Словарь богословских диалогов
С большой радостью мы представляем русскому читателю «Словарь богословских диалогов». Наш словарь подводит итог более чем полувековой истории двусторонних богословских встреч между Евангелической церковью в Германии и Московским патриархатом.
Читатель найдет здесь полный свод документированных деклараций, принятых обеими церквами на не менее чем 26 конференциях, начиная с первой конференции в Арнольдсхайне в ноябре 1959 года и заканчивая последней встречей в Ростове-на-Дону в декабре 2013 года.
Внимательный читатель словаря обнаружит в нем некоторые неожиданные соглашения между немецким протестантизмом и русским православием. Мы хотим подчеркнуть, что эти соглашения в действительности охватывают очень широкий спектр богословских тем, такие как таинства евхаристии, крещения, посвящения (рукоположения священства). Кроме того, они охватывают ряд догматических вопросов христологии, сотериологии, экклезиологии, эсхатологии и Никейского символа веры.
Последние обсуждения затронули также сферы социальной этики, касающиеся понимания церкви и государства, моральных ценностей и прав человека. Безусловно, с хронологической точки зрения наш словарь, представляющий полвека интенсивных богословских дискуссий, может рассматриваться как документ истории равно для Евангелической церкви в Германии и для Русской православной церкви.
Словарь богословских диалогов Евангелической церкви в Германии с Православными церквами (1959-2013)
Под редакцией Райнхарда Тёле и Мартина Илерта
Серия «Диалог»
Издательство ББИ, Москва, 2015 г.
978-5-89647-327-5
Словарь богословских диалогов Евангелической церкви в Германии с Православными церквами (1959-2013) - Содержание
К русскому читателю
Предисловие к немецкому изданию
Введение
Список руководителей делегаций 1959-2013
Словарь
Библейские ссылки
Обозначения в хронологическом порядке
Обозначения в алфавитном порядке
Об авторах
Словарь богословских диалогов Евангелической церкви в Германии с Православными церквами (1959-2013) – Словарь (А)
Антропология и пневматология
Пневматологический мотив был доминирующим, своего рода cantus flrmus на всем протяжении диалога. (...) Если в учении о Святом Духе или в рассуждениях о нем обращать взгляд не только на его действие в церкви, но и на производимое через его посредничество спасительное действие на человека, то «пневматология» с необходимостью будет подразумевать все то, что относится к богословской антропологии, стоящей под знаком сотериологии. BERKON
См. также: Образ человека и христианские корни Европы.
Апостольская преемственность и священство
Обе церкви воспринимают себя как церкви, находящиеся в апостольской преемственности. Апостольскую преемственность они понимают как неискаженное сохранение и точную передачу (провозглашение) вести Христовой, а также веры в Христа. Как апостолы соединяли в себе оба измерения данного служения (в Слове и таинствах), так это происходит и у их преемников. Для обеих церквей отсюда следует необходимость церковного порядка для передачи духовного служения, осуществляемого через призванных (рукоположенных) служителей Слова Божьего. Однако данный, признаваемый в качестве необходимого, порядок рассматривается по-разному.
Обе церкви согласны с важностью роли, которую играет всеобщее (вселенское) священство народа Божьего. Духовное служение и всеобщее священство связаны друг с другом. Одно невозможно без другого. Оба относятся к Телу Христову, к церкви.
Апостолы признают за всеми членами народа Божьего достоинство царственного священства (1 Петр 2:9). Отсюда обе церкви выводят для всех членов общины многоразлич ные задачи. И духовенство, и миряне принимают участие в созидании Тела Христова, действуя каждый согласно своим силам и дарованиям (Еф 4:16). Это включает в себя участие в учении, руководстве и управлении церковью.
Обе церкви констатируют растущее значение вселенского священства в секулярном окружении. Часто именно нерукоположенные члены народа Божьего являются теми, кто дает ответы о вере и кто свидетельствует о Евангелии Иисуса Христа в школе, семье и в профессиональной сфере жизни. (...)
Обе церкви убеждены, что непрерывность духовного служения, указывающая на непреходящую верность Бога своему народу, отражается в исторической преемственности его носителей. Спасение Божье во все времена провозглашалось людьми и сообщалось в таинствах. Евангелическая сторона придерживается мнения, что Реформация продолжила данную преемственность духовного служения, а в тех случаях, когда через злоупотребления епископского сословия цепь ее оказывалась разорванной, а сама непрерывность - под угрозой, преемственность и непрерывность были восстановлены через посвящение (ординацию) и рукоположение. Евангелическая сторона считает, что в силу единства духовного служения цепь преемственности не обязательно должна состоять исключительно из епископов.
Вопреки существующей апостольской преемственности духовное лицо может отпасть от истины. Решающим обстоятельством является то, насколько верным оно остается апостольству церкви и сознает себя преданным ее учительной традиции.
Православное богословие дополняет данное представление тем, что иерархическое священство существенным образом определяется особым видом благодати, которая, начиная с апостольских времен, сообщается и передается через епископское рукоположение. Оно считает, что благодатная цепь апостольской преемственности в смуте Реформации была прервана. HRH IV
Апостольский символ веры См.: Церковь и кафоличность.
Апостольский собор и соборы
Есть общее согласие по поводу того, что Апостольский собор был уникален, поэтому его следует отличать от всех остальных церковных соборов. Он является моделью для поиска и сохранения единства на основании противоборства различных позиций. Последующие соборы, которые были восприняты в качестве вселенских, всегда созывались в кризисных ситуациях, когда ставились под вопрос основы апостольской веры и требовалось восстановить единство в вопросах веры. GOS XI
Апофатическое богословие и поиски экуменического консенсуса
В периоды, когда церковь оказывалась перед необходимостью выступать с новыми заявлениями, во многих случаях она прибегала к парадоксальным формулировкам, чтобы отдать должное также и законным интересам представителей полярных мнений и тем самым вести всех верующих к единству. (...) Использование парадоксальных формулировок отвечает апофатической, таинственной сущности Бога и основано на Писании. Апофатический метод (...) применим и в будущем ради того, чтобы вести современные церкви и тех, кто придерживается в них различных точек зрения, к единству. GOS I
Аскеза и творение
Мы разделяем тревогу все большего числа людей по поводу того, что произвольное и безудержное использование врученных нам природных даров развращает и грозит гибелью творению и всей жизни на земле. Мы молим Святого Духа о даровании нам аскетической воздержанности, чтобы мы могли исполнить волю Творца и ответственно, действенно нести свое «священническое служение перед лицом всего творения». KON IX
См. также: Вера и оправдание, Освящение и жизнь.
Атомная война и церкви
Одна из духовных задач церкви - служение делу мира, миротворчество. Отсюда обязанность церкви молиться о мире и трудиться для его сохранения и укрепления. Миротворческая миссия церкви особенно важна в наше время, время чрезвычайной напряженности в мире, когда сама жизнь на земле находится под угрозой.
Поэтому представители Русской православной церкви и Евангелической церкви в Германии осуждают атомную войну как грех против Бога и Его творения, а равно отвергают вообще войну как средство решения конфликтов. ARN X См. также: Примирение и мир.
спасибо