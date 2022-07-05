Схождение Святого Света (выражение, которое широко известно в России как Благодатный Огонь) на Гроб Господень - это чудо и особо чтимое событие, ежегодно происходящее в Великую Субботу на протяжении более полутора тысячелетий.

Ежегодно в полдень Великой Субботы из Гроба Господня исходит Свет, зажигая на Гробе так называемую неугасимую лампаду. Одновременно сине-белые блики такого же точно Света расходятся по Храму Воскресения, освещая пространство и зажигая лампады и связки свечей в руках верующих.

Данный факт фиксируется на протяжении, по крайней мере, семнадцати столетий, а настоящее издание содержит 70 исторических свидетельств и упоминаний о Святом Свете, относящихся к периоду между IV и XVI веками. Все эти свидетельства удивительно единогласно повествуют о некоем Свете или Огне, чудесным образом сходящим с неба на глазах у верующих и зажигающим лампаду в пустой Кувуклии Гроба Господня. Одновременно такой же Свет вспыхивает и восходит из скалы Гроба. Речь идет о сверхъестественном Свете, просиявшем на Гробе Христовом в час Воскресения Его.

Святой Свет впервые появился в момент Воскресения Богочеловека вечером Великой Субботы, когда наступало календарное воскресение на Пасху, вероятно, в воскресный день 5-го апреля 33 года от Ρ.Χ.

Сегодня, спустя две тысячи лет, Свет продолжает появляться в том же месте, внутри Гроба Господня, а также вне его во время священнодействия в Великую Субботу, в общей сложности автор книги стал очевидцем этого священнодействия шестнадцать раз. В первый раз, в апреле 1998 года, находясь в весьма темном месте Храма Воскресения, прямо под Голгофой, в момент появления Святого Света он увидел, как сине-белые сполохи осветили все вокруг, а свечи в руках одного из верующих вдруг сами собой вспыхнули у всех на глазах. Несомненно, факт самопроизвольного возгорания свечей можно истолковать по-разному, в зависимости отличного мнения и веры каждого.

Харалампий Скарлакидис - Святой Свет. Чудо схождения Света Воскресения на Гроб Господень. Семьдесят исторических свидетельств (IV-XVI вв.)

Афины: Издательство «Елея», 2017. - 275 с.

ISBN: 978-618-81239-3-9

Харалампий Скарлакидис - Святой Свет. Чудо схождения Света Воскресения на Гроб Господень. Семьдесят исторических свидетельств (IV-XVI вв.) - Содержание

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