Христианская философия стремится из начал разума объяснить предметы веры, а предметы знания рассматривает при свете откровения. Таким образом, вера во Христа есть тот центр, к которому отцы церкви и христианские писатели хотели обратить все взоры человеческой мудрости, все похвальныя стремления людей. К этому центру они старались свести все пути, по которым идет человечество к истине и добру, как бы ни были эти пути различны и даже, по-видимому, противоположны.

Справедливо сказал Шеллинг, что «Христос есть не учитель и основатель только, как обыкновенно говорят; но самое содержание христианства». Учение об Иисусе Христе у отцов церкви тесно связано с учением о троичности лиц божества, с учением о природе, происхождении, цели мира и человека. И потому все опыты христианскаго философствования могут быть иначе названы попытками «представить лице Искупителя в связи со всем существующим».

Скворцов Константин - Философия отцов и учителей церкви : Период апологетов

Общество любителей православной литературы

Издательство имени святителя Льва, папы Римского, Киев 2003

ISBN 485-779

Скворцов Константин - Философия отцов и учителей церкви : Период апологетов - Оглавление

От редакции

Введение

Св. Иустин

Татиан

Афинагор

Феофил Антиохийский

Св. Ириней Лионский

Св. Ипполит

Тертуллиан

Минуций Феликс

Климент Александрийский

Ориген

Св. Дионисий Александрийский

Арновий

Лактанций

Заключение

Скворцов Константин - Философия отцов и учителей церкви : Период апологетов - От редакции

Киевская Духовная Академия конца XIX начала XX вв.. являла собой передовой центр церковной науки и образования, имея немало первоклассных ученых, труды которых не потеряли своего значения и до сего времени. Одним из ярких представителей плеяды киевских профессоров-богословов был Константин Иванович Скворцев. Он родился в семье известного всей России ученого протоиерея Ивана Михайловича Скворцева. Как сын знаменитого профессора Академии, кроме обычного для духовных воспитанников пути к образованию, он с самого детства пользовался влиянием академического кружка и имел прекрасные возможности для подготовки к будущей своей ученной деятельности. Пройдя полный курс училищного и семинарского образования, в 1841 г. Константин Иванович поступил в Киевскую Духовную Академию и в 1845 году окончил ее в числе первых студентов. В том же году он был назначен бакалавром немецкого языка и преподавал его там же в течении 12-ти лет. Богословская эрудиция, огромный запас знаний во многих сферах религиозной мысли, щедрые природные дарования, умноженные преданностью Святой Церкви любовью к духовной школе, яркая и многогранная деятельность стяжали К. И. Скворцеву широкую известность и признанный авторитет в кругу его академических слушателей и коллег-преподавателей.

В 1857 г. К.И. Скворцев перемещен с класса немецкого языка на кафедру патрологии, эту дисциплину он преподавал в течении 19 лет, до своей смерти. В 60-х годах, вскоре по поступлении его на кафедру патрологии, стали появляться печатные труды по этой науке — переводы и оригинальные статьи, помещавшиеся преимущественно в "Трудах Киевской Духовной Академии". Но особенно многоплодна была деятельность его за последнее десятилетие академической службы. Круг учено-преподавательской деятельности К.И. Скворцева определяется его учебными конспектами, в которых находят, отчасти, место для себя и его печатные труды по патрологии. Так им изданы:

1. "Философия отцов и учителей церкви". (Период древних апологетов христианства).

2. "Блаженный Августин, как психолог", 1870 г.

3. "Об авторе сочинения известных с именем св.Дионисия Ариопагита", 1872 г.

4. "Patrologische Untersuchungen. Uber Ursprung des problematischen apostolischen Vater" Leipzig, 1875.

5. "Жизнь Иисуса Христа по Евангелиям и народным преданиям" 1876 г. — предсмертное его сочинение.

Труды профессора Скворцова не оставались без внимания со стороны начальства. Несколько раз в продолжении своей службы он получал награды Святейшего Синода,— за учено-педагогическую деятельность. В 1860 г. награжден орденом св. Анны III степени. В 1862 г. возведен в звание экстраординарного профессора Академии, в 1866 г. получил звание ординарного. В 1868 г. орден св. Анны II степени. С преобразованием Киевской Академии по новому уставу в 1869 г., Скворцев был избран в члены Совета от богословского отделения и оставался в этом звании до своей смерти. В 1870 г. удостоен степени доктора богословия. В 1871 г. Константин Иванович пожалован чином действительного статского советника, а в 1875 г. награжден орденом св. Владимира III степени.

Полюбив науку всей душой и поощряемый заслуженным вниманием начальства и сослуживцев, Константин Иванович, по видимому, чем ближе приближался к старости, тем больше чувствовал в себе одушевление и энергию. Богомудрые отцы, постоянные руководители труженика науки, которым был К.И. Скворцев, в последние годы склонили его душу к пресвятому и спасительному лику Богочеловека Господа Иисуса Христа. В виду приближающейся старости своей на этом сладком и любезном лике он стал сосредотачивать свое внимание, и отовсюду собирал черты для более полного наглядного представления Божественного образа Спасителя. Питая и утешая свою душу созерцанием этого образа, он почувствовал потребность поделиться с благочестивым читателем тем, что его занимало. Начертание жизни Господа нашего Иисуса Христа было последней предсмертной его работой, достойно заключившей тридцатилетнее служение науке и слову. Бо жественная рука провидения охраняла ученного до конца его работы и лишь только прочитав в печати последнюю страницу своей книги, Господь призвал к Себе того, кто вселил Его в свое сердце и успел начертать Его образ для назидания верующим. Успокоенный концом работы Константин Иванович уже начинал думать о других предметах своих занятий. Но после великого имени Спасителя не оставалось для него другого одинаково достойного предмета мысли, и по воле Божией слово о Господе и Спасителе было последним его словом с которым он и перешел в вечность. Скончался заслуженный ординарный профессор Киевской Духовной Академии, действительный статский советник Константин Иванович Скворцев на 56-м году жизни 12 октября 1876 г. Велика заслуга профессора К.И. Скворцева перед последующими поколениями православных богословов, ученых и студентов духовных школ. Его письменные труды являются прекрасным руководством для всех, кто проявляет интерес к святоотеческому наследию христианского мира.

Владислав Шутенко