Источники церковной истории двух родов: немые и словесные, или письменные. К первым относятся церковные здания, иконы, сосуды. Ко вторым - Священное Писание, акты, определения и правила Соборов, символы, литургии, послания Соборов, церквей и епископов, творения Отцов Церкви, жития святых, сказания современников о событиях церковных. При изучении церковно-исторических памятников мы пользуемся данными исторических наук, таких как археология, палеография и т. д., филология, география.

Пособиями при изучении церковной истории как науки в учебных заведениях могут служить церковно-исторические труды, начиная с «Церковной истории» Евсевия, епископа Кесарийского (ум. в 340 г.), отца церковной истории, и кончая новейшими церковно-историческими произведениями.

История Церкви как наука должна быть стройным, органическим развитием всех сторон своего предмета. Поэтому необходимо, чтобы каждая сторона церковной жизни изображалась в ней по порядку и в хронологической последовательности. Но так как между всеми сторонами церковной жизни существует тесная историческая связь, то нельзя каждую из них рассматривать особо на всём протяжении истории. С другой стороны, рассматривать все стороны церковной жизни вместе в каждом веке также неудобно, потому что есть такого рода события, начало которых - в одном веке, а продолжение - в другом и даже в третьем веке.

Ограничивая изучение церковной истории жесткими хронологическими рамками какого-либо столетия, мы можем потерять связь в изложении. Более удобным признается в учебной церковно-исторической литературе разделение церковной истории на периоды, сообразно характерным особенностям жизни Церкви в известный промежуток времени.

История Церкви может быть разделена на четыре периода:

Первый - период по преимуществу внешнего распространения Церкви Христовой, от времени апостолов до торжества христианства над язычеством при равноапостольном Константине Великом (ок. 30-313 гг.).

Второй - период по преимуществу внутреннего благоустройства Церкви, от торжества Церкви над язычеством при Константине Великом до окончательного отпадения Западной Церкви от Восточной и устройства Церкви Русской (313-1054 гг.).

Третий период - от окончательного отпадения Западной Церкви от Восточной и устройства Церкви Русской до падения Византийской империи на Востоке (1453 г.) и начала Реформации на Западе (1517 г.), характеризуемый со стороны Восточной Церкви неизменным соблюдением древнего вселенского учения и благоустройства, а со стороны Западной - постепенным уклонением от этого учения и благоустройства.

Четвертый период - от падения Византийской империи на Востоке и начала Реформации.

Евграф Иванович Смирнов - Константин Скурат - Максим Бахтин - История Христианской Церкви до 1054 года

В основу пособия положена «История Христианской Церкви» Евграфа Ивановича Смирнова (СПб., 1915).

Адаптация и дополнения заслуженного профессора К.Е. Скурата. Под общей редакцией М.В. Бахтина.

М.: Издательство Московского института духовной культуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2007. - 368 с.

ISBN-978-5-86456-033-6

Евграф Иванович Смирнов - Константин Скурат - Максим Бахтин - История Христианской Церкви до 1054 года - Содержание

§ 1. Понятие о Церкви и ее истории

§ 2. Предмет церковной истории и ее составные части

§ 3. Источники и пособия

§ 4. Разделение церковной истории на периоды

Первый период - От начала распространения христовой церкви во время апостолов до торжества ее над язычеством при равноапостольном константине великом (ок. 30—313 годы)

§ 5. Общая характеристика первого периода

Часть I. Внешняя жизнь святой христовой церкви

Глава I. Распространение и устройство церкви святыми апостолами

§ 6. Условия, благоприятствовавшие распространению Церкви

6.1. Политическое состояние Иудеи

6.2. Религиозно-нравственное состояние языческого мира

6.3. Религиозно-нравственное состояние иудейского народа

6.4. Ожидание Мессии

§ 7. Распространение Церкви при святых апостолах. Сошествие Святого Духа на апостолов и первые успехи евангельской проповеди в Иерусалиме

