с 141 г. по 63 г., после чего над Иудеей установилась власть римлян.

В эллинистический период и те слои иудейского общества, которые были склонны принимать греческий образ жизни, и те, кто выступал против него, так или иначе находились под влиянием «эллинской» культуры и ориентировались на нее. Разделение на симпатизирующих греческому образу жизни и отвергающих его сохраняло свою актуальность ко времени возникновения христианства. Ярким примером сочетания иудейской религиозной традиции и греческой нравственной философии служат сирийские сентенции Менандра, перевод которых приводится в данном сборнике. Составленные в Александрии в конце I в. до Р.Х., они доносят как положения иудейского Закона, так и общие нравственные нормы, знакомые нам по греческим сборникам философских сентенций, преподнося то и другое в органическом единстве.

Иудейская война 66-70/74 гг. по Р. Х. и разрушение Иерусалимского храма в 70 г. служат если не окончанием, то началом конца эпохи эллинизма в иудаизме — разрывом с межзаветной эпохой и началом раввинистического периода становится восстание Бар Кохбы в 132-135 гг. Эсхатологические ожидания, разбуженные в период между 70 и 132 гг., находят выражение в таких литературных памятниках, как 2Бар и 4Эзр. В это время раннехристианские и иудейские религиозные представления еще сохраняют связь между собой, так что возникшая в данный период литература, «дополняющая» Еврейскую Библию, служит в равной мере источником по истории раннего христианства и межзаветного иудаизма.

Ю. Н. Аржанов - Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы: Апокрифические псалмы Давида, Апокалипсис Баруха, Сентенции Менандра

СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2011. — 240 с.

ISBN 978-5-86007-675-4

Ю. Н. Аржанов - Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы: Апокрифические псалмы Давида, Апокалипсис Баруха, Сентенции Менандра - Содержание

Предисловие

Апокрифические (сирийские) псалмы Давида Введение

1. Псалмы в еврейской и греческой традициях

2. Апокрифические псалмы в сирийской традиции

3. Замечания к русскому переводу

Пять апокрифических псалмов

151 [Сир. I]

152 [Сир. IV]

153 [Сир. V]

154 [Сир. II]

155 [Сир. III]

Заключение

Приложение

151-й псалом, еврейская версия (11Q5 28.3—14)

Сирийский апокалипсис Баруха

Введение

1. Фигура Баруха в истории иудаизма и христианства

2. Текст 2Бар

3. 2Бар как литературное произведение

4. Богословие 2Бар

5. Замечания к русскому переводу

Книга откровения Баруха сына Нерии

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Часть 7

Сирийские сентенции Менандра

Введение

1. Античные гномологии

2. Сирийские сентенции Менандра

3. Замечания к русскому переводу

Мудрец Менандр сказал

Флорилегий

Эпитома

Приложение

Сопоставительные таблицы номеров сентенций СирМен

Список сокращений

Избранная библиография

Общий указатель