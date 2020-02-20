С большой радостью мы представляем русскому читателю «Словарь богословских диалогов». Наш словарь подводит итог более чем полувековой истории двусторонних богос­ловских встреч между Евангелической церковью в Германии и Московским патриархатом.

Читатель найдет здесь полный свод документированных деклараций, принятых обеими церквами на не менее чем 26 конференциях, начиная с пер­вой конференции в Арнольдсхайне в ноябре 1959 года и за­канчивая последней встречей в Ростове-на-Дону в декабре 2013 года.

Внимательный читатель словаря обнаружит в нем не­которые неожиданные соглашения между немецким про­тестантизмом и русским православием. Мы хотим подчер­кнуть, что эти соглашения в действительности охватывают очень широкий спектр богословских тем, такие как таинства евхаристии, крещения, посвящения (рукоположения свя­щенства). Кроме того, они охватывают ряд догматических вопросов христологии, сотериологии, экклезиологии, эсха­тологии и Никейского символа веры.

Последние обсужде­ния затронули также сферы социальной этики, касающиеся понимания церкви и государства, моральных ценностей и прав человека. Безусловно, с хронологической точки зрения наш словарь, представляющий полвека интенсивных богос­ловских дискуссий, может рассматриваться как документ истории равно для Евангелической церкви в Германии и для Русской православной церкви.

Словарь богословских диалогов Евангелической церкви в Германии с Православными церквами (1959-2013)

Под редакцией Райнхарда Тёле и Мартина Илерта

Серия «Диа­лог»

Издательство ББИ, Москва, 2015 г.

978-5-89647-327-5

Словарь богословских диалогов Евангелической церкви в Германии с Православными церквами (1959-2013) - Содержание

К русскому читателю

Предисловие к немецкому изданию

Введение

Список руководителей делегаций 1959-2013

Словарь

Библейские ссылки

Обозначения в хронологическом порядке

Обозначения в алфавитном порядке

Об авторах

Словарь богословских диалогов Евангелической церкви в Германии с Православными церквами (1959-2013) – Словарь (А)

Антропология и пневматология

Пневматологический мо­тив был доминирующим, своего рода cantus flrmus на всем протяжении диалога. (...) Если в учении о Святом Духе или в рассуждениях о нем обращать взгляд не только на его дей­ствие в церкви, но и на производимое через его посредниче­ство спасительное действие на человека, то «пневматология» с необходимостью будет подразумевать все то, что относится к богословской антропологии, стоящей под знаком сотериологии. BERKON

См. также: Образ человека и христианские корни Европы.

Апостольская преемственность и священство

Обе церкви воспринимают себя как церкви, находящиеся в апостоль­ской преемственности. Апостольскую преемственность они понимают как неискаженное сохранение и точную пе­редачу (провозглашение) вести Христовой, а также веры в Христа. Как апостолы соединяли в себе оба измерения дан­ного служения (в Слове и таинствах), так это происходит и у их преемников. Для обеих церквей отсюда следует не­обходимость церковного порядка для передачи духовного служения, осуществляемого через призванных (рукополо­женных) служителей Слова Божьего. Однако данный, при­знаваемый в качестве необходимого, порядок рассматрива­ется по-разному.

Обе церкви согласны с важностью роли, которую играет всеобщее (вселенское) священство народа Божьего. Духов­ное служение и всеобщее священство связаны друг с другом. Одно невозможно без другого. Оба относятся к Телу Христо­ву, к церкви.

Апостолы признают за всеми членами народа Божьего достоинство царственного священства (1 Петр 2:9). Отсюда обе церкви выводят для всех членов общины многоразлич­ ные задачи. И духовенство, и миряне принимают участие в созидании Тела Христова, действуя каждый согласно своим силам и дарованиям (Еф 4:16). Это включает в себя участие в учении, руководстве и управлении церковью.

Обе церкви констатируют растущее значение вселен­ского священства в секулярном окружении. Часто именно нерукоположенные члены народа Божьего являются теми, кто дает ответы о вере и кто свидетельствует о Евангелии Иисуса Христа в школе, семье и в профессиональной сфере жизни. (...)

Обе церкви убеждены, что непрерывность духовного служения, указывающая на непреходящую верность Бога своему народу, отражается в исторической преемственности его носителей. Спасение Божье во все времена провозглаша­лось людьми и сообщалось в таинствах. Евангелическая сто­рона придерживается мнения, что Реформация продолжила данную преемственность духовного служения, а в тех слу­чаях, когда через злоупотребления епископского сословия цепь ее оказывалась разорванной, а сама непрерывность - под угрозой, преемственность и непрерывность были вос­становлены через посвящение (ординацию) и рукоположе­ние. Евангелическая сторона считает, что в силу единства духовного служения цепь преемственности не обязательно должна состоять исключительно из епископов.

Вопреки существующей апостольской преемственно­сти духовное лицо может отпасть от истины. Решающим об­стоятельством является то, насколько верным оно остается апостольству церкви и сознает себя преданным ее учитель­ной традиции.

Православное богословие дополняет данное представ­ление тем, что иерархическое священство существенным образом определяется особым видом благодати, которая, начиная с апостольских времен, сообщается и передается через епископское рукоположение. Оно считает, что благо­датная цепь апостольской преемственности в смуте Рефор­мации была прервана. HRH IV

Апостольский символ веры См.: Церковь и кафоличность.

Апостольский собор и соборы

Есть общее согласие по по­воду того, что Апостольский собор был уникален, поэтому его следует отличать от всех остальных церковных соборов. Он является моделью для поиска и сохранения единства на основании противоборства различных позиций. Последую­щие соборы, которые были восприняты в качестве вселен­ских, всегда созывались в кризисных ситуациях, когда ста­вились под вопрос основы апостольской веры и требовалось восстановить единство в вопросах веры. GOS XI

Апофатическое богословие и поиски экуменического консен­суса

В периоды, когда церковь оказывалась перед необ­ходимостью выступать с новыми заявлениями, во многих случаях она прибегала к парадоксальным формулировкам, чтобы отдать должное также и законным интересам предста­вителей полярных мнений и тем самым вести всех верующих к единству. (...) Использование парадоксальных формулиро­вок отвечает апофатической, таинственной сущности Бога и основано на Писании. Апофатический метод (...) применим и в будущем ради того, чтобы вести современные церкви и тех, кто придерживается в них различных точек зрения, к единству. GOS I

Аскеза и творение

Мы разделяем тревогу все большего числа людей по поводу того, что произвольное и безудерж­ное использование врученных нам природных даров развра­щает и грозит гибелью творению и всей жизни на земле. Мы молим Святого Духа о даровании нам аскетической воздер­жанности, чтобы мы могли исполнить волю Творца и ответ­ственно, действенно нести свое «священническое служение перед лицом всего творения». KON IX

См. также: Вера и оправдание, Освящение и жизнь.

Атомная война и церкви

Одна из духовных задач церкви - служение делу мира, миротворчество. Отсюда обязанность церкви молиться о мире и трудиться для его сохранения и укрепления. Миротворческая миссия церкви особенно важна в наше время, время чрезвычайной напряженности в мире, когда сама жизнь на земле находится под угрозой.

Поэтому представители Русской православной церкви и Евангелической церкви в Германии осуждают атомную вой­ну как грех против Бога и Его творения, а равно отвергают вообще войну как средство решения конфликтов. ARN X См. также: Примирение и мир.