§ 8. Святой Павел - апостол народов и его апостольские труды

8.1. Первое путешествие апостола Павла

8.2. Апостольский Собор в Иерусалиме

8.3. Второе путешествие апостола Павла

8.4. Третье путешествие апостола Павла

8.5. Узы святого апостола Павла и его мученическая кончина

§ 9. Благовестнические труды других святых апостолов

§ 10. Общая характеристика и причины быстрого распространения Христианской Церкви в апостольский век

Глава II. Церковь христова в послеапостольское время

§11. Распространение Церкви после апостолов во II и III веках в Европе, Африке и Азии

§ 12. Иудейское гонение Церкви

§ 13. Отношение языческого мира к христианству

§ 14. Гонение на Церковь со стороны языческих императоров в I—III веках

§ 15. Гонение на христиан в начале IV столетия при Диоклетиане и других императорах

§ 16. Миланский эдикт святого Константина Великого

Часть II. Внутренняя жизнь святой христовой церкви

Глава iii учение святой церкви

§ 17. Источники вероучения новозаветной Церкви

§ 18. Священное Предание и канон священных книг

§ 19. Краткое изложение церковного учения в символах

§ 20. Некоторые догматы, раскрывавшиеся Святой Церковью

Глава IV. Ереси и секты

§21. Происхождение ересей и лжеучений

§ 22. Еретики иудействующие

§ 23. Гностицизм

§ 24. Манихейство

§ 25. Ересь антитринитариев

§ 26. Монтанизм

§27. Хилиазм

Глава V церковная письменность и богословская наука

§ 28. «Учение Двенадцати апостолов»

§ 29. Мужи апостольские, их жизнь и творения

§ 30. Христианские апологеты

§31. Богословские школы и виднейшие учителя Церкви во II и III веках

§ 32. Малоазийская школа

§ 33. Североафриканская школа

§ 34. Александрийская школа

§ 35. Антиохийская школа

Глава VI. Христианская жизнь

§ 36. Святость и чистота жизни христиан первых веков

§ 37. Значение мученичества

§ 38. Христианские обычаи

§ 39. Церковная дисциплина

Глава VII богослужение

§ 40. Характер новозаветного богослужения и его составные части

§ 41. Христианские храмы

§ 42. Христианское богослужение: суточный, недельный и годовой круг

§ 43. Совершение таинств

Глава VIII. Устройство и управление церкви

§ 44. Клир и миряне

§ 45. Чрезвычайные проповедники слова Божия в апостольский век

§ 46. Степени постоянной иерархии

§ 47. Неиерархические церковные должности

§ 48. Избрание и посвящение духовных лиц

§ 49. Положение клира в первые века

§ 50. Епископское управление

§51. Взаимоотношения между поместными Церквями и их предстоятелями - епископами

§ 52. Церковное законодательство

Второй период - От торжества церкви над язычеством при равноапостольном Константине великом до отпадения западной церкви от восточной (313-1054 годы)

§ 1. Общая характеристика второго периода

Часть I. Внешняя жизнь святой христовой церкви

Глава I. Положение церкви христовой при святом Константине великом и его преемниках

§ 2. Положение Церкви Христовой при святом Константине Великом и его сыновьях

§ 3. Положение Церкви при Юлиане Отступнике

§ 4. Положение Церкви при последующих императорах и окончательное падение язычества в Римской империи

§ 5. Усилия ученых язычников защитить язычество. Опровержение их со стороны христиан

Глава II территориальное распространение церкви

§ 6. Распространение Церкви вне пределов Римской империи 6.1. Распространение Церкви в Африке 6.2. Распространение христианства в Азии 6.3. Христианская Церковь в Европе

§ 7. Христианская Церковь в период Великого переселения народов. Ислам

Часть II. Внутренняя жизнь святой христовой церкви

Глава III состояние вероучения. Эпоха вселенских соборов

§ 8. Общий взгляд на характер ересей IV и последующих веков

§ 9.1 Вселенский Собор и ересь Ария

§ 10. Состояние Церкви после I Вселенского Собора

§11. Лжеучения, возникшие в Церкви во время арианских смут

§ 12. II Вселенский Собор и окончательное поражение арианства со всеми его отраслями

§ 13. Ш Вселенский Собор и ересь Нестория

§ 14. Утверждение несторианства в Сиро-персидской Церкви

§ 15. IV Вселенский Собор и монофизитская ересь, или ересь Евтихия

§ 16. Продолжение монофизитской ереси после Собора

§ 17. Попечение Юстиниана I о мире в Церкви. V Вселенский Собор и спор о трех главах

§ 18. Упорство монофизитов и монофизитские секты

§ 19. VI Вселенский Собор и ересь монофелитов

§ 20. VII Вселенский Собор и иконоборческая ересь. Святая Ирина и восстановление иконопочитания

Глава IV. Церковь В IX-XI веках

§ 21. Общая характеристика эпохи

§ 22. Положение Церкви в Византийской империи на рубеже тысячелетий

§ 23. Продолжение иконоборческой ереси после VII Вселенского Собора

§ 24. Торжество Православия. Патриархи Мефодий (842-846) и Игнатий (846-857, 867-877)

§ 25. Святой патриарх Фотий (857-867, 877-886)

§ 26. Императоры Лев VI Мудрый, Философ (886-912) и Константин VII Багрянородный (945-959). Патриархи Николай Мистик (901-907; 912-925) и Евфимий (906-911)

§ 27. Расцвет Византийской империи при императорах Никифоре Фоке (962-969), Иоанне Цимисхии (969-976) и Василии II Болгаробойце (976-1025)

§ 28. Христианская жизнь в Западной Церкви в IX-XI вв

§ 29. Причины и предпосылки отпадения Западной Церкви от Восточной

§ 30. Великий церковный раскол

Евграф Иванович Смирнов - Константин Скурат - Максим Бахтин - История Христианской Церкви до 1054 года - Причины и предпосылки отпадения Западной церкви от Восточной

Выдающееся по своему драматизму событие, произошедшее в жизни Христианской Церкви в середине XI столетия, определило судьбу мирового христианства на все последующее тысячелетие. Один из крупнейших русских церковных историков начала прошлого века, М.Э. Поснов считал правильным называть это событие великим церковным расколом. Главное основание для этого он видел в том, что и Восточная и Западная Церковь признают друг друга апостольски-преемственными и владеющими благодатными средствами спасения.

Этот чрезвычайно сложный исторический факт разветвляется своими корнями не только в христианской почве, но выходит за её границы, проникая в классический мир. Отпадение Западной Церкви от Восточной произошло не в одночасье. Его причины уходят корнями как минимум на 6-7 столетий. Наиболее ясно и просто причины этого события сформулированы у профессора Скабаллановича; таковых по нему три - этнографическая, государственно-политическая и религиозная. Этнографическая причина - это различие в гении, характере грека и римлянина, исторически проявившаяся бесспорно и признаваемая всеми. Государственно-политическая причина — это перенесение столицы в Константинополь, при чем явились новые народы, заинтересованные в существовании новой столицы на берегах Босфора и враждовавшие с Римом, как соперником.

Религиозные причины заключались в различии между Восточною и Западною Церквами, в некоторых религиозных верованиях, в канонических действиях, обрядах и обычаях. Между ними первое место должно быть предоставлено предметам догматическим.

Собственно религиозных причин две:

1. Учение, оформленное в догмат о главенстве и власти папы над Церковью.

2. Учение об исхождении Святого Духа и от Сына (filioque).

Каноническое нововведение, сделавшее папу главою и верховным судьею всей Вселенской Церкви, учение о главенстве папы, поставлявшее его выше Вселенских соборов, ниспровергало все церковные порядки, установленные апостолами и отцами, предоставляя возможность искажения всего христианского вероучения, преподанного Господом Иисусом Христом и апостолами, в результате вероятных человеческих заблуждений папы.

Учение об исхождении Святого Духа и от Сына (filioque) утвердилось в VI-XI веках сначала в Испании, а потом и во всех западных церквах; Вселенской Церковью оно всегда признавалось ересью. Затем Западная Церковь допустила много обрядовых изменений: пост в субботу, совершение евхаристии на опресноках, безбрачие духовенства и т. п. Кроме указанных выше трех причин отпадения Западной Церкви от Восточной можно выделить также культурно-исторические причины.