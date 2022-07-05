Скарлакидис - Святой Свет
Схождение Святого Света (выражение, которое широко известно в России как Благодатный Огонь) на Гроб Господень - это чудо и особо чтимое событие, ежегодно происходящее в Великую Субботу на протяжении более полутора тысячелетий.
Ежегодно в полдень Великой Субботы из Гроба Господня исходит Свет, зажигая на Гробе так называемую неугасимую лампаду. Одновременно сине-белые блики такого же точно Света расходятся по Храму Воскресения, освещая пространство и зажигая лампады и связки свечей в руках верующих.
Данный факт фиксируется на протяжении, по крайней мере, семнадцати столетий, а настоящее издание содержит 70 исторических свидетельств и упоминаний о Святом Свете, относящихся к периоду между IV и XVI веками. Все эти свидетельства удивительно единогласно повествуют о некоем Свете или Огне, чудесным образом сходящим с неба на глазах у верующих и зажигающим лампаду в пустой Кувуклии Гроба Господня. Одновременно такой же Свет вспыхивает и восходит из скалы Гроба. Речь идет о сверхъестественном Свете, просиявшем на Гробе Христовом в час Воскресения Его.
Святой Свет впервые появился в момент Воскресения Богочеловека вечером Великой Субботы, когда наступало календарное воскресение на Пасху, вероятно, в воскресный день 5-го апреля 33 года от Ρ.Χ.
Сегодня, спустя две тысячи лет, Свет продолжает появляться в том же месте, внутри Гроба Господня, а также вне его во время священнодействия в Великую Субботу, в общей сложности автор книги стал очевидцем этого священнодействия шестнадцать раз. В первый раз, в апреле 1998 года, находясь в весьма темном месте Храма Воскресения, прямо под Голгофой, в момент появления Святого Света он увидел, как сине-белые сполохи осветили все вокруг, а свечи в руках одного из верующих вдруг сами собой вспыхнули у всех на глазах. Несомненно, факт самопроизвольного возгорания свечей можно истолковать по-разному, в зависимости отличного мнения и веры каждого.
Харалампий Скарлакидис - Святой Свет. Чудо схождения Света Воскресения на Гроб Господень. Семьдесят исторических свидетельств (IV-XVI вв.)
Афины: Издательство «Елея», 2017. - 275 с.
ISBN: 978-618-81239-3-9
Харалампий Скарлакидис - Святой Свет. Чудо схождения Света Воскресения на Гроб Господень. Семьдесят исторических свидетельств (IV-XVI вв.) - Содержание
Сокращения
Пролог
Предисловие
ЧАСТЬ І. Исторические свидетельства
- 1. Святой Григорий, Просветитель Армении (ок. 330 г.)
- 2. Схождение Святого Света после захвата Иерусалима персами (ок. 617 г.)
- 3. «Понтификал» из Пуатье (ок. 800 г .)
- 4. Преподобный Феодор Савваит (836 г.)
- 5. Арабский философ аль-Джахиз (848 г.)
- 6. Французский монах Бернард (867 г.)
- 7. «Зажженная ангелом» лампада из коллекции английского короля (ок. 930 г.)
- 8. Епископ Кесарийский Арефа (ок. 921)
- 9. Арабский историк аль-Масуди (940 г.)
- 10. Арабский законоучитель Ибн аль-Касс (940 г .)
- 11. Австрийский пресвитер Отмар (XI в .)
- 12. Послание клирика Никиты императору Константину VII Багрянородному (947 г.)
- 13. Персидский врач аль-Масихи (ок. 990 г.)
- 14. Перс аль-Бируни (ок. 1000 г.)
- 15. Разрушение Храма Воскресения в 1009 г.
- 16. Французский игумен Рихард (1027 г.)
- 17. Французский епископ Одольрик (1025-1028 гг.)
- 18. Итальянский епископ Лев Остийский (1075 г.) и английский писатель сэр Уильям Дагдейл (1455 г.) 19. Несторианский Патриарх Макика (1095 г.)
