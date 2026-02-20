Скрижали - билейский журнал МинДА с № 21
Начало второго десятилетия существования библейского журнала «Скрижали» мы отрываем 21-м выпуском, который отличается некоторыми изменениями. Во-первых, данный номер издается вне рамок привычных серий, объединявших ветхозаветные или новозаветные исследования. Строго соблюдать подобное тематическое разделение выпусков на практике оказалось делом непростым, отчего во многих номерах журнала периодически появлялась рубрика «Приложение», в которой размещались статьи, выходящие за границы тематики выпуска. Во-вторых, было принято решение ввести в структуру журнала тематические рубрики, которые наглядно иллюстрируют широкий спектр направлений исследований наших авторов.
Данный выпуск представляет научные статьи, подготовленные авторами из Беларуси, России, Чехии и Сирии, посвященные проблемам изучения библейского богословия и межзаветного периода, толкования и перевода библейских книг Ветхого и Нового Завета.
В рубрике «Публикации переводов Ветхого Завета» мы представляем новый перевод Книги пророка Софонии с ма-соретского текста, выполненный игуменом Арсением (Соколовым), представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока в Дамаске. В ближайшее время отдельным изданием выйдет и толкование на эту библейскую книгу, составленное игуменом Арсением.
Скрижали. Выпуск 21 - 2021
библейский журнал
Сост. и гл. ред. - архимандрит Сергий (В. В. Акимов)
Минск : Издательство Минской духовной академии, 2021. - 144 с.
ISSN 2519-8165 (Print)
ISSN 2519-8173 (Online)
Скрижали. Выпуск 21 - Содержание
- Архимандрит Сергий (Акимов) - От редакционной коллегии
ПУБЛИКАЦИИ ПЕРЕВОДОВ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- Книга пророка Софонии. Перевод с древнееврейского Игумен Арсений (Соколов)
КОММЕНТАРИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- Архимандрит Сергий (Акимов) - Надписание Книги Екклезиаста (Еккл. 1:1) и древнеегипетские гробничные биографии вельмож
НОВЫЙ ЗАВЕТ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
- А. А. Тарасенко - Ин. 12:19 в контексте фарисейского доминирования в эпоху Второго храма
НОВЫЙ ЗАВЕТ И РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО
- А. В. Данилов - Антропологическая матрица гностицизма как контекст формирования раннехристианской антропологии
ЛИТЕРАТУРА МЕЖЗАВЕТНОГО ПЕРИОДА
- Иеромонах Аркадий (Лозовский) - Кумранский Храмовый свиток (11QT) как саддукейская Тора
Мы рады представить очередной номер нашего библейского журнала. В силу объективных причин, в 2021 и 2022 годах журнал стал выходить только один раз в год. Расширился состав нашей редакционной коллегии. В нее вошли представители зарубежных учебных заведений – научный сотрудник Института Нового Завета Мюнхенского университета им. Людвига и Максимилиана Федор Сергеевич Литвинов и профессор Папского библейского института в Риме Луиджи Санпаоло.
Текущий выпуск журнала отражает результаты научных исследований авторов из России, Беларуси и Италии в области библейской текстологии, библейской экзегетики, библейского перевода и библейского богословия, в том числе святоотеческого богословия.
В рубрике «Святоотеческое богословие и Библия» мы публикуем статью нашего постоянного автора А. В. Данилова из Минской духовной академии и Института теологии Белорусского государственного университета о библейских и небиблейских элементах в антропологии святителя Григория Богослова, которая была написана в рамках подготовки докторской диссертации, защита которой должна пройти в декабре 2022 года.
Рубрика «Комментарии Ветхого Завета» включает две статьи. В первой из них игумен Арсений (Соколов) из Москвы представляет перевод и толкование 1 и 2 глав Книги пророка Захарии (полное издание этого комментария планируется осуществить в качестве приложения к нашему журналу в ближайшее время), во второй – архимандрит Сергий (Акимов) продолжает рассматривать проблемы перевода и толкования Книги Екклезиаста, затрагивая на этот раз 2 стих первой главы книги.
