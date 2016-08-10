Предметом исследования в данной работе является анализ влияния православия на формирование в российском обществе институтов власти, стратификационной структуры и становление гражданского общества. Перед автором стояло несколько последовательных и взаимосвязанных задач. Следовало определить теоретические и методологические основания изучения влияния православия на политические институты в России.

Для этого необходимо было обратиться к работам ведущих отечественных и зарубежных исследователей, обобщить их теоретические подходы к изучению роли религии и анализу религиозной ситуации и использовать данный инструментарий для определения влияния православия на российское общество, в частности изучения православия как инструмента легитимации институтов власти.

Важно было рассмотреть влияние социальных норм и практик православия на становление гражданского общества в России, его элементов и структуры; описать и проанализировать институционали-зацию различных форм социальной активности объединений православных верующих, их место в структуре гражданского общества, выявить характер и особенности их деятельности.

Эмпирическую базу предлагаемой вниманию читателя работы составили данные социологических, социально-политических, социокультурных и иных исследований, проводившихся в стране за последние годы; данные официальной статистики; документы государственных и церковных органов; выступления и интервью общественных, политических и религиозных деятелей; материалы средств массовой информации; данные центров изучения общественного мнения.

Методология исследования носит комплексный характер. Автор стремился опираться на совокупность методов, используемых при изучении религии.

Основными теоретико-методологическими источниками работы стали идеи, разрабатываемые в трудах современных российских и зарубежных философов, социологов, политологов. Исследование влияния православия на институты власти и гражданского общества опирается на известные в современной отечественной и зарубежной науке концепции, принципы и методы исследования, разрабатываемые религиоведами, богословами и историками религии.

Ситников А. В. - Православие, институты власти и гражданского общества в России

СПб.: Алетейя, 2012. - 248 с.

ISBN 978-5-91419-663-6

Алексей Ситников - Православие, институты власти и гражданского общества в России - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА ОБЩЕСТВО И ИНСТИТУТЫ ВЛАСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Легитимирующая функция религии

Особенности религиозной ситуации в российском обществе

Религия и ценности общества

ГЛАВА 2. ПРАВОСЛАВИЕ В СТАНОВЛЕНИИ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ И СТРАТИФИКАЦИИ

Влияние воцерковленности на социально-политическое сознание

Православие в легитимации институтов власти

Православие и социальная структура общества

ГЛАВА 3. ПРАВОСЛАВИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Принцип симфонии в современном обществе

Православный приход и иные объединения верующих: формы деятельности и социальные функции

Православие, солидарность и гражданское общество

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ПУТЬ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ

ЛИТЕРАТУРА

Алексей Ситников - Православие, институты власти и гражданского общества в России - Предисловие

В конце XX - начале XXI вв. в России произошли значительные социально-политические перемены, прежде всего — трансформация институтов власти и существенные изменения социальной структуры общества. В конце 1980-х - начале 90-х гг. были предприняты попытки либерально-демократических преобразований. Большинство граждан были тогда убеждены в ценности демократии, разделяли представления о ней как о наиболее эффективной и стабильной форме правления. Образцом общественного устройства считалась западная модель.

Однако через некоторое время постепенно процесс демократизации в России стал сворачиваться. В 2000-х гг. в политическом пространстве все отчетливее стала проявляться «вертикаль власти», а ее очертания — обретать знакомые черты, характерные для России на протяжении веков: единая вершина властной пирамиды, а вокруг нее — политические институты, играющие вспомогательную роль. Единый центр власти, при котором исполнительная, законодательная и судебная ветви играют лишь функциональную роль, существовал и во времена Российской империи, и в Советском Союзе. В последнее время в обществе снова стал актуальным вопрос демократизации, появления открытой конкурентной модели политической жизни, конкурентных выборов президента и парламента.

О демократии и возможных путях ее построения написано множество книг и статей. Эта тема продолжает оставаться крайне актуальной и интересовать ученых, политиков, общественных деятелей. Но демократия не сводится только к системе политического правления, она включает и определенные мировоззренческие подходы к отношениям между людьми, этические, философские и иные основания человеческого существования. Почему в одних странах демократизация начинается раньше и проходит успешнее, чем в других? Почему одни народы сами начинают постепенную демократизацию, а другие все время ищут сильного правителя? Какие связи существуют между культурно-ценностными факторами и вероятностью установления и сохранения демократических режимов?

При изучении процессов демократизации важно уделять внимание не только созданию демократических институтов, но также анализу ее культурных и иных предпосылок. Конкурентная политическая система, уважение к правам человека и культура политического участия предполагают определенную систему суждений о природе человека и общества. Родиной демократии является Запад, а те страны, которые демократизировались позже, находились под значительным влиянием западной культуры. Давно замечено, что христианство и демократия были исторически связаны. Либеральная демократия возникла в европейской культуре на основе христианских нравственных ценностей. Демократическое устройство общества, концепция прав и свобод человека появились там, где звучали известные слова из Нового Завета: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф 20:25).

Если в западной науке роль христианства (протестантизма и католицизма) на становление институтов власти и гражданского общества подробно изучена, то в отечественной гуманитарной науке осмысление роли и места религиозного фактора в этих процессах только начинается. Эта тема активно обсуждалась в публицистике, однако в научных публикациях данная роль остается пока недостаточно раскрытой.

