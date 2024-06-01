1. ПРО ЗАПЕЧАТАННЯ ДУХОМ СВЯТИМ.

Слово «запечатання Духом Святим» в Євангелії згадується тричі:

«У Ньому й ви, як почули були слово правди, Євангелію спасіння свого та в Нього й увірували, ЗАПЕЧАТАНІ СТАЛИ ДУХОМ СВЯТИМ ОБІТНИЦІ».

«І не засмучуйте Духа Святого Божого, Яким ви ЗАПЕЧАТАНІ на день викупу». (Еф.І: 13 і 4:30).

«Той, Хто нас із вами в Христа утверджує і Хто нас намастив,- то Бог, Який і запечатав нас, і в наші серця дав ЗАВДАТОК Духа» (2Кор 1:21-22).

Як бачимо це місце Писання "запечатання" називає ще й "ЗАВДАТКОМ ДУХА». А в посланні Рим.8:23,- цей же «ЗАВДАТОК» називається ще й "ЗАЧАТОК ДУХА".

З наведених місць Писання Еф.1: 13 і 4:30 бачимо, що запечатання Духом Святим відбувається при увіруванні або на день викупу (у день покаяння). І тому ап. Павло, спочатку зустрівшись з тими, що увірували в місті Ефесі, не випадково поставив їм запитання: "Чи ви Духа Святого одержали, як увірували?” (Дії 19 :1-2). Отже, одержання або запечатання Духом Святим, як правило, має відбуватися при увіруванні. Це і є народження згори або народження від води і Духа, про яке говорив Ісус Христос Никодиму (Ів. 3:3-5).

З цього зазвичай і починається нормальне духовне життя людини, яка повірила в Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя. Цього цілком достатньо для спасіння, для того, щоб називатися і бути дітьми Божими, і успадкувати вічне життя, щоб «бути Його». Але якщо написано: "Якщо ж хто Духа Христового не має, той не Його" (Рим. 8:9), то до таких це «запечатання Духом Святим» не відноситься.

2. ПРО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ.

У цьому підрозділі ми торкнемося найоснов- нішого, чому присвячується ця праця, що становить головну тему цієї книги.

Євангеліє неодноразово згадує про людей, сповнених Духом Святим. Перераховувати всі ці місця Євангелія ми не станемо, тому що їх багато, і в число сповнених Духом Святим входять не тільки апостоли, Степан, Варнава, Іван Хреститель, але навіть і сам Ісус Христос (Лк.4: 1).

Але що ж це за стан? Деякі недалекоглядні люди стверджують, що і «сповнення Духом Святим», і «запечатання» Ним - це одне і те ж, і навіть часто замінюють один вираз іншим.

Але це погляд поверхневий і ні на чому не обґрунтований. Щоб дати обґрунтоване визначення, повернемося до ефеських віруючих.

Віктор Антонович Слободяник – Про сповнення Духом Святим

Ванкувер: Видавництво «Передайте далі», б.р. – 112 с.

Віктор Антонович Слободяник – Про сповнення Духом Святим – Зміст

ПЕРЕДМОВА

ЗАМІСТЬ ВСТУПУ

РОЗДІЛ І

1. ПРО ЗАПЕЧАТАННЯ ДУХОМ СВЯТИМ

2. ПРО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ

3. ЩО ДАЄ СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ

4. ЯК НАПОВНЮВАТИСЯ ДУХОМ СВЯТИМ

5. ХРЕЩЕННЯ АБО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ

6. ЧИ ВСІМ ПОТРІБНО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ?

РОЗДІЛ II. ПРОБЛЕМИ ЩОДО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ

1. ЧИ МОЖНА МАТИ ДУХА СВЯТОГО БІЛЬШЕ ЧИ МЕНШЕ?

2. ЧИМ ВИКЛИКАНЕ ТАКЕ РОЗУМІННЯ?

3. ДО ЧОГО ЦЕ СПРОЩЕННЯ ПРИЗВОДИТЬ

4. ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ СПОВНЕННЮ СВЯТИМ ДУХОМ?

РОЗДІЛ III

1. ПРО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ, ЯКЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

2. ХИБНЕ РОЗУМІННЯ ПРО СПОВНЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ

3. ДУХОВНИЙ ЧИ ТІЛЕСНИЙ?

4. «ПЕРЕБУВАЙТЕ В НЬОМУ»

5. ПОМАЗАННЯ

6. КОЛИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ХРЕЩЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ

7. КОЛИ ДУХ СВЯТИЙ З НАМИ І В НАС

ВИСНОВОК

ПІСЛЯМОВА

Список використовуваної літератури: