Расколоведение - Введение в понятийный аппарат - Слесарев Александр

Объективная оценка феномена церковных расколов и разделений трудно осуществима без анализа конфликтной ситуации, обусловившей прекращение духовно-канонического общения между христианами.

При дальнейшем рассмотрении теоретических вопросов расколоведения вся совокупность противоречий, подвергающих церковное единство угрозе раскола, будет именоваться расколообразующим конфликтом. Осуществляя анализ причин, породивших конфликтную ситуацию, теоретическое расколоведение вполне может использовать применяемые в современной социологии и конфликтологии понятия конфликта интересов и конфликта ценностей.

В применении к расколоведению под конфликтом интересов следует понимать предельное обострение внутрицерковных противоречий, вызванное разностью позиций конфликтующих сторон в вопросах административного или организационного характера. Примерами конфликта интересов могут служить споры о церковных территориях, несогласие с кандидатурой церковных руководителей, критика принципов церковного управления и т. п.

Слесарев Александр Валерьевич - Расколоведение - Введение в понятийный аппарат

М.: Новоспасский мужской монастырь, 2012. — 208 с.

Слесарев Александр Валерьевич - Расколоведение - Введение в понятийный аппарат - Содержание

Богословские основания церковного единства

Расколообразующий конфликт

Основные понятия

Развитие расколообразующего конфликта

Культурологический аспект возникновения церковных расколов и разделений

Критерии классификации церковных расколов

Типология церковных разделений

Временный разрыв канонического общения между Поместными Церквями, обусловленный доктринальными противоречиями

Кратковременный разрыв канонического общения между Поместными Церквями, обусловленный противоречиями взаимоотношений

Длительный разрыв канонического общения между Поместными Церквями, обусловленный противоречиями взаимоотношений

Отделение церковных областей от Поместной Церкви по причине догматического конфликта

Административно-каноническое отделение церковной области от кириархальной Церкви при сохранении церковного общения с другими Поместными Православными Церквям

Типология церковных расколов

Неканоничное провозглашение автокефалии частью Поместной Церкви с последующим частичным или полным отделением церковной области, притязающей на автокефальный статус

Политически мотивированное противостояние церковной области кириархальной Церкви

Этнополитическое противостояние церковной области кириархальной Церкви

Разность позиций по вопросу отношения к государству или политическому строю (конформизм и нонконформизм). . .

Инспирация церковного раскола со стороны политической партии или государства

Отделение от канонической Церкви по причине несогласия с общим курсом церковной политики и церковной жизни....

Уход в раскол под предлогом «бегства от ереси»

Уклонение в раскол по причине несогласия с церковными реформами

Образование раскольнической группы в результате внутрицерковного конфликта

Отделение от канонической Церкви носителей прораскольнического религиозного сознания

Искусственное образование новой неканоничной религиозной организации православного исповедания, не вызванное отделением группы верующих или церковной области от кириархальной Церкви

Церковный раскол: каноническая оценка

Уклонение в раскол

Раскол епископа

Раскол пресвитера и диакона

Условия наложения прещений на священнослужителей, уклонившихся в раскол

Раскол мирян

Пребывание в расколе

Священнослужение в состоянии раскола

Молитвенное общение с раскольниками

Незаконное принятие в церковное общение раскольнического клирика

Крещение у раскольников

Хиротонии в расколе

Иерархическое преемство в расколе

Вопрос церковной правоспособности раскольников

Отношение к раскольникам в повседневной жизни

Воссоединение раскольников с Церковью

Принципы воссоединения раскольников с Православной Церковью. Акривия и икономия

Воссоединение из раскола мирян

Воссоединение мирян из ригористического раскола, отрицающего благодатность кафолической Церкви

Вопрос допустимости рукоположения мирян, некогда бывших в расколе

Воссоединение клириков, ранее отделившихся от кафолической Церкви

Вопрос сохранения священного сана у раскольников. Акривия, икономия и дифференцированный подход

Богословско-каноническое обоснование воссоединения раскольнических клириков «в сущем сане»

Воссоединение духовенства из ригористичного раскола, отрицающего благодатность кафолической Церкви

Воссоединение духовенства, рукоположенного отделившимся от кафолической Церкви и низложенным архиереем

Вопрос допустимости посвящения на церковное служение бывших раскольнических клириков

Слесарев Александр Валерьевич - Расколоведение - Введение в понятийный аппарат - Богословские основания церковного единства

Всякое проявление разделенности и отчужденности в человечестве является печальным наследием духовной трагедии, произошедшей на заре истории и именуемой грехопадением. Разделения противны предвечным замыслам Божиим о судьбе потомства Адамова и заключают в себе первоисточник всякого несовершенства. Реализацией Божественного замысла по спасению человечества явилось Боговоплощение, навечно соединившее во Христе человеческое и Божественное, безначальное и сотворенное, вечное и временное, единственное и множественное, личное и общее.

Видимым продолжателем дела Христова в истории является Его Церковь, предлагающая миру спасительную возможность всечеловеческого единения в Боге посредством мистического приобщения Ему в Таинстве Евхаристии. Сопричастность Божественному началу дарует человечеству утраченную внутреннюю целостность и преодолевает пагубную греховную разделенность. Однако единство в Боге совсем не значит растворение человеческой индивидуальности в некоем сверхличном и беспредельном океане Божественности. Предлагая приобщение к Своей Божественной природе, Господь не лишает человека индивидуальности, подобно тому, как сохраняют ипостасные свойства Лица Пресвятой Троицы, разделяющие единое Божественное начало.

Осуществление богочеловеческого единства является не только исторической задачей Церкви, но и эсхатологической перспективой человечества. В этой связи любой раскол Христианской Церкви представляется чем-то трагичным, безумным и противоестественным. Нарушение церковного единства всегда есть посягательство на то, что принадлежит только Богу и никому другому. И если разделение Церкви вполне возможно исторически, то онтологически оно совершенно непредставимо.

Употребляемое в Новом Завете слово «Церковь» (греч. h εkkλsia), применяемое по отношению к христианскому сообществу, имеет значение собрания или единой человеческой общности. В Таинстве Евхаристии христиане приобщаются Божественной жизни, по своей природе чуждой каким-либо разделениям. Эта причастность неземной реальности обуславливает Богочеловеческую природу Церкви.