В рубрике «Библейская текстология» публикуется статья иеромонаха Иринея (Пиковского) из Сретенской духовной академии о 119/120 псалме в Септуагинте и ее древнейших ревизиях (Симмах, Аквила и Феодотион). Основное содержание данной статьи было представлено ее автором на прошедших в 2021 году Иеронимовских чтениях, организованных нашим журналом.
Скрижали – Библейский журнал - Выпуск 22 – 2022
Cост. и гл. ред. – архимандрит Сергий (В. В. Акимов). – Минск : Издательство Минской духовной академии, 2022. – 158 с.
ISSN 2519-8165 (Print)
ISSN 2519-8173 (Online)
Скрижали – 22 – 2022 – Содержание
От редакционной коллегии. Архимандрит Сергий (Акимов)
БИБЛИЯ И СВЯТООТЕЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
- Библейские и небиблейские элементы в антропологии святителя Григория Богослова. А. В. Данилов
КОММЕНТАРИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- Книга пророка Софонии: перевод с древнееврейского и комментарий к 1 и 2 главам. Игумен Арсений (Соколов)
- Проблемы перевода и толкования Еккл. 1:2. Архимандрит Сергий (Акимов)
ТЕКСТОЛОГИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- Псалом 119/120 в Септуагинте и ее древнейших ревизиях (Симмах, Аквила и Феодотион). Иеромонах Ириней (Пиковский)
БОГОСЛОВИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- Синайский завет. А. Мелло
Очередной выпуск библейского журнала «Скрижали» включает статьи, посвященные вопросам святоотеческого осмысления библейского откровения, ветхозаветной экзегетике и связям, которые можно обнаружить между Библией и древней и современной литературой. Публикуемые исследования затрагивают тексты Священного Писания Ветхого Завета. Среди авторов – исследователи из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Италии, Чехии.
Рубрика «Библия и литература» включает обширную статью ученого библеиста из Карловых Вар А. А. Тарасенко, посвященную поиску древних истоков популярного в современном мире жанра фантастики. Автор обращает внимание читателя на корни этого жанра, имеющиеся в классической греко-римской литературе, и приглашает читателя к дискуссии о месте и степени литературного вымысла в произведениях древних философов и поэтов, а также о возможности привлечения библейских источников при решении вопроса о древних истоках жанра фантастики.
СКРИЖАЛИ – Библейский журнал - Выпуск 23
Cост. и гл. ред. – архимандрит Сергий (В. В. Акимов). – Минск: Издательство Минской духовной академии, 2023. – 156 с.
ISSN 2519-8165 (Print)
ISSN 2519-8173 (Online)
СКРИЖАЛИ - Выпуск 23 – Содержание
От редакционной коллегии. Архимандрит Сергий (Акимов
БИБЛИЯ И СВЯТООТЕЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
- Антропологические интерпретации Быт. 1:26 у Иринея Лионского. А. В. Данилов
КОММЕНТАРИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- Книга пророка Софонии: перевод с древнееврейского и комментарий к 3 главе. Игумен Арсений (Соколов)
- Еккл. 1:2 в контексте литературы Древнего Ближнего Востока. Архимандрит Сергий (Акимов)
- Критика культа и тема Суда Божьего в храмовой речи пророка Иеремии (Иер. 7:1 – 10:25). Иерей Игорь Сысуев
БИБЛИЯ И ЛИТЕРАТУРА
- О древности и популярности жанра фантастики. А. А. Тарасенко
Второй выпуск библейского журнала «Скрижали» за 2023 год включает статьи, посвященные вопросам библейского богословия, экзегетики Священного Писания, а также тем связям, которые можно обнаружить между Библией и современным литературным жанром фантастики как части художественной литературы. Публикуемые исследования затрагивают тексты Священного Писания как Ветхого, так и Нового Завета. Среди авторов – исследователи из Беларуси, Италии и Чехии.
Рубрика «Библия и литература» включает обширную статью библеиста из Карловых Вар Александра Александровича Тарасенко, посвященную современному литературному жанру фантастики. Автор рассматривает фантастику как как часть художественной литературы и опровергает негативное у ней отношение. В статье использован также и библейский материал, что открывает возможность дискуссии о литературных связях между библейскими текстами и современными произведениями жанра фантастики.
