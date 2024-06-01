Слободяник – Про сповнення Духом Святим
1. ПРО ЗАПЕЧАТАННЯ ДУХОМ СВЯТИМ.
Слово «запечатання Духом Святим» в Євангелії згадується тричі:
«У Ньому й ви, як почули були слово правди, Євангелію спасіння свого та в Нього й увірували, ЗАПЕЧАТАНІ СТАЛИ ДУХОМ СВЯТИМ ОБІТНИЦІ».
«І не засмучуйте Духа Святого Божого, Яким ви ЗАПЕЧАТАНІ на день викупу». (Еф.І: 13 і 4:30).
«Той, Хто нас із вами в Христа утверджує і Хто нас намастив,- то Бог, Який і запечатав нас, і в наші серця дав ЗАВДАТОК Духа» (2Кор 1:21-22).
Як бачимо це місце Писання "запечатання" називає ще й "ЗАВДАТКОМ ДУХА». А в посланні Рим.8:23,- цей же «ЗАВДАТОК» називається ще й "ЗАЧАТОК ДУХА".
З наведених місць Писання Еф.1: 13 і 4:30 бачимо, що запечатання Духом Святим відбувається при увіруванні або на день викупу (у день покаяння). І тому ап. Павло, спочатку зустрівшись з тими, що увірували в місті Ефесі, не випадково поставив їм запитання: "Чи ви Духа Святого одержали, як увірували?” (Дії 19 :1-2). Отже, одержання або запечатання Духом Святим, як правило, має відбуватися при увіруванні. Це і є народження згори або народження від води і Духа, про яке говорив Ісус Христос Никодиму (Ів. 3:3-5).
З цього зазвичай і починається нормальне духовне життя людини, яка повірила в Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя. Цього цілком достатньо для спасіння, для того, щоб називатися і бути дітьми Божими, і успадкувати вічне життя, щоб «бути Його». Але якщо написано: "Якщо ж хто Духа Христового не має, той не Його" (Рим. 8:9), то до таких це «запечатання Духом Святим» не відноситься.
2. ПРО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ.
У цьому підрозділі ми торкнемося найоснов- нішого, чому присвячується ця праця, що становить головну тему цієї книги.
Євангеліє неодноразово згадує про людей, сповнених Духом Святим. Перераховувати всі ці місця Євангелія ми не станемо, тому що їх багато, і в число сповнених Духом Святим входять не тільки апостоли, Степан, Варнава, Іван Хреститель, але навіть і сам Ісус Христос (Лк.4: 1).
Але що ж це за стан? Деякі недалекоглядні люди стверджують, що і «сповнення Духом Святим», і «запечатання» Ним - це одне і те ж, і навіть часто замінюють один вираз іншим.
Але це погляд поверхневий і ні на чому не обґрунтований. Щоб дати обґрунтоване визначення, повернемося до ефеських віруючих.
Віктор Антонович Слободяник – Про сповнення Духом Святим
Ванкувер: Видавництво «Передайте далі», б.р. – 112 с.
Віктор Антонович Слободяник – Про сповнення Духом Святим – Зміст
ПЕРЕДМОВА
ЗАМІСТЬ ВСТУПУ
РОЗДІЛ І
- 1. ПРО ЗАПЕЧАТАННЯ ДУХОМ СВЯТИМ
- 2. ПРО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ
- 3. ЩО ДАЄ СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ
- 4. ЯК НАПОВНЮВАТИСЯ ДУХОМ СВЯТИМ
- 5. ХРЕЩЕННЯ АБО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ
- 6. ЧИ ВСІМ ПОТРІБНО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ?
РОЗДІЛ II. ПРОБЛЕМИ ЩОДО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ
- 1. ЧИ МОЖНА МАТИ ДУХА СВЯТОГО БІЛЬШЕ ЧИ МЕНШЕ?
- 2. ЧИМ ВИКЛИКАНЕ ТАКЕ РОЗУМІННЯ?
- 3. ДО ЧОГО ЦЕ СПРОЩЕННЯ ПРИЗВОДИТЬ
- 4. ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ СПОВНЕННЮ СВЯТИМ ДУХОМ?
РОЗДІЛ III
- 1. ПРО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ, ЯКЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
- 2. ХИБНЕ РОЗУМІННЯ ПРО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ
- 3. ДУХОВНИЙ ЧИ ТІЛЕСНИЙ?
- 4. «ПЕРЕБУВАЙТЕ В НЬОМУ»
- 5. ПОМАЗАННЯ
- 6. КОЛИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ХРЕЩЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ
- 7. КОЛИ ДУХ СВЯТИЙ З НАМИ І В НАС
ВИСНОВОК
ПІСЛЯМОВА
Список використовуваної літератури:
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