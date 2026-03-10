Учебник бакалавра теологии

По мысли дореволюционного преподавателя расколоведения В. Беляева, изучать историю церковных расколов — это «изучать самую жизнь своего родного народа, стараться заглянуть в глубину его великой души, разгадать тайны его сердца, понять его заблуждения и их причины и найти средства к уврачеванию. Интереснее, жизненнее никакой другой науки <...> и быть не может». Вне всякого сомнения, изучение расколоведения позволит будущим пастырям более тонко прочувствовать духовные запросы современности и глубже осознать ежедневное молитвенное воздыхание Церкви «о мире всего мира. и соединении всех».

В значительной степени актуальность изучения проблематики церковных расколов обусловлена прямой зависимостью государственной, политической, общественной, а в некоторых случаях даже экономической стабильности от конфессионального равновесия и мирного сосуществования граждан, являющихся носителями единой религиозной идентичности. Возникновение внутриконфессиональных религиозных конфликтов, провоцирующих возникновение церковных расколов, в большинстве случаев сопровождается предельным напряжением во взаимоотношениях противоборствующих сторон, что может иметь разрушительные последствия во многих сферах человеческой деятельности. Осознание значимости сохранения социального равновесия является побуждающим фактором для осмысления феномена церковных расколов с позиций психологии, социологии, религиоведения, политологии, конфликтологии, философии, истории и других научных дисциплин. Сложность и многогранность проблематики внутриконфессиональных религиозных конфликтов предопределяет необходимость междисциплинарного подхода к их изучению.

Александр Валерьевич Слесарев - Расколоведение. Введение в понятийный аппарат: учебное пособие для бакалавриата теологии

Изд. 2-е, испр. и доп.

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2021. — 200 с.

ISBN 978-5-6044872-5-9

ВВЕДЕНИЕ

1. БОГОСЛОВСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЦЕРКОВНОГО ЕДИНСТВА

2. РАСКОЛООБРАЗУЮЩИЙ КОНФЛИКТ 2.1. Основные понятия 2.2. Развитие расколообразующего конфликта

3. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦЕРКОВНЫХ РАСКОЛОВ И РАЗДЕЛЕНИЙ

4. КРИТЕРИИ ТИПОЛОГИЗАЦИИ ЦЕРКОВНЫХ РАСКОЛОВ 4.1. Типология святителя Василия Великого 4.2. Типология протоиерея Владимира Воробьева 4.3. Типология А.К. Погасия и А.Н. Лещинского 4.4. Авторская типология Разделение Раскол Уклонение в ересь Отпадение от Церкви

5. ТИПОЛОГИЯ ЦЕРКОВНЫХ РАЗДЕЛЕНИЙ 5.1. Временный разрыв канонического общения между Поместными Церквями, обусловленный доктринальными противоречиями 5.2. Кратковременный разрыв канонического общения между Поместными Церквями, обусловленный противоречиями взаимоотношений 5.3. Длительный разрыв канонического общения между Поместными Церквями, обусловленный противоречиями взаимоотношений 5.4. Отделение церковных областей от Поместной Церкви по причине догматического конфликта 5.5. Административно-каноническое отделение церковной области от кириархальной Церкви при сохранении церковного общения с другими Поместными Православными Церквями

6. ТИПОЛОГИЯ ЦЕРКОВНЫХ РАСКОЛОВ 6.1. Неканоничное провозглашение автокефалии частью Поместной Церкви с последующим частичным или полным отделением церковной области, притязающей на автокефальный статус 6.2. Политически мотивированное противостояние церковной области кириархальной Церкви 6.3. Этнополитическое противостояние церковной области кириархальной Церкви 6.4. Разность позиций по вопросу отношения к государству или политическому строю (конформизм и нонконформизм) 6.5. Инспирация церковного раскола со стороны политической партии/государства 6.6. Отделение от канонической Церкви по причине несогласия с общим курсом церковной политики и церковной жизни 6.7. Уход в раскол под предлогом «бегства от ереси» 6.8. Уклонение в раскол по причине несогласия с церковными реформами 6.9. Образование раскольнической группы в результате внутрицерковного конфликта 6.10. Отделение от канонической Церкви носителей прораскольнических идей 6.11. Искусственное образование новой неканоничной религиозной организации православного исповедания, не вызванное отделением группы верующих или церковной области от кириархальной Церкви

7. ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ: КАНОНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 7.1. Уклонение в раскол Раскол епископа Раскол пресвитера и диакона Условия наложения прещений на священнослужителей, уклонившихся в раскол Раскол мирян 7.2. Пребывание в расколе Священнослужение в состоянии раскола Молитвенное общение с раскольниками Крещение в расколе Хиротонии в расколе Иерархическое преемство в расколе Вопрос церковной правоспособности раскольников Отношение к раскольникам в повседневной жизни 7.3. Воссоединение раскольников с Церковью Принципы воссоединения раскольников с Православной Церковью. Акривия и икономия Воссоединение из раскола мирян Воссоединение мирян из ригористического раскола, отрицающего благодатность кафолической Церкви Вопрос допустимости рукоположения мирян, некогда бывших в расколе Воссоединение клириков, ранее отделившихся от кафолической Церкви Вопрос сохранения священного сана у раскольников. Акривия, икономия и дифференцированный подход Богословско-каноническое обоснование воссоединения раскольнических клириков «в сущем сане» Воссоединение духовенства из ригористичного раскола, отрицающего благодатность кафолической Церкви Воссоединение духовенства, рукоположенного отделившимся от кафолической Церкви и н изложен н ым архиереем Незаконное принятие в церковное общение раскольнического клирика Вопрос допустимости посвящения на церковное служение бывших раскольнических клириков



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

СОКРАЩЕНИЯ

История расколоведения как научной и учебной дисциплины. Закономерным следствием стремительного развития российской церковной науки в сер. XIX ст. явилось возникновение новой отрасли церковно-исторического знания, обращенной на изучение русского старообрядческого раскола. Данное обстоятельство привело к выделению в рамках традиционного богословского образования самостоятельной расколоведческой специализации, имевшей не только теоретическую, но и прикладную направленность. Руководство Православной Российской Церкви вполне справедливо рассматривало введение преподавания расколоведения в качестве эффективного средства на пути к преодолению негативных последствий отделения от канонической Церкви противников богослужебных реформ Патриарха Никона.

В силу складывавшихся исторических обстоятельств становление расколоведения проходило в несколько этапов. Впервые вопрос необходимости научной специализации в изучении проблематики церковных расколов был поставлен в нач. 1850-х гг. Духовно-учебным правлением при Святейшем Правительствующем Синоде. В 1853 г. состоялось принятие решения об открытии при Московской и Санкт-Петербургской духовных академиях, а в 1854 г. при Казанской духовной академии и семинарии миссионерских отделений по «Истории и обличению русского раскола и сектантства» (известному также как «Расколоведение»). Одновременно с этим Казанская академия приступила к изданию церковного журнала «Православный собеседник», преимущественно ориентированного на апологетическую и антираскольническую проблематику. Научные публикации по истории русского старообрядчества начали появляться также на страницах церковных журналов «Христианское чтение» (Санкт-Петербургская духовная академия), «Богословский вестник» (Московская духовная академия), «Душеполезное чтение» (Москва), «Братское слово» (Москва) и др.

С 1855 г. изучение расколоведения стало неотъемлемой частью академического образования, а в 1857 г. во всех четырех духовных академиях произошло открытие кафедр «Истории и обличения русского раскола и сектантства». Программа новой учебной дисциплины предполагала ознакомление студентов с историей, историографией, особенностями вероучения и актуальной статистикой русского старообрядчества. Кроме того, в рамках данного учебного курса будущие пастыри получали необходимые практические наставления относительно методики миссионерской работы среди старообрядцев и сектантов. Помимо духовных академий, преподавание расколоведения в 1850-е гг. вводилось также и на миссионерских отделениях отдельных духовных семинарий. Последовательными сторонниками выделения расколоведения в самостоятельное научно-педагогическое направление являлись святитель митрополит Московский Филарет (Дроздов), митрополит Санкт-Петербургский Григорий (Постников), митрополит Московский Макарий (Булгаков) и профессор-протоиерей Александр Васильевич Горский.