СКРИЖАЛИ – Библейский журнал - Выпуск 24
Cост. и гл. ред. – архимандрит Сергий (В. В. Акимов). – Минск: Издательство Минской духовной академии, 2023. – 174 с.
ISSN 2519-8165 (Print)
ISSN 2519-8173 (Online)
СКРИЖАЛИ –Выпуск 24 – Содержание
От редакционной коллегии. Архимандрит Сергий (Акимов)
БОГОСЛОВИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- Антропологические модели богословия раннего раввинистического иудаизма. А. В. Данилов
КОММЕНТАРИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- Проблемы перевода и толкования Еккл. 1:3. Архимандрит Сергий (Акимов)
ЭКЗЕГЕТИКА НОВОГО ЗАВЕТА
- «Нет праведного ни одного»: толкование Рим. 3:9–20. Иерей В. Д. Грицевич
- Роль женщин в церковных собраниях по Первому посланию апостола Павла к Коринфянам (1 Кор. 14:33–35) и соотнесение апостольского учения со Священным Писанием Ветхого Завета. Монахиня Мария (Лермонтова)
БИБЛИЯ И ЛИТЕРАТУРА
- Природный детерминизм фантастики. А. А. Тарасенко
Мы рады представить первый выпуск библейского журнала «Скрижали» за 2024 год, в который вошли статьи, касающиеся экзегетики Священного Писания Ветхого и Нового Завета, а также осмысления вопросов современной науки с библейско-богословской точки зрения. В статьях затрагиваются проблемы изучения законоположительных, пророческих и учительных книг Ветхого Завета, а также Посланий апостола Павла. Мы предлагаем на суд читателей работы ученых из России, Беларуси, Италии и Чехии, как независимых исследователей, так и представителей Общецерковной аспирантуры и докторантуры, Николо-Угрешской духовной семинарии и Минской духовной академии.
Рубрика «Экзегетика Ветхого Завета» открывается статьей профессора Николо-Угрешской духовной семинарии игумена Арсения (Соколова), посвященной особенностям термина «День Господень» в Книге пророка Иоиля. Автор статьи обращает внимание на важные трансформации в понимании Дня Господня, которые произошли в пророческой традиции послепленного периода истории древнего Израиля. Статья подготовлена в ходе работы над монографией «День Господень в книгах пророков», которая в ближайшем будущем будет опубликована Издательством ББИ.
В статье профессора Минской духовной академии и Николо-Угрешской духовной семинарии архимандрита Сергия (Акимова) проводится сравнительный анализ Книги Екклесиаста и Книги пророка Исайи, который выявляет общие темы, объединяющие тексты, относящиеся к разным библейским литературным традициям. В контексте диалогичного характера Книги Екклесиаста данный анализ позволяет обозначить один из голосов, который можно выделить в этой библейской книге, как пророческий голос. В основу статьи легло выступление автора на V Всероссийской научно-практической конференции «Исследуйте Писания. Библейские пророки, вестники Бога: образы, учение, актуальность», прошедшей 6–7 марта 2024 г. в Николо-Угрешской духовной семинарии.
СКРИЖАЛИ – Библейский журнал - Выпуск 25
Cост. и гл. ред. – архимандрит Сергий (В. В. Акимов). – Минск: Издательство Минской духовной академии, 2024. – 184 с.
ISSN 2519-8165 (Print)
ISSN 2519-8173 (Online)
СКРИЖАЛИ – Выпуск 25 – Содержание
От редакционной коллегии
Архимандрит Сергий (Акимов)
ЭКЗЕГЕТИКА ВЕТХОГО ЗАВЕТА
День Господень в Книге пророка Иоиля. Игумен Арсений (Соколов)
Екклесиаст и Исайя: пророческий голос сына Давида, царя в Иерусалиме. Архимандрит Сергий (Акимов)
Сотворение растений в третий день: синтаксическая проблема в Быт. 1:11–12 и варианты ее решения Иерей Н. А. Иванов, иерей А. Н. Сорокин
ЭКЗЕГЕТИКА НОВОГО ЗАВЕТА
Экзегетический анализ Еф. 4:17–24. Иерей В. Д. Грицевич
БИБЛИЯ И НАУКА
Метафизика энтропии: библейская перспектива. А. А. Тарасенко
В 26 выпуск журнала «Скрижали», второй за 2024 год, вошли статьи, посвященные вопросам экзегетики Ветхого и Нового Завета, а также святоотеческой традиции толкования Священного Писания. В статьях затрагиваются проблемы изучения пророческих и учительных книг Ветхого Завета, а также Посланий апостола Павла. Среди авторов статей выпуска – ученые из России, Беларуси, Италии и Чехии, как независимые исследователи, так и представители Минской духовной академии и Николо-Угрешской духовной семинарии.
