Начало второго десятилетия существования библейского журнала «Скрижали» мы отрываем 21-м выпуском, который отличается некоторыми изменениями. Во-первых, данный номер издается вне рамок привычных серий, объединявших ветхозаветные или новозаветные исследования. Строго соблюдать подобное тематическое разделение выпусков на практике оказалось делом непростым, отчего во многих номерах журнала периодически появлялась рубрика «Приложение», в которой размещались статьи, выходящие за границы тематики выпуска. Во-вторых, было принято решение ввести в структуру журнала тематические рубрики, которые наглядно иллюстрируют широкий спектр направлений исследований наших авторов.

Данный выпуск представляет научные статьи, подготовленные авторами из Беларуси, России, Чехии и Сирии, посвященные проблемам изучения библейского богословия и межзаветного периода, толкования и перевода библейских книг Ветхого и Нового Завета.

В рубрике «Публикации переводов Ветхого Завета» мы представляем новый перевод Книги пророка Софонии с ма-соретского текста, выполненный игуменом Арсением (Соколовым), представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока в Дамаске. В ближайшее время отдельным изданием выйдет и толкование на эту библейскую книгу, составленное игуменом Арсением.

Скрижали. Выпуск 21 - 2021

библейский журнал

Сост. и гл. ред. - архимандрит Сергий (В. В. Акимов)

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2021. - 144 с.

ISSN 2519-8165 (Print)

ISSN 2519-8173 (Online)

Скрижали. Выпуск 21 - Содержание

Архимандрит Сергий (Акимов) - От редакционной коллегии

ПУБЛИКАЦИИ ПЕРЕВОДОВ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Книга пророка Софонии. Перевод с древнееврейского Игумен Арсений (Соколов)

КОММЕНТАРИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Архимандрит Сергий (Акимов) - Надписание Книги Екклезиаста (Еккл. 1:1) и древнеегипетские гробничные биографии вельмож

НОВЫЙ ЗАВЕТ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

А. А. Тарасенко - Ин. 12:19 в контексте фарисейского доминирования в эпоху Второго храма

НОВЫЙ ЗАВЕТ И РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО

А. В. Данилов - Антропологическая матрица гностицизма как контекст формирования раннехристианской антропологии

ЛИТЕРАТУРА МЕЖЗАВЕТНОГО ПЕРИОДА