Россия и другие европейские страны, в истории и культуре которых важное место занимает православие, в конце 80-х годов XX в. предприняли попытку демократических преобразований. Но вскоре послышались голоса тех, кто считает православие и демократию несовместимыми, полагает, что православная цивилизация не приемлет возникшие в лоне западноевропейской цивилизации либерально-демократические ценности. Действительно ли демократия противоречит самобытной национальной культуре России, не укоренена в российском контексте, не соответствует его духу? Насколько совместимы православие и демократия? Или православное мировоззрение полностью отвергает принципы конкурентной политической системы?

Хотя российское общество сегодня в подавляющей степени секуляризовано, среди различных факторов, обуславливающих воспроизведение традиционных для России властных отношений, религиозный остается значимым. Религия и сегодня оказывает существенное влияние на социально-политические ценности, продолжает играть важную роль в сфере политических символов. Для понимания успехов, неудач и направленности трансформаций базовых институтов общества, сдвигов в социальной и политической сферах важно проанализировать роль религии, и прежде всего — православия. Православие в течение веков играло ключевую роль в формировании традиционных властных отношений и специфики отношения к власти в России. Влияние православия на механизм возникновения институтов власти и структуру российского общества пока недостаточно изучено. Несмотря на значительное число работ, посвященных изучению процессов социально-политической трансформации России, систематического и развернутого анализа влияния православия на эти процессы не существует. Поэтому восполнение этого пробела является актуальной задачей исследователей.

Большой вклад в исследование религии внесли русские философы Н. А Бердяев, Б. П. Вышеславцев, В. В. Зеньковский, И. А. Ильин, Н. О Лососий, Д. М. Мережковский, В. В. Розанов, В. С. Соловьев, С. Н. Трубецкой, П. А. Флоренский, С. Л. Франк, А. С. Хомяков, П. Я.Чаадаев. В период становления российской социологии в дореволюционной России изучению социальной роли религии уделялось большое внимание представителями основных школ и направлений социальной мысли — от П. Л. Лаврова и Б. Н. Чичерина до М. М. Ковалевского и П. А. Сорокина.

Вопросы влияния православия на институты власти затрагивали в своих трудах Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, К. Д. Кавелин, П. Н. Милюков, С. Н. Булгаков и др. Однако эта традиция была прервана в 1920-х гг. В советской научной литературе объективное изучение религии было затруднено, так как господствовавшая в стране идеология оценивала роль религии как реакционную, враждебную социализму. Лишь в послесоветские десятилетия были опубликованы содержательные труды, в которых религия стала предметом научного изучения.

Отметим работы таких российских исследователей, как В. И. Гараджа, А. П. Забияко, Н. Н. Зарубина, Ю. А. Кимелев, А. Н. Красников, К. Н. Костюк, Ю. А. Левада, В. В. Локосов, Л. Н. Митрохин, М. П. Мчед-лов, Ф. Г. Овсиенко, М. Г. Писманик, Ю. Ю. Синелина, М. А. Тарусин, В. Ф. Чеснокова, Т. В. Чумакова, И. Н. Яблоков и др. Среди отечественных ученых, занимающихся анализом интересующих нас факторов общественных изменений, также необходимо назвать В. В. Бибихина, О. Ю. Васильеву, А. М. Верховского, А. Б. Зубова, о. А. Кураева, А. И. Кырлежева, С. Л. Meзенцева, А. Ю. Мельвиля, А. С. Панарина, А. М. Салмина, М. М. Шахнович, М. О. Шахова, В. К. Шохина, С. Б. Филатова и др.

Тема влияния религии как социального института на социальные изменения исследовалась в работах многих зарубежных философов, историков и социологов. Этими проблемами занимались такие авторы как Р. Белла, П. Бергер, П. Бурдье, М. Вебер, М. Дюверже, Э. Дюркгейм, Л. Зидентоп, Г. Зиммель, B. Зомбарт, Р. Инглхарт, X. Йоас, X. Казанова, С. Липсет, Т. Лукман, Н. Луман, К. Марш, Г. Спенсер, Р. Пайпс, Т. Парсонс, Э. Продрому, Ф. Фукуяма, C. Хантингтон, Ф. Хабермас, М. Элиаде, X. Яннарас.

За последнее десятилетие изучению влияния религиозного фактора на социально-политические изменения были посвящены многочисленные работы. Во многих зарубежных исследованиях, посвященных социальным политическим институтам в России, уделяется особое внимание влиянию на них православия. Дж. Биллингтон отмечает, что «проблема соотношения православия и демократии в России едва ли не самая важная для выбора ее пути».

Православные ареалы не смогли развить в себе институциональные противовесы централизованной власти. Взаимосвязь между русским православием и расположенностью к авторитаризму в подавляющем большинстве западных исследований считается очевидной, утверждается, что православие препятствует восприятию гражданами России возникших в западноевропейской цивилизации либеральных ценностей и демократических институтов.

Между тем у православия и западных христианских конфессий одинаковые базовые нравственные нормы и основные догматические положения. Это определено единым истоком вероучения: священными книгами и историей древней Церкви. Общие смыслы, связи, взаимодействие в течение веков православия и западных конфессий определили то, что Россия осознает себя частью западного мира, хотя и особой частью. Зависимости, выявленные между религиозностью, с одной стороны, и почвенническими и западническими настроениями ориентациями — с другой, показывают, что христианский выбор оказывается важным в этой самоидентификации: православные в среднем больше чувствуют связь с европейской культурой, чем неверующие.