Рубрика «Экзегетика Ветхого Завета» открывается статьей профессора Николо-Угрешской духовной семинарии игумена Арсения (Соколова), посвященной особенностям термина «День Господень» в Книгах пророков Иезекииля и Авдия. Автор статьи обращает внимание на то, что в книгах этих пророков День Господень имеет конкретно-историческое значение. Статья подготовлена в ходе работы над монографией «День Господень в книгах пророков», которая готовится к публикации Издательством ББИ.
В статье профессора Минской духовной академии и Николо-Угрешской духовной семинарии архимандрита Сергия (Акимова) проводится сравнительный анализ древних христианских и традиционных иудейских толкований фрагмента Еккл. 1:4–7. Автор статьи выделяет ряд черт, объединяющих две традиции толкования, в том числе особое понимание 6 стиха, в котором древние переводчики и комментаторы (в отличие от современных переводчиков и исследователей книги) видели упоминание не ветра, а солнца и духа человека.
Статья, подготовленная независимым исследователем из Москвы Алексеем Михайловичем Надежкиным, посвящена особенностям эфиопского перевода Иов 4:18. Автор статьи приходит к выводу, что своеобразие эфиопского варианта прочтения стиха, отличающегося от версий Масоретского текста и Септуагинты, объясняется влиянием коптского перевода, который был посредником между эфиопским текстом и Септуагинтой.
Рубрику «Экзегетика Нового Завета» открывает обширная статья Александра Александровича Тарасенко из Карловых Вар (Чешская Республика), в которой анализируется одна из особенностей Евангелия от Иоанна – отсутствие перечня двенадцати апостолов Иисуса Христа и наличие особого эпилога после фактической концовки Евангелия в 20 главе. По мнению автора статьи, эпилог возник из желания евангелиста указать Церкви, что преемником Иисуса Христа является не епископ Иерусалима Иаков, а апостол Петр.
В статье преподавателя Минской духовной академии иерея Владимира Грицевича, написанной в рамках подготовки кандидатской диссертации, анализируется фрагмент Послания апостола Павла к Римлянам (9:30–10:13).
СКРИЖАЛИ – Библейский журнал - Выпуск 26
Cост. и гл. ред. – архимандрит Сергий (В. В. Акимов). – Минск: Издательство Минской духовной академии, 2024. – 172 с.
ISSN 2519-8165 (Print)
ISSN 2519-8173 (Online)
СКРИЖАЛИ – Выпуск 26 – Содержание
От редакционной коллегии Архимандрит Сергий (Акимов)
ЭКЗЕГЕТИКА ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- День Господень в Книге пророков Иезекииля и Авдия Игумен Арсений (Соколов)
- Толкование Еккл. 1:4–7 в христианской и иудейскойтрадициях Архимандрит Сергий (Акимов)
- Интерпретация стиха Иов. 4:18 в древних переводах Книги Иова А. М. Надежкин
ЭКЗЕГЕТИКА НОВОГО ЗАВЕТА
- Эпилог и список учеников в «завещании» Иоанна А. А. Тарасенко
- Кто оправдается – ветхий или новый Израиль? (Экзегетический анализ Рим. 9:30 – 10:13) Иерей В. Д. Грицевич
БИБЛИЯ И СВЯТООТЕЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
- Толкование Блаженного Августина, посвященное Страстям Христовым и Его святому Воскресению (из «In Iohannis evangelium tractatus»): перевод с английского А. М. Надежкин
Журнал стал выходить уже без деления на ветхозаветные и новозаветные исследования, будем продолжать эту новую линейку.
Поздравляем нашего друга, автора и члена клуба Александра Тарасенко с очередной публикацией!