- 20. Речь Папы Урбана II (1095 г.)
- 21. Египетский визирь аль-Афдал и Гульельмо Пустынник (1099 г.)
- 22. Французский кардинал Жилон Парижский (1099 г.)
- 23. Захват Иерусалима крестоносцами (1099 г.)
- 24. Французский летописец фульхерий (1101 г.)
- 25. Хроника монастыря СВ. Максентия (1101 г.)
- 27. Французский историк Бартольф (1101 г.)
- 28. Итальянский историк Кафаро (1101 г.)
- 29. Немецкий историк Эккехард (1101 г.)
- 30. Английский историк Вильям Мальмсберийский (1101 г.)
- 31. Армянский историк Матфей Эдесский (1101 г.)
- 32. Французский историк Гибер Ножанский (1101 г.)
- 33. Русский игумен Даниил (1105-1107 гг.)
- 34. Измерения, произведенные доцентом А. Волковым (2008 г.)
- 35. Немецкий историк Альберт Аахенский (1119 г.)
- 36. Хроника Питербороу и Хроника монастыря СВ. Максентия: повт. явление Святого Света (1120 г.)
- 37. Латинский Патриарх Иерусалима Вильгельм I (1130 г.)
- 38. Петр Достопочтенный (1147 г.)
- 39. Исландский аббат Николай Бергсон (1154 г.) и итальянский путешественник Варфоломей (1158 г.)
- 40. Немецкий епископ Теодорих (1171 г.)
- 41. Французский граф Филипп Фландрский (1178 г.)
- 42. Завоевание Иерусалима султаном Саладином (1187 г.)
- 43. Султан Саладин лицезреет Благодатный Огонь (1192 г.)
- 44. Двое коптов из Египта: Ибн-аль-Кульзуми (1102 г.) и епископ Иоанн (1197 г.)
- 45. Немецкий епископ Вильбрандт (1211 г.)
- 46. Араб (1228 г.) и Марганская Хроника (1229 г.)
- 47. Хроника монастыря в Эрфурте (1267 г.)
- 48. Неизвестный английский путешественник (1344-1345 гг.)
- 49. Подлинность Гроба Господня и горы Голгофы
- 50. Изначальный облик Цюба Христова
- 51. Колонна, рассеченная Благодатным Огнем (1579 г.)
- 52. Первый человек, увидевший схождение Святого Света и Воскресение Христа (33 г. от Ρ.Χ.)
- 53. Русский архимандрит Агрефений (1400 г.) и немецкий путешественник Иоганн Шильтбергер (1425 г.)
- 54. Царь Эфиопии Зэра Яыкоб (1460 г.)
- 55. Швейцарский историк Феликс Фабри (1483 г.)
- 56. ЮханнанСулака. патриарх халдеев (1552 г.)
- 57. Русский дипломат Василий Позняков (1560 г.)
- 58. Колонна, рассеченная Благодатным Огнем (1579 г.)
- 59. Первый человек, увидевший схождение Святого Света и Воскресение Христа (33 г. от Ρ.Χ.)
ЧАСТЬ II. Более поздние исторические свидетельства
- 1. Личный опыт (2008 г.)
- 2. Армянский историк Григор Даранагеци (1626 г.)
- 3. Британский археолог Чарльз Уоррен (1867-1870 гг.)
- 4. Монах Парфений (1846 г.) и епископ Мелетий (1867 г.)
- 5. Патриарх Кирилл II (1868 г.)
- 6. Монах Митрофан (1926 г.)
- 7. Патриарх Дамиан I (1897-1931 гг.)
- 8. Патриарх Диодор I (1981-2000 гг.)
- 9. Епископ Христодул (1998-1999 гг.)
- 10. Патриарх Ириней I (2001-2005 гг.)
- 11. Патриарх Феофил III
Заключение
Приложения
спасибо